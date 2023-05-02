Мясные лидеры не испугались санкций. Участники рейтинга крупнейших производителей продолжили наращивать выпуск мяса

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Хотя в 2022 году экономика столкнулась с серьезными сложностями и рисками, почти все участники очередного рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса увеличили объемы выпуска, а у тех, кто его сократил, снижение показателей было относительно небольшим. Топ-25 компаний выпустили в сумме 6,76 млн т мяса в убойном весе, а доля крупнейших игроков за год выросла примерно на 3,4%, до 58% общего производства в стране

По предварительным данным Росстата, в 2022 году все хозяйства выпустили 15,7 млн т мяса скота и птицы на убой в живом весе. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало. По расчетам «Агроинвестора», оно составило около 11,6 млн т против 11,29 млн т в 2021-м. Несмотря на очередные вызовы, связанные с санкционным давлением, мясной сектор продолжил расти, при этом у лидеров рынка объемы производства традиционно увеличивались более высокими темпами. Участники очередного топ-25, оценочно выпустили 6,76 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — примерно на 590 тыс. т больше, чем пришлось на компании, вошедшие в рейтинг по результатам 2021 года. Доля крупнейших игроков за год выросла на 3,4 %, до 58 % общего производства в стране.



В том числе компании из топ-25 в сумме выпустили около 3,6 млн т мяса птицы (бройлер, индейка, утка) — на 270 тыс. т больше, чем было годом ранее. Их совокупная доля от общего производства в стране достигла 68 %. Также лидеры произвели примерно 3 млн т свинины (около 67 % от показателя во всех хозяйствах), прибавив приблизительно 330 тыс. т. Производство говядины оценочно увеличилось на 30 тыс. т, до 149 тыс. т, — это примерно 9 % от общего показателя по России.



Лидеры не хотят двигаться

Первое место в рейтинге в восьмой раз заняла группа «Черкизово», выпустившая 917,7 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки. По сравнению с 2021 годом объем увеличился почти на 57 тыс. т. В том числе компания произвела 846 тыс. т мяса бройлеров в живом весе, что на 4,1 % больше показателя годом ранее. На рост объемов повлияло расширение производства в Алтайском крае: ввод новых птичников, запуск цеха глубокой переработки. Также увеличению объемов способствовало развитие экспорта за счет расширения географии (четыре новые страны — Катар, Ангола, Монголия, Таджикистан) и наращивания сбыта в странах Ближнего Зарубежья, прокомментировала пресс-служба агрохолдинга.



Производство свинины в 2022 году предприятиями группы составило 257,7 тыс. т в живом весе — это на 7,4 % больше, чем было в 2021-м. Общие мощности «Черкизово» в свиноводстве сейчас составляют около 300 тыс. т. Также компания произвела 100,2 тыс. т мяса индейки в живом весе, что на 28,5 % больше, чем годом ранее. На рост объемов повлияло приобретение компанией в начале 2022 года тульского «Краснобора». «Группа “Черкизово” планирует и далее наращивать объемы производства различных видов мясной продукции, делая это за счет как органического развития, так и сделок M&A», — говорит представитель компании. В частности, по итогам 2023 года прирост объемов обеспечат сделки конца 2022-го: группа купила у банка «Траст» бройлерные активы ГК «Здоровая ферма».



Вторую строчку рейтинга, как и годом ранее, заняла ГАП «Ресурс». По итогам 2022 года она стала первой российской компанией в отрасли, чей объем производства превысил 1 млн т мяса цыплят-бройлеров в живом весе. В убойном весе выход составил 829 тыс. т, уточнила представитель группы. Рост объемов связан с наращиванием действующих мощностей и расширением географии производственных активов. Если бы компания уточнила объемы производства только в живом весе и «Агроинвестор» рассчитывал убойный вес по среднему коэффициенту (0,75), то «Ресурс» оказался бы на третьей позиции с 752,2 тыс. т. Однако, согласно методике составления рейтинга, когда компания сама озвучивает объем выпуска в убойном весе, в зачет идет именно этот показатель. По сравнению с предыдущим рейтингом группа прибавила 160 тыс. т и стала лидером по темпам роста.



