В поясе богатых черноземов. На плодородные почвы в Тамбовской области приходится свыше 80% общей площади сельхозугодий

«Русагро»

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Этот центральный регион страны отличается не только хорошим качеством земель, но и умеренным климатом, подходящим для выращивания многих агрокультур. Благодаря этим факторам свободных от сельхозпроизводства земельных участков в области практически нет, а на растениеводство в общем объеме выпуска продукции отрасли приходится 63%. Мясное животноводство тоже хорошо развито — Тамбовщина входит в топ-5 крупнейших регионов-производителей. А вот молочный сектор еще требует дополнительных инвестиций: местным переработчикам не хватает сырья, его приходится завозить из других субъектов страны. Есть вопросы и к качеству имеющейся инфраструктуры и логистическим возможностям, вложения в эти направления были бы оправданы. Дополнительным риском как для новых проектов, так и для уже действующих производств является острый дефицит кадров

Доля Тамбовской области в общероссийском объеме производства сельхозпродукции в последние пять лет колебалась в диапазоне 2,3-2,7% и по итогам 2023-го составила более 2,5%. В прошлом году аграрии региона выпустили товаров на 214 млрд руб. в фактически действовавших ценах, следует из предварительных данных Росстата. При этом в сопоставимых объем производства увеличился по сравнению с показателем 2022-го на 10,4%, в то время как в целом по стране отрасль продемонстрировала снижение на 0,3%.



Регион входит в топ-10 субъектов страны c наивысшим значением индекса производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах — 110,4% (+10,7 п. п. к среднероссийскому показателю), подчеркивает замглавы Тамбовской области, министр сельского хозяйства региона Алена Сытова. «Это шестое место в России и достойный результат работы наших аграриев», — говорит она. Высокие производственные результаты 2023 года в первую очередь были обеспечены за счет интенсивного развития подотрасли растениеводства: Тамбовская область заняла первое место в России по показателю «Индекс производства продукции растениеводства» — 119,6%.



Расчетная суммарная доля АПК в структуре тамбовского ВРП превышает 30%. Согласно доступным официальным данным Тамбовстата, на протяжении последних 10 лет доля вида экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в отраслевой структуре ВРП имеет стабильную тенденцию роста. С 2011 по 2021 год данный показатель увеличился более чем в два раза — с 16,8 до 35,4%, сообщает Сытова. Среднегодовой индекс физического объема продукции сельского хозяйства за последние 10 лет составил 106,4%.



По данным Гостехнадзора, по состоянию на начало 2024 года парк сельхозтехники региона насчитывает 9,06 тыс. тракторов (из них работающих не более трех лет — 820 ед., от трех до 10 лет — 1,99 тыс. ед., более 10 лет — 6,25 тыс. ед.), 3,17 тыс. зерноуборочных комбайнов (не более трех лет — 470 ед., от трех до 10 лет — 1,2 тыс. ед., более 10 лет — 1,5 тыс. ед.). За 2023-й тамбовские аграрии приобрели 201 современный трактор, 91 зерно- и два кормоуборочных комбайна, информирует областной Минсельхоз. Совокупная энергетическая мощность в сельхозорганизациях Тамбовской области ежегодно увеличивается и составляет почти 4 млн л. с. В расчете на 100 га посевной площади — 200 л. с. Удельная энергобеспеченность превышает значение в среднем по России и ЦФО, утверждает Алена Сытова.

Область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны и является одним из регионов — лидеров по производству основных видов продукции агропромышленного комплекса, добавляет министр. «По итогам прошлого года наш регион входит в топ-5 по ЦФО в производстве сахара, муки, подсолнечного нерафинированного масла и мясной продукции», — уточняет она.



Погодно-климатические факторы

Тамбовская область лежит в южной части Восточно-Европейской равнины, в центральной части Окско-Донской равнины. Входит в состав Центрального федерального округа. На севере граничит с Рязанской областью, на северо-востоке — с Пензенской, на юго-востоке — с Саратовской, на юге — с Воронежской, а на западе — с Липецкой. Площадь территории региона составляет 34,5 тыс. км².



Тамбовщина находится в зоне лесостепи. Леса занимают около 10% ее территории. Большую часть земель области составляют черноземы — выщелоченные (20,9%), типичные (22,9%), а также лугово-черноземные почвы (31,2%), следует из информации Единого государственного реестра почвенных ресурсов России (ЕГРПР). По оценке тамбовского Минсельхоза, земельный фонд региона включает более 3,4 млн га, в его структуре преобладают сельскохозяйственные угодья (79%), площадь пашни — свыше 2 млн га.



По словам доцента кафедры агрохимии, почвоведения и агроэкологии Мичуринского государственного аграрного университета, руководителя региональной группы «Агроанализ-Центр» (г. Грязи) фирмы «Август» Вячеслава Красина, одна из основных проблем, с которыми сталкиваются местные растениеводы, — достаточно высокая кислотность почв. «Известкование стоит дорого, и многие хозяйства просто не могут себе его позволить, — констатирует он. — Хотя сельхозпроизводители проводят агрохиманализ своих земельных участков, получают рекомендации, но все их выполнять некоторые из них просто не в состоянии». Известковый материал вносят тоннами на гектар, в отличие от минеральных удобрений, использование которых меряется килограммами. Отсюда соответствующие сложности и с доставкой таких больших объемов, и с их общей стоимостью.







Есть проблемы с обеспеченностью основными элементами питания, например калием. По информации ученого, в конце 1990-х содержание данного компонента в тамбовских почвах доходило до 60 мг на 100 г, сейчас колеблется в среднем от 18 до 25 мг/100 г. То же самое можно сказать и про серу, уровень обеспеченности которой на некоторых участках крайне низкий. «Дело в том, что долгое время в умах аграриев сидела мысль, что черноземы априори насыщены калием, серой, другими элементами, поэтому некоторые из хозяйств их просто не вносили, считалось достаточным добавить только немного азота, а все остальное и так есть, — рассказывает он. — Период такого подхода к почвам был длинным, более 20 лет, в итоге сейчас получить качественный урожай без внесения тех или иных удобрений не представляется возможным».



По нехватке микроэлементов (в частности, цинка, меди) тоже появляются первые звоночки, продолжает Красин. Особенно у тех сельхозпроизводителей, которые работают по интенсивным технологиям, получая высокие урожаи на протяжении многих лет. «На все это нужно обращать внимание и проводить необходимые подкормки, тем более что микроэлементов на гектар нужно всего пару-тройку килограммов в физическом весе, — обращает внимание эксперт. — Это не сложно сделать даже в процессе опрыскивания». Дефицит данных компонентов в почве на тех же зерновых приводит к частичной белоколосице, купированию развития и созревания зерна перед уборкой, напоминает он.



