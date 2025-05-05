Сев в условиях нехватки влаги. Валовой сбора зерна может составить 125-129,5 млн т

«Прогресс Агро»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Еще в ноябре-декабре эксперты опасались, что урожай в 2025 году будет рекордно низким: сев озимых проходил в засушливых условиях, и во многих предприятиях зерновые ушли в зиму в слабом состоянии или вовсе не успели взойти. Однако в большинстве регионов условия были благоприятные для зимовки, в отдельных областях растения даже продолжали вегетировать. К середине весны стало понятно, что, хотя площади в этом году сократились относительно 2024-го, производство зерна может быть даже выше прошлогоднего. Главное, чтобы опять не подвела погода

По прогнозу Минсельхоза, в 2025 году общая посевная площадь в России должна составить порядка 84 млн га — это примерно на 1 млн га больше, чем в 2024-м. Яровыми зерновыми планируется занять 28,8 млн га, озимыми — почти 19,1 млн га. Проведенная в апреле ведомством оценка показала, что более 93% посевов озимых зерновых находились на тот момент в нормальном состоянии.



На 11 апреля в поля вышли аграрии уже 42 регионов, опережающими темпами велась подкормка озимых, а яровыми было засеяно почти 3 млн га. Между тем из-за затянувшегося периода ночных холодов во многих субъектах страны весенний сев шел с отставанием от прошлого года, обращал тогда внимание гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его мнению, посевы яровых зерновых могут составить чуть более 28,7 млн га, а вместе с озимыми общая площадь под урожай 2025 года будет около 45,2 млн га, что на 2% меньше, чем в 2024-м (без учета новых регионов). Снижение произойдет, во-первых, в силу меньшего сева озимых, во-вторых, из-за большей их гибели, чем годом ранее, объясняет эксперт. «Это уже третий год подряд, когда мы наблюдаем сокращение посевов зерновых культур, и в текущем году ожидается очередной минимум с 2014-го», — отмечает он.



Изменения в севооборотах

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский тоже полагает, что площади под яровыми зерновыми в этом году будут меньше, чем в 2024-м, так как ряд аграриев отказываются от них либо сокращают их, в частности под пшеницей, заменяя ее на более рентабельные культуры — рапс или горох. Причиной потери интереса к главной зерновой он называет ее плохую экономику. «Возможно, подрастут посевы пивоваренного ячменя и некоторых нишевых, так как они более рентабельны по сравнению с пшеницей и фуражным ячменем, — рассуждает эксперт. — Площади последнего тоже вряд ли увеличатся, так как и его выращивать сейчас не очень выгодно». В целом сокращение посевов яровых зерновых может составить около 3,5%, оценивает он.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут не исключает некоторого роста площади ярового сева, так как растениеводам придется пересевать погибшие озимые. Однако прибавка эта, если и случится, то точно не за счет зерновых. «Выращивание пшеницы убыточно, поэтому если ею и занимать потерянные зимой площади, то только от невозможности посеять другие агрокультуры, — говорит он. — Могут немного подрасти посевы бобовых, но в основном пересеивать озимые будут подсолнечником: экономическая ситуация по нему очень благоприятная, цены на агрокультуру идут вверх, что делает его очень и очень привлекательным для выращивания».



Сельхозпроизводители отчасти подтверждают факт сокращения площадей под яровыми зерновыми. Так, оренбургская «Елань» уменьшит в этом году их посевы на 1 тыс. га. Выйти в поля специалисты компании рассчитывали уже в середине апреля, что примерно на две недели раньше обычного. Именно настолько погода опережала среднемноголетние сроки в части наступления тепла. «Обычно же мы начинаем полевые работы в конце апреля, а основной сев приходится на начало мая», — уточняет гендиректор предприятия Алексей Орлов.



В «Ростагро» (Пензенская и Саратовская области) структуру ярового сева скорректируют значительно. Так, площади зерновых компания планировала сократить до 19 тыс. га с 24 тыс. годом ранее. Уменьшились и посевы озимых зерновых — до 33 тыс. га с 49 тыс. Хотя в целом яровые площади в этом году будут больше, чем в 2024-м. «Мы еще в прошлом году ввели новые для нас культуры — лен масличный, чечевицу, твердую пшеницу, в 2025-м их посевы расширим, а также увеличим соевый клин», — рассказывает гендиректор «Аеон Агро» (управляет «Ростагро») Кирилл Ершов.







