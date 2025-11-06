Золотые нивы центра Евразии. Обзор АПК Оренбургской области

ГК «ЭкоНива»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер



Несмотря на непростой климат, этот регион вносит заметный вклад в общероссийское сельхозпроизводство. Занимая лидирующие позиции в стране по площадям сельхозземель, пашни, пастбищ, посевам твердой пшеницы, подсолнечника и бахчевых культур, Оренбуржье формирует основной стоимостной объем продукции АПК в основном за счет растениеводства. Животноводство тоже развивается, кроме того, здесь сосредоточен основной потенциал для новых вложений. Инвесторам стоит присмотреться к мясному и молочному скотоводству, овцеводству, а также переработке молока и другого сельхозсырья



Оренбургская область — один из крупных аграрных регионов страны. Хотя в структуре валового регионального продукта наибольшая доля традиционно сохраняется за промышленными видами деятельности, сельское хозяйство в течение последних 10 лет стабильно занимает второе место в производстве ВРП Оренбуржья, сообщает первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин. Объем выпуска продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий области за 2024 год в действующих ценах составил 204,9 млрд руб. (в 2023-м — 178,3 млрд руб.).



В сопоставимой оценке производство сельхозпродукции в прошлом году увеличилось на 8,6%. По итогам шести месяцев 2025-го по данному показателю в регионе пока наблюдается спад — на 13,3%, следует из данных Росстата. Между тем вклад области в общероссийский объем выпуска сельхозпродукции вырос с 1,9% в 2019 году до 2,3% в 2024-м. Примечательно, что категории оренбургских хозяйств формируют примерно равный объем производства: 36% дают сельхозорганизации, 35% — ЛПХ, 29% — фермеры. Основной объем в стоимостном выражении приходится на растениеводство — 64,1% по итогам прошлого года.



Общие плюсы и минусы



Оренбургская область входит в Приволжский федеральный округ, является частью Уральского экономического района. Площадь региона составляет 123,7 тыс. км², по этому показателю он занимает 29-е место в России. Область расположена на юго-западе страны, в центре Евразии. Территория Оренбуржья охватывает юго-восточную окраину Восточно-Европейской равнины, южную оконечность Урала и южное Зауралье. Протяженность области с запада на восток составляет 760 км, с севера на юг — 445 км. На западе регион граничит с Самарской областью, на северо-западе — с Татарстаном, на севере — с Башкортостаном, на северо-востоке — с Челябинской областью, а на востоке и юге — с Казахстаном. С Саратовской областью Оренбуржье граничит в одной точке, которая расположена на государственной границе с Казахстаном. Численность населения региона, по данным Росстата, по состоянию на 2025 год превышает 1,8 млн человек. На сельских жителей приходится около 39%.



Оренбургская область обладает значительным потенциалом для развития АПК, который обусловлен рядом факторов, комментирует директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Дмитрий Донцов. И прежде всего природно-климатическим. Регион характеризуется резко континентальным климатом, что, с одной стороны, создает возможности для возделывания разнообразных агрокультур, но с другой — может ограничивать потенциал урожайности зерновых. «Второй фактор — географическое положение: то, что область граничит с Республикой Казахстан и пятью российскими регионами, упрощает логистику и обеспечивает благоприятные условия для торговли сельскохозяйственной продукцией», — считает он.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут, напротив, считает расположение региона не самым удачным с точки зрения логистики. «По логистике Оренбуржье проигрывает субъектам европейской части страны, которые находятся на Юге, в Южном Черноземье, с точки зрения близости к портам, — поясняет он. — И это серьезная проблема». Вместе с тем у области есть хорошие потенциальные возможности для расширения экспортных поставок в Центральную Азию и Китай, например, растительного масла. «Но для эффективности сбыта нужно решать вопрос с Казахстаном в части приемлемых транзитных тарифов в рамках ЕАЭС», — добавляет эксперт.



Оренбуржье обладает вполне развитой логистикой, выгодным географическим положением, имеет выход на экспортные рынки, перечисляет управляющий директор отдела суверенных и региональных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. В регионе активно обновляется машинно-тракторный парк, оказывается различная государственная поддержка в виде субсидий, льготных кредитов, программ грантов, налоговых послаблениц, помощи по развитию инфраструктуры, отмечает она. Высокое качество почв и разнообразие агроклиматических зон позволяют выращивать в регионе разные виды агрокультур, что снижает риски неурожаев, кроме того, регион занимает лидирующие позиции по площади пахотных земель и объемам производства зерновых, масличных культур и мясомолочной продукции. «Все это является стабильной сырьевой базой для масштабных проектов», — делает вывод эксперт.



Однако есть и риски, обращает внимание Тирских. Так, Оренбуржье не избежало общероссийской проблемы — кадровой, которая в том числе выражается в оттоке молодежи из села. Кроме того, имеет место ограниченный внутренний спрос на высокотехнологичную переработку сельхозпродукции, отмечает она. Среди других рисков — климатические стрессы (жара, суховеи, морозы). Например, засухи в регионе происходят практически ежегодно, потери от их последствий могут составлять до трети посевной площади. Также в области наблюдается истощение почвы. «Несмотря на то что почвы плодородны, они обедняются в том числе при неправильной агротехнике, выращивании капиталоемких культур, таких как подсолнечник, которые требуют постоянных инвестиций в поддержание плодородия (минеральные удобрения, мелиорация)», — говорит она.



Почвенно-климатические факторы



Климат Оренбургской области континентальный, с жарким, сопровождающимся суховеями летом и холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Абсолютная амплитуда колебаний между крайними значениями температур достигает 85°С, следует из данных «Агриэн». Зима отличается постоянством отрицательных температур и суровыми морозами. Лето солнечное и жаркое в дневные часы, особенно в июле. Вегетационный период составляет примерно 180 дней. Сумма активных температур 2200-2700°С. Характерной чертой климата региона является его засушливость. Выпадающие летом осадки не успевают впитываться в почву, так как высокие температуры воздуха способствуют их быстрому испарению. Осадки на территории области распространяются неравномерно, их количество убывает с северо-запада (450 мм/год) на юго-восток (260 мм/год). Максимальное количество осадков выпадает на хребте Малый Накас (до 550 мм/год). Примерно 60-70% годового количества осадков приходится на теплый период, что несколько сглаживает засушливость климата. Тем не менее низкая обеспеченность оренбургских степей влагой часто приводит к засухе. За последнее столетие в северо-западных районах области сильные и средние засухи наблюдались один раз в три-четыре года, в южных районах — один раз в два-три года.



Продолжительность залегания снегового покрова — от 135 дней на юге до 154 дней на севере. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму — 60-20 см, уменьшается с севера на юг. Глубина промерзания почвы достигает в среднем на северо-западе 70 см, в восточных районах — 1 м. Для степей Оренбуржья характерны жестокие метели, наблюдающиеся при сильном ветре и низкой температуре. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова — 21 ноября, схода — 6 апреля. Безморозный период — 109 дней. Максимальная глубина промерзания почвы — 2 м.