Тамбовская область относится к зоне неустойчивого увлажнения, поэтому в регионе появляется все больше предприятий, применяющих орошение. Между тем проблемы черноземных почв под ирригацией никак не изучают, знает Красин. Хотя здесь можно говорить и о вторичном осланцевании некоторых участков, так как используется вода разного качества, и об изменении рН почвы при чрезмерном переувлажнении, и о подкислении поверхностных слоев земли, а также о многих других негативных факторах.







На почвах под пропашными культурами в Тамбовской области нередко стала встречаться проблема переуплотнения почвы. «Образование плужной подошвы — это не миф, а явление, ухудшающее свойства наших черноземов, появляющееся в чрезмерно насыщенных сахарной свеклой севооборотах, — говорит ученый. — На мой взгляд, заниматься этим вопросом нужно на государственном уровне, ведь речь идет о нарушении технологий, правил использования земельных участков».



Согласно данным областного Минсельхоза, в 2022 году в Тамбовской области на гектар пашни было внесено 108 кг минеральных удобрений, в 2023-м — 115 кг (в действующем веществе). В 2024-м это значение как минимум сохранится на уровне прошлого года, рассчитывает региональное агроведомство.



Тамбовская область расположена в черноземной зоне, что создает благоприятные природные условия для ведения сельского хозяйства, комментирует старший директор, руководитель отдела суверенных и региональных рейтингов компании «Эксперт РА» Татьяна Тирских. «Плодородная почва обеспечивает высокую урожайность различных агрокультур, но, несмотря на это, в регионе существуют риски, связанные с негативными погодными явлениями, — засуха, наводнения, морозы», — отмечает она.



Климат в области умеренно-континентальный. В среднем за год выпадает от 450 до 550 мм осадков, в то время как для полноценного увлажнения почвы требуется около 900-1000 мм, знает начальник тамбовского филиала «Центра Агроаналитики» Ольга Иванова. Именно поэтому в регионе активно используют оросительные системы, дополняет она. «Юго-восточные районы пересекает ось Воейкова, которая влияет на климат этой территории, особенно в зимний период, — обращает внимание эксперт. — Большую часть площади под озимые культуры занимает пшеница, весенние заморозки бывают редко, что благоприятно сказывается на состоянии озимых».







Согласно информации сервиса «Яндекс Погода», средняя за год температура в регионе составляет 6,7 °C (от 6,1 до 7,3 °C в разных частях региона), средний годовой минимум наблюдается в районе -27,6 °C (от -28,6 до -26,9 °C), а максимум достигает 34 °C (от 33,1 до 35 °C). Средние температуры января и июля находятся в пределах -7,6 °C и 20,9 °C соответственно. Вегетационный период в Тамбовской области обычно начинается 7 апреля, длится около 200 дней (196-205 в разных частях региона) и заканчивается 25 октября.



Тамбовская область находится на границе зон с засушливым вегетационным периодом и с достаточным увлажнением, здесь характерны лесостепные ландшафты. Северные части региона влажнее, а южные — имеют повышенный риск засух, однако их нельзя назвать сухими. При этом регион имеет высокий потенциал для выращивания сельскохозяйственных культур, но планирование такой деятельности необходимо осуществлять с учетом прогнозируемых изменений климата, которые могут привести к повышению засушливости региона, подчеркивает представитель сервиса.



В ближайшие десятилетия потепление в области проявится в росте не только средних температур, но и максимальных, полагает спикер. При этом годовая сумма осадков значительно не изменится, но они перераспределятся между сезонами. «Можно сказать, что больше осадков станет зимой и весной, а меньше — в летний и осенний периоды, — поясняет он. — В то же время более теплые и влажные зима и весна потенциально могут упростить выращивание озимых».



По мнению президента Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игоря Муханина, погодно-климатические риски в регионе низкие. «Раньше были сильные морозы до -40 °С, и то не чаще, чем раз в 12 лет, однако с начала 2000-х подобного не наблюдалось — зимы в Тамбовской области достаточно мягкие, — утверждает он. — Сильные возвратные заморозки тоже бывают достаточно редко, в последний раз это случилось лет двадцать назад».



В Тамбовской области благоприятный климат, который лучше, чем в том же Подмосковье для производства овощей открытого грунта и в целом для растениеводства, считает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Кроме этого, в регионе хорошая земля. «Конечно, сейчас тамбовский чернозем, признанный лучшим в мире, уже сильно выпахан, но это общая проблема для таких земель, тем не менее почвы в области одни из самых плодородных в России, — уверяет она. — Другой вопрос, что почти все земельные площади региона уже используются под сельхозпроизводство, пустующих не так много. И это ограничивающий фактор для дальнейшего развития здесь растениеводства».



Согласно оперативным данным муниципальных округов Тамбовской области, на 1 января 2024 года количество неиспользуемых пахотных земель на территории региона составляло лишь 11,2 тыс. га, или менее 1% общей площади пашни. По данным областного минсельхоза, крупнейшими землепользователями в регионе (с площадью обрабатываемой пашни более 100 тыс. га) являются «Юго-восточная агрогруппа», компания «Агротехнологии» (входит в ГК «Русагро») и «Сосновка-Агро-Инвест» (ГК «Агро-Инвест»).







Крупный центр агропроизводства

Расположение области в центральной части России дает удобный доступ к ключевым рынкам потребления и транспортным магистралям, обращает внимание Татьяна Тирских. А наличие развитой сети автомобильных и железнодорожных дорог обеспечивает хорошую транспортную доступность для перемещения сельхозпродукции. Существующие государственные программы поддержки сельского хозяйства на территории региона позволяют инвесторам получать льготы и преференции, дополняет она.



Тамбовская область — один из самых лучших регионов России для сельского хозяйства и переработки аграрной продукции в силу благоприятных климатических и логистических условий, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Площадь пахотных земель в данном регионе меньше, чем, например, в Воронежской области или Краснодарском крае, однако потенциал его в плане производства товаров АПК выше среднего по России. «По российским меркам Тамбовская область является одним из лучших субъектов страны по почвенно-климатическим условиям для сельского хозяйства и по плодородию почв, и по удобству логистики — экспорт из области возможен теперь не только через южные порты, но и через Балтику в связи с открытием порта “Высоцкий”, — напоминает эксперт. — Регион примерно одинаково удален от южных и северо-западных портов — из-за такого удачного расположения у него хороший экспортный потенциал, и он будет еще больше, когда на Балтике вот-вот откроется еще один агротерминал в порту “Усть-Луга”».