«Мираторг» сохранил за собой третье место с оценочным показателем 788,4 тыс. т (+126,9 тыс. т). Компания не уточнила объемы производства, также в течение прошлого года она не публиковала пресс-релизы, в которых бы они фигурировали, или плановые значения выпуска мяса. По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2022 году агрохолдинг подтвердил свое лидерство в отрасли, выпустив 665 тыс. т свинины в живом весе — на 110 тыс. т больше, чем годом ранее. Согласно информации Национального союза птицеводов (НСП), компания также произвела 174 тыс. т бройлера в живом весе (+24 тыс. т). Объемы производства говядины, очевидно, также увеличивались: в марте прошлого года компания сообщала, что ее поголовье КРС абердин-ангусской породы превысило 900 тыс. животных. Оценочно выпуск мог достигнуть 240 тыс. т в живом весе с учетом производства розовой телятины. Также «Мираторг» продолжает реализацию проекта производства ягнятины в Курской и Тульской областях, однако операционные показатели работы предприятий компания давно не озвучивала.







Четвертое место в рейтинге, как и год назад, заняла «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods). Компания не уточнила данные по объемам производства. По информации отраслевых союзов, предприятия холдинга выпустили 271 тыс. т мяса бройлера и 263,4 тыс. т свинины (обе цифры — в живом весе). В пересчете — в сумме 408,7 тыс. т в убойном. По сравнению с 2021 годом компания прибавила почти 43 тыс. т мяса за счет как птицеводства, так и свиноводства (+31 и 25 тыс. т в живом весе соответственно).



Топ-5, как и в предыдущем рейтинге, замыкает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с оценочным показателем 374,6 тыс. т. Компания не ответила на запрос, на ее сайте свежих данных об объемах производства на момент подготовки рейтинга не было, годовой отчет также не был опубликован. По данным НСС, в прошлом году комплексы компании выпустили 111,4 тыс. т свинины в живом весе — примерно на уровне 2021-го. Птицефабрики агрохолдинга произвели 372 тыс. т бройлера в живом весе, на 20 тыс. т больше, чем годом ранее, сообщал НСП. Также «Агрокомплекс» производит говядину, объемы выпуска на протяжении последних лет остаются в целом стабильными. В 2021 году, согласно отчету компании, она выпустила 14,2 тыс. т в живом весе, в 2022-м показатель мог увеличиться до 15 тыс. т.



В сумме компании из топ-5 в 2022 году выпустили оценочно 3,3 млн т мяса — почти половину от всего объема компаний, вошедших в рейтинг. Также они обеспечили 68 % всего прироста производства у участников списка.



Почти все в плюсе

Позиции следующих трех компаний по сравнению с прошлым рейтингом также не изменились, несмотря на увеличение объемов производства. Шестое место у «Приосколья». По данным НСП, компания выпустила 455 тыс. т бройлера в живом весе, на 31 тыс. т больше, чем в 2021 году. В убойном весе — примерно 341,2 тыс. т.



Седьмую строчку занимает «Сибагро» с 339,4 тыс. т (+24,85 тыс. т). В прошлом году компания произвела 388 тыс. т свинины в живом весе, на 23 тыс. т больше, чем было в 2021-м, и 36,8 тыс. т мяса птицы (в убойном весе). Холдинг сохранил лидирующие позиции среди российских производителей и реализовал ряд больших инвестиционных проектов, в числе которых строительство второй очереди свинокомплекса в Бурятии и реконструкция белгородской площадки, — рассказывает исполнительный директор компании «Сибагро» Виталий Павлюк. — Объем производства этого года существенно не изменится по отношению к показателям 2022-го, мы завершаем текущие мероприятия по модернизации и выводим белгородский свинокомплекс на полную проектную мощность».



На восьмой позиции в рейтинге — «БЭЗРК-Белгранкорм» с 282,65 тыс. т (прирост на 6,8 тыс. т). В 2022 году в компании было произведено 301 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2021-м было 295 тыс. т. На 2023 год запланирован выпуск 339 тыс. т, — комментирует представитель компании. — Свинины в живом весе выпущено 73 тыс. т, в 2021 году было 69 тыс. т, план на 2023 год — 76 тыс. т. В птицеводстве и свиноводстве рост предусмотрен за счет ввода в строй новых площадок и интенсификации отраслей».







