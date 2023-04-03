Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники составленного «Агроинвестором» восьмого рейтинга крупнейших производителей комбикормов выпустили в прошлом году около 21,1 млн т продукции — почти 62% общего объема в стране. На фоне западных санкций лидеры рынка сталкивались с проблемами в поставках компонентов комбикормов, но тем не менее продолжили расширять производство и в основном не отказываются от планов дальнейшего наращивания объемов

По данным Росстата, в 2022 году объем производства комбикормов в России составил 34,2 млн т — на 6,1 %, или примерно 2,3 млн т, больше, чем в 2021-м. По данным 12-го ежегодного глобального исследования кормов, проведенного компанией Alltech, мировое производство сократилось на 0,42 % и составило около 1,3 млрд т. Объем выпуска комбикормов в России аналитики компании оценивают выше, чем Росстат, — в 34,15 млн т против 33 млн т годом ранее, при этом они включают в расчеты данные по кормам для непродуктивных домашних животных. Согласно исследованию Alltech, по результатам прошлого года наша страна стала шестой в мире по производству комбикормов, поднявшись на одну строчку.



Если глобальный рынок комбикормов в 2022 году замедлился, то российский, вопреки опасениям, связанным с действием западных санкций, ускорил рост. В том числе высокую позитивную динамику сохранили компании, вошедшие в восьмой рейтинг крупнейших производителей комбикормов. Если по итогам 2021 года участники топ-25 в сумме выпустили 19,3 млн т комбикормов (около 60 % общего объема в стране, по данным Росстата), то в 2022-м лидеры отрасли оценочно произвели 21,1 млн т — почти 62 %.



Не безоговорочные лидеры

Первое место в этот раз разделили группа «Черкизово», занимавшая верхнюю строчку всех предыдущих рейтингов, и агрохолдинг «Мираторг». Правда, если первая уточнила, что в 2022 году ее комбикормовые предприятия выпустили 2,4 млн т продукции, то по второму показатель оценочный, поскольку компания решила не обнародовать данные по производству. Так что теоретически «Мираторг» может быть и безоговорочно первым. По результатам работы в 2021 году эти компании также должны были разделить первое место с объемом производства на уровне 2,1 млн т, или поменяться местами, но и тогда «Мираторг» не уточнил данные, а оценка (1,95 млн т) оказалась ниже, чем результат, представленный в отчете «Мираторг Финанс» после публикации рейтинга.



Группа «Черкизово» в прошлом году увеличила производство комбикормов на 16 % в связи с ростом потребностей птицеводческих и свиноводческих площадок. В 2023-м она намерена продолжить наращивать выпуск за счет новых комбикормовых заводов в Башкирии и Челябинской области (выкупленные в прошлом году активы «Траста» в составе холдингов «Русское зерно» и «Здоровая ферма»), которые будут модернизированы, уточнил представитель группы. В 2023 году «Черкизово» планирует произвести 3,2 млн т комбикормов — на треть больше объемов прошлого года.



Поскольку «Мираторг» в 2022 году увеличил производство свинины примерно на 110 тыс. т и бройлера — на 24 тыс. т, он вполне мог нарастить выпуск комбикормов на 300 тыс. т для обеспечения внутренних потребностей — имеющиеся мощности позволяют это сделать. Но не стоит исключать, что рост этого сегмента его бизнеса мог быть больше, поскольку, в отличие от «Черкизово», компания продает комбикорма другим участникам рынка.



Третьей в списке и условно второй в рейтинге стала ГАП «Ресурс», увеличившая производство комбикормов примерно на 250 тыс. т, до 1,65 млн т. Объем выпуска полностью закрывает потребности птицеводческих площадок компании с учетом роста количества активов, отметила пресс-служба группы.



На четвертую строчку поднялась «Сибагро», бывшая пятой в прошлом списке лидеров. В 2022 году компания произвела в сумме более 1,1 млн т комбикормов, в том числе 1036 тыс. т для свиней, на 4,6 % больше, чем в 2021-м, и почти 83 тыс. т для птиц. «Мы планомерно выходим на полное самообеспечение благодаря грамотному управлению холдингом, оперативному созданию новых логистических цепочек, резервному пулу поставщиков компонентов кормов», — комментирует исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк.