Гендиректор компании «Тамбовагропромхимия» Валерий Солопов подчеркивает: Тамбовская область без преувеличения один из самых крайних регионов для продажи продукции на экспорт. «Расстояние до портов Ростовской области порядка 800 км, до астраханских — примерно столько же, — знает он. — Логистика получается очень дорогая и это скорее минус, чем плюс». В регионе мало перерабатывающих предприятий: практически нет независимых комбикормовых заводов, готовых закупать сырье у аграриев, нет переработки кукурузы, крахмалопаточных предприятий. Не хватает рек, соответственно, у местных хозяйств нет возможности экспортировать продукцию по воде. Транспортировка зерна происходит в основном автомобилями (на 80%) или железнодорожным транспортом. «Тамбовская область электрифицирована примерно на 50%, таким образом от Мичуринска и до Ртищево не ходят электровозы — это тоже минус, так как накладываются дополнительные затраты», — добавляет руководитель.



Географическое положение у региона идеальное, считает гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков. «До Балтики и Черного моря расстояние получается примерно одинаковое, что удобно для экспорта, плюс близко находятся мегаполисы, что способствует реализации продукции на внутреннем рынке», — объясняет руководитель. В области можно выращивать практически все востребованные на рынке агрокультуры (кроме бахчевых), начиная от зерновых и заканчивая плодово-ягодными. Можно развивать и растениеводство, и садоводство, и овощеводство, утверждает он. Само предприятие «Тамбовские фермы» работает в регионе с 2006 года, занимается растениеводством на площади 14 тыс. га, производит чипсовый картофель, сою, кукурузу на зерно, озимую и яровую пшеницу.



Маслосырзавод «Новопокровский», расположенный в Тамбовской области, в прошлом году отметил 90 лет. Предприятие выпускает полутвердые сыры, сливочное масло и сухую молочную сыворотку. По мнению владельца предприятия Дмитрия Филиппова, хотя регион удачно разместился в Центральном Черноземье, находится в 500 км от Москвы и равно удален от трех областных центров — Тамбова, Липецка и Воронежа, даже эти расстояния бывает сложно преодолеть из-за качества дорог, особенно районных. Строительство их затягивается и требует серьезных вложений, известно ему. Несмотря на это, сельское хозяйство в области развивается, свободной земли здесь практически нет, вся она обрабатывается, дополняет предприниматель.







Солопов в числе плюсов выделяет хорошие почвы: редко где в регионе можно найти хозяйство, которое находится на песчаном грунте. Климат тоже благоприятствует агропроизводству. Таким образом, при серьезных вложениях получается хорошая отдача. «Хозяйства в области крепкие — не зря “тамбовских кулаков” считали одними из самых зажиточных, — вспоминает руководитель. — Так что для ведения сельского хозяйства наш регион очень подходит».



Тамбовская область исторически является крупным центром аграрного производства, высказывается глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Во время Гражданской войны в губернии произошло одно из самых крупных крестьянских восстаний против большевиков — это говорит о том, что крестьяне всегда были достаточно значимой и активной частью населения региона», — говорит он.



Регион является активным игроком на аграрном рынке России, подтверждает Решетникова. А с точки зрения расположения Тамбовская область гораздо лучше, чем Белгородская или Воронежская, где на приграничных с Украиной территориях ощутимо влияние боевых действий. «Кроме того, регион находится на стыке Центрального и Приволжского округов и вблизи Юга, — напоминает эксперт. — Благодаря этому логистика здесь удобная: область может отправлять свою продукцию как в крупные города ЦФО, так и в соседние макрорегионы, в том числе в ЮФО и на Урал».



Тамбовская область входит в число крупнейших производителей мяса, в основном свинины и мяса птицы, и является одним из лидеров по выращиванию сахарной свеклы, отмечает директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Урожайность зерновых в Черноземье, куда входит регион, в некоторых случаях бывает даже выше, чем на юге, но затраты на перевозку в порты выше, и поэтому выращиваемое зерно выгодно отдавать на корм сельхозживотным — это одно из конкурентных преимуществ местной мясной отрасли, полагает он.







«Тамбовская область — это чернозем, хороший урожай, большая зерновая база, наличие у свиноводческих компаний огромных наделов земли и, соответственно, возможностей для утилизации навоза, — говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. — Да и сами компании, представленные в регионе, входят в топ-10 производителей свинины, имеют все компетенции, опыт, финансовые ресурсы для инвестиций». Что касается рисков, то для регионального свиноводства они такие же, как и для всей России, и связаны с распространением вируса АЧС. Однако для области вероятность возникновения вспышек заболевания более высокая, чем в среднем по стране из-за по-прежнему достаточно большого количества свиней в ЛПХ и диких кабанов, так как в регионе достаточно много лесистой местности.



Группа «Черкизово» работает в Тамбовской области с 2000-х годов и представлена практически всеми сегментами своего бизнеса — свино- и птицеводством (выращивание индейки), мясопереработкой, растениеводством и кормопроизводством. «Это служит показателем важности региона для компании, его возможностей с точки зрения ведения инвестиционной деятельности, — акцентирует внимание представитель компании. — В целом же область имеет благоприятные для ведения сельского хозяйства районы с плодородными почвами и хорошей экологией». Земельный банк группы насчитывает в регионе около 50 тыс. га. Из них обрабатываются 38 тыс. га, на которых выращивают сою, пшеницу и подсолнечник. По итогам 2023 года «Черкизово» произвела в Тамбовской области 178,9 тыс. т комбикормов, 57,5 тыс. т индейки (в живом весе) и 45,7 тыс. т свинины.



Несмотря на все преимущества, регион остается недооценен многими участниками рынка, констатирует Иванов. Судя по информации про агросектор и новые проекты, публикуемой в СМИ за последние 20 лет, Тамбовщина фигурирует в соответствующих новостных сводках нечасто, утверждает он.



Кадровый вопрос стоит остро

В хозяйственном секторе численность работников в АПК Тамбовской области составляет порядка 40 тыс. человек (более 15% среднесписочной численности работников по полному кругу предприятий всех отраслей экономики), из них в отрасли сельского хозяйства — около 24 тыс. человек, в пищевой и перерабатывающей промышленности — 14 тыс., в крестьянских (фермерских) хозяйствах — около 2 тыс., информирует Минсельхоз региона. По данным ведомства, только в 2023 году в АПК области создано более 900 рабочих мест.



Тем не менее Тамбовская область — регион, в котором идет борьба за кадры между предприятиями АПК, утверждает Юшин. Если рассмотреть демографическую статистику, то можно заметить, что именно на Тамбовщине (и еще в некоторых более северных субъектах страны) показатели рождаемости, смертности и миграций одни из самых худших в России на протяжении весьма длительного времени, подчеркивает Иванов. Данные Росстата подтверждают: в 1993 году в области проживали 1,3 млн человек, в 2003-м — 1,17 млн, в 2013-м — 1,07 млн, а с 2021-го — менее 1 млн. «Будет ли тут кому заниматься сельхозпроизводством и любой другой деятельностью?» — задается вопросом эксперт.