С десятого на девятое место поднялась группа «Русагро» с 262,2 тыс. т свинины. По данным НСС, в прошлом году компания выпустила 336,1 тыс. т в живом весе, улучшив результат 2021 года на 27,5 тыс. т. Также на одну строку вверх переместилась ставшая десятой «Агроэко», которая произвела 322 тыс. т свинины в живом весе (+47 тыс. т), или около 251,2 тыс. т в убойном (пророст на 37,5 тыс. т). В этом году компания рассчитывает увеличить выпуск живка до 340 тыс. т.



Группа «Дамате» поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге с показателем 233,9 тыс. т (+22,4 тыс. т). По итогам 2022 года компания нарастила производство мяса индейки на 8 %, до 216 тыс. т. В том числе в Ростовской области объем выпуска увеличился на 21 %, до 51 тыс. т, в Пензенской — на 5 %, до 166 тыс. т, приводит данные гендиректор «Дамате» Андрей Седов. «Среди важных событий прошлого года — запуск в Тюменской области крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка мощностью 12 млн яиц в год. Репродуктор позволит значительно снизить зависимость от импорта генетического материала и увеличить качественные показатели яйца благодаря меньшему сроку хранения и за счет оптимизации логистики, — рассказывает он. — Мы получим первое инкубационное яйцо уже во II квартале этого года, оно будет поставляться на наш комплекс в Пензенской области». В этом году компания продолжит наращивать объемы производства индейки.



Также в прошлом году «Дамате» нарастила производство мяса утки на 65 %, до 17,9 тыс. т. Компания проводила модернизацию предприятия в Ростовской области и выводила производственные объекты на плановую мощность. В 2022 году «Дамате» завершила формирование собственного родительского стада утки численностью 70 тыс. голов для снижения зависимости от импортных поставок.



Кроме того, компания активно развивала проект по баранине в Северо-Кавказском федеральном округе. Осенью в Карачаево-Черкессии был открыт крупнейший в России завод по убою и переработке баранины мощностью 25 тыс. т продукции в год. «В начале этого года мы начали строительство селекционно-генетического центра племенного овцеводства в Ставропольском крае. Центр позволит создать лучший генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства, снизить зависимость от импорта племенной продукции», — говорит Седов. По итогам 2023 года «Дамате» планирует произвести около 18 тыс. т баранины.



С девятого на 12-е место опустился «Великолукский свиноводческий комплекс», который, по данным НСС, выпустил 299,2 тыс. т свинины в живом весе — на 10 тыс. т меньше, чем в 2021 году. В пересчете на убойный вес компания сократила объем на 7,8 тыс. т, до 233,4 тыс. т. Учитывая небольшую разницу между «Дамате» и «Великолукским» и то, что выход мяса у последнего может быть выше средних по отрасли показателей, возможно, эти компании должны поменяться местами.



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов, а также экспертные оценки. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона и направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный вес согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.



Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен только источниками на рынке. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

Холдинг «АгроПромкомплектация», годом ранее занимавший 14-ю позицию, стал 13-м в списке с 211,5 тыс. т (+20,2 тыс. т). Компания увеличила производство свинины на 25,4 тыс. т, до 270,7 тыс. т в живом весе, по данным НСС. Также оценочно она выпустила около 0,7 тыс. т говядины в живом весе. В марте прошлого года компания сообщала, что ее специализированная ферма по откорму и выращиванию молодняка КРС в Курской области начала реализацию бычков на мясоперерабатывающий завод холдинга в Тверской области. Ферма рассчитана на единовременное содержание примерно 3,5 тыс. голов КРС.



С 13-го на 14-е место, несмотря на рост производства на 11,7 тыс. т, до 205 тыс. т, переместился холдинг «Агро-Белогорье». В 2022 году свинокомплексами компании реализовано 262,8 тыс. т свиней в живом весе, что на 9,2 тыс. т больше, чем годом ранее. Увеличение объемов достигнуто за счет повышения эффективности производства: работы с маточным стадом, с кормами, роста производительности труда, уточняет пресс-служба агрохолдинга. В 2023 году группа компаний планирует сохранить достигнутый уровень.