При этом, по его словам, задача номер один для компании — максимальное качество комбикормов. «Мы стремимся контролировать каждый этап изготовления, проводим отбор компаний-производителей, контролируем составы премиксов и даже рассматриваем вопрос о возможном строительстве собственного премиксного завода», — делится он. Также «Сибагро» допускает, что начнет выпускать комбикорма для КРС для сторонних покупателей на базе Асиновского завода, что может стать первым шагом к производству комбикормов для частных фермерских хозяйств. Мощности агрохолдинга позволяют это сделать.







С четвертой на пятую позицию в рейтинге переместился «Траст Птицеводческие активы». В декабре прошлого года группа «Черкизово» купила у него бройлерное направление холдинга «Здоровая ферма» и активы «Русского зерна», в том числе комбикормовые заводы. Сколько продукции предприятия успели выпустить до смены владельца, пресс-служба «Траста» не уточнила, сославшись на то, что озвучивать показатели работы после продажи некорректно. Оценочно они могли произвести около 1,1 млн т комбикормов.



На шестой строке рейтинга также с оценочным показателем 1,1 млн т комбикормов находится «Чароен Пакпанд Фудс» (CP Foods). Компания не ответила на запрос, на ее сайте актуальных данных об объеме производства нет.



Нельзя исключать, что холдинг мог поменяться местами с «Траст ПА», также возможно, что кто-то из них должен потеснить «Сибагро», но, согласно методике составления рейтинга, если у нескольких игроков одинаковые показатели, на более высокую позицию ставится компания, уточнившая объем производства. Компании с одинаковыми оценочными данными размещаются в алфавитном порядке.



Седьмой в рейтинге стала группа «Русагро» (год назад она была на восьмой позиции), правда на этот раз не уточнившая результат работы своего комбикормового дивизиона. Оценочно объемы выпуска могли увеличиться до 970 тыс. т. Год назад компания сообщала, что по итогам 2022-го планирует произвести около 1 млн т комбикормов.



На восьмой строке рейтинга находится «АгроПромкомплектация». Компания не уточнила объем производства, однако, согласно информации с ее сайта, датированной августом 2022 года, она рассчитывала выпустить 957 тыс. т. Учитывая рост животноводческого бизнеса компании, можно допустить, что она вышла на плановый объем по комбикормам. Также на сайте компании уточняется, что в 2021-м она произвела 723,6 тыс. т комбикормов — это более чем на 220 тыс. т меньше, чем оценка в прошлом рейтинге, таким образом, год назад компания должна была стать 13-й в списке, а не седьмой. Учитывая небольшую разницу с «Русагро» и то, что данные по обеим компаниям оценочные, не исключено, что они должны поменяться местами.



Девятое место в списке у «Агроэко», которая в прошлом году произвела 914 тыс. т комбикормов. В топ-25 за 2021 год компания также занимала девятую позицию, но, учитывая, что «АгроПромкомплектация» должна была оказаться ниже, «Агроэко» могла занять восьмую строчку. Компания продает другим участникам рынка около 10 % выпускаемых комбикормов. В этом году она планирует нарастить объемы производства до более чем 1 млн т благодаря расширению мощности завода в Тульской области со 180 тыс. т до 400 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд руб.



Первую десятку замыкает «Приосколье» с оценочным показателем производства около 880 тыс. т. Компания снова не уточнила результаты работы, но, поскольку известно, что она увеличила объем выпуска мяса бройлера более чем на 30 тыс. т, вероятно, был рост и по комбикормам. В предыдущем списке лидеров агрохолдинг также был десятым, но с учетом описанных выше перемещений должен был расположиться на девятой строке.



Компании планируют добавить кормов

«БЭЗРК-Белгранкорм» по итогам 2022 года стал 11-м в списке, эту же позицию он должен был занять и в прошлый раз. Агрохолдинг увеличил производство комбикорма на 26 тыс. т, до 795 тыс. т, почти весь объем потребляется внутри компании. Другим предприятиям было продано немногим более 10 тыс. т, основные потребители — личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели, уточняет представитель агрохолдинга. Рост производства связан с увеличением потребления отраслей животноводства компании. В этом году компания планирует выпустить 860 тыс. т комбикормов.