На местном уровне решить проблему нехватки рабочей силы непросто в связи с небольшим количеством жителей в селах, комментирует Муханин. С наемными рабочими в регионе тоже есть сложность — люди предпочитают работать в крупных городах из-за более высокой заработной платы. «Например, в Тамбовской области она составляет 35-40 тыс. руб./мес., в мегаполисах люди будут зарабатывать существенно больше, — констатирует он. — В итоге аграрии не могут найти ни трактористов, ни сварщиков, ни водителей».



Предприятия готовы принимать на работу абсолютно всех, но мало кто идет. Эксперт приводит пример из садового сектора: «Например, на хозяйство с объемом производства 2 тыс. т плодов и ягод и питомником на 500 тыс. саженцев разных культур достаточно рабочих рук не найти, соответственно, компании вынуждены сокращать производство. Выращивать плоды и ягоды они умеют, а собирать их некому», — поясняет он.







Для развития садоводства и других отраслей сельского хозяйства в Тамбовской области необходимо восстановить села, считает Муханин. Сейчас там в основном отсутствуют необходимые условия для проживания молодежи, и в итоге она уезжает в города. «На селе должно быть комфортно жить!» — восклицает он.



Если оценивать кадровый потенциал, то в Тамбовской области наибольший коэффициент потенциальной нагрузки на выпускника вуза (рассчитан как отношение контрольных цифр приема по сельскохозяйственным специальностям по данным НИУ ВШЭ к посевной площади в регионе), информирует менеджер компании «Б1» Андрей Буханцов. «В Тамбовской области на одного студента первого курса по сельхознаправлениям приходится 8 тыс. га посевных площадей, в основных агрорегионах страны данный показатель ниже, и самый низкий — 3,3 тыс. га — в Белгороде. Это означает, что наибольшая конкуренция за агрономов даже через четыре-пять лет будет наблюдаться на Тамбовщине. Подобная тенденция отмечается не только в высшем образовании, но и в среднем специальном, дополняет эксперт. Таким образом, регион обладает ограниченным потенциалом к развитию трудовых ресурсов, что нужно учитывать в своем инвестиционном планировании. «Поскольку ожидается наибольшая борьба за таланты, то в инвестпроектах стоит отдельной строкой выделять планы по созданию инфраструктуры для рабочих кадров, проекты по воспитанию кадровых резервов и мероприятия по привлечению профессионалов из других регионов», — заключает Буханцов.







Средняя заработная плата в сельском хозяйстве Тамбовской области за последние четыре года ежегодно превышает среднее значение по экономике на 20%, обращает внимание Алена Сытова. В частности, в 2023-м ее среднемесячный уровень по полному кругу предприятий отрасли составил 53,4 тыс. руб., что на 12,2% больше, чем в 2022-м.



В преодолении проблемы кадрового голода в АПК призваны помочь меры господдержки. Так, в рамках реализации Госпрограммы комплексного развития сельских территорий сельхозпроизводителям и переработчикам агропродукции Тамбовской области предоставляется субсидия на возмещение части затрат на обеспечение квалифицированными специалистами. По данным Минсельхоза региона, в 2023 году субсидии на возмещение по заключенным ученическим договорам (31 договор) составили 1,13 млн руб., по договорам по прохождению практики (62) — 1,05 млн руб. В 2024 году на эти цели планируется выделить 1,13 млн руб. (30 договоров) и 1,09 млн руб. (41) соответственно.

Алена Сытова

Тамбовская область — исторически аграрный регион, для которого АПК является локомотивом развития сельской экономики. Область занимает лидирующие позиции по производству основной продукции отрасли среди других субъектов страны и ЦФО. Несмотря на это, в регионе еще есть место для прихода новых инвесторов. О потенциально интересных для вложений направлениях рассказывает глава регионального агроведомства Алена Сытова.

— Какое значение АПК имеет с точки зрения социального благополучия Тамбовской области?

— По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Тамбовской области составляет 957 тыс. человек, из которых порядка 40% проживают на сельских территориях. Это самая большая доля сельских жителей в ЦФО, а в России наш регион занимает по данному показателю 15-е место. Таким образом, около 95 тыс. человек экономически активного населения области заняты в АПК (с учетом личных подсобных хозяйств) — это около 20% общего числа занятых жителей. Этот показатель стабилен уже на протяжении последних пять лет и, согласно прогнозу, в ближайшей перспективе вряд ли будет меняться.

Помимо наращивания производственных показателей, в секторе АПК решается очень важная задача — улучшение инфраструктуры сельских территорий и качества жизни на селе. В рамках реализации инвестиционных проектов создаются высокооплачиваемые рабочие места, повышается уровень дохода сельского населения области. Кроме того, решение приоритетной задачи социально-экономического развития села и сокращения разрыва в качестве жизни между сельским и городским населением реализуется в рамках Государственной программы комплексного развития сельских территорий Тамбовской области. За последние три года на эти цели привлечено более 4,3 млрд руб., из них почти 2,6 млрд руб. — из федерального бюджета, 269,7 млн руб. — из бюджета области. Реализация мероприятий госпрограммы включает финансирование за счет средств местных бюджетов (7,5 млн руб.) и внебюджетных источников (1,4 млрд руб.). Последние предусматривают участие сельхозпроизводителей региона: наш бизнес несет социальную ответственность за развитие сельской инфраструктуры. Поэтому важность отрасли для нашей области нельзя преуменьшать.

— Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в АПК инвестиций?

— Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий агроотрасли Тамбовской области ежегодно превышает 30 млрд руб. Столько же составили вложения по итогам 2023 года, в 2024-м рассчитываем выйти на такой же показатель.

— Что, по-вашему, делает регион привлекательным для агроинвесторов?

— Наша область имеет большие возможности для инвестирования и значительный опыт привлечения инвесторов в сферу АПК как важнейшего сектора экономики региона. Поступлению вложений способствует активная политика главы Тамбовской области и правительства региона по участию в ключевых федеральных программах и нацпроектах. В рамках действующего закона «О государственной инвестиционной политике и поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области» у нас предусмотрены различные виды господдержки инвестдеятельности для всех отраслей. Это, например, налоговые льготы, финансирование реконструкции и строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимой для подвода коммуникаций до границы объекта вложения инвестиций.

— В чем же преимущества Тамбовской области при организации сельскохозяйственного бизнеса?

— Главное богатство области — исключительно плодородные черноземные почвы. Наш регион входит в так называемый пояс богатых черноземов, наряду с Курской и Воронежской областями. На долю черноземов приходится порядка 87% сельхозугодий.

