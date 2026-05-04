Ведущие игроки растут быстрее рынка. Участники 11-го рейтинга крупнейших производителей выпустили более 7,6 млн т мяса

М. Чистякова

Компании, вошедшие в новый рейтинг «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, в 2025 году продолжили расти быстрее рынка, несмотря на ряд сложностей. Многие планируют и дальше увеличивать объемы выпуска — как за счет модернизации действующих предприятий, так и за счет создания новых комплексов. При этом они отмечают неоднородную динамику внутреннего спроса и стараются активизировать экспорт

По данным Росстата, в 2025 году производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах составило 16,88 млн т в живом весе — на 0,2% меньше, чем по итогам 2024-го, когда был прирост на 2,1%. В том числе сельхозорганизации увеличили выпуск на 1%, до 13,89 млн т в живом весе. По сравнению с 2024 годом динамика также замедлилась: тогда сельхозорганизации прибавили 3,3%. Драйвером отрасли в прошлом году стало мясо птицы, производство которого выросло на 1,8%, до 7,3 млн т в живом весе в хозяйствах всех категорий, в сельхозорганизациях — на 2,2%, до 6,83 млн т. Показатель по свинине в целом остался без изменений — 6,28 млн т в живом весе, в том числе в сельхозорганизациях производство стало больше на 0,6% и достигло 5,88 млн т. Выпуск говядины в целом сократился на 4,6%, до 2,75 млн т в живом весе, в том числе в сельхозорганизациях — на 3,9%, до 1,12 млн т.



Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» оценочно выпустили в сумме более 7,6 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) против примерно 7,3 млн т по итогам 2024 года. В том числе они произвели свыше 3,9 млн т птицы (около 70% общего объема в стране, расчет по убойному весу) и 3,47 млн т свинины (около 71%). Темп прироста в топ-25 — почти 3,8% — выше, чем в целом по отрасли и сельхозорганизация. В натуральном выражении динамика несколько ускорилась по сравнению с прошлым списком лидеров — примерно с +200 тыс. т до 280 тыс. т. Однако это заметно меньше, чем в предыдущие годы: по итогам 2022 года топ-25 прибавил почти 600 тыс. т, в 2023-м — около 350 тыс. т.



В топ-5 произошли изменения

Первое место в рейтинге сохранила группа «Черкизово» с более чем 1,16 млн т мяса (1,12 млн т в прошлом топ-25). По итогам 2025 года компания произвела 1,109 млн т мяса бройлеров в живом весе, что на 5% больше показателя 2024 года. Росту способствовали успешная интеграция приобретенного в конце 2024 года птицеводческого предприятия в Тюменской области, увеличение мощностей в Алтайском крае и завершение реконструкции бройлерных площадок в Челябинской области, уточнила пресс-служба группы. Производство свинины по итогам прошлого года составило 336,1 тыс. т в живом весе, что соответствует объемам 2024-го. Объем выпуска индейки составил 82,3 тыс. т в живом весе — на 3% больше результата предыдущего года.



Вторым, как и год назад, стал «Мираторг» с оценочным показателем 914,7 тыс. т (931,4 тыс. т в 2024-м). В последнее время компания не озвучивает показатели производства. Согласно отчету «Мираторг Финанс», в прошлом году агрохолдинг нарастил производство свинины на 2,65%, до 872,23 тыс. т в живом весе, подтвердив лидерство в стране. Также было выпущено более 195,4 тыс. т цыплят-бройлеров — свыше 140,4 тыс. т мясопродукции (в зачет взят последний показатель). Объем производства говядины в отчете не указан, однако там говорится, что среднее поголовье КРС специализированной породы абердин-ангус на конец 2025 года составило 665 тыс. гол., в активе проекта 105 ферм КРС, из них семь законсервировано, поскольку они расположены в приграничье. На конец 2024 года у компании было 685 тыс. гол. КРС. Год назад «Мираторг» сообщал, что объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т в живом весе, по итогам 2025-го компания ожидала снижения показателя на 20%. По расчетам «Агроинвестора», объем мог составить около 94 тыс. т в убойном весе, хотя нельзя исключать, что сокращение оказалось более существенным.



На третьей строчке, как и в прошлом топ-25, — ГАП «Ресурс». По итогам 2025 года группа произвела 1,054 млн т мяса цыплят-бройлеров в живом весе — 886 тыс. т в убойном весе (883 тыс. т годом ранее), сообщила компания. Если бы убойный выход рассчитывался по средним коэффициентам, то результат был бы ниже — 790,6 тыс. т, что, однако, не повлияло бы на место компании в списке лидеров. По условиям составления рейтинга, если компания указывает показатель и в живом, и в убойном весе, в зачет берется последний. «Изменение объема по мясу птицы обусловлено приостановкой технологических процессов на ряде объектов группы в рамках реализации инвестиционных проектов для обеспечения биологической защиты во время проведения строительно-монтажных работ», — уточнила пресс-служба «Ресурса».