Климат Оренбургской области характеризуется резкой континентальностью из-за значительной удаленности ее территории от морей и океанов, отмечает начальник оренбургского филиала «Центра Агроаналитики» Елена Пигарева. «По направлению с северо-запада на юго-восток наблюдается явно выраженный переход от слабозасушливых районов к районам с острым дефицитом влаги, от районов с типичными черноземами к районам с каштановыми почвами, от лесостепи к полупустыне», — рассказывает она. В целях минимизации влияния засухи на объемы производства продукции растениеводства в регионе постоянно совершенствуются приемы классического земледелия и внедряются инновационные технологии возделывания полевых культур, знает аналитик.



Общая площадь земель сельхозназначения Оренбургской области на 1 января 2024 года оценивалась Росреестром в 10,9 млн га — это свыше 88% всех земельных ресурсов региона. С этим показателем Оренбуржье находится на шестом месте в России, однако, если не учитывать субъекты страны, в которых сельское хозяйство в принципе не развито (Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округи и Якутию), по площади земель аграрного назначения регион будет третьим после Красноярского и Алтайского краев. В структуре сельхозугодий на пашню приходится 57%, или 6,1 млн га (это второе место в России после Алтая), на пастбища — 37%, или почти 4 млн га (больше — только у Забайкалья).



По информации «Агриэн», в общей площади пахотных угодий области черноземы занимают 79%, подтип темно-каштановых почв — 16%, серые лесные почвы — 4%. В то же время чем дальше на юг степной зоны, тем ярче выражен процесс осолонцевания, который препятствует процессу гумусонакопления. В подзоне опустыненных степей светло-каштановые почвы, развитые на глинистых породах, практически все являются солонцеватыми. В подзонах южных и обыкновенных черноземов соответственно 14 и 7% площади тоже занимают солонцы. В подзоне темно-каштановых почв на них приходится 36%. Неполноразвитые и эродированные земли занимают среди типичных черноземов 17%, обыкновенных черноземов — 39%, южных — почти 50%, в подзоне темно-каштановых почв — 22%. Подзона обыкновенных черноземов распахана на 74%, южных — на 52%, темно-каштановых почв — на 43%.



Учитывая эти особенности, Пигарева в числе приоритетных направлений повышения устойчивости растениеводства Оренбургской области выделяет обеспечение значительного уровня потенциального и эффективного плодородия почв при длительных минимальных обработках в севообороте (нулевое земледелие) за счет естественных воспроизводительных сил почвы и биологизации земледелия. Также важно последовательно переходить на систему влагосберегающего биологизированного земледелия, расширять ассортимент возделываемых видов и сортов агрокультур, обладающих новыми ценными признаками, и оптимизировать их размещение в разных зонах региона в целях максимальной реализации биологического потенциала. Между тем оренбургские аграрии постепенно наращивают объем вносимых на поля минеральных удобрений. Если в 2018 году этот показатель не превышал 3 кг/га, то в 2025-м он составил уже 13,2 кг/га.



Согласно данным Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбуржья, площадь неиспользуемой пашни в регионе составляет 391,8 тыс. га, из них 113,8 тыс. га пригодны для введения в оборот. «Неиспользуемые сельхозземли в Оренбургской области, безусловно, есть, — комментирует управляющий директор компании BEFL Владислав Новоселов. — Но это не готовые десятки или сотни тысяч гектар, которые ждут своего часа: если говорить о землях, введения в оборот которых потенциально можно ожидать, то это участки, примыкающие к функционирующим бизнесам. Компании, которые чувствуют себя достаточно устойчиво, умеют доставать маржинальность из растениеводства, вполне логично, будут возвращать в оборот земли, которые находятся в составе их земельных массивов или рядом». Хотя, по мнению эксперта, в ситуации низкой доходности в растениеводстве такие проекты не будут иметь массовый характер. «Тенденция последних лет — снижение доходности в сегменте зерновых и снижение под ними площадей в пользу более прибыльных масличных, — обращает внимание он. — Существенная часть Оренбуржья из масличных выращивает в первую очередь подсолнечник, который позволяет получать прибыль, и именно за счет этого можно ожидать введения в оборот необрабатываемой земли». Однако в текущих условиях будет хорошо, если посевные площади в целом в регионе не будут снижаться, как это уже происходит в ряде регионов Сибири, добавляет Новоселов.



В то же время Оренбургская область на фоне общего по стране роста доходности в растениеводстве с 2020 по 2023 год была в числе субъектов, где стоимость земель росла. Но со второй половины 2023-го по настоящий момент, в первую очередь в силу макроэкономической ситуации, наблюдается охлаждение этого роста и стагнация цен, сообщает эксперт. Позитивный фактор, поддерживающий цену на земли в Оренбуржье, — запуск на западе региона завода по переработке подсолнечника компании «Астон», который будет крупным потребителем масличного сырья.



В целом качество земель в Оренбуржье вполне приемлемо для того, чтобы заниматься растениеводством, считает Новоселов. «Конечно, мы периодически слышим о погодных катаклизмах, которые происходят в регионе, но погода — это тот фактор, который трудно сейчас спрогнозировать, — с этой точки зрения риски есть в любом регионе», — констатирует он.



Главные культуры — пшеница и подсолнечник



По оценке Росстата, общая посевная площадь Оренбургской области в этом году составила 4,35 млн га, против 4,29 млн га в 2024-м (2025 год — данные весеннего учета). С этим показателем регион находится на третьей позиции в стране после Алтайского края и Ростовской области. В структуре посевов около 40% приходится на пшеницу, 27,5% — на подсолнечник. Регион является безусловным лидером России по площади выращиваемой пшеницы твердых сортов (третье — по всей пшенице после Ростовской области и Ставропольского края), а также ржи. Занимает второе место в стране по посевам подсолнечника, третье — по сафлору и горчице, четвертое — по нуту и чечевице.

Спрос на определенные культуры оказывает влияние на структуру посевных площадей Оренбуржья, комментирует Дмитрий Донцов. Например, некоторые хозяйства в этом году сократили посевы ржи в связи с изменением рыночной конъюнктуры. А другие сделали ставку на чечевицу, однако из-за расширения посевных площадей произошло снижение цены и уменьшение маржинальности данной культуры. «Это демонстрирует важность учета рыночной ситуации при планировании структуры посевов», — акцентирует внимание руководитель.



Оренбургская область — очень крупный производитель зерна и масличных с тенденциями к расширению площадей под последними, отмечает Александр Корбут. По данным Масложирового союза России, посевы масличных в регионе увеличились с 947 тыс. га в 2020 году до почти 1,6 млн га в 2025-м. Под подсолнечником площадь выросла с 860 тыс. га до более чем 1,4 млн га. Положительная динамика наблюдается и у других масличных. Значительно, более чем в 10 раз, увеличились посевы рапса (с 1 тыс. до 11 тыс. га), в три раза — с 40 до 130 тыс. га — площади льна-кудряша. В то же время наблюдается сокращение под сафлором (с 15 тыс. до 8 тыс. га) и рыжиком (с 19 тыс. до 2 тыс. га).



