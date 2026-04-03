Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

М. Чистякова

Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов в 2025 году оценочно выпустили свыше 22 млн т продукции против около 21,2 млн т в 2024-м. Таким образом, лидеры прибавили около 3,8%. В целом объем производства комбикормов в стране в прошлом году, по данным Росстата, увеличился на 1,2%. При этом ведущие игроки все чаще говорят, что выпускают комбикорма не только для себя, но и на продажу

В 2025 году объем производства комбикормов в стране, по данным Росстата, увеличился на 1,2%, до 36,8 млн т. Во всех основных сегментах динамика была незначительной, тем не менее больше всего — на 1,5% — вырос выпуск комбикормов для птицы, составив 17,1 млн т. Производство комбикормов для КРС прибавило 0,9% и достигло 3,16 млн т, для свиней — 0,6%, рост до 16,2 млн т. При этом кормов для аквакультуры выпустили в 2,25 раза больше, чем в 2024 году — около 115,6 тыс. т, для лошадей — в 8,8 раза, 9,5 тыс. т.



Участники 11-го рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году оценочно в сумме выпустили свыше 22 млн т комбикормов — около 59% общего объема в стране. Годом ранее, по уточненным данным, объем был на уровне 21,2 млн т (примерно 58%).



У лидеров разная динамика

Первое место в списке сохранила группа «Черкизово», которая в прошлом году произвела 3,1 млн т комбикормов против 3 млн т (+4%) в 2024-м. Увеличение объемов выпуска было связано с приобретением комплекса предприятий в Тюменской области, включающего комбикормовый завод в поселке Голышманово, уточнила пресс-служба компании. Если ранее группа сообщала, что производит комбикорм только для своих свино- и птицеводческих предприятий, то в 2025-м она продала другим игрокам около 300 т кормов. В этом году «Черкизово» намерена продолжить реализацию локальных проектов модернизации производств, направленных на улучшение безопасности и качества выпускаемой продукции.



«Мираторг» не ответил на запрос, также в последнее время компания не обнародует производственные показатели. Согласно отчету «Мираторг Финанс» за 2024 год, тогда выпуск комбикормов в агрохолдинге составил 2,91 млн т, «Агроинвестор» оценивал показатель чуть выше — на уровне 2,92 млн т. В 2025-м, скорее всего, объемы несколько уменьшились (оценка производства — около 2,8 млн т), в частности, из-за того, что ряд предприятий агрохолдинга работают в приграничной зоне, что в том числе привело к сокращению производства свинины. Правда, учитывая, что компания производит комбикорма не только для себя, но и на продажу, снижение могло быть и меньше, тем не менее маловероятно, что объем мог увеличиться и превысить 3,1 млн т, что позволило бы «Мираторгу» стать первым в рейтинге.



Третью строчку в списке лидеров, как и год назад, занимает ГАП «Ресурс», которая нарастила выпуск с 1,92 млн т до более чем 2 млн т. «Объем производства по сравнению с 2024 годом в соответствии с планами компании увеличился на 5,6%, — комментирует представитель группы. — В прошлом году были введены в эксплуатацию четыре дополнительные линии производства шрота на комбикормовом заводе в Тамбовской области, а также завод по выпуску специализированных кормов для МРС мощностью 15 т/час в рамках овцеводческого кластера в Ростовской области».



Как составлялся рейтинг В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.



На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 200 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов и соцсетей, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.



Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивались на основе доступной информации, в том числе для анализа и оценки использовались технологии ИИ, в этом случае в таблице стоит пометка «оценка».



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

Для ГАП «Ресурс» приоритетом традиционно остается обеспечение кормами собственных птицеводческих и животноводческих площадок, отмечает представитель компании. При этом часть объемов производится под заказ по индивидуальным рецептурам и реализуется преимущественно в регионах расположения комбикормовых заводов и ближайших к ним. Развитие комбикормового дивизиона группы тесно связано с необходимостью баланса мощностей по производству мясной продукции, а также с реализацией программ по развитию экспортного потенциала, в том числе в рамках проектов международной кооперации. «Наряду с вводом в эксплуатацию дополнительных объектов, о которых шла речь выше, в прошлом году компания начала строительство комбикормового завода в Краснодарском крае», — добавляет представитель «Ресурса».