Уже со второй половины марта компания начала проводить полевые работы — подкормку озимых и боронование. К севу планировалось приступить в первой декаде апреля, тогда как обычно он начинается во второй декаде этого месяца. «В текущем году ранняя весна практически во всей европейской части страны, поэтому и сроки весенней кампании будут раньше среднемноголетних», — пояснял тогда топ-менеджер.



А вот в «Зерне Жизни» (Самарская область), как и в предыдущие годы, под новый урожай корректировать площади исходя из ценовой конъюнктуры тех или иных позиций не будут. «Шестипольный севооборот для нас свят, и доли, занимаемые разными агрокультурами, являются константой», — подчеркивал директор агрохолдинга Андрей Зорин в начале апреля. Он отмечал, что на тот момент до ярового сева в регионе было еще далеко. «На отдельных полях даже не сошел снег, а где и сошел, как правило, не проехать, да и температура почвы местами отрицательная, местами чуть выше нуля», — сообщал руководитель.



Хозяйства «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева благодаря высоким температурам воздуха и сухой погоде, установившимся на территории Краснодарского края и Ростовской области, приступили к полевым работам с 10 марта. Первым начали сеять горох, площади которого в этом году компания увеличит примерно на 10% — до 47,8 тыс. га. По остальным позициям изменений практически не произошло, сообщает пресс-служба агрохолдинга. В 2025 году «Агрокомплекс» отведет 696 га под яровой ячмень, 15,4 тыс. га — под яровую пшеницу, 46,4 тыс. га — под кукурузу на зерно.



Агрокомплекс «Лабинский» (Краснодарский край) под яровые культуры отвел 81,5 тыс. га. К началу апреля предприятия компании посеяли горох и люцерну. Площадь под первым выросла почти в два раза относительно прошлого года — с 8,9 тыс. га до 15 тыс. га. Тогда же завершался сев сахарной свеклы, посевы которой были увеличены на 30% — до более чем 33 тыс. га. Предприятия «Лабинского», по словам гендиректора компании Алексея Скоробогатова, полностью обеспечены всем необходимым для полевых работ: техникой, семенами, ГСМ и агрохимией.



Агрохолдинг «Лазаревское» из Тульской области к яровому севу планировал приступить в середине апреля — это примерно такие же сроки, как и в прошлом году. «Наш севооборот составлен таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить животноводческий комплекс кормами. Остальная площадь распределена в соответствии с историей сева агрокультур на задействованных гектарах», — говорит глава компании Кристина Романовская.







Озимые выправились

Ситуация с озимыми посевами в этот раз развивалась не самым обычным образом: очень значительная их доля перед уходом в зиму не взошла, однако благодаря относительно теплой для данного времени погоде часть растений всходила в зимние месяцы. При этом как таковых погибших площадей не так много. Владимир Петриченко в конце марта оценивал их примерно в 6,8% от общих 17,6 млн га. По его мнению, к уборке подойдет около 16,42 млн га, хотя показатель все еще может скорректироваться. Так, например, в феврале эксперт оценивал долю гибели в 8-8,5%, но всего за месяц ситуация изменилась.



Так как озимых посеяно меньше, есть потенциал тех полей, которые осенью просто не заняли, напоминает эксперт. «В меньшей степени можно предполагать, что эти площади весной отведут под зерновые, более вероятно, что они будут отданы под масличные, возможно, частично под зернобобовые, — рассуждает он. — Интереснее в плане рентабельности выращивать подсолнечник, сою и рапс, нежели пшеницу или ячмень, однако есть регионы, где подсолнечник и соя в принципе не выращиваются из-за погодных условий, там, вероятно, свободные земли будут засевать рапсом и масличным льном».



Ко второй половине марта состояние озимых улучшилось по сравнению с ситуацией на конец декабря, обращает внимание Аркадий Злочевский. Однако их дальнейшее развитие будет зависеть от наличия дождей в течение весны. «Зимний влагозапас почвы в ряде регионов был очень скудным из-за того, что было мало снега, и даже там, где прошли дожди, влаги все равно сейчас недостаточно для полноценной вегетации», — отмечал эксперт в конце марта. Соответственно, от того, как дальше будет складываться погода, будет зависеть и общий урожай зерна.