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева не уточнил объем производства, оценочно он увеличился до 790 тыс. т, что позволило компании занять 12-е место (как и год назад, с учетом корректировки, связанной с перемещением «АгроПромкомплектации»). Поскольку разница с «БЭЗРК-Белгранкорм» составляет всего 5 тыс. т, возможно, компании должны поменяться местами.



Также не ответил на запрос «Великолукский агрохолдинг», оценочно объем выпуска комбикормов в компании мог снизиться до 750 тыс. т на фоне сокращения производства свинины примерно на 10 тыс. т. Компания стала 13-й в рейтинге, опустившись с уточненного десятого места в прошлом списке.



«Агро-Белогорье» увеличила производство комбикормов с 720,8 тыс. т до 742 тыс. т, но, несмотря на позитивную динамику, сохранила за собой 14-е место. Увеличение производства связано с ростом внутреннего потребления животноводческими предприятиями холдинга за счет увеличения поголовья животных, поясняет директор по производству, заместитель гендиректора компании Николай Разуваев. Он также уточнил, что компания не продает комбикорма другим предприятиям. Планов строительства новых комбикормовых мощностей или модернизации существующих у агрохолдинга нет, тем не менее в этом году запланирован рост объема выпуска до 743,9 тыс. т.



Как составлялся рейтинг В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.



На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.



Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивали эксперты — отраслевые аналитики. Данные в таблице с пометкой «оценка» — среднее арифметическое озвученных ими показателей.



Рейтинг основан на реальных объемах производства комбикормов в 2022 году. Список не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

«Дамате» нарастила выпуск комбикормов примерно на 30 тыс. т, до 678 тыс. т, но тем не менее осталась на 15-й строчке рейтинга. «В прошлом году мы продолжили наращивать собственное производство комбикормов. На индейководческом комплексе в Пензенской области выпустили 488 тыс. т комбикорма, заводы в Ростовской области совокупно произвели 190 тыс. т. Самообеспеченность кормами достигла 99 %, — рассказывает гендиректор компании Андрей Седов. — Сейчас нашей компании принадлежит шесть комбикормовых заводов и два элеватора. Наличие современных мощностей для хранения зерна и производства комбикормов — это возможность обеспечить растущее поголовье животных (индейки, утки, овец, коров) питательными кормами, гарантировать достаточный объем исходного сырья в течение всего года. Особое внимание на всех направлениях мы уделяем научно-обоснованной оптимизации рационов и контролю потребления корма животными с учетом их продуктивности и возраста».



16-й в рейтинге, как и год назад, стала «Комос Групп», комбикормовые заводы которой выпустили 513,3 тыс. т продукции — примерно на 33 тыс. т меньше, чем в 2021-м. В основном это результат снижения объемов производства на «Глазовском комбикормовом заводе» агрохолдинга с почти 242 тыс. т до 217,8 тыс. т. На предприятии наблюдался спад продаж комбикормов рыночным клиентам на фоне резкого повышения цен на продукцию в начале 2022-го года, что повлекло невыполнение производственных планов, комментирует представитель компании. В целом этот завод группы реализовал сторонним покупателям 45 % выпущенной продукции — около 99,3 тыс. т. Продукция поставляется в 31 регион России, в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. В этом году «Комос Групп» планирует увеличить производство комбикормов до 542,7 тыс. т.



На 17-е место в рейтинге поднялся агрохолдинг «Талина», год назад бывший 19-м (поскольку бывший тогда 18-м «Ариант», согласно уточненным данным, должен был занять 20-е место, «Талина» должна была стать 18-й). Компания выпустила 458,7 тыс. т комбикормов — на 15 % больше, чем в 2021 году. В 2023-м она планирует увеличить объем до 507,4 тыс. т. При этом мощности комбикормового дивизиона группы будут расширены до 684,2 тыс. т за счет реализации инвестиционного проекта. В 2023 году в селе Парапино Ковылкинского района (Республика Мордовия) планируется открытие нового комбикормового завода мощностью 385 тыс. т в год, а также строительство емкостей для хранения зерна на 160 тыс. т, рассказывает представитель компании.