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производстве свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки и утки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.



Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, брались из открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе из годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий, постов в соцсетях; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Если показатели, предоставленные компаниями, отличаются от тех, которые ранее публиковали отраслевые союзы, то в зачет идет показатель от компании как первоисточника.



Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

Кроме того, совокупный объем производства мяса в других категориях составил около 12 тыс. т в живом весе. В структуре ГАП «Ресурс» есть производство баранины, свинины, а также молочное животноводство (однако не уточняется, занимается ли группа откормом бычков). Поскольку доли производства других видов мяса не уточняются и корректно посчитать убойный выход невозможно, в таблице рейтинга указан только показатель по птице. Добавление других видов мяса, по всей видимости, не повлияло бы на место компании в списке.



С пятой на четвертую строчку поднялся «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Показатель компании увеличился с 415,8 тыс. т до 758,9 тыс. т. «В 2025 году объем реализации крупного рогатого скота в живом весе составил 25,1 тыс. т, в том числе молочного 24,2 тыс. т (всего +2,5 тыс. т к 2024 году). Объем реализации свиней в живом весе составил 97,6 тыс. т (на уровне 2024 года), — сообщила пресс-служба агрохолдинга. — Мяса птицы в живом весе произведено 103,5 тыс. т (-4% к 2024 году). Снижение объемов связано с ветеринарными мероприятиями по улучшению состояния площадок — увеличением санитарного разрыва между сдачей и посадкой поголовья, что повлияло на количество оборотов закрытых туров в год».



Однако, по данным Национального союза птицеводов (НСП), объем производства бройлера у «Агрокомплекса» был существенно выше — 891 тыс. т в живом весе. Союз в том числе учитывает объем выпуска птицефабрики «Акашево», которую на рынке связывают с «Агрокомплексом». Источник «Агроинвестора» в компании ранее подтверждал эту информацию. Также НСП, очевидно, учитывает объемы агрохолдинга «Приосколье» (в октябре прошлого года «Агрокомплекс» приобрел 100% московского холдинга «Инвест Трейд», которому принадлежат ключевые активы белгородского «Приосколья»). Несмотря на то что «Агрокомплекс» уточнил показатели производства, в данном случае «Агроинвестор» считает более верным использовать показатель НСП по бройлеру.



С десятого на пятое место поднялась группа «Русагро» с 445,15 тыс. т свинины против 271,4 тыс. т в 2024-м (в живом весе — 570,7 тыс. т против 348 тыс. т). В том числе производство свинины в ЦФО выросло на 191 тыс. т в живом весе благодаря консолидации результатов группы «Агро-Белогорье» и проектам в рамках программы повышения эффективности: кластер добился рекордного показателя производства живка на свиноматку, говорится в операционных результатах «Русагро». Повышение загрузки кластера в Приморье обеспечило рост производства на 33 тыс. т.







Движение вверх

С четвертой на шестую строчку переместился «Чароен Покпанд Фудс» (СПФ) с 423,7 тыс. т мяса (439 тыс. т годом ранее). По данным НСП, птицефабрика «Северная», входящая в структуру холдинга, выпустила 255 тыс. т бройлера в живом весе (263 тыс. т в 2024-м). Согласно данным Национального союза свиноводов (НСС), объем производства свинины в СПФ и УК РБПИ составил 298 тыс. т в живом весе (310 тыс. т). При пересчете в убойный вес показатели составили около 191,2 тыс. т и 232,4 тыс. т соответственно.



«Сибагро» опустилась с шестой на седьмую позицию, хотя она произвела более 378 тыс. т мяса против 371,5 тыс. т годом ранее. «2025 год для “Сибагро” стал периодом устойчивого развития. Общий объем производства свинины составил 449,6 тыс. т в живом весе, птицы — 36,5 тыс. т. Повышение эффективности выращивания обеспечило прирост производства на 2%», — отметил исполнительный директор компании Виталий Павлюк.



«БЭЗРК-Белгранкорм» улучшил показатели производства и поднялся с девятого на восьмое место: компания выпустила 300,3 тыс. т мяса против 275,5 тыс. т. В том числе 245,4 тыс. т бройлера (298,9 тыс. т в живом весе) и 97,6 тыс. т свинины в живом весе, говорится в корпоративном издании агрохолдинга. Там отмечается, что по птице компания вплотную приблизилась к рекорду 2022 года (301,2 тыс. т в живом весе). «Зафиксированы беспрецедентные показатели продуктивности, которые складываются из сохранности поголовья, конверсии корма, веса одной головы и возраста», — говорится в материалах агрохолдинга.