В конце 2024-го — начале 2025-го озимые находились в рекордно неопределенном состоянии, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. На начало же апреля в некоторых регионах они выглядели отлично, утверждает он. Это дает надежду на хорошие перспективы урожая в этом году.



Рожь ушла в нишу Площади под озимой рожью в 2025 году будут меньше, чем в 2024-м, оценивает Владимир Петриченко из «ПроЗерно». «Эта культура уже стала нишевой», — говорит он. А вот цены на данную позицию растут. Если в июле-августе прошлого года она продавалась по 9-11 тыс. руб./т, то к концу марта текущего стоимость ржи поднялась до 14-15 тыс. руб./т. «Однако все равно это совсем не интересные ценовые уровни для того, чтобы этой зерновой уделять значительное внимание: затраты на ее производство большие, и 15 тыс. руб./т — это слишком мало», — считает эксперт.

У самих аграриев ситуация с озимыми неоднозначная. На полях предприятий «Лабинского» зерновые вышли из зимовки практически без потерь, делится Скоробогатов. Даже всходы, поврежденные морозом, восстановились. На начало апреля озимые находились в фазе выхода в трубку. Площадь пересева озимого ячменя составила около 80 га, их отвели под яровой ячмень. Однако негативные прогнозы по снижению урожайности озимых зерновых в компании сохраняются. «Из-за отсутствия осадков посев проводился в сухую почву, что привело к поздним всходам и слабому кущению», — сообщает руководитель.



В «Агрокомплексе» им. Н. И. Ткачева на момент начала весенней вегетации 65% посевов озимых были в удовлетворительном и 28% — в хорошем состоянии. В прошлом году в это же время соотношение соответственно было 30% к 70%, информирует пресс-служба холдинга.



В «Лазаревском» озимые к началу апреля находились в удовлетворительном состоянии. «Есть небольшие выпревания на краях, в зиму только 30% пшеницы ушли в фазе кущения, все остальное — до ее начала, — рассказывает Романовская. — Весной мы решили разделить подкормку на две части: для старта вегетации и последующей стимуляции кущения, пересевать же ничего не планируем».



В «Елани» все озимые перезимовали. «Хотя в зиму они уходили почти все слабые из-за позднего сева по непаровым предшественникам, только 20% от засеянной осенью площади в тот период находились в хорошем и отличном состоянии», — говорит Орлов. Он уточняет, что компания работает по технологии прямого сева, при которой уход озимых в зиму и выход из нее в достаточно слабом состоянии — обычная ситуация для Оренбургской области. «У нас был хороший снежный покров, морозов не было — все это способствовало хорошей зимовке», — отмечает руководитель. Впрочем, он не исключает, что какие-то площади все-таки придется пересевать. С учетом того, в каком состоянии посевы ушли в зиму, в «Елани» не рассчитывают на высокую урожайность пшеницы — она будет примерно на уровне прошлого года, в пределах 20 ц/га.



На полях «Зерна Жизни» осенью озимые были в состоянии от плохого до удовлетворительного, и за зиму они не подросли, констатирует Зорин. Причин такого их состояния две. Во-первых, сказалась продолжительная осенняя засуха. Во-вторых, компания работает по no-till, всегда сеет по занятому пару, так что озимые традиционно выглядят похуже, чем у соседей-«классиков». Возможный ремонт или пересев выбывших площадей холдинг, как всегда, будет производить яровой пшеницей, добавляет руководитель.



В «Ростагро» часть озимых ушли в зиму тоже недостаточно развитыми. «Сейчас смотрим на их состояние, возможно, будут какие-то пересевы, но на какой именно площади, пока сказать сложно», — делился Ершов в конце марта. Пересев же, если он будет, в компании, скорее всего, будут осуществлять подсолнечником.



Влаги недостаточно во многих регионах

Существенных факторов, как благоприятных, так и негативных, для ярового сева в конце марта не наблюдалось. «В средней полосе России и в Черноземье можно говорить о недостатке влаги: для начала полевых работ это не является проблемой, однако в дальнейшем может стать негативным фактором», — предупреждал Владимир Петриченко.