С 2011 года Тамбовская область является лидером в экологическом рейтинге, проводимом общественной организацией «Зеленый патруль».

Благоприятный климат способствует развитию подотрасли растениеводства. В структуре общего производства на долю растениеводческой продукции приходится более половины (свыше 60%).

В регионе сформирована научная база в сфере плодоводства, функционирует Мичуринск-наукоград. Сельхозтоваропроизводители региона обеспечены посадочным материалом собственного производства.

— Какие секторы сельского хозяйства Тамбовской области, по вашей оценке, являются незаполненными и имеют возможности для прихода новых инвесторов? А какие, напротив, достаточно насыщены?

— Одними из приоритетных направлений развития животноводства в нашем регионе являются производство молока и яйца. По итогам 2023 года производство молока во всех категориях хозяйств составило 191,8 тыс. т, а яйца — 105,2 млн шт. — этого недостаточно для самообеспечения.

В части пищевой и перерабатывающей промышленности у нас активно развивается переработка агрокультур. В прошлом году предприятия области выпустили 168,2 тыс. т растительного масла (почти на 22% больше, чем в 2022-м), 603,4 тыс. т сахара (+18,1%), 506,5 тыс. т муки (+7,5%). И хотя регион продолжает удерживать лидирующие позиции по производству данных продуктов в ЦФО и России, имеющаяся сырьевая база позволяет наращивать объемы переработки масличных (преимущественно подсолнечника и сои), зерновых, сахарной свеклы, а также плодово-ягодной продукции.

— Приведите примеры инвестпроектов, реализуемых сейчас на территории региона?

— Среди наиболее крупных могу выделить строительство цеха экстракции жмыха подсолнечника мощностью 750 т в сутки и увеличение мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур на территории компании «ЭкоОйл» в Тамбовском муниципальном округе, возведение логистического центра (по формированию маршрута отгрузки зерновых и масличных, подсолнечного масла) и элеватора на 250 тыс. т ТД «ЭкоОйл» в городском округе Тамбове, ст. Бокино, а также реконструкцию Кирсановского сахарного завода с созданием дополнительных мощностей производительностью не менее 20 тыс. т сахарной свеклы в сутки в г. Кирсанов.

— Какой объем средств выделен в регионе на поддержку аграриев в 2023 году, а какой планируется направить в 2024-м?

— В прошлом году в рамках заключенных соглашений между правительством Тамбовской области и Минсельхозом России совокупный объем господдержки без учета мероприятий комплексного развития сельских территорий составил 2,73 млрд руб. (из них за счет средств федерального бюджета — 2,59 млрд руб.). Эти деньги были направлены на поддержку элитного семеноводства, молочного животноводства, страхование в области растениеводства и животноводства, агротехнологические работы, приобретение племенных сельхозживотных, гидромелиоративные мероприятия, известкование кислых почв на пашне, производство и реализацию зерновых культур, стимулирование увеличения выращивания картофеля и овощей, грант «Агростартап» и другие направления.

В 2024 году общий объем поддержки на развитие АПК по состоянию на середину марта составляет 1,91 млрд руб. (из федерального бюджета — 1,75 млрд руб.). При этом плановые лимиты на этот год пока предусматривают только один транш на производство и реализацию зерна (в 2023-м данная мера поддержки включала три транша).

В регионе все растет хорошо

Традиционно Тамбовщина специализируется на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, сои, овощей, картофеля, плодов и ягод. «Применение современных методов обработки почвы, своевременное и достаточное внесение удобрений, обновление парка сельхозтехники благоприятно сказываются на урожайности агрокультур», — говорит Ольга Иванова. Так, в 2023 году, согласно предварительным данным Росстата, урожайность зерновых и зернобобовых культур в регионе составила 47,7 ц/га (на 14,6% выше уровня 2022-го), сахарной свеклы — 528,5 ц/га (+13%), сои — 22,7 ц/га (+28,5%), рапса — 20,5 ц/га (+65,4%).



По информации Тамбовстата, в 2023 году в области был собран рекордный урожай зерновых культур — 5,1 млн т, что на 600 тыс. т больше, чем в 2022-м. «Это очень благоприятный для зернопроизводства регион — Черноземье с достаточно неплохим увлажнением почв, там все растет хорошо, — комментирует независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. — Более того, за последние 10 лет растениеводство области перевооружилось и поддерживает хороший уровень технологичности, что позволяет ему обеспечивать стабильное и эффективное производство зерновых».



Несмотря на значительные объемы внутреннего потребления, в регионе отмечается профицит зерновых ресурсов, обращает внимание Алена Сытова. Более 1/3 выращиваемого зерна, или около 2 млн т в год, вывозится из региона, сообщает она. Внутри региона также есть хорошие возможности по сбыту зерновых, знает Корбут: помимо развитого животноводства, приличные объемы сырья потребляет мукомольная промышленность. Согласно информации регионального Минсельхоза, совокупные мощности по переработке зерна в Тамбовской области составляют 2,7 тыс. т в сутки. Крупнейшими предприятиями местной мукомольной отрасли являются «Сабуровский комбинат хлебопродуктов», компании «Деметра» и «Экстра». Первый в 2023 году завершил проект по увеличению мощностей по переработке зерна на 650 т в сутки. Реализация проекта позволила предприятию стать крупнейшим мукомольным заводом страны, информирует представитель тамбовского агроведомства.



«Сабуровский комбинат хлебопродуктов», впервые начавший производить муку в 2005 году, сейчас входит в состав агрополиса «Сабурово» и является одной из крупнейших мельниц не только России, но и Европы, подчеркивает гендиректор предприятия Владимир Кучерявый. Мощность переработки КХП составляет 1,85 тыс. т зерна в сутки. Помимо муки, комбинат выпускает и пшеничные отруби. «Благодаря запуску новой мельницы на 650 т сырья ежесуточно (это свыше 234 тыс. т зерновых культур в год) по итогам 2024 года рассчитываем произвести уже 600 тыс. т муки, — делится планами руководитель. — Новые мощности увеличили нашу потребность в сырье, а значит, у тамбовских аграриев появилось больше возможностей для реализации своей продукции внутри региона, тем более что на нашем производстве более чем на 75% мы используем сырье от местных производителей, а остальное закупаем в других субъектах страны».



Растущий внутренний сбыт — это плюс для аграриев, комментирует Корбут. Однако, поскольку свободных земель в регионе почти нет, дальнейшее развитие производства зерна здесь возможно только за счет повышения интенсивности растениеводства, то есть технологического развития, обращает внимание он. В 2024 году в структуре площадей Тамбовской области планируется дальнейшее сокращение зерновых и зернобобовых и увеличение посевов сои, что связано с востребованностью последней на рынке и с ее ценой, знает Ольга Иванова.