Росту валового сбора масличных способствует не только расширение площадей, но и существенное повышение урожайности, обращает внимание представитель МЖСР. За пять лет средний сбор с гектара подсолнечника вырос с 10,6 до 16,5 ц. В результате валовой сбор этой агрокультуры увеличился с 907 тыс. т до 1,9 млн т. Урожай рапса за указанный период поднялся с 1 тыс. до 8 тыс. т, льна — с 18 тыс. до 56 тыс. т.



В 2025 году площадь уборки зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий Оренбургской области чуть более 2,4 млн га, информирует региональный филиал «Центра Агроаналитики». Урожай зерна в этом году может составить около 4 млн т, считает Елена Пигарева. Потенциал роста производства зерновых культур в Оренбуржье зависит от увеличения объема внесения минеральных удобрений, введения в оборот неиспользуемой пашни, сортосмены и сортообновления, подчеркивает эксперт. Благодаря природно-климатическим особенностям в регионе наибольшие в стране площади под твердую пшеницу — свыше 400 тыс. га, добавляет она.



Несмотря на не самое близкое расположение к портам, область является экспортером зерна. Вывоз за 2024 год составил около 900 тыс. т, сообщает аналитик. Отгрузки осуществлялись в Казахстан, Киргизию, Латвию, Беларусь, Польшу, Болгарию, Пакистан, Иран, ОАЭ, Чехию, Азербайджан, Таджикистан, Германию и Узбекистан. Экспорт зерна в 2025 году по состоянию на середину сентября превысил 300 тыс. т. Продукция отправлялась как в страны СНГ, так и в Польшу, Афганистан, Турцию, Бельгию и т. д.



В небольших объемах в Оренбургской области выращивается и сахарная свекла. По информации Института конъюнктуры аграрного рынка, ее посевы в 2024 году были на уровне 1,5 тыс. га, а валовой сбор — 60,7 тыс. т. В 2025-м площади к уборке агрокультуры в регионе составили 0,55 тыс. га, при этом урожайность в области на конец сентября была неплохой — 500 ц/га. Выращивают свеклу хозяйства, расположенные на северо-западе региона, на границе с Башкортостаном, уточняет ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Выращенную свеклу они вывозят на переработку на «Чишминский сахарный завод» и «Раевсахар», которые и находятся в соседней республике.



Переработка развита неплохо



По оценке «Центра Агроаналитики», из 4 млн т прогнозируемого урожая зерновых и зернобобовых 1,8 млн т останется в области на внутреннее потребление — на семена и переработку для производства продукции, а 2,2 млн т будет реализовано за пределы региона. Согласно данным Минсельхоза Оренбуржья, общая емкость зернохранилищ, расположенных на территории области, составляет 3,45 млн т.



Основными переработчиками зерна в регионе являются предприятия по производству муки, крупы и макаронных изделий. В Оренбургской области насчитывается более 30 мучных предприятий, включая малые, общей мощностью 545 тыс. т, рассказывает Пигарева. В 2024 году ими было произведено 240 тыс. т муки (на 15,7% больше, чем в 2023-м), за январь — июль 2025-го — 111 тыс. т (на 13,5% меньше, чем за такой же период годом ранее). По итогам второго полугодия объем выпуска данной продукции увеличится, ожидает эксперт. «Предприятия выпускают тот объем муки, который они смогут реализовать, чтобы не происходила затоваренность складов продукцией», — уточняет она. Основные мукомольные предприятия Оренбургской области — «Хлебопродукт-1», «Хлебопродукт-2» (оба расположены в Оренбурге), «Переволоцкий элеватор» (Переволоцкий район), БЭНО (Оренбургский район) и «Мельник» (Сакмарский район).



Производством крупы в Оренбуржье занимаются девять предприятий. Их годовая мощность — более 40 тыс. т. Среди наиболее крупных производителей Пигарева называет компании «Спектр» (г. Абдулино), БИК (г. Абдулино), «Колос» (Красногвардейский район) и ХПП «Адаев» (Новоорский район). По информации «Центра Агроаналитики», за прошлый год местными предприятиями было произведено 14,8 тыс. т крупы (на 5,1% больше, чем в 2023-м), а за семь месяцев этого — 10,2 тыс. т (+39%).



Кроме того, в области имеется большое предприятие, которое осуществляет производство макаронных изделий, — «Агро-Альянс ОМФ». Его мощность по переработке зерна достигает 40,3 тыс. т в год. «На фабрике запущены четыре полностью автоматизированные производственные линии для длиннорезанных и короткорезанных макаронных изделий, в том числе есть премиум-линия, позволившая выпускать новые виды макаронных изделий: «Гнезда» и «Лазанья», — знает Пигарева. — В среднем на фабрике производят 1,8-2 тыс. т макаронных изделий в месяц».



Основными переработчиками масличных культур в Оренбургской области являются «Астон-Поволжье», Сорочинский и Тюльганский МЭЗ, а также компания «Агромир», информирует региональный Минсельхоз. Производство растительных масел в регионе в прошлом году составило 256 тыс. т, оценивает МЖСР. Однако в январе — июле прошлого года в Оренбуржье было выпущено немного больше масла, чем за такой же период 2025-го, — 173 тыс. т и 168 тыс. т соответственно. Весь объем производимого в регионе масла приходится на подсолнечное.



Картофельно-овощной кластер не самый сильный



А вот картофель не самая популярная культура для выращивания в Оренбургской области, отмечает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В этом году регион занял лишь 25-е место в рейтинге площадей под этой позицией в организованном секторе. Общая площадь под товарным картофелем в Оренбуржье составляет около 1 тыс. га, во всех хозяйствах — 6,6 тыс. га. «Иными словами, 5,6 тыс. га посадок приходится на личные подсобные хозяйства — это достаточно высокая доля (почти 85%), — обращает внимание эксперт. — Для сравнения, во всей стране по итогам прошлого года картофель был посажен на площади 18 млн т, из которых на товарный сектор пришлось 7,3 млн т, то есть чуть меньше 50%, в Оренбургской же области — лишь около 15%».



Урожайность картофеля в регионе ниже, чем в среднем по России. По данным Картофельного союза, в прошлом году в области было накопано 19 тыс. т клубня. Соответственно, средний сбор с гектара составил 190 ц, тогда как в России этот показатель находился на уровне 270 ц, а в 2023-м средняя урожайность в стране составила 290 ц/га против 230 ц/га в регионе. «Вероятно, сельхозпредприятия Оренбуржья предпочитают выращивать зерновые, так как они более интересны с точки зрения рентабельности, нежели картофель, — полагает Красильников. — Еще одна причина — недостаток в регионе почвенной влаги, которая нужна для получения высоких урожаев клубня». Кроме того, одним из важнейших условий, при котором инвесторы региона могли бы пойти в картофелеводство, является наличие качественных семян в достаточном объеме — от этого фактора зависит до 30% урожая, подчеркивает эксперт. В области же работает всего два-три семенных хозяйства, которые занимаются картофелем, в их числе агрофирма «Промышленная» и КФХ Виноградов.