В ряде районов юга и центра в середине марта шли дожди, напоминает Злочевский. С одной стороны, они поправляли ситуацию с влагозапасом почвы, но в то же время затрудняли полевые работы. «При этом дожди прошли “пятнами”, и к началу апреля лишь частично помогли увлажнить землю, — говорил тогда эксперт. — Ведь в снежные зимы влагозапас пополняется постепенно, снег тает и пропитывает землю на глубину до 1 м, за счет же дождя во второй половине марта запасы влаги хоть и пополнялись, почва не пропитывалась в достаточной степени, максимум на 30 см — в такой ситуации высоки риски почвенной засухи». Злочевский добавляет, что в этом году Гидрометцентр также прогнозировал жаркое лето, причем с наступлением высоких температур раньше среднемноголетних сроков. Это еще один неблагоприятный фактор для аграриев.



В Оренбургской области в начале апреля погода способствовала полевым работам. Однако раннее наступление весны вызывало некоторое беспокойство у местных сельхозпроизводителей. «По статистике, в нашей местности очень часто ранняя весна и ранний сев совпадают с неурожайными годами, в первую очередь по причине засухи», — объясняет Орлов. По его наблюдениям, такими были 1920 и 1921 годы, а также более близкие к нашему времени 1976-й и 2010-й.







Погодные условия на территории присутствия «Лабинского» в начале апреля были благоприятными для ярового сева, делился тогда Скоробогатов. Температура воздуха и почвы способствовали качественному севу, а наличие влаги в верхнем слое почвы обеспечивало своевременные всходы. «Тем не менее риском для Краснодарского края остается недостаток запасов продуктивной влаги в почве на глубине 2 м и отсутствие осадков в вегетационный период растений — эти факторы могут негативно сказаться на урожайности культур», — опасается он.



В «Лазаревском» в текущем году тоже столкнулись с недостатком влаги в почве перед яровым севом. Такая ситуация может стать причиной замедленного набухания семян, неравномерных всходов и снижения конкурентоспособности проростков. Для сохранения влаги специалисты компании проводили обработку почвы зубовыми боронами. В остальном условия для ярового сева в первой половине апреля складывались благоприятно. «Погода сравнима с прошлым годом. Ранний сев всегда несет риски, когда при появлении всходов возможны возвратные заморозки», — отмечала Романовская.



Похожая ситуация была и в Пензенской области: запас продуктивной влаги в почве на момент ярового сева не был оптимальным, находился на минимальном уровне. «Зимой в регионе практически не было снега, да и осенью 2024-го погода осадками не баловала», — вспоминает Ершов. В целом же условия для весеннего сева складывались неплохие. И хотя никаких угроз в конце марта для посевов не наблюдалось, одним из рисков весны оставались возвратные заморозки.



Оценки сбора

Из-за сокращения площадей, неопределенной ситуации с озимыми и возможных рисков засухи некоторые эксперты в своих первых прогнозах не исключали снижения объема валового сбора по сравнению с показателем 2024 года. Однако уже в конце марта оценки стали расти. Так, компания «ПроЗерно» тогда повысила свой прогноз почти на 2,2 млн т до 126,9 млн т (без учета новых регионов). «Это уже на 0,8% больше, чем в 2024-м, хотя и на 7,2% ниже среднего показателя за последние пять лет», — акцентировал тогда внимание Владимир Петриченко. Оценка с учетом новых регионов составляет 131,3 млн т зерновых и зернобобовых, или плюс 1,2% к предыдущему урожаю.



В разрезе отдельных зерновых эксперт ожидал сокращения производства пшеницы на 1,7% — до 81,2 млн т, но увеличения сбора ячменя на 5,5% — до 17,6 млн т. Также может вырасти намолот кукурузы на 4,9% — до 14,6 млн т. Кроме того, в 2025 году не исключен рекордный результат по зернобобовым — 6,1 млн т против 5,4 млн т в 2024-м.