Четвертую строчку рейтинга, как и годом ранее, занимает «Сибагро» с 1,5 млн т (примерно на уровне 2024-го). «Прошлый год стал успешным для комбикормового направления “Сибагро”, даже несмотря на то, что сырьевая стоимость оказалась ниже плана, — рассказывает исполнительный директор компании Виталий Павлюк. — Примерно 90% продукции мы использовали на собственные нужды, остальные 10% продали сторонним покупателям. Сейчас мы увеличиваем выпуск комбикормов для продажи. Наши ключевые продукты — это корма для свиней, птицы и крупного рогатого скота». Стабильную работу обеспечил своевременный переход на импортозамещающее сырье из дружественных стран — это помогло избежать перебоев в производстве, добавляет он.



Первую пятерку также с показателем около 1,5 млн т, правда оценочным, замыкает группа «Русагро». Компания не ответила на запрос, в открытых источниках и доступной на момент подготовки рейтинга отчетности объем производства комбикормов не указан. При этом, согласно годовому отчету за 2024-й, она выпустила 884 тыс. т комбикормов, а не 950 тыс. т, как оценивалось в прошлом рейтинге. Для прошлого топ-25% «Агроинвестор» рассматривал отдельно результаты «Русагро» и «Агро-Белогорья» («Русагро» консолидировала 100% группы в середине ноября 2024-го). По результатам 2025-го оценивался суммарный показатель. В отчете «Русагро» за 2024 год говорится, что потребность поголовья свиней компании в комбикорме полностью обеспечивают три комбикормовых завода мощностью производства около 1,5 млн т в год. На сайте «Агро-Белогорья» говорится, что ее комбикормовые заводы могут выпускать 777 тыс. т продукции в год. При этом предприятия в Белгородской области (в частности, у «Русагро» есть комбикормовый завод в Шебекино) из-за сложной обстановки в приграничье почти наверняка не были загружены на 100%.







Есть потенциал для развития

С пятого на шестое место по-прежнему с оценочным показателем в 1,15 млн т переместилась «Чароен Покпанд Фудс» (СПФО). Сайт компании в течение трех недель подготовки рейтинга был недоступен, в открытых источниках данных об объемах производства нет. Однако известно, что предприятия холдинга сократили выпуск свинины примерно на 12 тыс. т и мяса птицы на 8 тыс. т. Хотя, возможно, что комбикормовые заводы холдинга наращивали выпуск для других потребителей.



На седьмом месте, несмотря на заметный рост производства — с 949 тыс. т до 1,03 млн т, — осталась «Агроэко». Компания увеличила выпуск продукции более чем на 8%, или 82 тыс. т. Рост показателей обусловлен как расширением мощностей в свиноводстве, так и повышением объемов поставок другим игрокам: в прошлом году «Агроэко» продала сторонним компаниям почти 19 тыс. т комбикорма — на 6%, или свыше чем 1,1 тыс. т, больше, чем годом ранее. «Мы оперативно и гибко реагируем на потребности партнеров — по заданию заказчика меняем рецептуру, исходя из параметров сырья и задачи кормления, обеспечиваем экспертную настройку технологических параметров, — отмечает директор департамента по производству кормов Артем Павленко. — На сегодня выделенные линии позволяют нам производить корма для свиней, крупного рогатого скота и птицы (бройлеры, индейка)».



Общая мощность производства комбикормовых заводов в структуре «Агроэко» превышает 1,35 млн т в год. Благодаря запуску нового комбикормового завода в Воронежской области к 2028 году производственный потенциал компании увеличится до 1,82 млн т в год.







«АгроПромкомплектация» не ответила на запрос. На ее сайте говорится, что компания производит 1 млн т комбикормов, по итогам 2024-го был указан показатель 943 тыс. т. В прошлом году компания запустила в Рязанской области завод «АПК Комби Ряжск» мощностью 300 тыс. т продукции в год.