Крупных или даже средних тепличных предприятий в Оренбургской области тоже нет, рассказывает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. «Хотя заявления о том, что там будут построены большие теплицы, были неоднократно — как от местных властей, так и от частных инвесторов, — знает она. — Но все попытки построить круглогодичные современные комплексы были неудачные: тормозятся они из-за проблем с подключением электросетей». В этом плане как раз местные власти должны способствовать строительству инженерной инфраструктуры в регионе. На текущий момент в области работают только мелкие хозяйства защищенного грунта; большинство из них оснащены отоплением, часть — также системами досвечивания, но не такими современными, как применяют крупные круглогодичные тепличные холдинги.



Имеющихся мощностей не хватает для того, чтобы полностью обеспечить регион продукцией защищенного грунта, кроме того, часть этих предприятий и вовсе не ведет сбор овощей в зимний период. Соответственно, Оренбуржье зависит от внешних поставок тепличных овощей — как из соседнего Казахстана, так и из других, более благополучных в плане наличия теплиц регионов России, например из Башкортостана.



Самое крупное тепличное хозяйство Оренбуржья — экоферма «Кушкульские теплицы» площадью 7 га в Сакмарском районе. «Это старый, но модернизированный в 2017 году комбинат, — уточняет Решетникова. — Есть участки с досвечиванием, гидропоника, отопление, искусственный грунт, зашторивание, энтомофаги». Валовой сбор достигает порядка 4,5 тыс. т огурцов. Есть еще томаты и салаты, но в мизерном количестве. Тепличный комплекс, по информации эксперта, пользуется поддержкой местной власти, включая субсидии на огурцы, выращенные в светокультуре в зимние месяцы. Он и является главным поставщиком овощей закрытого грунта в Оренбуржье.



В селе Черноречье работает небольшой тепличный комплекс «Цветы Оренбуржья» местного значения. Его площадь всего 2,1 га. На 50% выращивают огурцы, а на другой половине — цветы на срез и рассаду. «Этот комплекс пленочный, туннельного типа, цветы выращивают в грунте, огурцы — в кокосовой стружке, досвечивания нет, — известно Решетниковой. — Валовой сбор огурцов около 250 т в год, цветов — порядка 600 тыс. стеблей».



Еще один игрок этого сектора в регионе — тепличное хозяйство «Атэна», небольшое старое предприятие с частичной модернизацией, специализируется только на срезанных цветах и рассаде. Перспектив для развития у него немного, овощи не выращивает и не может, констатирует глава «Технологий Роста».



Сады-ягоды



Садов у товарных производителей в Оренбургской области фактически нет — есть очень мелкие и старые фермерские яблоневые насаждения, но их площади и урожаи минимальны. В совокупности они занимают всего около 35 га, а валовой сбор даже не фиксируется и характеризуется выраженной понижательной тенденцией, знает Решетникова. «Население региона имеет плодовые сады, но направление в частном секторе тоже очень слабо развито в связи с климатическими особенностями», — добавляет она.



Отсутствуют в области и крупные ягодные хозяйства, хотя в Казахстане, который находится рядом и имеет похожие погодные условия, есть несколько проектов по выращиванию ягод, включая интенсивное ягодоводство в туннелях и теплицах, рассказывает руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Товарный урожай ягод в регионе в последние годы от 8 до 34 т — в зависимости от погодных условий. Это очень маленькие объемы. Так, в 2024 году среди всех регионов — производителей ягод Оренбургская область по объему урожая стояла в конце седьмого десятка.

Площади под товарными ягодами в регионе резко сократились за последние годы. Если с 2006 по 2016 год, согласно данным Всероссийской сельхозпереписи, промышленные ягодники в Оренбуржье занимали 216 га, то в 2024-м — всего 44 га, знает Козий. По ее мнению, главные причины такого снижения экономическая ситуация и географическое расположение области. «У самих жителей Оренбуржья не слишком высокие доходы, чтобы приобретать выращиваемые ягоды в значительных объемах, в то же время регион находится довольно далеко от крупных городов, где есть высокий спрос, — объясняет эксперт. — Например, в Москву или Санкт-Петербург оттуда свежие ягоды довезти будет сложно и дорого. Ближайшие точки сбыта — Казань, Екатеринбург, Челябинск».

С природно-климатической точки зрения в Оренбургской области достаточно резкий климат: жарко летом и холодно зимой. В соседнем Казахстане, например, проекты по выращиванию высокотоварных ягод реализуют преимущественно в туннелях и теплицах, напоминает Козий. Поэтому вряд ли стоит ждать каких-то больших эффективных ягодных проектов в регионе в ближайшее время.

В то же время в области хорошо растут бахчевые культуры, говорит Дмитрий Донцов. Регион является одним из главных российских поставщиков арбуза, дыни и тыквы. На них специализируются южные территории региона. По площади бахчевых Оренбуржье занимает первое место в стране, в 2024-м ими было занято 32,7 тыс. га.

Погодные условия Оренбургской области очень хорошие для выращивания бахчевых, подтверждает бахчевод из Соль-Илецкого района Петр Есипчугов. «Сухой жаркий климат, ранняя весна, приход теплых воздушных масс из степей Казахстана — все это способствовало тому, чтобы Соль-Илецк стал арбузной столицей России, — рассказывает он. — В нашем районе эта культура выращивается на площади более 30 тыс. га».



Включая зиму, в среднем в регионе выпадает 220 мм осадков — это очень мало. Проблему нехватки влаги в Соль-Илецком районе решают с помощью капельного орошения — оно, по словам Есипчугова, там отлично развито. «Раньше поля с ранним поливным арбузом размещались недалеко от поймы реки или ближе к озеру, однако, как правило, до таких мест фура не может доехать — ей для маневров нужна ровная поверхность, — отмечает он. — Капельное орошение решает эту проблему: рядом с полями можно пробурить скважину для полива. Соль-Илецкий район не обделен подземными водами, здесь их много, и они очень близко к поверхности — на моем поле, например, расстояние от воды до поверхности всего 16 м».



Бахчеводам региона оказывается неплохая господдержка: многие участники рынка могут получать льготные кредиты. Кроме того, аграрии в рамках программы по электрификации полей могут сокращать затраты на полив, используя электричество вместо дизельных или бензиновых генераторов, от которых запитывались насосы. Электрификация полей — очень хороший задел на будущее, считает фермер. Если из-за климатических изменений хозяйствам придется отказаться от арбузов, они смогут заняться другими культурами. «Например, у нас уже некоторые производители перешли с арбузов на картофель, лук и морковь и получают хорошие результаты, — делится он. — Арбуз — это все-таки сезонное, летнее лакомство, к тому же он быстро портится, его нужно продать до середины осени, а на овощи борщевого набора в течение сезона цена только растет».



Основная проблема местных производителей бахчевых — нехватка рабочих рук. «Сезон посадки и сбора арбузов короткий, и одновременно для этих работ нужно привлекать много людей, а их не хватает», — признает Есипчугов. — Для сезонных работ мы привлекаем местное население сел, а также школьников и студентов». Помимо уборки и погрузки арбуза, за сентябрь нужно успеть снять с полей пленку, на которой выращиваются арбузы. «Конечно, ее можно убирать позже, когда уже начинаются заморозки, но при нашем резко континентальном климате есть риск, что поля быстро покроются снегом, и это будет сделать невозможно, — поясняет он. — А если поле с пленкой на нем уходит в зиму, это плохо для почвы и урожайности на следующий год. Поэтому в нашем регионе важно все делать вовремя».