Александр Корбут оценивает урожай зерна в текущем году в 125 млн т. «А если погода будет благоприятствовать развитию озимых, то и выше, в первую очередь, за счет пшеницы, сбор которой может достигнуть 82-83 млн т», — отмечает он. Производство ячменя эксперт прогнозирует на уровне 16,7-17 млн т. Снизится урожай озимой ржи — площадь под этой агрокультурой невелика, хотя она обычно сохраняется даже при не самых благоприятных погодных условиях. В лучшем случае ее намолотят столько же, сколько и в прошлом году, — 1,16 млн т, считает Корбут. А вот производство кукурузы благодаря расширению посевов увеличится до 14,5-15,4 млн т, полагает он.



Потребление стабильно По мнению Александра Корбута, внутреннее потребление зерна в новом сезоне расти не будет. Оно определяется тремя основными статьями расходов: на корм скоту, пищевые цели и семена. Спрос на последние в стране не увеличится: значимого роста посевных площадей под зерновыми не ожидается ни в этом, ни в следующем сельхозгоду. Пищевое потребление тоже расширяться не будет — доходы населения находятся на относительно неплохом уровне, соответственно, весьма маловероятно, что люди станут есть больше хлеба. «Что касается кормов, то, во-первых, у нас снижается стадо КРС, а значимого и быстрого роста поголовья свиней и птицы на уже насыщенном рынке не будет, — акцентирует внимание эксперт. — Кроме того, производители того же бройлера очень хорошо и активно работают над усовершенствованием рационов и повышением окупаемости кормов, поэтому ждать увеличения объемов потребления на фураж без резкого роста численности птицы не следует».

ИКАР в первой половине апреля прогнозировал валовой сбор пшеницы на уровне 82,5 млн т, всего зерна — 129,5 млн т. Хотя, конечно, данные оценки могут еще вырасти, подчеркивал Дмитрий Рылько. Но для этого нужны осадки, дополнял он.



При благоприятных погодных условиях урожай зерна в 2025 году может составить порядка 125 млн т, в том числе 81-82 млн т пшеницы, делится своим мнением Злочевский. «То есть в лучшем случае сбор зерна сохранится на уровне прошлого года», — уточняет он. При умеренном же сценарии в РЗС ожидают сокращения производства зерна до 120 млн т. При пессимистичном — показатель будет еще ниже: сбор зерна может уменьшиться относительно прошлого года на 30%, как это было в 2010 году. «В предшествующем тому году сезоне цены на пшеницу обвалились в три раза — с 9 тыс. до 3 тыс. руб./т, в результате сев шел очень нетехнологично, и когда в 2010-м по посевам “ударила” засуха, аграрии потеряли треть от возможного урожая, — напоминает эксперт. — В нынешних условиях есть риск повторить такой сценарий».



Расходы продолжают расти

Общий настрой сельхозпроизводителей почти во всех регионах таков, что если бы не севооборот, то от выращивания зерна они бы отказались, говорит Владимир Петриченко. «Зерновые выращивают вынужденно, поскольку невозможно моментально кардинально поменять структуру посевов», — поясняет он. По мнению эксперта, основной вектор внимания аграриев сейчас сосредоточен не на борьбе за обеспеченность удобрениями, СЗР, семенами, сельхозтехникой, а на сокращении затрат на производство в деньгах.



По информации РЗС, в этом сезоне отмечается неравномерное распределение ресурсов под яровой сев. «Минсельхоз заявляет, что потребление минеральных удобрений растет, но нигде не говорится о том, что данный прирост расходуется на те позиции, которые увеличиваются в площадях — бобовые и рапс, — отмечает Злочевский. — На зерновых же потребление удобрений со стороны сельхозпроизводителей сокращается, что будет автоматически приводить к снижению урожайности».



Переход на отечественные семена тоже негативно скажется на сборе с гектара — из зерновых в первую очередь такое снижение может наблюдаться на кукурузе и пивоваренном ячмене, продолжает эксперт. «Если в прошлом году у предприятий все-таки были запасы импортного семенного материала, который они успели накопить до введения новых правил ввоза, то в текущем уже ничего не осталось», — утверждает он. Кроме того, падает объем закупок техники, то есть, возможно, скоро растениеводы не будут вписываться с имеющимися в наличии агромашинами в «погодные окна», которые природа дает в периоды посевных и уборочных работ. «Нехватка техники приведет к удлинению сроков обработки полей, а значит, к большим потерям времени и в итоге — снова к снижению урожайности», — предупреждает Злочевский.