С восьмой на девятую строчку переместился «Великолукский агрохолдинг». По данным НСС, в прошлом году он произвел 394 тыс. т свинины в живом весе (400,1 тыс. т в 2024-м). Расчетный показатель в убойном весе сократился с 312 тыс. т до 307,3 тыс. т.



Десятой, как и в предыдущем рейтинге, стала «Дамате». Показатель компании составил 288 тыс. т (264 тыс. т годом ранее). В 2025 году компания выпустила 268 тыс. т индейки, что на 11% больше, чем годом ранее. Положительная динамика — результат развития производственных комплексов в Пензенской и Ростовской областях, племенного репродуктора в Тюменской области, уточняет пресс-служба компании. Производство утки выросло на 11%, до 20 тыс. т. Комплекс в Ростовской области работал на полную мощность в связи со спросом на продукцию среди потребителей, расширением ассортимента и развитием экспортных продаж. Показатель по баранине компания не уточнила. Годом ранее он составил 4,5 тыс. т. Маловероятно, что за год объем вырос до 20 тыс. т, чтобы компания опередила в рейтинге «Великолукский агрохолдинг», хотя плановая мощность ее завода по убою и переработке баранины — 25 тыс. т в год.



«Агроэко» поднялась на одну позицию и стала 11-й с 281,9 тыс. т свинины (258,4 тыс. т в прошлом топ-25), или 361 тыс. т в живом весе.



С 13-й на 12-ю строчку переместилась «Агропромкомплектация» с показателем 251,2 тыс. т (234,6 тыс. т год назад). Объем производства свиней на убой в живом весе составил 322 тыс. т. В составе группы компаний 24 свиноводческих комплекса в Курской, Тверской и Рязанской областях, говорится на ее сайте. В Рязанской области компания формирует новый производственный кластер: развивается растениеводческое направление, работают комбикормовый завод и элеватор, введены в эксплуатацию два свиноводческих комплекса. До 2027 года в планах возвести еще три СВК с девятью технологически обособленными друг от друга предприятиями в четырех муниципальных округах.







Объем производства в ГК «Талина» увеличился более чем на 10 тыс. т, до 143,13 тыс. т, что позволило ей подняться с 15-го на 13-е место. «По итогам 2025 года объем производства свинины составил 183,5 тыс. т в живом весе. По сравнению с 2024-м рост на 7%, или 12,6 тыс. т», — уточнила пресс-служба компании.



Также на две строчки вверх переместилась ставшая 14-й «Агросила». Она увеличила производство со 118,5 тыс. т до 120,3 тыс. т. «Мясо птицы в холдинге производят предприятия “Челны-Бройлер” (76%) и “Агросила Птицефабрика Пермская” (24%). В 2025 году было произведено 160,4 тыс. т в живом весе, что на 1,6% больше показателя 2024 года (157,87 тыс. т). На динамику повлиял рост среднесуточного привеса бройлеров на “Челны-Бройлер” с 58,2 г в 2024 году до 59,5 г в 2025-м. Рост среднесуточного привеса достигнут за счет комплексных мероприятий по улучшению качества кормовой базы и ухода за птицей», — рассказали в компании.



Группа «Хорошее дело» также улучшила позицию в рейтинге и стала 15-й, тогда как в прошлом списке лидеров занимала 17-е место. Она выпустила 155,7 тыс. т бройлера в живом весе — около 116,8 тыс. т куриной продукции (120,7 тыс. т в 2024 году). Также в составе мясоперерабатывающего комплекса птицефабрики «Чамзинская» есть цех забоя скота (свиней и КРС). Из полученного сырья производится различная продукция для реализации, в том числе продукция глубокой переработки. С учетом этой продукции объем составил почти 163,5 тыс. т (162,3 тыс. т годом ранее), однако этот объем включает колбасные изделия, мясные деликатесы и т. п. , а не просто мясо-сырье, поэтому в зачете рейтинга, как и годом ранее, использован только показатель по птице.



Рост за счет повышения эффективности

С 18-го на 16-е место поднялась группа «Продо», ее показатель увеличился на 1,2 тыс. т, до 112,3 тыс. т. Птицеводческое направление компании представлено тремя предприятиями полного цикла в Калужской, Тюменской и Омской областях. В 2025 году общий объем производства мяса птицы в живом весе превысил 130 тыс. т (128 тыс. т годом ранее). Рост стал результатом реализации крупных инвестиционных программ, направленных на обновление производственных мощностей и сопутствующей инфраструктуры предприятий, поясняет пресс-служба группы. Свиноводческое предприятие «Продо Омский бекон» в 2025 году произвело 19 тыс. т свинины в живом весе (19,4 тыс. т в 2024-м). Плановое снижение связано с комплектацией ремонтным молодняком новой производственной площадки ПК «Чунаевский».



«Таврос» стал 17-м со 109,1 тыс. т, в прошлый раз он был 19-м с объемом 97,7 тыс. т. По данным НСС, «Башкирская мясная компания» холдинга в 2025 году произвела 139,9 тыс. т свинины в живом весе.