«В 2022 году был заложен фундамент предприятия и заключены договоры на поставку оборудования. Реализация проекта позволит и дальше обеспечивать комбикормами собственные свинокомплексы группы компаний “Талина”, исключит зависимость от сторонних поставщиков и риски сбоя в поставках комбикормов, а также снизит себестоимость выпускаемой мясоколбасной продукции», — говорит представитель агрохолдинга.







18-м в рейтинге стал «Ариант». Компания не ответила на запрос, оценочно объем выпуска комбикормов у нее мог увеличиться до 400 тыс. т. Для прошлого рейтинга агрохолдинг также не уточнил объем производства, оценка была на уровне 410 тыс. т, однако, согласно презентации, размещенной на сайте компании, в 2021 году она выпустила 374 тыс. т комбикормов и, таким образом, в прошлом списке лидеров должна была занять 20-е место, а не 18-е.



На 19-й строчке рейтинга находится группа «Продо», в прошлый раз бывшая 17-й. Совокупный объем производства комбикормов по предприятиям составил около 389 тыс. т, из них 162 тыс. т выпустил «Лузинский комбикормовый завод», остальное приходится на собственные комбикормовые цеха птицефабрик, поясняет представитель группы. Также 74 тыс. т комбикормов было произведено на сторонних заводах в Тюменской области на давальческой основе. По сравнению с 2021 годом производство уменьшилось на 51 тыс. т в связи с продажей яичной птицефабрики «Чикская» (Новосибирская область). Действующие предприятия «Продо» не снижали объемы производства комбикормов.



Продукция «Лузинского комбикормового завода» реализуется в основном внутри группы, однако два года назад завод начал продажу своих комбикормов частным хозяйствам Омской области, рассказывает представитель «Продо». По ее словам, это направление пока не занимает значительной доли в общем объеме реализации, но розничные продажи активно растут, и их объем планируется значительно увеличить.



«Богдановичский комбикормовый завод» занял 20-е место, поднявшись на одну строчку по сравнению с предыдущим рейтингом. Предприятие увеличило производство на 4,58 %, до 375,3 тыс. т, уточняет представитель завода. «Нашими основными покупателям, как и прежде, остаются свинокомплекс “Уральский”, “Рефтинская” птицефабрика, птицефабрика “Артемовская”, “Свердловский” ППЗ, агрофирмы “Уральская”, “Победа”, “Байны”. Не оставляем без внимания и КФХ, а также личные подсобные хозяйства», — рассказывает она. «Богдановичский» намерен и дальше развивать бизнес и планирует модернизировать производственные линии, чтобы начать выпуск кормов для собак.



В топ-25 есть новые участники

На 21-е место «Агроинвестор» поставил нового участника рейтинга — «Агрополис “Сабурово”» из Тамбовской области. Поскольку изначально он не входил даже в лонг-лист, а экспертные оценки по предприятию поступили непосредственно перед сдачей материала в печать, уточнить объемы производства в компании не удалось. На ее сайте говорится, что агрополис является крупным производителем высококачественных комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных — как для собственного потребления (свиноводство и молочное животноводство), так и для сторонних покупателей, в том числе личных подсобных хозяйств. Объем производства составляет 350 тыс. т в год.



В начале декабря прошлого года «Агрополис “Сабурово”» закрыл сделку по покупке Ленинградского комбината хлебопродуктов (ЛКХП) им. Кирова. Как писал «Коммерсантъ», в ее периметр вошли оба основных актива ЛКХП — мукомольный комбинат «Мельница Кирова» и Комбикормовый завод им. Кирова. Последний традиционно попадал в рейтинги «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов и наряду с «Богдановичским» был одним из независимых игроков в топ-25, не входящих в состав животноводческих агрохолдингов.







На 22-й позиции рейтинга находится агрохолдинг «Хорошее дело» (завод «КомбиС») с 348,1 тыс. т комбикормов — это на 7,7 % меньше, чем в 2021-м. В этом году компания рассчитывает увеличить выпуск до 353,9 тыс. т, говорит ее представитель. Также в планах на этот год приступить к строительству дополнительной линии по производству комбикорма производительностью 20 т в час и элеваторного комплекса объемом единовременного хранения 60 тыс. т зерна. В прошлом топ-25 агрохолдинг был на 20-м месте, но с учетом корректировок должен был занимать 19-ю строчку. Учитывая небольшую разницу с «Агрополисом “Сабурово”» и то, что его показатель оценочный, возможно, эти компании должны поменяться местами.