По мнению предпринимателя, Оренбургская область обладает уникальным климатом именно для выращивания бахчевых. «У нас много солнечных дней, из-за этого арбуз получается очень сладким», — утверждает он. При этом земля в Акбулакском, Соль-Илецком, Илекском районах очень плодородная земля по сравнению с той же Бразилией, а это значит, что можно вырастить экологически чистый продукт без удобрений — достаточно только полива. Однако дальнейшее развитие овощеводства и бахчеводства региона будет зависеть от цен продажи конечной продукции, которые в последние два года, в частности, на арбузы держатся на низких уровнях. «Если у хозяйств будет маржа, то будут строиться склады, будет покупаться техника, будет оформляться больше людей на работу, и деньги будут оставаться внутри области», — подчеркивает Есипчугов.



Мясной потенциал



Хотя вклад животноводства в общий объем производства сельхозпродукции в Оренбургской области не так велик — около 36%, развитию данной отрасли местные власти уделяют большое внимание.



Александр Корбут одним из самых перспективных направлений для Оренбуржья считает пастбищное скотоводство, выращивание мясного КРС и овец. «Эти направления в регионе могли бы развиваться очень хорошо, так как площади пастбищ там весьма значительные, — поясняет он. — Инвестиции в данный сегмент создадут дополнительную занятость для сельских жителей и обеспечат насыщение рынка». Цены на говядину и баранину находятся на хорошем уровне, а еще эти виды мяса имеют хорошую экспортную перспективу в мусульманские страны, дополняет эксперт.



Оренбуржье обладает очень серьезными возможностями для развития производства говядины от КРС специализированных пород, подтверждает гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. В регионе исторически базируется Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН, который ранее назывался Институт мясного скотоводства России. И это уже само по себе давало преимущество региону в развитии отрасли. Именно данное учреждение стало одним из создателей казахской белоголовой породы коров в советские времена, вспоминает он. Кроме того, на территории Оренбургской области располагается второй после «Мираторга» по качеству и масштабу завод по производству говядины компании «Оренбив», который изначально был частью итальянского холдинга Cremonini. Предприятие рассчитано на убой 100 тыс. голов КРС в год. Помимо этого, на территории области есть еще ряд интересных объектов по переработке говядины.



«Но, к сожалению, поголовье скота в Оренбургской области сейчас снижается, — констатирует эксперт. — Довольно сильный удар пришелся по отрасли, когда регион был включен в неблагополучную зону с вакцинацией, что привело к трудностям, связанным с поставками». В какой-то момент Казахстан, который успешно возил в Оренбургскую область свой скот на забой, также прекратил экспорт в регион, и область пока не смогла полностью восполнить поставки с казахских откормочных комплексов с помощью других регионов России. Наложилось и то, что попытки компании «Оренбив» взаимодействовать с фермерами Башкирии натолкнулись на очень успешную политику развития отрасли внутри самой республики, поэтому скот в большей степени остался внутри этого региона. В Челябинской же области, которая какое-то время тоже была неплохим источником поставки животных для Оренбуржья, заметно сократилось поголовье.



В итоге сейчас, имея крупнейшего игрока отрасли и очень серьезные технологические и научные кадры, в Оренбургской отрасли мясное скотоводство не настолько развито, как могло бы, резюмирует Костюк. «Конечно, у региона есть все перспективы для развития, но с точки зрения сырьевой базы он явно пока не может обеспечить загрузку даже уже имеющихся комплексов по переработке говядины», — добавляет он.



Что касается эпизоотических рисков, то в Оренбуржье они минимальны в силу наличия достаточно глубокой истории мясного животноводства и компетентных кадров, а также успешной работы местной ветеринарной службы, которая постоянно держит руку на пульсе в связи с тем, что регион граничит с Казахстаном, акцентирует внимание глава НСПГ. «В целом область имеет все возможности и должна быть одним из регионов мясного пояса России, — уверен Костюк. — Но, вероятно, увлечение какими-то другими отраслями отвлекло внимание предыдущих губернаторов от нашей отрасли. Надеюсь, недавно пришедший новый глава региона сможет вернуться к вопросу развития мясного животноводства».



Большого производства яйца и мяса птицы в Оренбургской области тоже нет, однако птицеводство в регионе развивается стабильно, отмечает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. По итогам 2024 года Оренбуржье занимает 9% общего производства яйца в Поволжье и выпускает больше яиц, чем потребляет, — 579 шт. и 300 шт. на человека в год. Таким образом, местные птицефабрики не только обеспечивают внутренние потребности в яйце, но и вывозят его в другие регионы, а также экспортируют в Казахстан, сообщает эксперт. А вот производство мяса птицы в области ниже, чем в среднем по стране, — если последний показатель составляет 37 кг/чел., то в регионе он находится на уровне 25 кг/чел., делится Бобылева. По ее подсчетам, местные производители на 80% обеспечивают внутренние потребности в мясе.



В Оренбуржье работает компания «Уральский бройлер», которая является структурным подразделением ГАП «Ресурс», одного из крупнейших российских производителей продовольственной продукции, занимающего ведущие позиции среди отечественных производителей и экспортеров мяса птицы. В состав активов «Уральского бройлера» входят комбикормовый завод, племенной репродуктор, инкубаторий, площадки выращивания цыплят-бройлеров и птицеперерабатывающий комбинат.



Предприятие вошло в состав группы весной 2020 года. После чего инвестор провел масштабные строительные работы. За четыре года были модернизированы инкубаторий и площадки выращивания цыплят-бройлеров, реконструирован перерабатывающий комбинат и др. Ключевым этапом в программе реорганизации стало строительство и запуск в 2022 году собственного комбикормового завода, который производит полнорационные комбикорма для сельхозптицы, акцентирует внимание представитель ГАП «Ресурс».



В 2025 году «Уральский бройлер» также провел значительную модернизацию инфраструктуры производственных объектов, включая замену устаревших коммуникаций и обновление парка спецтехники. С целью увеличения производственных мощностей и показателей было установлено оборудование для усовершенствования процесса убоя и переработки мяса птицы. В перспективе планируются работы по модернизации производственных объектов предприятия для дальнейшего наращивания объемов.



По словам представителя группы, «Уральский бройлер» является одним из крупнейших птицеводческих предприятий России. Численность сотрудников составляет более 1 тыс. чел. Объем производства мяса птицы за 2024 год составил порядка 30 тыс. т в живом весе, комбикормов — 65 тыс. т. Продукция оренбургского птицекомплекса реализуется на всей территории России. Также компания осуществляет экспорт в Китай, Анголу, Габон, Гану, Гвинею, Конго, Мозамбик, Либерию, страны СНГ и другие. «Созданные условия и оказываемые меры со стороны государства способствуют благоприятным условиям для развития агропромышленного бизнеса на территории Оренбургской области, — отмечают в ГАП «Ресурс». — Федеральные и областные власти заинтересованы в сохранении и развитии одного из системообразующих сельскохозяйственных предприятий региона».