«Коралл», по информации НСС, выпустил 116,5 тыс. т свинины в живом весе против 101,2 тыс. т годом ранее. В рейтинге «Агроинвестора» компания переместилась с 21-го на 18-е место с 90,9 тыс. т в убойном весе.



На 19-й позиции расположился холдинг «КоПитания» с 80,8 тыс. т против 82,1 тыс. т в топ-25 за 2024 год, когда компания стала 20-й. По данным НСП, «Краснодонская» птицефабрика холдинга произвела 44 тыс. т бройлера, согласно НСС выпуск свинины составил 61,3 тыс. т (оба показателя в живом весе; в 2024-м было 46 тыс. т и 61 тыс. т соответственно).



20-й в списке стала «Комос Групп» с 79,3 тыс. т мяса. Годом ранее она занимала 23-е место с 77 тыс. т. В том числе производство свинины составило 33,5 тыс. т (примерно как в 2024-м), мяса бройлера — 45 тыс. т (43 тыс. т), говядины — 793 т (788 т). «В 2025 году “Удмуртская птицефабрика” увеличила объемы производства мяса птицы на 4% по сравнению с 2024 годом. Динамика обусловлена улучшением производственных показателей (среднесуточный привес) и совершенствованием технологии выращивания (плотность посадки), — поясняет представитель компании. — Значение индекса эффективности по бройлерному стаду (европейский показатель эффективности производства EPEF) стабильно находится на высоком уровне: 400-440 в 2024 году, 465 — в 2025-м».



На одну позицию поднялась «Уральская агропромышленная группа» (УАГ), ставшая 21-й с 76,5 тыс. т (77,2 тыс. т в прошлом рейтинге). «В 2025 году компания произвела более 102 тыс. т мяса птицы в живом весе. По этому показателю птицефабрики “Равис” и “Рефтинская”, находящиеся под управлением УАГ, два года подряд входят в топ-10 производителей мяса бройлеров в России, — отметили в компании. — Рост обеспечило улучшение производственных показателей: сохранность бройлеров выросла до 95,4%, увеличился показатель среднесуточного привеса, кроме того, в 2025 году были введены в эксплуатацию новые корпуса и реконструированы уже действующие, что позволило повысить плотность посадки птицы».



«Эксима», по данным НСС, в прошлом году произвела 96,8 тыс. т свинины в живом весе — на 0,3 тыс. т больше, чем в 2024-м. В рейтинге компания переместилась с 24-й на 22-ю строчку с показателем 75,5 тыс. т в убойном весе.



Также на две строчки поднялась ставшая 23-й агрофирма «Октябрьская». По информации НСП, она выпустила 99 тыс. т бройлера в живом весе (74,25 тыс. т в убойном), как и по итогам 2024 года.



Замыкают рейтинг компании «Ситно» и «Ариант», которые произвели примерно по 72 тыс. т мяса. Первая, согласно НСП, выпустила 96 тыс. т бройлера в живом весе, вторая, по данным НСС, — 92,3 тыс. т свинины также в живом весе. В прошлый рейтинг эти компании не входили.



Поскольку показатели пяти последних компаний в рейтинге достаточно близкие, нельзя исключать, что расстановка в этой группе может быть иной, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета.



Что влияло на бизнес

В первом полугодии 2025-го на бизнес «Черкизово» влияла довольно сложная ценовая конъюнктура на рынке куриного мяса, которая улучшилась во второй половине года, позволив компании вернуться к прибыльности. «Рост производственных затрат в течение года компенсировало повышение производственной эффективности, а также благоприятная ценовая конъюнктура на рынке сои, — комментирует представитель группы. — Компания запустила ряд проектов по автоматизации производства и оптимизации численности персонала, что помогло снизить коммерческие и административные расходы». При этом в прошлом году инвестиционную активность «Черкизово» по-прежнему сдерживала высокая стоимость заемного финансирования. В результате капитальные затраты компании сократились и были направлены преимущественно на проекты с высокой окупаемостью и имеющие стратегическое значение.



Для «Сибагро» главным вызовом прошлого года стало снижение цен на мясо при росте себестоимости: дорожали комбикорма, оставалась высокой стоимость финансирования оборотных средств. «Однако в текущем году мы ожидаем улучшения — цены постепенно возвращаются к экономически благоприятному уровню, а ставки кредитования медленно, но снижаются», — отмечает Виталий Павлюк.