С 13-й на девятую строчку поднялась «Дамате», увеличившая производство с более чем 730 тыс. т до 842,6 тыс. т. По сравнению с 2024 годом объем вырос на 16%, уточняет первый заместитель гендиректора группы компаний Станислав Варич. По его словам, рост выпуска кормов связан с расширением мощности комплекса по производству индейки в Пензенской области, в Ростовской области продолжалась работа по выходу на проектные мощности комплекса по производству индейки, также стабильно функционировал комплекс по производству утки. «Росла численность коммерческого стада индейки, а специалисты компании уделяли особое внимание на всех направлениях научно-обоснованной оптимизации рационов, эффективности и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста», — поясняет он.



«Дамате» полностью обеспечена кормами собственного производства. Свое кормопроизводство является одним из преимуществ компании и позволяет влиять на производственные показатели и, как следствие, гарантировать стабильно высокое качество продукции. Направление кормопроизводства в составе группы представлено шестью комбикормовыми заводами, двумя элеваторами, а также сельхозземлями. Суммарная проектная мощность кормопроизводства «Дамате» превышает 1,17 млн т. «Таким образом, имеются свободные мощности, которые покрывают потребности будущего роста производства и могут быть использованы для выпуска и продажи кормов для других предприятий», — отмечает Варич.







В прошлом году «Дамате» продавала комбикорма другим участникам рынка: был выбран вектор на развитие мелкой и средней розницы. «Продвижение средне и мелкооптовых продаж становится важным инструментом поддержки фермерских хозяйств нашей страны, — говорит Варич. — Коммерческие линейки кормов от “Дамате” предназначены для каждой стадии жизненного цикла сельскохозяйственных животных, таких как бройлеры, куры-несушки, индейки, утки, перепела, коровы и кролики».



Первую десятку замыкает «БЭЗРК-Белгранкорм» с 833,5 тыс. т комбикормов. Годом ранее компания была 12-й с 779,1 тыс. т.



Переоценили темпы рынка

Ставший 11-м «Великолукский агрохолдинг» не ответил на запрос, показатель производства комбикормов нигде не упоминается. оценочно он мог несколько снизиться (с 850 тыс. т до 820 тыс. т), поскольку в прошлом году компания уменьшила выпуск свинины. Однако нельзя исключать, что она производила комбикорма не только для себя, но и на продажу.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева опустился на одну строчку и стал 12-м с показателем 730 тыс. т комбикормов (800 тыс. т в 2024-м). В том числе Выселковский комбикормовый завод произвел 550 тыс. т. Полученные комбикорма агрохолдинг использует только для собственного животноводства и не реализует сторонним покупателям, уточнила пресс-служба компании. Правда, вероятно, компания включила в расчет не все свои мощности: в прошлом году «Агрокомплекс» выкупил «Приосколье» — компания может выпускать свыше 800 тыс. т комбикормов.



«Комос Групп» увеличила производство чуть более чем на 1 тыс. т, до 530,85 тыс. т, и переместилась с 15-го на 13-е место. Больше всего комбикормов в структуре агрохолдинга выпускает «Глазовский комбикормовый завод» (219,45 тыс. т — на 1,36 тыс. т больше, чем в 2024 году, при плане в 220 тыс. т). «Увеличение объема производства комбикормов в 2025 году связано с развитием дилерских сетей, обновлением принципов ценового сегментирования и проведением маркетинговых мероприятий для увеличения узнаваемости бренда и объема реализации, — уточняет пресс-служба компании. — Однако, несмотря на эти внутренние улучшения, плановые показатели не были достигнуты. Основными факторами, повлиявшими на невыполнение плана в прошлом году, стали переоценка темпов роста рынка комбикормов (прогнозируемый рост на 7% не подтвердился), ухудшение экономической ситуации (высокая ключевая ставка и снижение рентабельности производителей сельскохозяйственных товаров), а также общее замедление развития отрасли птицеводства и животноводства». Производство комбикормов на «Янаульском элеваторе» в 2025 году увеличилось на 1,43 тыс. т, до 20,45 тыс. т, что было связано с ростом продаж предприятиям холдинга. Планы, намеченные на 2025 год, были реализованы полностью.