Производство сои в регионе растет не первый год. Ежегодно в области собирают около 1,1-1,2 млн т всех масличных, рассказывает аналитик информационно-аналитического агентства OleoScope Кирилл Лозовой. Причем если традиционно доля подсолнечника здесь традиционно составляла примерно 70-75%, то в прошлом году этот показатель опустился до 65% в связи с увеличением валового сбора соевых бобов, сообщает он. Изменению соотношения производства способствовал рост площадей, а также корректировки в посевах и урожайности, следует из данных Масложирового союза России. Так, площади главной масличной культуры в 2023 году расширились в регионе с 403 тыс. га до 412 тыс. га, сои — со 195 тыс. га до 205 тыс. га, при этом сбор с гектара подсолнечника сократился до 22,6 ц против 23 ц в 2022-м, а сои — увеличился до 22,7 ц против 17,7 ц годом ранее.



Потенциал роста посевов этих масличных на Тамбовщине продиктован высоким уровнем рентабельности их производства по отношению к другим агрокультурам, а также серьезной конкуренцией за сырье среди местных переработчиков, поясняет Лозовой. В самом регионе маслозаводы готовы принимать порядка 500 тыс. т сырья ежегодно, то есть сейчас внутреннее производство сырья в области больше, чем мощности переработки. В целом же по ЦФО показатель составляет 11,3 млн т, соответственно, часть сырья перерабатывается в других субъектах округа, добавляет аналитик.



Основные игроки на масложировом рынке региона — компании «ЭкоОйл», «Кристалл», маслобойный завод «Инжавинский», а также «Моршанский МЭЗ». Общая мощность масложировых предприятий позволяет осваивать около 2 тыс. т сырья в сутки, информирует представитель областного Минсельхоза. МЭЗ региона преимущественно занимаются переработкой подсолнечника, выпуская ежегодно чуть менее 200 тыс. т масла, отмечает Лозовой.



Еще одной важной агрокультурой в Тамбовской области является сахарная свекла. По данным ИКАР, ее площади здесь составляют порядка 107 тыс. га. Урожайность агрокультуры в прошлом году достигла в регионе 538,4 ц/га при среднем по России показателе в 493,4 ц/га.



В области работают пять сахарных заводов — «Жердевский», «Знаменский» и «Никифоровский» (входят в ГК «Русагро»), «Уваровский» («Доминант») и «Кирсановский» («Юго-Восточная аграрная группа»). В совокупности в сезоне 2023/24 по состоянию на 1 марта они освоили более 4,3 млн т свеклы и выпустили порядка 612 тыс. т сахара. «Кирсановский» на упомянутую дату продолжал переработку свеклы, а «Знаменский» еще будет работать на мелассе, дополняет Евгений Иванов.



По данным «Центра Агроаналитики», продукция растениеводства из региона реализуется на внутренних рынках России, экспортируется в Турцию, Республику Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Марокко, страны Африки и КНДР. В 2023 году на долю растениеводческой продукции пришлось 44% общего экспорта всей региональной продукции АПК в натуральном выражении, информирует Ольга Иванова. Наибольшим спросом за рубежом пользовались тамбовская пшеница (39% вывоза), ячмень (23%) и кукуруза (19%).

Овощное производство

В Тамбовской области производят много овощей как в закрытом, так и в открытом грунте, указывает Тамара Решетникова. Так, основная масса тепличной продукции производится в регионе сельхозпредприятиями, фермерство в данном сегменте развито очень слабо. Крупнейшие производители сектора — комбинаты «Тепличное» и «Мичуринский», площадь их зимних теплиц в сумме достигает 75 га.



Хозяйство «Тепличное» работает в области с советских времен, рассказывает эксперт. Успешно встроившись в текущие реалии рынка, предприятие реконструировало часть своих старых антрацитовских теплиц, и сейчас его мощности включают 2,5 га высоких блочных теплиц четвертого поколения, где применяется малообъемная технология, автоматизированная система регулирования микроклимата, орошения и питания растений, а также ассимиляционное досвечивание, знает она. «Последнее очень важно, так как только в светокультуре можно выращивать овощи в зимний период, — подчеркивает Решетникова. — “Тепличное” же, помимо огурцов с досвечиванием, производит салаты и зелень».



Комбинат «Мичуринский» — предприятие, напротив, молодое, три года назад запущенное группой «РОСТ». В теплицах пятого поколения на светокультуре здесь выращивают в широком ассортименте томаты.



По оценке «Технологий Роста», общий объем производства тепличных овощей в Тамбовской области в прошлом году составил около 40 тыс. т. В 2022-м — 36,3 тыс. т, из которых 22 тыс. т пришлось на томаты.

Регион обладает подходящим климатом для выращивания в открытом грунте всех видов овощей и картофеля. «Тамбовский картофель всегда славился своим хорошим качеством — его производят и фермеры, и хозяйства населения, и сельхозорганизации», — замечает эксперт. Последние в 2023 году вырастили порядка 95 тыс. т клубня, тогда как агропредприятия всего ЦФО собрали порядка 2 млн т.



Тамбовская область не входит даже в первую двадцатку товарных производителей картофеля в России, утверждает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его оценке, на сельхозорганизации региона в прошлом году пришлось не более 1% всего товарного производства клубня в Центре страны. «Да, есть бренд “Тамбовский картофель”, который у многих на слуху, но тем не менее эта агрокультура там производится в значительно меньшем количестве, чем в ряде других регионов», — обращает внимание эксперт.



Овощей открытого грунта агропредприятия области выращивают тоже не очень много — порядка 15-16 тыс. т в 2023-м. Хозяйства населения, для сравнения, собрали в пять раз больше, знает Решетникова. Общий же объем производства овощных культур всех видов в регионе, кроме картофеля, составил около 800 тыс. т.







Плоды и ягоды некому собирать

В Тамбовской области достаточно много ягодных хозяйств, например, сельскохозяйственные организации и фермеры по итогам прошлого года вырастили порядка 400 т ягод и в ЦФО заняли шестое место, знает Решетникова.



Производство ягод на Тамбовщине развивается достаточно энергично, подтверждает гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. Область входит в тройку лидеров по площадям выращивания в Центре с показателем около 310 га в 2022 году. «Правда, нужно отметить, что тогда в регионе произошло достаточно существенное — на 12% — сокращение ягодников, — говорит эксперт. — Связано оно с общим трендом для России: из-за ограничений на въезд сезонных рабочих площади данных агрокультур стали уменьшаться в тех субъектах страны, где в данном сегменте активно используют ручной труд».