В 2025 году ГК «Талина» в мясном бизнесе сосредоточилась на реализации стратегии развития свиноводства. Ключевым событием стало начало строительства двух комплексов в Ковылкинском районе Мордовии, а также проектирование еще четырех аналогичных объектов. «Мы, как и вся отрасль, обеспокоены складывающейся ситуацией в части кадровой обеспеченности, в то же время позитивным фактором, позволившим минимизировать кадровые риски, стало активное участие компании в федеральной программе “Профессионалитет”, — говорит представитель компании. — Это обеспечивает приток молодых специалистов, готовых к работе на современных предприятиях. Внутренняя политика компании (включая мотивацию, обучение и условия труда) способствует удержанию персонала и формированию стабильного коллектива».







Ключевыми сложностями в прошлом году оставались высокая ключевая ставка, рост цен на составляющие для кормов, энергоносители, упаковочные материалы и т. д. Сохранялся кадровый дефицит, а также давление логистических издержек и зависимости от импортных комплектующих, перечисляет представитель «Агросилы». «Однако предприятиям удалось не только сохранить стабильность, но и нарастить ключевые производственные и финансовые показатели, подтвердив эффективность выбранной стратегии на модернизацию, импортозамещение и углубление переработки, — отмечают в компании. — Одним из ключевых драйверов роста стало увеличение доли продукции с добавленной стоимостью. Халяльное направление также показало уверенную динамику. Объем халяльной продукции из мяса птицы достиг почти 21 тыс. т. На Пермской птицефабрике реализация мясной переработки увеличилась на 6,2%, котлетной группы — на 15%».



В этом году сохраняющаяся высокая ключевая ставка продолжит оказывать давление на инвестиционные проекты и оборотный капитал, однако холдинг уже адаптировал планы, сделав акцент на завершение начатых проектов и точечную модернизацию. Драйверами роста станут дальнейшее расширение ассортимента готовой продукции (включая новинки для гриля и линейку полуфабрикатов), укрепление позиций в экспортных направлениях (особенно халяльной продукции) и повышение операционной эффективности за счет цифровизации и обновления оборудования.



На мясной бизнес «Уральской агропромышленной группы» в 2025 году влияли как внутренние, так и внешние факторы. Так, на финансовых результатах птицеводческих предприятий заметно сказалось снижение рыночных цен на мясо птицы в I-II кварталах 2025 года. В конце 2024 года в УАГ, в частности, завершилась и масштабная индексация заработных плат, что также повлияло на финансовые результаты, говорит представитель компании. Внешним фактором стало увеличение импорта куриного филе из Китая, что привело к снижению стоимости этой категории.



При этом были и позитивные сигналы, продолжает представитель УАГ. «Во второй половине года рынок начал восстанавливаться: в стране сохранялся рост производства птицеводческой продукции, а экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы по итогам 2025 года вырос на 7,2%, и, к слову, главным импортером по-прежнему оставался Китай. Предприятия УАГ также нарастили долю экспорта в Китай: продолжились поставки куриных лап, также были запущены поставки куриных крыльев», — делится он.



В 2026 году на развитие мясного бизнеса, вероятнее всего, будут влиять те же факторы: эпизоотические риски, ценовая конъюнктура, импортное давление в отдельных сегментах, себестоимость и экспортные возможности, перечисляет представитель группы. «Если ситуация с предложением в отдельных регионах останется напряженной, это может поддержать цены и спрос», — считает он.



В прошлом году мясной бизнес группы «Продо» развивался под влиянием как рыночных, так и внутренних производственных факторов. Внешние факторы связаны с ростом стоимости денег из-за ужесточения политики Центрального банка и сокращением мер господдержки. Среди основных вызовов производственного характера представитель компании отмечает рост себестоимости по ключевым статьям затрат, включая логистику, упаковку, энергоресурсы и обслуживание производственной инфраструктуры. Также сохраняли значение вопросы обеспеченности персоналом, эффективности производственных процессов и необходимости продолжать модернизацию мощностей в условиях высокой стоимости финансирования.



«В то же время 2025 год принес и ряд позитивных результатов. Прежде всего это эффект от реализации инвестиционных программ в птицеводческом направлении: обновление производственных мощностей и инфраструктуры позволило увеличить объемы выпуска и повысить операционную эффективность, — комментирует представитель агрохолдинга. — Дополнительным позитивным фактором оставался устойчивый спрос на мясную продукцию, особенно в сегментах полуфабрикатов, кулинарии и продукции глубокой переработки. Для нас важным преимуществом также остается вертикальная интеграция, которая позволяет более гибко управлять всей цепочкой — от производства сырья до выпуска готового продукта».



В первые девять месяцев прошлого года цена на свиную полутушу на рынке выросла до 250 руб./кг из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), напоминают в «Комос Групп». Это негативно сказалось на перерабатывающем направлении компании: отпускные цены и цены ритейлеров на мясопродукцию выросли в пределах 10%. Кроме того, в первом полугодии отмечалось сезонное снижение потребления продуктов мясопереработки из мяса механической обвалки. Это привело к резкому уменьшению цен на наборы для первых блюд из птицы и куриного мяса механической обвалки до исторически минимальных значений, что негативно отразилось на бройлерном направлении бизнеса. Вместе с тем рост производственных мощностей крупных компаний и выход многих регионов из карантина по АЧС в IV квартале 2025 года позволили вернуть цену на свиную полутушу к уровню 2023 года, что оказало положительное влияние на перерабатывающее направление в целом, отмечают в агрохолдинге.