В прошлом году «Глазовский комбикормовый завод» реализовал 108,14 тыс. т комбикормов внутри холдинга (49% объема). На свободный рынок для коммерческих клиентов было поставлено почти 111,2 тыс. т (51%). Предприятие поставляет комбикорма в 35 регионов России и в Казахстан. «Янаульский элеватор» реализовал внутри холдинга 19,2 тыс. т комбикормов (94%) и отправил на свободный рынок 1,14 тыс. т (6%).



В этом году «Комос Групп» планирует увеличить производство комбикормов до более чем 552 тыс. т. В том числе «Глазовский комбикормовый завод» может выпустить 230 тыс. т, «Янаульский элеватор» — 24,8 тыс. т. «В ближайшем будущем расширение комбикормового производства не планируется, — добавляет представитель агрохолдинга. — Инвестиции в модернизацию, строительство новых мощностей или покупку действующих предприятий не предусмотрены».



С 16-й на 14-ю позицию переместилась «Талина». Компания увеличила выпуск комбикормов с 478 тыс. т до 515,7 тыс. т. «В 2025 году объем производства вырос на 7,9%. Основным фактором является повышение спроса на производимую продукцию. План производства выполнен в полном объеме», — отмечает пресс-служба компании. Основными потребителями комбикорма являются «Мордовский племенной центр», «Мордовский бекон» и «Симбирский бекон», которые занимаются разведением и выращиванием свиней и входят в ГК «Талина». В этом году группа рассчитывает увеличить производство комбикормов до более чем 520 тыс. т.



«Мегамикс» не ответил на запрос. С оценочным показателем производства 400 тыс. т компания поднялась с 18-го на 15-е место.



Стратегии умеренного роста

«Таврос» не ответил на запрос. Однако в начале марта «Финмаркет» со ссылкой на руководителя дивизиона «Мясо» группы компаний Рината Зайнуллина писал, что в 2025 году агрохолдинг выпустил 398 тыс. т комбикормов, рост по сравнению с 2024-м превысил 17%. Правда, для прошлого рейтинга компания сообщала, что в 2024 году она произвела 476 тыс. т комбикормов, и тогда она стала 17-й в списке (с показателем около 330 тыс. т — 398 тыс. т минус 17% — она должна была быть 21-й). Сейчас агрохолдинг занял 16-ю строчку.



Агрогруппа «Хорошее дело» поднялась с 21-го на 17-е место. Ее завод «КомбиС» выпустил 380,9 тыс. т комбикормов против 319,4 тыс. т в 2024 году. «Увеличение объема производства комбикормов произошло за счет ввода новой линии производительностью 20 т/час. По сравнению с 2024 годом рост составил 8,7%», — уточняет представитель компании. Комбикорма производятся только для холдинга. Для полного обеспечения собственных потребностей зерном и кормами для животных и птицы реализуются два инвестиционных проекта: строительство элеваторного комплекса на 100 тыс. т (запущен в 2025 году) с объемом инвестиций 1,9 млрд руб. и завода по переработке соевых бобов производительностью 240 т в сутки с объемом инвестиций 842 млн руб. (запуск в 2026 году). В этом году «КомбиС» планирует выпустить почти 409,5 тыс. и комбикормов — на 7,5% больше, чем в 2025-м.



Суммарный объем производства комбикормов на производственных площадках, входящих в холдинг «Агрополис Сабурово», составил около 370 тыс. т, он поднялся на одну позицию и стал 18-м в рейтинге. «Этот показатель консолидирует результаты работы всех наших активов, включая мощности в Тамбовской, Рязанской областях и в Санкт-Петербурге, — говорит представитель компании. — Достигнутые объемы позволяют нам укреплять позиции среди ведущих производителей кормов в России, обеспечивая потребности как животноводческих комплексов, так и сегмента реализации через дилерские сети». Ключевым драйвером роста в прошлом году стало повышение спроса на продукцию со стороны зарубежных партнеров. «Мы не только реализовали в полном объеме планы, намеченные на 2024-2025 годы, но и расширили географию присутствия, что позволило диверсифицировать каналы сбыта и минимизировать внутренние рыночные риски», — отмечает представитель холдинга.