Как и годом ранее, 15-ю строчку занимает группа «Продо», увеличившая выпуск мяса на 8,1 тыс. т до 152,9 тыс. т. Мясо бройлеров производят четыре птицефабрики компании, совокупный объем составил 186,4 тыс. т в живом весе. Увеличение объемов обусловлено ростом спроса на продукцию предприятий: проводилась дозагрузка существующих мощностей. «Все птицефабрики работают только на собственные перерабатывающие производства, продажи мяса птицы в качестве сырья сторонним организациям не осуществляются, — уточняет представитель группы. — Каждый год увеличивается доля продукции глубокой переработки. Так, в 2022 году ее продажи выросли на 21 %, а доля в общем объеме составила 44 %». Свинину в структуре «Продо» выпускает «Омский бекон», объем производства составил 16,8 тыс. т в живом весе. В прошлом году в результате работы по повышению эффективности предприятия выход мяса на одну свиноматку в среднем вырос на 8 %, а среднесуточный привес — на 5 %. Сейчас разрабатывается стратегия дальнейшего развития свиноводческого направления группы «Продо», в которую закладывается рост объемов производства.



В 2023 году предприятия группы не собираются снижать объемы производства. Все они продолжат реализацию своего потенциала и планируют увеличение выпуска наиболее востребованных категорий продукции при росте на них потребительского спроса, отмечает представитель «Продо». «Пока сложно отразить эту динамику в конкретных цифрах. Однако опыт 2022 года показывает, что предприятия в состоянии оперативно реагировать на всплески спроса», — добавляет она.



В нижней части списка тоже все стабильно

Агрогруппа «Хорошее дело» увеличила производство на 1,8 тыс. т, до 124,9 тыс. т. По уточненным данным, в прошлый раз компания должна была занять 17-е место, а не 16-е, таким образом, она поднялась на одну позицию. «Чамзинская» птицефабрика группы выпустила почти 124,9 тыс. т мяса птицы (с учетом субпродуктов), а также 59,13 т говядины и свинины в полутушах — соответственно на 1,5 % и 5,8 % больше, чем в 2021 году. В этом году компания планирует несущественно увеличить объемы выпуска, говорит представить «Хорошего дела».



Учитывая корректировку места агрогруппы «Хорошее дело», «Траст» в прошлом рейтинге должен был занять 16-ю позицию, а не 17-ю. В новом списке лидеров он стал 17-м со 123,12 тыс. т (-4,28 тыс. т). Птицефабрики, входившие в «Траст Птицеводческие активы», в прошлом году, по данным НСП, выпустили 147 тыс. т бройлера в живом весе, его «Родниковский» свинокомплекс произвел 16,5 тыс. т свинины также в живом весе, уточняет представитель «Траста». Очевидно, «Траст» вошел в топ-25 в последний раз: в конце прошлого года он продал бройлерные активы группе «Черкизово», «Родниковский» свинокомплекс был выставлен на торги в апреле.







На 18-й строчке, как и годом ранее, агрохолдинг «Талина». Компания, по данным НСС, увеличила производство свинины на 26,3 тыс. т, до 156,7 тыс. т в живом весе. В убойном — на 20,5 тыс. т, до 122,2 тыс. т. Компания уточнила, что производство мяса и продуктов его переработки в 2022 году составило 274,3 тыс. т — на 10 % больше, чем в 2021-м, в том числе 145,7 тыс. т колбасных изделий. Однако выпуск продуктов переработки не учитывается в рейтинге.



Учитывая небольшую разницу между агрогруппой «Хорошее дело», «Трастом» и «Талиной» и то, что выход мяса у двух последних может быть выше средних по отрасли показателей, не исключено, что компании в этой тройке должны поменяться местами.