В «Комос Групп» полагают, что в этом году на мясной бизнес компании будет влиять движение цен на готовую продукцию вслед за себестоимостью: ожидается сопоставимый (близкий к равному) процент роста как на продукты переработки, так и на цены в ритейле. Сложности с экспортом в страны Юго‑Восточной Азии, а также увеличение объемов импорта куриного филе из КНР будут оказывать сдерживающее влияние на бройлерное направление бизнеса, не давая превысить показатели 2025 года. Кроме того, будет сказываться изменение потребления в сторону продукции ready-to-eat (готовая еда) и общее стремление покупателей к упрощению. «Это формирует растущий спрос на продукты глубокой переработки», — говорит представитель группы.







Спрос меняется, экспорт увеличивается

В 2025 году внутренний спрос на мясо бройлера вырос незначительно, поскольку для рынка характерна высокая степень насыщения, отмечают в «Черкизово». «Основные изменения происходят в рамках перераспределения объемов от тушки бройлера к более сложным и востребованным потребителем продуктам высокой степени переработки, — комментирует представитель компании. — При этом спрос на мясо индейки продолжает расти двузначными темпами — более 15% в год. Мы ожидаем, что подобная тенденция сохранится в ближайшие несколько лет».



При этом спрос на мясопереработку в России остается стабильным, считают в «Сибагро». В структуре продаж компании увеличилась доля полуфабрикатов — это ответ на запрос потребителей, которые ценят качественные продукты в удобном формате, говорит Виталий Павлюк.



Анализ спроса на мясо и продукцию мясопереработки показывает положительную динамику на протяжении последних лет, оценивают в «Талине». Среднее потребление мяса в России достигло рекордных 83 кг на человека в год, что говорит о стабильном росте интереса потребителей к мясной продукции и отражает общую тенденцию к увеличению доли белка в рационе, считают в компании. «Наша компания в 2025 году зафиксировала увеличение объемов продаж более чем на 10% по сравнению с уровнем 2024-го. Это говорит о том, что рынок сохраняет высокий потенциал, а потребительские предпочтения смещаются в сторону качественной и разнообразной мясной продукции», — уверены в «Талине».



2025 год для рынка мяса и мясопереработки стал годом адаптации и оптимизации, считают в «Агросиле». «Мы видим умеренный рост спроса в натуральном выражении — в среднем на 2-5% в зависимости от категории, — оценивают в компании. — Потребитель стал более рациональным, но не готов жертвовать качеством. Мы планомерно перестраиваем портфель, делая акцент на доступных решениях для ежедневного рациона. Увеличили производство охлажденного мяса, расширили линейку полуфабрикатов (котлеты, тефтели, наггетсы) и укрепили лидерство в нише халяль. Ключевым фактором выбора остается не просто цена, а соотношение “цена — качество — свежесть”. Выстроенная брендовая архитектура позволила нам закрыть потребности разных групп покупателей, сохранив долю рынка».



Динамика спроса в 2025 году была неравномерной, оценивают в «Уральской агропромышленной группе». «В начале года и весной, в период сезонно слабого спроса, переработчики не были заинтересованы в наращивании запасов замороженной птицы, поэтому снижались цены на охлажденную продукцию, — говорит представитель компании. — Однако после весеннего снижения рынок оживился: с сентября выросли оптовые цены на тушку бройлера (одной из причин стало подорожание свинины в связи с увеличением ее экспорта и переток части спроса переработки в сторону мяса птицы). Кроме того, с сентября усилился и сетевой спрос на мясо птицы предприятий УАГ на фоне сокращения предложения в Уральском регионе у ряда производителей».



По итогам 2025 года группа «Черкизово» экспортировала свыше 150 тыс. т мясной продукции, что более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Около 80% поставок пришлись на продукцию из курицы, остальные 20% — на продукты из свинины и индейки. Зарубежные отгрузки курицы по итогам года увеличились более чем на 20%. Экспорт осуществлялся в 25 стран. Основными импортерами стали Китай и Казахстан, на них приходится более 20% (на каждую страну) зарубежных поставок компании. «Ведущим регионом с точки зрения перспектив расширения присутствия и дальнейшего развития поставок являются страны Персидского залива. Объемы экспорта продукции “Черкизово” в этом направлении в последние несколько лет стабильно растут. Так, в 2025 году они увеличились почти в три раза. Самым приоритетным и быстро развивающимся рынком в 2025 году стала Саудовская Аравия», — рассказывает представитель группы.