Развитие комбикормового дивизиона остается одним из приоритетов стратегии «Агрополиса Сабурово». Сейчас фокус внимания сосредоточен на модернизации мощностей в Рязанской области: на заводе запланирован этап технического перевооружения, который включает установку дополнительной производственной линии. «Этот проект позволит нам не только увеличить выпуск продукции, но и гибко подходить к рецептурам, расширяя ассортимент в соответствии с запросами рынка, — отмечает представитель компании. — Мы делаем ставку именно на качественное обновление и масштабирование уже действующих площадок, что дает наиболее быстрый и эффективный прирост мощностей».



В этом году «Агрополис Сабурово» намерен придерживаться стратегии уверенного роста. Задача минимум — сохранить достигнутые объемы производства на уровне 370-375 тыс. т. «При этом мы прогнозируем рост объемов выпуска на уровне 5% к показателям прошлого года. Это консервативный прогноз, он учитывает текущую рыночную конъюнктуру, оставляя пространство для оперативного наращивания производства при благоприятном изменении спроса», — добавляет представитель компании.



Предприятия «Агросилы» в 2025 году выпустили 355 тыс. т комбикормов, основной объем (351,1 тыс. т) произвел «Набережночелнинский элеватор». С этим показателем компания стала 19-й в рейтинге. По уточненным данным, в 2024-м объем составил 354,4 тыс. т (в прошлом рейтинге компания была 24-й с оценочным показателем, однако должна была быть так же 19-й). «Анализ динамики производства комбикормов показывает относительно стабильную ситуацию на предприятии. Производственный план на прошлый год составлял 359,5 тыс. т, он был выполнен на 98,8%, — рассказывает представитель компании. — Рост по внутренним потребителям комбикормов для птицы (“Челны-Бройлер”, “Тукаевский племрепродуктор”, “Агросила. Птицефабрика Пермская”) невелик ввиду перманентной работы над конверсией корма птицы, а вот объемы сторонним покупателям, пусть и в небольшом абсолютном значении, увеличиваются».



Доля продукции для внешних покупателей в 2025 году составила 10% годового объема производства — 36 тыс. т. Основные покупатели — птицефабрики и свиноводческие комплексы Татарстана. Также активно развиваются продажи в сегменте ЛПХ и КФХ. Общий объем реализации по данному направлению — 2 тыс. т.







Расширение выпуска комбикормов «Агросила» планирует реализовать за счет полной загрузки существующих мощностей и оптимизации производственных процессов. «В рамках утвержденной стратегии развития основное внимание уделяется повышению эффективности с учетом капитальных вложений в основные производственные фонды: модернизацию оборудования, реконструкцию производственных зданий и сооружений, внедрение автоматизации и цифрового планирования, улучшение контроля качества, оптимизацию производственных процессов — бережливые подходы, перераспределение смен, сокращение простоев и энергосбережение, — перечисляет представитель агрохолдинга. — Это позволяет сохранять качество, обеспечивать сроки поставок и поддерживать устойчивый рост, ориентированный на партнерство с клиентами и поставщиками». В этом году компания рассчитывает выпустить 362 тыс. т комбикормов.



«Ариант» не ответил на запрос, но, учитывая объемы выпуска свинины в компании, показатель мог остаться на уровне 2024 года, когда оценочно он составил 350 тыс. т. При этом мощность комбикормовых заводов холдинга превышает 600 тыс. т в год. Как и годом ранее, компания стала 20-й в рейтинге.