Поголовье свиней в Оренбургской области на конец июня 2025 года, по данным Росстата, составило 167,2 тыс. голов, больше половины свиней содержатся в личных подсобных хозяйствах, сообщает Национальный союз свиноводов. В 2024 году в регионе было произведено 41,5 тыс. т свинины в убойном весе, из них 49% — в сельскохозяйственных предприятиях, а больше половины — в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах. Самыми крупными предприятиями — производителями живых свиней в Оренбургской области являются СГЦ «Вишневский» (входит в «Черкизово») и ферма «Луговая», рассказывает главный эксперт НСС по анализу и прогнозированию рынков и ВЭД Николай Бирулин. В 2025 году объем выпуска этого вида мяса в оренбургских агропредприятиях снизился во всех формах хозяйств. «Сокращение производства в сельхозорганизациях обусловлено модернизацией, которая начата на названных предприятиях, — поясняет он. — В ЛПХ И КФХ объемы сокращаются из-за низкой эффективности, конкурентоспособности и слабой биобезопасности». Новых инвестпроектов по региону в 2025 году не зарегистрировано, дополняет эксперт.



Техническая обеспеченность агробизнеса Оренбуржья Техническая оснащенность хозяйств Оренбургской области характеризуется интенсивным использованием сельхозтехники, считает Дмитрий Донцов из «Ростсельмаша». Несмотря на высокую нагрузку, обусловленную значительным объемом обрабатываемых земель (более 600 га на один зерноуборочный комбайн и 774 га пашни на один трактор в 2024-м), ситуация остается стабильной благодаря систематическому обновлению машинно-тракторного парка. В прошлом году коэффициент обновления составил 2,2 для тракторов и 4,7 для зерноуборочных комбайнов. По информации Минсельхоза Оренбуржья, в 2025 году общая стоимость приобретенной аграрной техники и оборудования составила 8,1 млрд руб. (в 2024-м — 7,6 млрд руб.).



Параллельно отмечается рост энергетической оснащенности сельского хозяйства, которая за последние пять лет увеличилась со 123 до 136 л. с. на 100 га посевной площади, продолжает Донцов. Это отражает тенденцию к приобретению более мощной техники, что подтверждается структурой продаж «Ростсельмаш». «Если еще 10 лет назад основной спрос был на комбайны VECTOR, то теперь — на модели семейства ACROS, увеличивается доля более производительных машин, таких как T500, RSM 161», — обращает внимание он.



В регионе также присутствует значительное количество современной техники. Зерноуборочный парк Оренбургской области насчитывает 6 тыс. комбайнов, 18% из которых (более 1 тыс. единиц) составляют машины «Ростсельмаша», приобретенные с 2020 года, информирует руководитель. Объемы поставок техники компании в текущем году (за восемь месяцев) уже превысили итоговые результаты 2024 года. Наиболее значительный рост зафиксирован в сегменте самоходных косилок (двукратное увеличение) и тракторов (+13%). В период с 2020 года «Ростсельмаш» осуществил поставку в Оренбургскую область 1,5 тыс. единиц самоходной сельхозтехники, без учета прицепного и навесного оборудования. Наибольшей популярностью среди аграриев региона пользуются модели семейства ACROS — их доля в общем объеме поставок за указанный период превышает 40%. «Растет востребованность комбайнов с двухбарабанной системой обмолота: RSM 161 и T500, — рассказывает Донцов. — Объем закупок этих машин в январе — августе в три раза превысил показатели за весь 2024 год». «Ростсельмаш» также предлагает широкий ассортимент техники для животноводческих хозяйств, развивающих собственную кормовую базу, включая кормоуборочные комбайны моделей F 1300, F 1500, F 2650.



Еще одним направлением, в котором «Ростсельмаш» активно сотрудничает с регионом, является подготовка кадров для аграрного комплекса. В рамках собственной программы «Образование» с 2018 года на базе Оренбургского государственного аграрного университета работает специализированная аудитория, оснащенная актуальными наглядными пособиями и образцами сельскохозяйственной техники ростовского производителя. Данная инициатива предоставляет студентам и преподавателям возможность ознакомиться с новейшими разработками в области аграрного машиностроения не только в теории, но и на практике. Преподаватели вуза имеют возможность проходить стажировку в Академии «Ростсельмаш», а на базе учебного класса дилерского центра ежегодно проходят обучение по тракторам и комбайнам более 300 механизаторов.

В молоке есть куда расти



Оренбургская область традиционно входит в число регионов с заметным потенциалом в молочном животноводстве, обращает внимание гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. По итогам прошлого года производство товарного молока здесь составило 318,1 тыс. т, что на 1,5% меньше уровня 2023-го. Поголовье коров на конец 2024 года оценивалось в 230,6 тыс., снижение составило около 3%. Среднегодовая продуктивность коров по всем категориям хозяйств — порядка 3738 кг молока на голову, что ниже среднего уровня по России. Показатель по сельхозорганизациям гораздо выше и достигает в среднем 7210 кг, знает эксперт. Есть предприятия, демонстрирующие и гораздо более высокие цифры. Так, в компании «Северная Нива» (входит в «ЭкоНиву») продуктивность составляет около 13 тыс. кг на корову в год, а в «Векторагро» — около 10 тыс. кг, что позволяет им занимать лидирующие позиции в регионе, говорит Белов.



По мнению эксперта, у Оренбуржья есть потенциал для развития молочной отрасли за счет крупнотоварных хозяйств, ориентированных на современные технологии содержания и кормления животных, а также благодаря наличию земельных ресурсов для расширения собственной кормовой базы. «В то же время регион сталкивается с рядом вызовов: климатические условия с жарким летом и холодной зимой предъявляют повышенные требования к технологиям содержания КРС, а логистическая удаленность от крупных центров потребления увеличивает издержки транспортировки сырья», — добавляет он.



Крупнейшими переработчиками молока в регионе являются «Оренбургский молочный комбинат» и ряд предприятий, входящих в крупные агрохолдинги, обладающие мощностями по выпуску широкого спектра молочной продукции. Несмотря на некоторое снижение производства молока в последние годы, рынок области сохраняет потенциал для новых инвестиционных проектов как в животноводстве, так и в переработке, уверен Белов. «Это связано как с внутренним спросом на качественную продукцию, так и с перспективами межрегиональных поставок, — объясняет он. — В целом Оренбургская область представляет собой регион с благоприятными возможностями для развития сельского хозяйства».