В этом году компания планирует увеличить объемы экспорта мяса не менее чем на 10% за счет расширения халяльного ассортимента в мусульманских странах, развития зарубежных продаж бренда «Петелинка», увеличения поставок в Китай. Также в проработке открытие новых рынков.



ГАП «Ресурс» продолжает активное участие в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2025 года компания поставила за рубеж 186 тыс. т продукции из мяса цыплят-бройлеров. «С учетом информации о том, что общий объем экспорта куриного мяса и субпродуктов из России в 2025 году составил 428 тыс. т, наша доля превышает 43%, — подсчитывает представитель группы. — Особое внимание уделялось развитию экспорта в страны Африки. Общий объем поставок на континент увеличился почти в 2,5 раза, отгрузки осуществлялись в восемь стран. Кроме того, были возобновлены поставки на Филиппины после снятия запрета на импорт российской птицеводческой продукции, введенного Бюро животноводства Филиппин в 2021 году. Также ГАП “Ресурс” начала поставки мясной гастрономии в Азербайджан и Казахстан».



У «Сибагро» на экспортные продажи приходится около 20% выручки от реализации мяса. «Основные страны-партнеры — Беларусь, Монголия, Казахстан, Вьетнам, — перечисляет Павлюк. — В этом году мы работаем над получением аккредитации для новых стран, чтобы уже в 2027 году нарастить объемы поставок».







По итогам 2025 года «Дамате» экспортировала около 29 тыс. т утки, индейки, баранины и продукции глубокой переработки индейки, увеличив показатель на 25% по сравнению с 2024 годом. «В прошлом году начались поставки в восемь новых стран и получены разрешения еще в четыре страны. Таким образом, компания имеет возможность экспортировать продукцию в более чем 60 стран. Основной продукт — индейка, в прошлом году за рубеж было отправлено более 24 тыс. т мяса и субпродуктов, — рассказывает представитель компании. — Поставки в страны Африки увеличились в два раза, на 60% вырос экспорт на Ближний Восток, в четыре раза — отгрузки в страны СНГ, также развивались поставки в Азию (Китай, Гонконг, Малайзия, Филиппины, Сингапур)». Экспорт продукции из утки — как целой тушки, так разделки и субпродуктов — вырос на 16%, до 1,9 тыс. т. Компания увеличила поставки в страны Африки благодаря развитию каналов продаж и открытию новых направлений. Важными рынками сбыта остаются Китай и страны Ближнего Востока. Более чем в два раза были увеличены отгрузки в страны СНГ. «Кроме того, на 90% увеличился объем экспорта продукции глубокой переработки индейки, на которую делает ставку компания. Также продолжались отгрузки баранины. “Дамате” работала с уже имеющимися партнерами, осуществляла тестовые поставки в страны Ближнего Востока и СНГ», — добавляет представитель компании.



«Агросила» сейчас работает преимущественно на внутренний рынок, однако у компании есть опыт экспортных поставок, и она активно продвигает варианты расширения их географии. «Мы работаем в рамках утвержденной бизнес-модели. На текущий момент все экспортные задачи выполняются в полном объеме, а по ряду ключевых позиций мы видим устойчивую положительную динамику, — комментирует представитель компании. — На текущий год у нас три приоритета: расширение географии — планируем выход на рынки Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Китая. Увеличение объемов продаж, рост доли экспорта в общей выручке. И расширение каналов продаж — запуск продаж через локальных дистрибьюторов, торговые сети и маркетплейсы».



Группа «Хорошее дело» в прошлом году поставила на внешние рынки 6% общего объема продаж продукции — почти 7,9 тыс. т. Основной объем ушел в страны СНГ и Казахстан — порядка 5,15 тыс. т. «В 2025 году мы получили разрешение на экспорт мяса птицы и субпродуктов в Китайскую Народную Республику. Была проделана большая работа: организован участок обработки куриных лап до экспортной кондиции, внедрена индивидуальная сдельная оплата труда на этом участке. За 2025 год было реализовано более 1,8 тыс. т куриных лап», — рассказывает представитель компании.



Предприятия УАГ продолжают поставки продукции на китайский рынок (куриные лапы и крылья). «Однако, кроме Китая, перспективными рынками для нас остаются страны Ближнего Востока, где растет спрос на халяльную мясную продукцию», — добавляет представитель компании.



Развитие экспортного направления — один из приоритетов деятельности группы «Продо». Основные направления текущей реализации продукции переработки свинины — Казахстан и Узбекистан, ведется работа по расширению списка стран, в приоритете — Монголия и Китай. Субпродукты из птицы пользуются большим спросом в Китае. Сейчас экспорт туда осуществляет «Продо Птицефабрика Калужская», в планах — аккредитация для международных поставок площадок в Омске и в Тюмени.