Эту позицию с ней может делить агрохолдинг «Коралл», также не уточнивший объем производства. Его план выпуска комбикормов на 2025 год превышал 341 тыс. т, однако результат мог оказаться несколько выше, учитывая динамику производства свинины. В предыдущем топ-25 компания была на 23-м месте с 307,5 тыс. т.



Группа «Продо» осталась на 22-м месте с 290 тыс. т комбикормов. Компания, как и ряд других крупных агрохолдингов, развивает розничные продажи. «Сейчас в Омской области функционируют три торговые точки по продаже комбикормов. В 2025 году общий объем отгрузок через розничный и мелкооптовый канал вырос в 1,5 раза. Порядка 2,5 тыс. т комбикормов, произведенных на “Продо Зерно Комбикорма”, реализуется через розничный канал продаж. В планах компании — расширение розничного направления в Омской области», — рассказывает представитель группы.







Учитывая растущей потребности агрохолдинга в комбикормах, основная производственная площадка компании — «Продо Зерно Комбикорма» — планирует нарастить объемы производства более чем на 35% к показателю 2025 года. Достигнуть результата позволит полная загрузка уже подготовленных производственных мощностей предприятия. В этом году объем увеличится минимум на 10%.



На 23-й позиции рейтинга с оценочным показателем 250 тыс. т — один из лидеров рынка яйца, птицефабрика «Синявинская» (компания не ответила на запрос). Следом идет птицефабрика «Волжанин». В 2024 году она выпустила свыше 230 тыс. т комбикормов. В конце 2025-го на предприятии произошла вспышка гриппа птиц, и до возобновления работы компания не комментирует свои показатели. Тем не менее с большой долей вероятности производство комбикормов у нее могло остаться на том же уровне или даже увеличиться.



Рейтинг замыкает новый игрок — «Уральская агропромышленная группа» (УАГ) с 217,5 тыс. т комбикормов. «По сравнению с 2024 годом выпуск комбикормов снизился на 4,9%, при этом внутри группы потребление выросло на 6,1%. Основная причина — увеличение потребления предприятиями УАГ на фоне хороших показателей направления “Выращивание” и частичное замещение внешних продаж при полной загрузке производственных мощностей. Планы кормопроизводства на 2025 год по основным показателям выполнены», — комментирует представитель компании.



В прошлом году внешним покупателям было реализовано около 11,7% от общего объема выпуска комбикормов. Основные покупатели: ППЗ «Свердловский», «Нижнетагильская птицефабрика», «Ломан Бридерс Рус», «Велес». План на 2026 год — 237,4 тыс. т, что на 9,1% выше фактического результата 2025-го. При этом группа планирует запустить модернизацию действующих площадок и строительство новых мощностей.



Возможны новые вызовы

В начале прошлого года отрасль столкнулась с чувствительными колебаниями курса рубля, за которыми начался ценовой спад от китайских производителей, оказавшийся не традиционным сезонным явлением: он длился весь прошлый год и продолжился в начале 2026-го. В итоге ожидания и прогнозы, которые были у отраслевых игроков, в первую очередь импортеров кормовых добавок, в конце 2024 года в части объемов продаж и доходности, для большинства из них вряд ли сбылись, рассказывает исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. Во-первых, это связано с ценовой конъюнктурой, во-вторых, с начавшейся тенденцией нарастания просроченной дебиторской задолженности со стороны животноводов и птицеводов, которая напрямую влияет на оборачиваемость капитала компаний.



Этот год начался с продолжения нисходящего тренда на аминокислоты и витамины, однако с марта цены на них стали расти. «Триггером стала остановка производства метионина компанией Evonik, которая в начале марта объявила о перебоях с поставками сырья. Это событие совпало по времени с началом конфликта США и Израиля с Ираном, спровоцировавшего рост цен на нефть и продукцию нефтехимической промышленности», — говорит Михнюк.