«Агросила» также удержала свою 19-ю позицию в рейтинге с 95,2 тыс. т (+1,45 тыс. т). В 2022 году входящая в структуру холдинга птицефабрика «Челны-Бройлер» произвела 126,9 тыс. т мяса птицы в живом весе, в 2021 году — 125,3 тыс. т. Увеличить показатели, в частности, удалось за счет совершенствования условий содержания бройлеров (внедрение новых форм контроля микроклимата, совершенствование системы вентиляции и увлажнения, повышение профессионального уровня операторов, использование термически обработанного подстилочного материала), а также улучшения санитарного благополучия и биобезопасности предприятия (дезинфекция, санитарная обработка, разработка карт контроля), уточняет агрохолдинг. В этом году объемы производства планируется как минимум сохранить на уровне 2022-го.



С 24-го на 20-е место поднялся холдинг «КоПитания» с 87,8 тыс. т. В прошлом году объем выпуска оценочно составил 73,15 тыс. т. По данным НСС, компания выпустила 62,6 тыс. т свинины в живом весе. Согласно информации НСП, также она произвела 52 тыс. т бройлера в живом весе. С 22-й на 21-ю строчку в рейтинге поднялся «Ариант», который, по данным НСС, произвел 105,3 тыс. т свинины в живом весе (+8,3 тыс. т), или, по расчетам «Агроинвестора», 82,1 тыс. т в убойном (прирост на 6,44 тыс. т относительно прошлого топ-25).







«Башкирская мясная компания» («Таврос») — новый участник рейтинга — стала в списке 22-й. По данным НСС, в прошлом году она произвела 101,3 тыс. т свинины в живом весе, улучшив результат 2021-го на 22,6 тыс. т. Расчетный объем выпуска в убойном весе — 79 тыс. т (+18 тыс. т). Учитывая небольшую разницу с «Ариантом», не исключено, что компании должны поменяться местами.



С 20-го на 23-е место опустилась «Комос Групп», предприятия которой выпустили в сумме 77,42 тыс. т мяса — на 1,46 тыс. т меньше, чем годом ранее. В том числе производство мяса птицы составило 42,7 тыс. т, свинины — почти 34 тыс. т, говядины — 725 т. Объем производства свинины уменьшился на 7 %, что связано с проводимыми на свиноводческих площадках реконструкциями, уточняет представитель агрохолдинга. Рост производства мяса птицы на «Удмуртской птицефабрике» вызван повышением среднесуточного привеса и плотности посадки. Индекс эффективности по бройлерному стаду (европейский показатель эффективности производства — EPEF) вырос с 437 до 463. В этом году «Комос Групп» рассчитывает выпустить 35,1 тыс. т свинины, 42,2 тыс. т мяса птицы и 820 т говядины.



С 23-й на 24-ю строчку переместилась «Эксима», выпустившая 75,2 тыс. т свинины (+0,1 тыс. т), или 96,4 тыс. т в живом весе, согласно НСС. Разница показателей компании и «Комос Групп» небольшая, так что нельзя исключать, что при выходе мяса выше среднего «Эксима» могла быть на одно место выше. Замыкает топ-25 агрофирма «Октябрьская», которая, согласно информации НСП, произвела 91 тыс. т бройлера в живом весе — 69,75 тыс. т в убойном (+1,55 тыс. т).



Вызовы-2022

В 2022 году ограничения, вызванные санкциями, создали ряд проблем в мясной отрасли. В частности, усложнилась логистика (приходилось корректировать направления поставок), подорожало используемое в производстве импортное сырье, которое порой и вовсе невозможно было приобрести, рассказывает представитель группы «Черкизово». Возникали задержки с получением технологического оборудования, что отчасти было связано с прекращением работы его производителей в России. «Осенью мы столкнулись также с неблагоприятными погодными условиями: из-за затяжных дождей осложнилась уборка урожая, — отмечает он. — В целом отрасль справилась с этими вызовами, поэтому мы оцениваем итоги ее развития и компании в 2022 году положительно».