Еще одним новым участником топ-25 стал «Мегамикс», занявший 23-е место, правда с оценочным показателем. На момент подготовки рейтинга уровень производства комбикормов в 2022 году потенциально оценивался компанией в 300 тыс. т, писал портал FeedInfo. В 2021-м компания выпустила около 180 тыс. т, к 2025-му рассчитывает нарастить объем до 500 тыс. т. Компания отмечала, что имеющихся производственных мощностей достаточно для достижения ранее заявленных целей.



На 24-й позиции расположился холдинг «Агросила» с 289 тыс. т комбикормов, в прошлый раз бывший 23-м с 287,4 тыс. т, согласно уточненным данным. «Производственные планы на 2022 год удалось реализовать. Положительная динамика связана с привлечением нового покупателя, — комментирует представитель компании. — Кроме того, за счет мероприятий по оптимизации себестоимости удалось снизить себестоимость производства и, соответственно, увеличить рентабельность».







«Агросила» продает комбикорма сторонним потребителям, в прошлом году им было поставлено около 41 тыс. т, или 14 % общего объема производства. Основными покупателями являются крупные компании, расположенные на территории Татарстана, а также сопредельных республик. В 2023 году реализацию комбикормов сторонним организациям планируется увеличить до 20 %. «Следует отметить, что проектная мощность комбикормового производства (440 тыс. т) имеет резерв по расширению объемов реализации комбикормов “на сторону”, — добавляет представитель компании. — Активно ведется работа по привлечению новых покупателей, а также по снижению себестоимости производства комбикормов, в том числе за счет применения собственных премиксов, что позволит выходить на рынок с привлекательными ценами». В этом году «Агросила» рассчитывает увеличить выпуск комбикормов на 8,5 %, до 313,4 тыс. т.



Последнее место в топ-25 делят «Башкирская мясная компания» («Таврос»), ранее не входившая в рейтинг, и Комбикормовый завод им. Кирова, очевидно, включенный в список как самостоятельное предприятие в последний раз. Оба игрока не уточнили объемы производства, оценочно они составили по 270 тыс. т. На сайте БМК указан такой объем выпуска, правда, нет данных — за какой год, но, поскольку сайт недавно был обновлен, есть основания полагать, что за 2022-й.



Общие проблемы рынка

В этот раз в рейтинг не вошли лидеры рынка яиц — птицефабрики «Синявинская» и «Волжанин». В прошлом списке они занимали соответственно 24-е и 25-е места. Правда, учитывая то, что сейчас последнюю строчку делят компании с оценочными показателями, не исключено, что «Синявинская» должна была войти в рейтинг и в этот раз.



Гендиректор птицефабрики Артур Холдоенко говорит, что в прошлом году производство комбикормов увеличилось до 252 тыс. т. «Мы нарастили объем выпуска яйца, соответственно, нам нужно было расширить и производство комбикормов. Корма мы изготавливаем только для обеспечения собственных нужд — сторонним компаниям их не продаем», — комментирует он.



Все планы, намеченные на прошлый год относительно производства продукции, были реализованы, несмотря на существующие трудности, продолжает топ-менеджер. «У нас были некоторые перебои с поставками аминокислот, цены на них в отдельные периоды 2022-го увеличивались в четыре-пять раз, однако мы не испытывали никакого дефицита. Сейчас проблем со скачками цен и перебоями в поставках нет, — рассказывает Холдоенко. — Кроме того, осенью прошлого года мы сталкивались с задержками поставок зерна: вагоны с ним шли с перебоями, однако и это не стало проблемой, так как у нас были переходящие остатки».



По словам Холдоенко, «Синявинская» планирует и дальше наращивать комбикормовые мощности за счет модернизации и реконструкции действующих предприятий, так как намерена увеличивать объем выпуска яйца. «В этом году производство комбикормов у нас будет на уровне 2022-го — 250-260 тыс. т», — добавляет он.