«Сибагро» ждет снижения себестоимости У «Сибагро» в начале прошлого года возникали небольшие проблемы с оплатой по импортным контрактам, но к концу года ситуация нормализовалась. «Нас устраивают цены на компоненты — во многом благодаря нашей эффективно выстроенной стратегии закупок. Основное сырье мы покупаем через электронную торговую площадку. В реальном времени получаем самые выгодные предложения, — делится Виталий Павлюк. — Специализированные компоненты, такие как аминокислоты и витамины, мы закупаем напрямую у китайских производителей по долгосрочным контрактам. Это экономия на посредниках и фиксированные выгодные условия. Даже когда некоторые позиции дорожали в 2025 году, наша стратегия помогала покупать их по самой низкой цене на момент сделки». Учитывая то, что к концу 2025-го соевый шрот подешевел на 25%, компания рассчитывает, что в первой половине 2026 года возможна небольшая дополнительная коррекция, после чего цены стабилизируются. «Падение стоимости этого ключевого компонента однозначно снизит общую себестоимость продукции. Однако точный процент будет зависеть от доли соевого шрота в конкретных рецептах, динамики цен на другие ингредиенты и колебаний валютных курсов, — рассуждает Павлюк. — Таким образом, при прочих равных условиях мы ожидаем снижения себестоимости. Окончательный финансовый эффект будет ясен по итогам года, когда станет известна стоимость всех компонентов для производства комбикормов».

Он отмечает, что с поставками ряда необходимых кормовых компонентов в Россию есть напряженность. Определенные кормовые добавки категории «коммодитис» импортеры автоматически не могут купить или законтрактовать для российского рынка. «Например, сегодня нет предложений по аминокислотам треонину и триптофану от китайских производителей, на которые мы подсажены очень плотно, — комментировал он в середине марта. — Крайне ограниченное предложение в сегменте холинхлорида. На все это накладываются проблемы с логистикой — как в части скорости, так и в стоимости». Михнюк считает, что мы близки к ситуации, когда может произойти идеальный шторм в части ценообразования и наполнения рынка: цены на импортные кормовые компоненты могут скорректироваться вверх на 30-50% на горизонте трех-шести месяцев.



«Емкость нашего рынка не соразмерна с емкостью американского, европейского, индийского, австралийского, японского рынков. Мы находимся у китайских поставщиков на шестом-седьмом месте по приоритету. И нужно быть готовыми к тому, что китайцам проще продать свою продукцию по хорошей цене и в большем объеме в Европу, чем везти ее в Россию, — предупреждает он. — При этом некоторые информационные системы говорят о том, что общая стоимость комбикорма пошла вниз. Вероятно, это происходит только за счет сезонного удешевления других компонентов — зерновых и масличных. Доля кормовых добавок в цене комбикорма не превышает 25%».



Очевидных предпосылок для существенного увеличения производства кормов на текущий год не просматривается, продолжает Михнюк. «Наша страна вышла на плато потребления продукции животноводства и, соответственно, ее производства, что напрямую связано с объемами выпуска кормов. На фоне снижения покупательской способности и увеличения стоимости производимой продукции животноводства рост потребления животного белка на душу населения маловероятен», — добавляет он.



У «Комос Групп» трудностей с поставками компонентов кормов в 2025 году не возникало. Сейчас же ожидается повышение цен на премиксы, аминокислоты и витамины в связи с осложнением геополитической обстановки на Ближнем Востоке и ростом курса иностранных валют, говорит представитель компании. Это создает предпосылки для перебоев с поставками и дальнейшего повышения цены на компоненты. В компании тоже считают, что в этом году производство комбикормов в стране вряд ли будет расти, поскольку есть ряд вызовов для развития отрасли: высокая ключевая ставка ЦБ, падение рентабельности производителей сельскохозяйственных товаров, снижение потребительской активности на розничном рынке из-за отсутствия развития животноводства и птицеводства.



В 2025 году комбикормовый дивизион «Дамате» не сталкивался с какими-либо значительными проблемами относительно поставки компонентов кормов. «Нужно отметить, что закупочная деятельность компании направлена на постоянное расширение круга поставщиков кормовых ингредиентов, активное взаимодействие с ведущими отечественными производителями и оптимизацию логистических цепочек», — поясняет Станислав Варич.