Основной фактор, влияющий на мясной бизнес, — зерно, которое составляет 70 % себестоимости свинины, говорит Виталий Павлюк из «Сибагро»: важно, чтобы оно было недорогим и качественным. «В прошлом году санкции и непростые погодные условия внесли свою лепту в уборочную кампанию, но мы сделали выводы, и сегодня холдинг заранее готов к любым возможным сценариям, — комментирует он. — Производственные площадки “Сибагро” полностью укомплектованы и подготовлены как технически, так и технологически».



Рынок ждут новые сделки По прогнозу Сергея Юшина, в этом году в мясной отрасли продолжатся сделки M&A. «Отрасль продолжает консолидацию, конкурировать в ней становится все сложнее, и предприятия с не самым качественным управлением, с большой долговой нагрузкой или иными проблемами, которые приводят к шаткому положению на рынке, ищут покупателей или инвесторов, а крупные игроки ищут активы, которые можно выгодно купить, чтобы увеличить долю, не затрачивая время на строительство новых мощностей, и создать своей компании дополнительную ценность», — комментирует он.



Более того, по словам Юшина, есть непрофильные инвесторы, которые внимательно наблюдают за рынком сельхозпродукции в целом и за мясным в частности. Видя его стабильный рост в течение многих лет и понимая перспективы экспорта, они думают о том, чтобы войти в рынок. «Однако сегодня непрофильным инвесторам будет сложно конкурировать с профессиональными командами, которые руководят крупными мясными компаниями много лет», — предупреждает он.

В 2022 году на бизнес мясных предприятий группы «Продо» влиял ряд как негативных, так и позитивных факторов. В начале года стремительный рост курсов иностранных валют сделал почти невозможным краткосрочное планирование. В той ситуации неопределенности, введения дополнительных санкций и ограничений все участники рынка оказались в очень сложной ситуации, рассказывает представитель компании. Тогда группа приняла ряд решений, которые позволили пережить кризисный период оптимальным образом: например, был создан стратегический запас основных компонентов для кормов, многие из которых импортируются. «К лету ситуация стабилизировалась, были налажены новые каналы импорта. К тому же многие потребители приняли решение провести отпуска в родных регионах, спрос на продукцию мясоперерабатывающих производств начал расти, — рассказывает она. — Тут максимальную выгоду получили те компании, которые оперативно определили запросы потребителей и оптимизировали ассортимент».



«Агро-Белогорье» рассчитывает, что в этом году себестоимость производства свинины снизится на 9 % за счет уменьшения цен на зерно. «В технологии выращивания свиней использовалось много импортных составляющих. Первое — племенные животные для поддержания продуктивности и обновления стада, второе — составляющие кормов и третье — ветеринарные препараты, — перечисляет представитель компании. — В условиях санкционного давления нам пришлось многое изменить. Высокопродуктивных племенных животных или семя мы теперь приобретаем на российских нуклеусах. Составляющие кормов в основном покупаем у российских производителей. В производстве используются преимущественно отечественные антибактериальные препараты, также сейчас проводятся производственные опыты с отечественными вакцинами».



«Спрос в целом стабилен» Олеся Дмитрова, гендиректор торгового дома «Агро-Белогорье» Наибольшее влияние на бизнес и на продажи в прошлом году, конечно, оказали два ключевых фактора — это СВО и санкции. В марте 2022 года мы наблюдали ажиотажный спрос на свинину, вызванный паникой и общей неопределенностью. Но ситуация довольно быстро вошла в адекватное и более-менее прогнозируемое русло. В этом году ключевые факторы те же, плюс, конечно, увеличение общих объемов производства свинины в России, которое прогнозирует НСС.



Снижение оптовых цен на свинину прослеживалась в течение почти всего 2022 года. В 2023-м наблюдается тот же тренд, и приемлемым результатом мы будем считать сохранение средних цен прошлого года. Спрос в целом стабилен: мы не наблюдаем ни резких скачков, как было в марте 2022-го, ни резких падений.



Что касается экспорта, то по итогам прошлого года результат был для нас неутешительным — снижение объемов в 2,5 раза. Основная причина — это внешнеполитическая ситуация: блокировки счетов, сложности с контейнерными перевозками и в целом с логистикой. В 2023 году мы наблюдаем небольшую, но все-таки положительную динамику по объемам продаж. Можно сказать, что производители — и мы в том числе — адаптируются к текущим реалиям. Основным экспортным рынком для нашей компании остается Вьетнам.