Независимых игроков все меньше Количество независимых комбикормовых заводов продолжает сокращаться — это очевидный рыночный тренд, и предпосылок для его приостановки нет, считает Сергей Михнюк. «Как таким предприятиям выстраивать свою стратегию на долгосрочную перспективу — вопрос открытый. Традиционно сегодня производство комбикормов является смежным бизнесом, встроенным в вертикально интегрированную производственную систему», — говорит он.



Аналогичного мнения придерживается президент Союза комбикормщиков Валерий Афанасьев. Вертикально интегрированные холдинги, которые хотят сами производить комбикорма, чтобы быть уверенными в качестве и наличии продукции, будут поглощать независимых игроков. «У нас нет свободного рынка, где были бы востребованы комбикорма, спрос на эту продукцию в основном внутри холдингов, — отмечает он. — С 2003 года к сегодняшнему дню доля независимых комбикормовых предприятий сократилась с более чем 70 до 10%. Пока продукция таких предприятий востребована только у фермеров и ЛПХ, количество которых ежегодно уменьшается, а также в узкоспециализированных сегментах, например небольших аквакультурных хозяйствах».

«Волжанин» нарастил производство комбикормов до 223,8 тыс. т, что связано с увеличением поголовья птицы, а также со снижением доли закупаемого комбикорма. В этом году прирост должен составить еще 30 %, до 296,8 тыс. т: плановая мощность комбикормового завода позволяет увеличить объем выпуска, говорит первый заместитель гендиректора компании Ольга Мохова.



«В первом полугодии 2022 года мы, как и все животноводы, столкнулись с небывало высокими ценами на зерновую группу (+25-30 % к тому же периоду 2021-го). Новый рекордный урожай, а также меры государственного регулирования в виде экспортных пошлин стабилизировали ситуацию, — рассказывает она. — В прошедшем году наблюдались и сложности с поставками аминокислот. Думаем, что к этому привели нестабильный курс валют, а также уход с российского рынка некоторых производителей. Рост цен на лизин моногидрат и метионин достигал 100 % и выше, но хуже этого было то, что такие нужные в кормлении аминокислоты было невозможно купить даже по высокой цене. Мы практически оказались на грани сокращения доли этих ингредиентов в рационе птицы, что негативно сказалось бы на продуктивности». Во втором полугодии ситуация стабилизировалась: на российский рынок пришли другие производители, скорректировались логистические цепочки, уточняет Мохова.



В прошлом году были сложности с получением аминокислот и кормовых добавок, подтверждает представитель группы «Черкизово». «По аминокислотам проблема была в изменении логистики, поскольку ряд мировых морских линий прекратили работу с Россией. Что касается кормовых добавок, производимых в ЕС, то здесь сложности были связаны с уходом с российского рынка европейских производителей, нарушением логистики, попаданием отдельных кодов кормовых добавок в санкционные списки», — перечисляет он.



В целом на ситуацию с поставками компонентов кормов также влияло включение нескольких крупных банков в санкционные списки, что на время сделало невозможным осуществление платежей, продолжает представитель «Черкизово». «Решить проблемы удалось за счет перехода на кормовые добавки китайских производителей, поиска новых логистических маршрутов, открытия счетов в других банках», — добавляет он.



«Мегамикс», лидер российского рынка премиксов, в прошлом году был вынужден изменить направления закупки основных компонентов для их производства, писал портал FeedInfo. Если раньше значительная доля приобреталась у европейских поставщиков, то теперь компания почти полностью переориентировалась на азиатских (в большей степени китайских) производителей. «Требуемые объемы поставок сырья обеспечиваются полностью. Спрос со стороны кормового сектора России не упал, а, напротив, вырос», — отмечала компания.



При этом представитель агрохолдинга «Хорошее дело» говорит, что в середине 2022 года компания ощутила острую нехватку сухого лизина, который раньше заказывала в Китае. «Со временем ситуация разрешилась, сейчас мы перешли на жидкий лизин российского производства. С премиксами особых проблем не возникало, если не учитывать резкий скачок цен», — уточняет она.







В прошлом году, особенно в первой половине, у группы «Продо» была напряженность с обеспечением комбикормовых производств витаминами и аминокислотами. «Эти проблемы успешно решались, срывов производства не было, так как на предприятиях группы всегда формируется стратегический запас необходимых ингредиентов», — уточняет представитель компании.