В группе «Черкизово» основные сложности работы комбикормового дивизиона в прошлом году связывают с нехваткой квалифицированных специалистов, с дефицитом качественных аналогов оригинальных запчастей для оборудования и необходимостью искать альтернативные кормокомпоненты по приемлемым ценам. «На ключевые компоненты отечественного производства (зерновые, шрот, жмых) цены во второй половине 2025 года снизились. Исключение составили растительные масла, стоимость которых, наоборот, выросла под влиянием увеличившегося экспортного спроса, — сравнивает представитель компании. — Цены на импортное сырье были стабильными, но продолжали зависеть от курсов валют и логистических затрат, которые выросли из-за напряженной геополитической обстановки. При этом “Черкизово” активно использует альтернативные ингредиенты из стран, которые остаются стратегическими партнерами России, а также ингредиенты отечественного производства».



Колебания цен на зерно и другие компоненты кормов могут значительно влиять на их себестоимость, это один из вызовов отрасли, подчеркивает представитель «Продо». Погодные условия и урожайность играют в этом ключевую роль. Поскольку у компании есть своя зерновая база, внешние поставки и колебания цен на рынке не оказывают существенного влияния на ее предприятия, что позволяет менеджменту более точно планировать производственные циклы, говорят представитель «Продо». «В глобальном масштабе одним из ключевых современных вызовов для отрасли является эпизоотическая ситуация. Производителям комбикормов необходимо быть готовыми к быстрой адаптации к изменяющимся условиям», — добавляет он.



Представитель «Талины» говорит, что компания столкнулась с определенными сложностями с связи с изменением логистических цепочек, что привело к удорожанию ингредиентов. «Основные вызовы одинаковы для всего агросектора: нехватка персонала и дорогая стоимость заемных средств», — добавляет он.



Кто ушел Из рейтинга выбыли «Приосколье» и «Агро-Белогорье» (первую купил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, вторая вошла в структуру «Русагро»), а также «Мелком». По уточненным данным, компания не должна была войти в топ-25 по итогам 2024 года, т.к. тогда произвела 143,7 тыс. т комбикормов, а не 250 тыс. т, как ранее сообщал ее представитель. В 2025-м объем выпуска увеличился примерно до 170,9 тыс. т, план на 2026-й — 192,6 тыс. т.

У «Агросилы» в прошлом году проблем с поставками премиксов, витаминов, аминокислот и прочих компонентов почти не было. Сейчас возникают сложности с обеспечением отгрузок из Западной Европы, что требует оперативной адаптации цепочек поставок. Идет глубокая проработка логистики поставок через Китай и Центральную Азию, говорит представитель компании, добавляя, что нестабильность в регионе Ближнего Востока создает дополнительные риски для транспортировки и ценообразования.



Для «Агрополиса Сабурово» прошлый год прошел в штатном режиме: благодаря долгосрочным контрактам и диверсификации пула поставщиков удалось избежать дефицита критически важных компонентов (витаминов, аминокислот и премиксов). «Однако в 2026-м отрасль сталкивается с новыми вызовами. В частности, нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке создает риски для глобальных логистических цепочек, что может отразиться на стоимости и сроках доставки импортных микрокомпонентов, — опасается представитель компании. — В целом для отрасли остаются актуальными вопросы волатильности цен на сырье и необходимость дальнейшего импортозамещения в сфере кормовых добавок. Мы внимательно мониторим ситуацию и уже прорабатываем альтернативные логистические маршруты и сценарии сотрудничества с поставщиками из дружественных регионов, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения».



«Уральская агропромышленная группа» в прошлом году также не испытывала существенных трудностей с поставкой компонентов кормов. По словам ее представителя, ключевой вызов для отрасли — высокая волатильность цен на сырьевые компоненты. Это затрудняет планирование закупок и формирование запасов, а также требует умения оперативного корректировать рецептуры. На фоне общего роста выпуска комбикормов в стране конкуренция за сырье и чувствительность к ценовым колебаниям остаются высокими.



В подготовке статьи участвовала Елена Долбунова.