Поскольку Оренбург не является городом-миллионником и расположен далеко от федеральных трасс, крупных молокозаводов от транснациональных компаний в регионе нет, рассказывает заместитель гендиректора предприятия «Рассвет» (специализируется на молочном животноводстве) Руслан Сагитов. «И вероятно, по этой причине у нас в области не так развито животноводство, — рассуждает он. — При сотрудничестве с небольшими местными заводами еще в 1990-х — нулевых мы постоянно сталкивались с перебоями с оплатой, за это время три завода, на которые мы возили молоко, обанкротились и остались нам должны». В связи с этим в 2013 году компания приняла решение о строительстве своего завода. И с 2014-го все полученное на своей ферме сырье перерабатывает самостоятельно,



Животноводческие предприятия севера Оренбуржья поставляют молоко в Самарскую область, где есть федеральные производители молочной продукции, а центральные и южные хозяйства, у которых нет своей переработки, возят сырье на «Оренбургский молочный комбинат», который сейчас принадлежит компании «Канталь» из Татарстана, знает Сагитов. «Если животноводы области сдают молоко за пределы региона, им не платится субсидия на литр молока, — акцентирует внимание он. — Поэтому, с одной стороны, местные животноводы заинтересованы в том, чтобы сдавать продукцию внутри региона, с другой — в области одни из самых низких цен на молоко в России».



Поголовье коров в «Рассвете» превышает 1 тыс., а общее стадо вместе с молодняком, откормом, нетелями приближается к 3 тыс. гол. Объем производства молока в год — 9-10 тыс. т. У компании чуть больше 10 тыс. га земли, 40% выращиваемой хозяйством продукции уходит на обеспечение собственного животноводства — для этих целей производится кукуруза на силос и озимое тритикале на зерно и сенаж. Также предприятие выращивает твердую пшеницу, подсолнечник, ячмень как товарные культуры. Зерно компания продает в основном местным трейдерам, хотя в прошлом году, когда были проблемы с урожаем в Центральном Черноземье из-за засухи, у нее покупали зерно также представители предприятий Воронежской, Белгородской, Тамбовской областей.



Оренбуржье неудачно расположено с точки зрения логистики зерна, утверждает Сагитов. У региона нет доступа к морю или большой реке, по которой можно было бы его отправлять. Животноводства в регионе мало, поэтому внутреннее потребление зерновых культур низкое, а цены на них невысокие. А вот подсолнечник, напротив, стоит хорошо.



В целом животноводческие сельхозпредприятия области получают хорошую поддержку, продолжает замруководителя. «Нам платят хорошие субсидии на молоко — от 3 до 5 руб./л, за молодняк выплата составляет 30-35 руб./кг живого веса, неплохая поддержка на покупку нетелей — примерно 50-60% ее стоимости возвращается, а семя быков, которое мы покупаем, субсидируется на 50-60%», — перечисляет он. Правительство региона заинтересовано в том, чтобы в области строились фермы и развивалось сельское хозяйство, поэтому поддерживает отрасль в меру возможностей, добавляет Сагитов.



«ЭкоНива» работает в Оренбургской области с 2002 года. Здесь группа специализируется на производстве сырого молока, занимается мясным животноводством и растениеводством. Общее поголовье молочного стада составляет порядка 6,5 тыс. гол., из них около 2,9 тыс. гол. — фуражные коровы. Мясное поголовье насчитывает около 3,9 тыс. гол. КРС, включая более 1,8 тыс. голов маточного стада. Под управлением компании порядка 29 тыс. га сельхозземель. Предприятие выращивает в регионе кормовые, а также товарные зерновые, зернобобовые, крупяные и масличные культуры. В 2019 году компания ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Курская Васильевка» в окрестностях одноименного села Северного района Оренбургской области. Среднесуточный надой составляет 94 т сырого молока.



Кроме того, «ЭкоНива» сотрудничает с молочным заводом в Бугуруслане, где на условиях копакинга производятся сыры «Моцарелла» и «Сулугуни», а также сливочное масло. В регионе расположены восемь магазинов собственной розницы холдинга. На данный момент группа компаний реализует в регионе инвестиционный проект по реконструкции животноводческого комплекса «Курская Васильевка», которая позволит увеличить молочное стадо на 1 тыс. голов до 3,8 тыс., делится представитель «ЭкоНивы».



Правительство Оренбургской области оказывает для аграриев существенную поддержку, как финансовую (например, субсидии), так и административную, утверждает спикер. Эти меры позволяют производителям чувствовать себя уверенно на рынке, помогают увеличивать производственные мощности и реализовывать новые инвестиционные проекты. Основная сложность, с которой сталкивается АПК региона, — дефицит кадров. Необходимо создавать условия, чтобы люди, в частности молодежь, позитивно воспринимали жизнь и работу в сельской местности. «Для этого нужно продвигать сельское хозяйство как современную высокотехнологичную отрасль, заниматься профориентацией с раннего возраста и активно формировать кадровый резерв», — перечисляет представитель «ЭкоНивы».



Господдержка и инвестиции



По результатам проведенной «Эксперт РА» оценки, Оренбургская область характеризуется высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Давление на этот показатель оказывают недостаточно развитые инфраструктурные, финансовые, экономические ресурсы. Положительно влияют развитые социальные ресурсы и хороший уровень состояния окружающей среды, отмечает Татьяна Тирских. «Информационная доступность и прозрачность, являясь важными факторами для привлечения инвесторов на территорию, оцениваются на высоком уровне и положительно сказываются на итоговой интегральной оценке, — комментирует она. — Тем не менее инфраструктурная база, земельные ресурсы и доступ к государственным программам делают Оренбуржье привлекательным для долгосрочных вложений, а обеспечение успеха зависит от экономического положения, устойчивости к погодным и рыночным рискам».



Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в 2023 году составили порядка 2,7% валовой продукции сельского хозяйства, что на 1,2 п. п. ниже среднероссийского показателя, то есть бюджетная поддержка в валовом выпуске агропродукции находится на среднем уровне, делает вывод Тирских. При этом на 1 руб. вложенных бюджетных средств в 2023 году пришлось 36,6 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что в 1,4 раза выше среднего значения по стране. Судя по данным показателям, региональная поддержка находится на умеренно сильном уровне, резюмирует она.



В Оренбуржье реализуется комплексная программа господдержки АПК, напоминает Дмитрий Донцов. Одним из ключевых инструментов, по его мнению, является компенсация части затрат на приобретение сельхозтехники. «В текущем году размер субсидии для животноводов, закупающих новые машины и оборудование, составил от 30 до 40%, — знает топ-менеджер. — Данной мерой поддержки воспользовались и клиенты “Ростсельмаша”, приобретя 21 зерноуборочный комбайн и три трактора». Кроме того, в регионе функционирует Оренбургская губернская лизинговая компания, предоставляющая аграриям доступ к льготному лизингу, добавляет он. С ее помощью аграрии купили 17 единиц техники ростовской компании, в том числе 12 единиц — по программам льготного лизинга.



Между тем в АПК области существуют как перенасыщенные, так и недозаполненные сектора, что создает свои вызовы и возможности, акцентирует внимание Тирских. К перегруженным можно отнести производство зерновых культур, особенно твердых сортов пшеницы, а также выращивание подсолнечника. Недозаполненными и перспективными — направления мясного скотоводства и овцеводства. Резервный потенциал имеет и глубокая переработка сельхозсырья. Молочное животноводство и переработка молока нуждаются в повышении уровня технологий и, соответственно, новых вложениях. Перспективными также являются аквакультура, развитие селекции и генетики, перечисляет эксперт. «Есть возможности в сфере агросервиса, сельхозтехники и логистики, где спрос постоянно растет, а предложение пока ограничено, — говорит она. — Вместе с тем в инвестициях нуждаются не только недозаполненные отрасли, но и перенасыщенные, в том числе для диверсификации и технологического обновления в целях повышения эффективности и устойчивости производства».