Тем не менее развитие производства ягод в области идет: внедряются новые технологии, появляются новые культуры. Сейчас предприятия Тамбовской области выращивают не только садовую землянику, но и малину, ежевику, голубику, жимолость, смородину. «В основном ягодные хозяйства в регионе не очень большие, не превышают по площади 20 га, но зато таких предприятий довольно много», — отмечает Козий.



Потенциал развития ягодного производства в области, безусловно, есть, уверена эксперт. Здесь вполне комфортные климатические условия, плюс она расположена близко к основному рынку сбыта — Москве. «К тому же на Тамбовщине достаточно сильно представлены научные организации, связанные с садоводством и ягодоводством, например ФНЦ имени И. В. Мичурина, — добавляет она. — В то же время в регионе преобладает традиционная школа производства ягод, а вот специалистов, работающих по современным технологиям, как и везде, не хватает».



Сами ягодоводческие хозяйства реализуют свою продукцию в основном в свежем виде с июня по сентябрь, у некоторых из них есть небольшие мощности для заморозки, знает Козий. Кроме того, в области есть заводы, которые занимаются производством соков, пюре, консервацией плодово-ягодной продукции. «На переработку, как правило, выращивают ягоду специализированные хозяйства, которые занимаются именно такой продукцией, — рассказывает эксперт. — Другие же предприятия отправляют на переработку те ягоды, которые не подходят по своим качественным характеристикам для свежего рынка».



Благодаря черноземам и умеренному климату тамбовские аграрии могут собирать и высокие, качественные урожаи яблок. Кроме того, в регионе выращивают вишню и грушу, сообщает Игорь Муханин. «Тамбовская область очень хороша для садоводства», — акцентирует внимание он. По данным АППЯПМ, садами в регионе занято более 2 тыс. га. И хотя в прошлом году были недолгие заморозки в начале мая, они мало повредили плодовым деревьям — были небольшие потери по вишне и сливе, а урожай яблок все равно был собран рекордный, несмотря на 60-70% поражения по цветам, знает эксперт. Однако данный сектор тоже сталкивается с нехваткой рабочих рук, поэтому потенциал ее развития будет зависеть от того, удастся ли решить эту проблему.



С мясом все хорошо, с молоком — не очень

В регионе активно развивается мясной сектор животноводства. Согласно информации Минсельхоза Тамбовской области, по итогам 2023 года производство мяса во всех категориях хозяйств составило 627,9 тыс. т в живом весе. Доля Тамбовской области в общем объеме выпускаемого в стране мяса оценивается не менее чем в 4%, регион занимает пятое место в России и в ЦФО. Кроме того, по данному направлению уже формируется экспортный потенциал, подчеркивает Алена Сытова.







Динамика развития мясной отрасли Тамбовщины за последние годы была разной — это связано прежде всего с эпизоотиями, поясняет Сергей Юшин. В регионе работают такие крупные игроки, как «Черкизово» («Тамбовская индейка» и свиноводческие активы), ГАП «Ресурс» (бройлерные птицефабрики), «Русагро» («Тамбовский бекон»). «Наверное, эти холдинги не случайно выбрали именно Тамбовскую область одним из центров для своих инвестиций», — размышляет эксперт. На животноводство в регионе приходится порядка 37% валового объема производства продукции сельского хозяйства. В 2023 году в регионе произвели порядка 628 тыс. т всех видов мяса. «Конечно, мясное животноводство развивается здесь в основном за счет средств бизнеса, но регион создает соответствующие условия для этого, например в виде налоговых преференций, субсидий, ускоренной процедуры одобрения разрешительных документов», — дополняет Юшин.



По словам Юрия Ковалева, Тамбовщина входит в топ-5 самых развитых по свиноводству российских регионов. Так, группа «Русагро» построила в регионе одно из крупнейших в стране предприятий по переработке свинины, которое к тому же в числе первых получило полную аттестацию на экспорт в Китай. «Это говорит об уровне как предприятия, так и Тамбовской области в целом», — считает он. Всего же, по оценке НСС, в регионе в 2023 году выпущено 245 тыс. т свинины в убойном весе, в хозяйствах населения — еще 10 тыс. т. «Получается, что на ЛПХ здесь приходится лишь 4% общего производства, тогда как средний по России показатель порядка 7-8%, — подчеркивает эксперт. — Это объясняется многолетней планомерной работой по снижению численности личных подсобных хозяйств, их переводом на альтернативное животноводство, а также уменьшением числа сельских жителей в Тамбовщине».



В пятерку крупнейших Тамбовская область входит и по птицеводству. В 2023 году в регионе произведено почти 365 тыс. т мяса птицы (в живом весе), что на 19% больше, чем пять лет назад, делится руководитель направления ВЭД Национального союза птицеводов (НСП) Дарья Подымова. «Достижению таких результатов способствовали меры государственной поддержки, а также выстраивание вертикальной интеграции в холдингах», — считает она. Предприятия данного сектора также активно развивают вывоз своей продукции. Ключевыми направлениями являются страны СНГ, Китай и государства Персидского залива.







А вот мясное скотоводство в Тамбовской области практически отсутствует — производство говядины является побочным продуктом при молочном животноводстве, знает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Между тем регион нельзя отнести и к молочным, утверждает гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. Субъект занимает 50-52-е место в общем рейтинге регионов по валовому надою. И в последние годы производство молока во всех хозяйствах Тамбовщины остается на довольно стабильном уровне — около 190 тыс. т. «Большая часть сырья производится в организованном секторе и идет на переработку», — обращает внимание эксперт. Здесь, впрочем, отмечается позитивная динамика: если в 2021 году выпуск товарного молока в области составил 116 тыс. т, то в 2022-м — уже 122 тыс. т, а в 2023-м, по предварительным оценкам, — более 123 тыс. т.



Региональная поддержка — умеренно-низкая По информации Татьяны Тирских из «Эксперт РА», расходы бюджета Тамбовской области на сельское хозяйство в последние годы составляют порядка 1,5% валовой продукции сельского хозяйства, то есть бюджетная поддержка в валовом выпуске аграрных товаров совсем небольшая. По итогам 2022 года значение данного показателя составило 1,4%, что ниже среднероссийского более чем на 2 п. п. При этом на 1 руб. вложенных бюджетных средств тогда пришлось 69,7 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что в 2,5 раза выше среднего значения по стране. Судя по этим данным, региональная поддержка находится на умеренно низком уровне, делает вывод эксперт.



Что касается налоговых льгот, то Тамбовская область является одним из наиболее лояльных регионов в части срока их предоставления, обращает внимание представитель «Черкизово». В то же время по направлению «Растениеводство» в области нет отдельных региональных программ помощи аграриям, а лимиты, которые выделяются на данный сектор из федерального бюджета на условиях софинансирования с регионом, незначительны и требуют сбора достаточно емкого пакета документов, отмечает он.