«Сарапульский мясокомбинат», принадлежащий «Комос Групп», в прошлом году поставил на экспорт 741 т продукции (шпик, полуфабрикаты, консервы, пельмени и вареники, субпродукты), покупателями стали Монголия и Казахстан. «Удмуртская птицефабрика» агрохолдинга отгрузила в Казахстан, Киргизию и Узбекистан в сумме 865,2 т мяса и субпродуктов птицы, а также полуфабрикатов. По словам представителя агрохолдинга, сейчас ведется активная работа по аккредитации производств для поставок свинины и мяса птицы на рынки КНР и Вьетнама. Это позволит компании удвоить текущие объемы экспорта.



«Агроэко» в прошлом году увеличила экспорт свинины на 7% (почти на 2 тыс. т), до 31,5 тыс. т. В структуре ассортимента поставок компания нарастила долю мяса в индустриальной упаковке в 1,5 раза, до 16,3 тыс. т, и субпродуктов — с 1,3 тыс. т до 2,9 тыс. т. Около 2 тыс. т зарубежных продаж пришлось на полутуши — объем снизился более чем на 640 т, что является закономерным следствием увеличения доли глубокой переработки в структуре производства компании и планомерного сокращения реализации полутуш в целом. Еще 10,3 тыс. т экспорта пришлись на живых животных. Продукция отгружалась в Беларусь, Армению, Грузию, Сербию, Конго, ДР Конго, Либерию, Индию и Вьетнам.



Планы развития

Группа «Черкизово» в этом году рассчитывает на дальнейшее увеличение объемов производства мясной продукции. Этому будут способствовать сделанные компанией в 2023—2025 годах инвестиции в расширение мощностей по производству куриного мяса и продолжение трехлетней программы модернизации предприятий по убою бройлеров в Челябинской области и Башкирии (общий объем инвестиций за три года — более 4 млрд руб.), а также планомерное улучшение производственных показателей. Компания видит возможности для дальнейшего роста продаж продукции с высокой добавленной стоимостью под брендом «Петелинка» и увеличения объемов реализации в сегменте халяль за счет расширения присутствия и развития ассортимента в регионах Урала и Сибири, а также в каналах фудсервиса и экспорта, рассказывает представитель «Черкизово».



В 2026 году ГАП «Ресурс» планирует сохранить объем производства на текущем уровне. Дополнительные объемы планируется получить по итогам реализации инвестиционных проектов, уточняет представитель компании.



«Талина» в прошлом году начала масштабные инвестиционные проекты по увеличению производства свинины. Ввод в эксплуатацию новых мощностей позволит к 2027-2028 годам увеличить объем производства на 77 тыс. т, до 260 тыс. т в живом весе. «Производственные мощности рассчитаны на замкнутый цикл, включающий воспроизводство, выращивание и откорм свиней. Это позволяет максимально эффективно управлять производственным процессом и биобезопасностью», — уточняет представитель компании.



«Агросила» в этом году планирует увеличить производство бройлера на 4,4%, до 167,5 тыс. т в живом весе. Динамику предполагается обеспечить за счет повышения среднесуточного привеса птицы. Также холдинг продолжает реализацию инвестиционной программы развития мясного направления. В 2026 году запланирован ввод нового птичника и реконструкция существующих корпусов, что позволит дополнительно производить более 1,8 тыс. т мяса птицы в живом весе ежегодно и повысить сохранность поголовья на 5%. На «Челны-Бройлер» в фокусе завершение начатых проектов по модернизации участков утилизации и переработки, а также точечное обновление оборудования.



«Уральская агропромышленная группа» в этом году планирует выпустить около 116,2 тыс. т мяса птицы в живом весе. Рост ожидается за счет реконструкции корпусов напольного содержания птицы, уточняет представитель компании. «Основной риск снижения объемов — возможность ухудшения эпизоотической ситуации в регионе, что может привести к снижению сохранности поголовья и дополнительным затратам на профилактику инфекционных заболеваний», — добавляет он.



В 2026 году объем производства свинины планируется увеличить на 9,7% за счет повышения качества и питательности кормов, изменения технологии выращивания поголовья, улучшения эпизоотической ситуации и условий содержания животных, перечисляет представитель «Комос Групп». Объем производства мяса птицы останется без изменений, сейчас в компании ведутся проектные работы по реконструкции корпусов. Планируемое снижение объемов производства мяса КРС в 2026 году до 719 т обусловлено продолжающейся работой со стадом, направленной на поддержание общей продуктивности.



Свиноводческое предприятие группы «Продо» в этом году прогнозирует производство около 27 тыс. т свинины в живом весе. Повышение показателей будет обеспечено за счет ввода в эксплуатацию новой производственной площадки ПК «Чунаевский». Кроме того, благодаря реализуемым на птицефабриках группы инвестиционным проектам объем производства мяса птицы планируется увеличить более чем на 10% и довести до 145 тыс. т в живом весе.