Опрошенные «Агроинвестором» аграрии подтверждают слова экспертов. «Цены на зерно в начале апреля были низкими — 12-14 тыс. руб./т пшеницы четвертого класса. При таких уровнях мы не можем получать прибыль, — сетует Алексей Орлов. — Наши поля находятся в зоне рискованного земледелия, Оренбургская область — засушливый край, и мы не получаем большие урожаи, соответственно, при такой стоимости зерна у нас нет возможности инвестировать в развитие». Комфортной для компании была бы цена в 18-20 тыс. руб./т. Это дало бы возможность покупать удобрения и обновлять технику в нужном объеме. А так в текущем году предприятие закупило лишь один посевной комплекс и один трактор вместо необходимых двух-трех комбайнов и такого же количества тракторов. «Удобрения мы и вовсе практически не используем, применяем их лишь на кукурузе и подсолнечнике, — рассказывает руководитель. — Помимо высоких затрат, это связано также с дефицитом кадров, предприятие не может позволить себе интенсивное земледелие и переходит на “нулевое”».



По наблюдениям Андрея Зорина, по сравнению с прошлым годом фосфорные и сложные удобрения выросли в цене на 50%, топливо — примерно на 10%. «Все остальные средства производства подорожали раньше, а потому сейчас их стоимость если и повышается, то довольно умеренно», — говорит он. Стоимость посевной растет ежегодно, добавляет Кирилл Ершов. По его оценке, яровой сев-2025 обойдется «Ростагро» на 20%дороже, чем годом ранее.



Ждать ли повышения цен?

Ценовая ситуация в сезоне 2024/25 для производителей зерна не является очень благоприятной, считает Дмитрий Рылько. «В некоторых регионах совсем грустно: там, как и ожидалось, цены далеко от себестоимости не оторвались, в некоторых — находятся хронически ниже ее, — говорит он. — Особенно большие опасения вызывают Сибирь и Урал, где скопились рекордные запасы зерна из-за очень низких цен, что ставит перед аграриями вопрос о целесообразности сева яровых колосовых культур в этом году».



До конца текущего сезона стоимость зерна будет во многом зависеть от погодных сценариев, считает Злочевский. В любом случае следующий сельхозгод отрасль будет проходить уже с более крепкими ценами, несмотря на все ограничения в виде квот и пошлин. Впрочем, выправить экономику производства пшеницы это удорожание сможет вряд ли, скептичен эксперт.



Из-за тарифно-торговой войны президента США Дональда Трампа к июню стоимость главной зерновой позиции может увеличиться максимум до $260/т, полагает Владимир Петриченко. Еще один фактор, влияющий на ценовые уровни, — «черноморская инициатива»: Россия и США договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, что, по сути, является возобновлением «зерновой сделки», действовавшей при посредничестве Турции и ООН в 2022—2023 годах. Договоренность должна была начинать исполняться после того, как будет снят ряд санкций против российского агросектора. «Мы еще не знаем, во что выльется это решение, но пока оно служит очень серьезным тормозом для роста экспортных цен на пшеницу и может даже способствовать их снижению во второй половине текущего и начале следующего сезонов, — подчеркивал эксперт в середине апреля. — Однако все будет зависеть от того, какие механизмы исполнения данные инициативы будут выбраны».







Фундаментально цены на зерно до конца июня и в первые месяцы 2025/26 сельхозгода должны держаться как минимум на тех уровнях, которые есть, а возможно, и немного поднимутся, высказывался Александр Корбут в начале апреля. «У нас нет ожиданий очень высокого урожая, и потребители это понимают. С другой стороны, нет и активных экспортных ожиданий — это значит, что финансовые ресурсы сельхозпроизводителей не будут восполнены, а так как под яровой сев нужны деньги, но кредиты слишком дороги, зерно нужно продавать», — рассуждает он. Эксперт обращает внимание, что внутренние цены на зерно уже не связаны с экспортными — последние в конце марта демонстрировали рост, тогда как цены внутри страны не менялись.



В такой ситуации Корбут не ожидает увеличения рентабельности производства зерновых в новом сезоне. «В крупных и средних сельхозорганизациях прибыль на пшенице отрицательная третий год подряд, в малых формах хозяйств ситуация еще хуже, — утверждает он. — Причем если по итогам 2023-го показатель в целом составлял немногим более −1 млрд руб., то в 2024-м это уже свыше −5 млрд руб.».