Агрогруппа «Хорошее дело» в начале 2022-го чувствовала нехватку запасных частей и расходных материалов для оборудования, поскольку ранее поставки шли из стран-производителей (Германия, Нидерланды). «По итогам года вопросы были решены, и мы смогли произвести замену технологического оборудования на птицеводческих площадках, полностью закрыта потребность в инкубационном яйце со стороны», — комментирует представитель компании. С аналогичными проблемами столкнулась «Агросила». В этом году она решает вопрос с логистикой поставок запчастей и комплектующих за счет замещения импортных составляющих на отечественные аналоги без потери качества продукта и поиска альтернативных поставщиков, говорит представитель компании.



В 2022 году в целом на отрасль значимое влияние оказал рост стоимости запчастей для оборудования и упаковки, используемой при производстве готовой продукции, отмечает представитель «Комос Групп». «В 2023-м на развитие мясного бизнеса отрицательное влияние могут оказать введение новых антироссийских санкций, рост курсов валют, ограничение рынков сбыта и, как следствие, повышение цен на импортное сырье и материалы», — добавляет она.







Сложности с поставками оборудования и программного обеспечения есть, но отрасль предпринимает шаги для укрепления контактов с альтернативными поставщиками, где это возможно, подтверждает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. «Мы рассчитываем на более эффективную работу Минпромторга в части создания оборудования для пищевой промышленности в целом. Ожидаем, что и наши производители цифровых решений воспользуются возможностью и помогут обеспечить стабильную работу предприятий мясной и мясоперерабатывающей отрасли», — говорит он.​



Перспективы этого года

В числе приоритетов мясной отрасли на 2023 год и далее станет сохранение доступности продукции для потребителей, считает представитель группы «Черкизово». Для этого нужно продолжать заниматься технологическим развитием — цифровой трансформацией всех бизнес-процессов. «Значимым фактором остается логистика, определяющая устойчивость отрасли, влияющая на себестоимость производства. Оптимизация логистики через поиск альтернативных каналов поставок и поставщиков — то, над чем предстоит работать, — обращает внимание он. — Также в числе приоритетов можно выделить развитие генетики и селекции, что напрямую связано с импортозамещением».



Один из факторов, которые будут влиять на рынок мяса в текущем году, — динамика располагаемых доходов населения. «У нас пока остается определенная тревога, что они будут стагнировать или даже снижаться в связи с возможными кризисными явлениями в экономике и высокой инфляцией, — допускает Юшин. — Сейчас эти риски, похоже, снижаются. Нам обещают гораздо более сдержанные темпы инфляции, чем прогнозировали ранее, и ее существенное замедление уже с апреля. Более того, ожидается рост располагаемых доходов населения в этом году на 2-3 % относительно прошлого. Все эти факторы должны поддерживать спрос на мясо и мясопродукты. Прежде всего на мясо кур и свинину, которые остаются одними из наиболее предпочтительных товаров продовольственной группы, исходя из динамики потребительских цен за последние годы и потребительских качеств».



Многие продукты питания в последние годы сильно подорожали, что вынуждает россиян снижать их потребление, тогда как на курицу и свинину цены на полке уже долгое время остаются достаточно стабильными, а их динамика существенно отстает от продовольственной инфляции, напоминает Юшин. «Именно на эти два вида мяса приходится 80 % потребления, поэтому мы предполагаем, что даже увеличение объемов их производства найдет спрос внутри страны», — добавляет он.



Тенденция увеличения доли потребления мяса птицы, включая индейку, и свинины продолжится, а процент потребления говядины в целом будет снижаться, за исключением премиальной и высококачественной говядины, где спрос достаточно стабильный, продолжает глава НМА. «В сегменте премиальной говядины есть вероятность, что спрос будет расти в связи с увеличением ее физической доступности — появлением качественного предложения во все более отдаленных от мегаполисов регионах», — считает Юшин.