Комбикормовый дивизион «Комос Групп» в 2022 году тоже испытывал трудности с поставкой сырья для производства кормов из-за нарушения логистических цепочек. Также был сложный период планирования закупок в связи с резким повышением цен на премиксы, аминокислоты и витамины, кроме того, были задержки поставок запчастей для ремонта оборудования. Для решения проблем проводится работа по поиску новых поставщиков, подбору аналогов российского производства, комментирует представитель агрохолдинга.



Экономические санкции, которые ввели против России страны Запада в связи с СВО, никак не отразились на работе комбикормовых заводов «Агро-Белогорья», оценивает Николай Разуваев. «Для стабилизации ситуации в части поставок импортного сырья было принято решение перейти на сырье российских производителей», — добавляет он.



«Агросила» тоже активно ведет работу по замене на аналоги и поиску новых поставщиков, что, в свою очередь, еще и позволяет снизить себестоимость произведенной продукции, обращает внимание представитель компании.



Большую часть фуражного зерна и белковых ингредиентов «БЭЗРК-Белгранкорм» производит самостоятельно, проблем с поставкой основных компонентов компания не испытывала. Правда, агрохолдинг планировал в 2022 году начать строительство нового завода в Белгородской области, но из-за проблем с поставками оборудования инвестиционный проект был заморожен, сетует представитель компании.



По словам Моховой, сейчас в секторе сохраняется одна проблема — это неостанавливающийся рост железнодорожных тарифов и стоимости аренды вагонов. «С августа 2022 года цены на перевозку увеличились более чем на 50 %. Считаем этот вопрос актуальным для всех предприятий, которые так же, как и мы, находятся на значительном удалении от основных сырьевых регионов», — отмечает она.







Для комбикормовой индустрии прошлый год сложился неплохо, оценивает исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. Повышение цен на ряд кормовых добавок компенсировалось снижением со второй половины года цен как на зерно, так и на ключевые кормовые компоненты. По его словам, концептуальные подвижки в секторе были связаны с объявленным уходом ряда европейских поставщиков с российского рынка, что усилило снижение своевременного предложения компонентов кормов на рынке, кроме уже существовавших к тому моменту логистических вызовов.



При этом он обращает внимание на определенные сигналы, что некоторые европейские компании, развернувшиеся для ухода с российского рынка, хотят возобновить сотрудничество с нашими предприятиями. «Многие понимают, что, поскольку спрос продолжает сохраняться, на место ушедших компаний придут другие, более гибкие игроки, которых потом, когда ситуация с геополитической точки зрения станет менее напряженной, очень сложно будет “выбить” с занятой ниши — только путем ценового демпинга, что Европа вряд ли сможет себе позволить, — рассуждает Михнюк. — Ведь себестоимость производства продуктов химического синтеза растет из-за удорожания энергоресурсов».



Потребление мяса и, соответственно, комбикормов в прошлом году не снизилось. Производство и свинины, и птицы выросло, а значит, комбикормовые заводы имели достаточное количество компонентов, чтобы не испытывать дефицита никаких кормовых добавок, как, например, несколько лет назад было с некоторыми аминокислотами и витаминами, напоминает Михнюк. При этом он обращает внимание, что наши закупщики кормовых компонентов привыкли вести бизнес в формате just in time — они не держат на складах стратегические запасы, а работают «с колес», при этом еще просили отсрочку платежей на несколько месяцев. «В прошлом году такой подход сыграл злую шутку, когда возник риск сбоя поставок ключевых незаменимых аминокислот», — комментирует он.



Доля кормовых добавок в структуре стоимости комбикорма не столь велика, и даже если какие-то позиции будут радикально расти в цене, эта разница будет нивелирована за счет других, более дешевых компонентов, имеющих большую долю в формирующейся структуре стоимости, продолжает глава НКС. Стоимость производства комбикормов в прошлом году если и изменилась, то в пределах статистической погрешности, и Союз не видит предпосылок для ее существенного увеличения в 2023-м. «Дальнейшее развитие комбикормовой индустрии, конечно же, будет учитывать как движение смежных рынков животноводства, так и складывающиеся геополитические реалии», — добавляет Михнюк.



В подготовке статьи принимала участие Елена Максимова.