Компания «Ростагро» практически всю продукцию, в том числе зерно, к началу апреля реализовала. «В 2024/25 сельхозгоду цены были оптимальными на продукцию масличной группы, что касается зерновых, то их стоимость хоть и подросла, хотелось бы еще более высоких уровней, ведь наше производство находится далеко от экспортных портов, и затраты на транспортировку, конечно, “съедают” часть нашей маржи», — отмечает Ершов.



Эксперты прогнозируют умеренный рост цен на зерно в 2025 году, обращает внимание Романовская. «Основные причины — ожидаемая засуха в ряде регионов, рост спроса со стороны Китая и Индии, а также возможные перебои с поставками в зарубежных странах из-за политических и экономических факторов», — перечисляет она. Так, пшеница может подорожать на 10-15%, кукуруза — на 8-12%, оценивает руководитель.



Вывоз и запасы

Хорошим фактором для поддержки закупочных цен на зерновые культуры в новом сезоне может стать сокращение объемов переходящих остатков, полагает Александр Корбут. По его прогнозу, на 1 июля на хранении может находиться не более 16-16,7 млн т, по сравнению с 19,5-20 млн т в начале сезона 2024/25. «В любом случае переходящий запас будет вполне достаточным для обеспечения внутреннего потребления, особенно с учетом того, что во второй половине сельхозгода не наблюдается активного экспорта зерна», — подчеркивает эксперт.



По прогнозу «ПроЗерно», вывоз пшеницы в сезоне 2024/25 составит порядка 40,7 млн т, а общий объем отгрузок зерновых — около 48 млн т. По сравнению с прошлым сельхозгодом общий экспорт сократится на 22 млн т, оценивает Владимир Петриченко. В то же время Минсельхоз РФ еще в феврале говорил о вывозе 55-57 млн т всех зерновых, а аграрное ведомство США до сих пор предполагает, что Россия отправит на международные рынки 45 млн т пшеницы, отмечает эксперт. «Завышенные ожидания по экспорту в течение всего сезона приводили к неоправданно завышенным ожиданиям предложения российского зерна, что крайне негативно сказывалось на наших ценах», — комментирует он. Так, на конец марта цены на мукомольную пшеницу с протеином 12,5% составляли $255/т (FOB Черное море), а к концу первой декады апреля снизились до $250-252.







Из-за низкой активности поставок в текущем сезоне не будут даже полностью выбраны экспортные квоты, акцентирует внимание Злочевский. РЗС оценивает вывоз пшеницы в сезоне 2024/25 сельхозгода в 40,7 млн т. «Правда, некоторые аналитики полагают, что за счет высоких отгрузок ячменя (его нет в квоте) во второй половине сезона, экспорт всего зерна может приблизиться к 50 млн т», — дополняет эксперт. Сокращение объемов внешней торговли он называет негативным фактором. Во-первых, это снижает поступление валюты в страну, во-вторых, ухудшает позиции России как ведущего поставщика зерна на мировом рынке. С другой стороны, переходящие остатки к концу сезона будут больше, чем ожидалось, а это дополнительный ресурс для основных потребителей зерна, говорит он.



По прогнозу Корбута, экспорт зерна в этом сельхозгоду может составить порядка 47,5 млн т, из которых порядка 40-41 млн т придется на пшеницу. «В следующем сезоне все будет отталкиваться от нескольких факторов, в том числе от нашего урожая и объемов производства зерна в основных странах-конкурентах», — говорит он. Пока же на глобальном рынке прогнозируется увеличение общего валового сбора.



Вырастут ли отгрузки в сезоне 2025/26, зависит от погодных условий, продолжает Злочевский. «Если реализуется оптимистичный сценарий, то экспорт будет на уровне или немного ниже, чем в 2024/25-м, — рассуждает эксперт. — Скорее всего, не будет такого активного осеннего вывоза, какой мы наблюдали в текущем сельхозгоду, хотя темпы отгрузок в первой половине нового сезона будут зависеть от экономики предприятий и мировых цен». Если же реализуется самый негативный прогноз по сбору урожая, то экспорт в новом сезоне будет существенно ниже, чем в этом, предупреждает глава РЗС.