При этом доля ЛПХ в молочном производстве продолжает снижаться, что влечет за собой сокращение общего поголовья КРС. Однако в сельскохозяйственных организациях и КФХ региона стадо коров в течение последних лет остается на уровне 21 тыс. гол., информирует Белов. Продуктивность коров в организованном секторе увеличивается и превысила отметку в 7,5 т на голову в год.



В Тамбовской области работают несколько производителей сырого молока, которые входят в рейтинг крупнейших и самых эффективных в России. Например, предприятие «Золотая нива», «Молочная ферма Жупиков». Если говорить про крупные перерабатывающие предприятия, то среди них Союзмолоко выделяет Бондарский сыродельный завод, маслозавод «Новопокровский», «Тамбов молоко» и др.



Белов уверен, что область обладает потенциалом в развитии молочной индустрии как в части производства сырья, так как и в части переработки благодаря тому, что субъект находится в адекватной близости от Москвы и рядом с несколькими крупными населенными центрами, такими как Воронеж, Липецк, Саратов, Пенза, куда можно как реализовывать готовую продукцию, так и поставлять сырье на переработку.







Единственная отрасль сельского хозяйства, которая незаслуженно лишена внимания предпринимателей в регионе, — молочное животноводство, комментирует Игорь Поляков. По его мнению, причина в том, что она предполагает высокие затраты, а с учетом того, что растениеводством заниматься проще и условия для него в области идеальные, инвесторы идут в более легкие производства. «Мы очень хотим реализовать проект по молочному животноводству, — признается руководитель. — Возможно, приступим к нему, когда ставки по кредитам снизятся».



Несмотря на, казалось бы, растущее производство в товарном секторе, тамбовские переработчики молока вынуждены закупать часть сырья и в близлежащих регионах, утверждает Дмитрий Филиппов. Так, маслосырзавод «Новопокровский» завозит часть сырья из Воронежской, Липецкой, Рязанской и Курской областей. «Это связано со снижением валового надоя в зимний период, тогда местным молоком регион обеспечен лишь наполовину», — делится он. Свою продукцию предприятие поставляет в 26 регионов — в такие крупные города, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Саратов, Курск, а также в другие точки Центра, Северо-Запада, Сибири и Урала.



Возможности для инвестиций

По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки, Тамбовская область характеризуется низким уровнем инвестиционной привлекательности, сообщает Татьяна Тирских. Положительное влияние на данный показатель оказывают достаточно развитые экономические, финансовые возможности, а также состояние окружающей среды. Инфраструктура и социальные ресурсы оцениваются на невысоком уровне. «Информационная доступность и прозрачность, будучи одним из важных факторов для привлечения инвесторов на территорию, также находятся на слабом уровне и оказывают существенное давление на итоговую интегральную оценку», — рассказывает она.



Несмотря на то что Тамбовская область имеет развитый АПК, всегда есть определенные сегменты, которые могут быть более приоритетными для вложений или менее развитыми, продолжает эксперт. По ее мнению, для инвесторов в агропром региона может представлять интерес совершенствование сельскохозяйственных технологий, направленных на увеличение эффективности производства. «К ним можно отнести такие, как автоматизация, применение современных средств защиты растений и удобрений, разработка и внедрение умных агросистем, — все это может значительно повысить производительность и улучшить качество продукции», — отмечает Тирских. Инвестиции в сектор переработки (например, зерна, мяса, молока, фруктов и овощей) могут создать добавленную стоимость для сельхозпродукции области. С увеличивающимся спросом на органические товары внутри страны и на экспорт развитие органического сельского хозяйства тоже представляет значительные возможности для инвесторов. «В условиях российских зим особенно ценно развитие современных тепличных технологий и систем гидропоники, которые позволят производить овощи и зелень круглый год, — продолжает эксперт. — Для улучшения условий хранения и транспортировки аграрных товаров в регионе необходимо улучшать логистическую инфраструктуру — хранилища, холодильные установки и транспортные сети».







При условии поддержки местных властей Евгений Иванов ожидает в дальнейшем довольно активного развития сельхозпроизводства в Тамбовской области. Ведь регион «относительно оптимален» с точки зрения климатических, почвенных, логистических и инфраструктурных условий, считает он. Рост АПК в области возможен при наращивании экспорта, добавляет Павел Лапшин. Регион может стать хорошей площадкой для более глубоких переделов сельхозпроизводства (в сегментах зерна, картофеля) и создания прочих пищевых производств.



Тамбовская область обладает серьезным потенциалом увеличения объемов производства овощей открытого грунта, полагает исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков. Однако перспективы расширения сектора зависят от внедрения современных технологий возделывания и хранения, которые в настоящее время в регионе практически не применяют.



Сергей Юшин среди наиболее привлекательных для развития на Тамбовщине направлений животноводства выделяет производство мяса птицы и свинины. Менее предпочтительно мясное скотоводство, потому что оно предполагает колоссальные инвестиции и долгие сроки окупаемости. «Регион уже является ведущим экспортером свинины и, несмотря на высокий уровень производства, по-прежнему продолжает привлекать инвестиции в данный сегмент, — знает эксперт. — Очень серьезные планы здесь имеет “Черкизово” — в ближайшие годы холдинг готов вложить почти 20 млрд руб. в новые свиноводческие площадки». Однако для создания любых животноводческих проектов в регионе нужны свободные сельскохозяйственные земли, а их в области почти нет, констатирует глава НМА.







В регионе есть потенциал для развития свиноводства — в случае, если это будет необходимо, отмечает Юрий Ковалев. А необходимость эта зависит, во-первых, от того, будет ли сохранен тот тренд на увеличение спроса, который начался в прошлом году в связи с ростом доходов населения, повышением ВВП, во-вторых, от объемов экспорта в Китай. По словам эксперта, эти два фактора могут существенно увеличить темпы роста производства свинины и привлечения новых вложений в сектор, как в целом по стране, так и в Тамбовской области в частности.



Регион также является важным экспортером мяса птицы, здесь выращивают и специализированную птицу — бройлеров весом менее 1 кг — для поставки на Ближний Восток, напоминает Юшин. Вывоз продукции птицеводства может стать ключевым механизмом для поступления денег в эту отрасль, так как именно экспорт позволяет заложить основу для производства дополнительных объемов продукции и хеджирования возможных рисков, связанных с распространением особо опасных болезней или изменением уровня потребления, акцентирует внимание Подымова. «Однако стабильное развитие птицеводства в Тамбовской области и создание благоприятных условий, способствующих увеличению объемов производства, созданию новых рабочих мест и повышению экономической эффективности отрасли, возможно только совместными усилиями государства и региональных органов власти», — подчеркивает она.