Растущее предложение и ужесточение конкуренции будут сдерживать рост цен на мясо, что, однако, не исключает сезонных всплесков спроса на отдельные части и виды продукции, хотя сезонный фактор присутствовал всегда, добавляет Юшин. «По нашим прогнозам, по итогам года цены на бройлера и индейку будут стабильными, а на свинину они могут быть даже ниже, чем в 2022-м», — рассказывает он.







По мнению президента компании Agrifood Strategies Альберта Давлеева, на развитие мясного рынка в этом году будут влиять четыре фактора. Первый — покупательская способность населения, которая пока находится в состоянии стагнации. Согласно отчетам исследовательских компаний, российские потребители переходят с высокомаржинальных продуктов на более простые. Такую же тенденцию отмечают и производители, которые начинают вводить в ассортимент более дешевые, массовые позиции. При этом основной объем продаж сконцентрирован в дискаунтерах или хард-дискаунтерах, поясняет он.



Второй фактор — себестоимость производства, которая зависит от цен на входное сырье. Для производителей свинины и птицы определяющей является стоимость зерна и соевого шрота. Цены на зерно сейчас находятся на низком уровне, и, скорее всего, такими они останутся до конца сезона в силу огромных запасов. «Однако из-за переизбытка зерна многие производители, вероятно, сократят площади под зерновыми, что приведет к росту цен на них после того, как запасы будут исчерпаны, — рассуждает Давлеев. — Соответственно, ближе к концу этого года цены на корма увеличатся. А так как стоимость шротов в мире тоже растет и сегодня соевый шрот вдвое дороже, чем год назад, себестоимость продукции к концу года вырастет. В этой ситуации, скорее всего, потребительский спрос на мясо может снизиться».



Третий фактор — неопределенность, связанная с экономической ситуацией. Функционирование многих предприятий усложняется в условиях продолжающегося закрытия доступа к ряду позиций необходимого оборудования, запчастей. «Поиск новых поставщиков — процесс непростой. Зарубежные компании боятся последствий санкций, кроме того, не всегда легко найти альтернативные предложения достойного качества, — комментирует эксперт. — В такой ситуации есть достаточно серьезный риск снижения технологической оснащенности и, соответственно, экономической эффективности отрасли».



«Сибагро» продолжит расширять экспорт Виталий Павлюк, исполнительный директор «Сибагро» Холдинг активно занимается поставками за рубеж — в 2022 году было экспортировано 11,5 тыс. т продукции. Основные страны-партнеры — Монголия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, еще мы возобновили торговые отношения с Вьетнамом. В дальнейших планах — аттестация наших предприятий для отгрузок в Узбекистан, Филиппины, Китай, Таиланд, Индию, также рассматриваем возможность экспорта в ОАЭ.

Четвертый фактор положительный: не исключено, что с ослаблением курса рубля у нас увеличатся экспортные продажи, и это будет хорошим подспорьем для мясопереработчиков, производителей мясного сырья. «По цене наша продукция стала на 25-30 % доступнее для международных покупателей, и мы можем составить серьезную конкуренцию мировым экспортерам мяса птицы, говядины, свинины на внешнем рынке», — уверен Давлеев. Юшин тоже полагает, что тенденцией этого года будет расширение поставок на традиционные рынки. «В прошлом году отрасль хотя и показала рекордные результаты по вывозу мяса и мясопродуктов — Россельхознадзор оценил экспорт в 650 тыс. т, — мы рассчитывали на более существенную прибавку относительно 2021-го, — признает он. — Помешал крепкий рубль на протяжении большей части года, что снизило нашу конкурентоспособность. Кроме этого, достаточно остро стояли проблемы логистики».



Сейчас нельзя сказать, что в плане экспорта все идет гладко, по-прежнему есть сложности с проведением банковских операций, логистикой, которая стала дороже, но недавнее ослабление рубля сильно повысило интерес к нашей продукции в целом ряде стран, продолжает глава НМА. «Наше мясо и мясопродукты стали более конкурентоспособными, и мы надеемся, что в 2023 году экспорт превысит показатель прошлого года, однако, так как предложение мяса на рынке растет более высокими темпами, чем экспорт, увеличение отгрузок на внешние рынки не скажется негативно на потребительских ценах», — уточняет Юшин.