Оренбургская область является перспективным регионом для развития бизнеса по круглогодичному выращиванию овощей, в первую очередь потому что там несколько средних и крупных городов, где потенциально есть спрос на такую продукцию, говорит Тамара Решетникова. «Однако, поскольку вложения для входа в такие проекты достаточно дорогие, необходима серьезная поддержка со стороны как федерального, так и местного бюджета», — подчеркивает она. Кроме того, климат в регионе резко континентальный, поэтому стоит учитывать дополнительные затраты на обслуживание теплиц как зимой (их нужно отапливать), так и летом (охлаждать, вентилировать).



Еще одна проблема региона — дефицит воды из-за небольшого количества водоемов, соответственно, могут быть проблемы с ее подведением к тепличным комплексам, добавляет глава «Технологий Роста». Есть в регионе и нехватка собственной электроэнергии. По информации Решетниковой, потребности в электроэнергии Западного Оренбуржья удовлетворяются за счет поставок из энергосистем Татарстана и Самарской области.



В Оренбургской области хорошие возможности для успешного развития сельского хозяйства и большой потенциал для роста в растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, считает представитель «ЭкоНивы». «Раскрыть этот потенциал возможно в первую очередь за счет постоянного увеличения производительности, внедрения автоматизации, новых технологий в производстве, — поясняет он. — Речь о новых видах сельскохозяйственной техники, оборудования, программного обеспечения и цифровых решений, в том числе с использованием больших данных и искусственного интеллекта».

Сергей Балыкин

Первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области

Оренбуржье, расположенное на юго-западе России, обладает благоприятными условиями для развития сельского хозяйства. Обширные степные просторы, плодородные почвы и выгодное географическое положение создают неплохие возможности для агропроизводства. Местоположение области на стыке Европы и Азии обеспечивает удобные транспортные связи, что позволяет экспортировать высококачественную сельскохозяйственную продукцию как на отечественные, так и на зарубежные рынки. О том, как развивается аграрный бизнес в регионе, рассказывает глава областного агроведомства.

Как вы оцениваете ежегодный объем привлекаемых в АПК региона инвестиций? Что, по-вашему, делает регион привлекательным для инвесторов?

За последние пять лет реальный объем вложений в агропромышленный комплекс Оренбуржья увеличился на 31 %. По итогам 2024 года в АПК региона было инвестировано почти 20 млрд руб., из которых 8,5 млрд пошло на развитие растениеводства, 2,5 млрд руб. — по направлению «Животноводство», 8,7 млрд руб.— в перерабатывающую промышленность. Оренбуржье занимает лидирующие позиции в стране по площади пахотных земель и объемам производства зерновых, что является хорошей сырьевой базой для животноводческих проектов. Стабильно развивается мясное и молочное скотоводство. Совместно с Минсельхозом России разрабатываем программу развития молочного животноводства.

Какие инвестиционные проекты были недавно реализованы в области?

Можно говорить сразу о нескольких крупных проектах. В регионе построены два новых молочных комплекса — один на 1,2 тыс. коров (плановое производство молока — 7,2 тыс. т в год), второй — на 600. Также введен молочный комбинат, рассчитанный на переработку до 100 т молока в сутки. Объем производства готовой продукции должен составить 36,5 тыс. т ежегодно. Еще один инвестор запустил в эксплуатацию современный завод по переработке подсолнечника на 2 тыс. т в сутки.

Какое значение сельское хозяйство имеет с точки зрения социального благополучия области?

Заметное, ведь на селе у нас проживает почти 40 % общего числа жителей. Многие из них заняты именно в АПК. По данным Территориального органа статистики по Оренбургской области, средняя месячная заработная плата по полному кругу организаций, задействованных в сельскохозяйственном производстве, охоте и рыболовстве за январь — июль 2025 года составила почти 51,4 тыс. руб., за аналогичный период в 2024-м — около 42 тыс. руб., рост превысил 22 %. По состоянию на 1 сентября этого года по предприятиям и КФХ, подотчетным Минсельхозу, зарплата на одного работника только в сельхозпроизводстве составила в среднем превысила 53,5 тыс. руб., что на 21,8 % больше, чем годом ранее на эту же дату. А за пять последних лет заработные платы в отрасли увеличились на 218,9 %.

Какой объем средств Оренбургская область выделила на поддержку аграриев в 2024 году, а какой в 2025-м?

В прошлом году сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет средств регионального бюджета была получена государственная поддержка в объеме 1,67 млрд руб. С учетом федеральных средств общий объем превысил 3 млрд руб. На 2025-й запланировано выделить 1,74 млрд руб. и 3 млрд руб. соответственно Помощь аграриям у нас предоставляется по 35 направлениям, как в растениеводстве, так и животноводстве. Но именно животноводческая отрасль сейчас является для региона приоритетным направлением, и к ней привязаны все виды поддержек.

А можете перечислить основные меры?

По направлению «Растениеводство» у нас, например, есть поддержка в виде компенсации части затрат на приобретение элитных семян, страхование урожая сельскохозяйственных культур, стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, производство и реализацию зерновых культур, приобретение минеральных удобрений, а также проведение мелиоративных мероприятий.

В секторе животноводства компенсируется часть расходов за реализованное товарное молоко, на содержание мясного поголовья, содержание и приобретение племенного скота, содержание маточного поголовья овец и коз, страхование сельхозживотных, содержание молодняка КРС.

Кроме того, предусмотрена государственная поддержка на приобретение техники и оборудования, в том числе на возмещение недополученных доходов при уплате лизингополучателем лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенных на льготных (специальных) условиях, а также компенсация части затрат на строительство части объектов агропромышленного комплекса. Оказывается грантовая поддержка на развитие семейных ферм, начинающим фермерам, агротуризма и на сельскохозяйственных кооперативов.

Оренбуржье является одним из важных регионов — экспортеров агропродукции. С какими странами сотрудничаете?

Во-первых, отмечу, что в прошлом году по объему вывоза товаров АПК за рубеж мы перевыполнили план на 12,5 %. Совокупный стоимостной объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности составил $273,6 млн. Среди главных импортеров оренбургского продовольствия Иран, Ирак, Сирия, Вьетнам, Египет, Афганистан, Ангола, Киргизия, Китай, Корея, Монголия, ОАЭ, Турция, Алжир, страны бывшего СССР и другие.

Какая продукция реализуется за рубеж в наибольших объемах?

В другие страны мы продаем подсолнечные масло, шрот и лузгу, злаки (пшеницу, ячмень, рожь), мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, рыбу, колбасные изделия. Но основной объем приходится, конечно, на зерновые. Их доля в общем агроэкспорте из нашего региона превышает 43 %.Значима доля товаров масложировой отрасли — 24 %. А на третьем месте продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (соки, колбасы, вода, кондитерские изделия и пр.) — 17 %. Удельный вес данных видов продукции в общем объеме экспорта составил в 2024 году более 84,3 %.