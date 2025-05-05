Лидеры снова в плюсе. Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса

Т. Соколовская

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Компании, вошедшие в десятый рейтинг «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, в 2024 году продолжили увеличивать производство, однако общий прирост опять снизился по сравнению с темпами предыдущих лет. И хотя компании говорят о падении рентабельности на фоне повышения себестоимости, многие будут расти дальше как за счет модернизации и запуска новых площадок, так и сделок M&A

По данным Росстата, в 2024 году все хозяйства произвели 16,9 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 2,1% больше, чем в 2023-м. В том числе объем в сельхозорганизациях увеличился на 3,3%, до 13,75 млн т. Выпуск птицы, согласно Росстату, в целом вырос на 2% и достиг почти 7,2 млн т в живом весе, свинины — почти 6,3 млн т (+3,6%), мяса КРС — около 2,9 млн т (+0,2%). Динамика в сельхозорганизациях была выше: по птице прирост составил 2,1%, до 6,68 млн т, по свинине — 4,4%, до 5,8 млн т, по КРС — 4,5%, до 1,16 млн т в живом весе. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало.



Участники юбилейного рейтинга «Агроинвестора» оценочно выпустили в сумме более 7,3 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) против примерно 7,1 млн т по итогам 2023 года. В том числе они произвели около 70% мяса птицы (3,8 млн т) от общего объема в стране (расчет по убойному весу), свыше 69% свинины (3,4 млн т) и примерно 8% мяса КРС (135 тыс. т). При этом темп увеличения производства у ведущих игроков продолжил замедляться: по итогам 2022 года топ-25 прибавил почти 600 тыс. т, в 2023-м — около 350 тыс. т. Драйвером роста в рейтинге стало мясо птицы (бройлер, индейка, утка), производство которого увеличилось примерно на 160 тыс. т, тогда как свинины — на 100 тыс. т. Годом ранее выпуск свинины вырос на 300 тыс. т, птицы — оставался на уровне 2022-го.



Первая пятерка не изменилась

Группа «Черкизово», бессменный лидер предыдущих девяти рейтингов, сохранила первое место и в этот раз. Объем производства мяса увеличился более чем на 91 тыс. т и превысил 1,1 млн т. В том числе по итогам прошлого года компания произвела 1,055 млн т мяса бройлера в живом весе (с учетом декабрьских объемов тюменской «Руском», сделку по покупке которой группа закрыла в конце 2024 года), что на 7% больше показателя 2023 года. Росту объемов способствовало расширение мощностей птицеводческих площадок «Черкизово» в Тульской области и в Алтайском крае, рассказывает представитель агрохолдинга.



Производство свинины предприятиями группы «Черкизово» в прошлом году составило 335,5 тыс. т в живом весе, что на 13% больше, чем в 2023-м. Двузначный рост объемов обусловлен, в частности, расширением площадей для выращивания поголовья. Также в прошедшем году компания нарастила производство индейки на 16%, до 80,1 тыс. т в живом весе, что на 16% выше результата 2023 года. «Такая динамика связана с улучшением показателей по выводу суточных индюшат в инкубаторе, весу взрослых самцов, а также сохранности птицы с учетом усиления контроля за биобезопасностью», — уточняет представитель «Черкизово».



Объемы производства у «Черкизово» в убойном весе, по расчетам «Агроинвестора», составили соответственно 791,2 тыс. т, 261,7 тыс. т и 65,7 тыс. т. За десять лет компания почти удвоила объем производства, относительно показателя в первом рейтинге (тогда список включал 20, а не 25 компаний) он вырос почти на 517 тыс. т.



Второе место в топ-25 сохранил «Мираторг» примерно с 920 тыс. т мяса. Согласно отчету «Мираторг Финанс», в 2024 году холдинг нарастил производство свинины на 5,69%, до 849,7 тыс. т в живом весе. Компания «Брянский бройлер», входящая в агрохолдинг, выпустила более 181,8 тыс. т цыплят-бройлеров в живом весе. Также «Мираторг» сообщал, что объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т в живом весе. Вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ в приграничных районах Брянской области привел к увеличению выбраковки на 55% по сравнению с 2023 годом, компания приостановила работу пяти ферм. Кроме того, на пилотной ферме по выращиванию молодняка КРС в Курской области агрохолдинг произвел 6,75 тыс. т розовой телятины в живом весе.



В прошлом рейтинге показатель производства у «Мираторга» был оценочным — около 980 тыс. т, однако, по всей видимости, учитывая доступные показатели и повышательную динамику по 2024-му, результат должен был быть меньше. За десять лет компания увеличила производство более чем в два раза, на 481,5 тыс. т. В первом рейтинге агрохолдинг занимал третью позицию.



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производстве свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки и утки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.



Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, брались из открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе из годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий, постов в соцсетях; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Если показатели, предоставленные компаниями, отличаются от тех, которые ранее публиковали отраслевые союзы, то в зачет идет показатель от компании как первоисточника.



Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

На третьей строчке рейтинга, как и годом ранее, располагается ГАП «Ресурс». Компания сообщила, что ее предприятия увеличили объем производства мяса цыплят-бройлеров на 2,4%, до 1,07 млн т в живом весе (883 тыс. т в убойном). Если бы убойный выход рассчитывался по средним коэффициентам, то результат был бы ниже — 802,5 тыс. т, что, однако, не повлияло бы на место компании в списке лидеров. За десять лет группа увеличила производство на 612,5 тыс. т и поднялась с пятого места.



На четвертой строчке рейтинга снова «Чароен Покпанд Фудс». Компания произвела 439 тыс. т свинины и бройлера. В том числе выпуск первой, по данным Национального союза свиноводов (НСС), составил 310 тыс. т, бройлера, согласно информации Национального союза птицеводов (НСП), — 263 тыс. т (оба показателя — в живом весе). По сравнению с 2023 годом производство мяса в компании выросло примерно на 2,3 тыс. т, за десять лет — на 212,8 тыс. т. В первом списке крупнейших производителей она была на шестой строчке.







Топ-5, как и годом ранее, замыкает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с 415,8 тыс. т мяса — примерно на уровне 2023 года (плюс 1,2 тыс. т). «В 2024 году объем реализации крупного рогатого скота в живом весе составил 22,6 тыс. т, в том числе молочного — 21,6 тыс. т; объем реализации свиней в живом весе — 97 тыс. т, мяса птицы в живом весе — на уровне 108 тыс. т», — сообщила представитель компании. Однако, по информации НСП, объем производства бройлера у «Агрокомплекса» был существенно выше — 436 тыс. т. Союз в том числе учитывает объем выпуска птицефабрики «Акашево», которую на рынке связывают с «Агрокомплексом». Источник «Агроинвестора» в компании ранее подтверждал эту информацию. Таким образом, несмотря на то что «Агрокомплекс» уточнил показатели производства, традиционно в рейтинге для расчетов по бройлеру используются данные Национального союза птицеводов. За десять лет объем производства у компании вырос на 289,2 тыс. т, в первом мясном рейтинге она занимала 12-е место.



Таким образом, в топ-5 из первого рейтинга остались «Черкизово», «Мираторг» и ГАП «Ресурс». По итогам 2015 года компании из первой пятерки в сумме произвели 2,1 млн т мяса, в 2024-м — 3,79 млн т.



Движение вниз, несмотря на рост

С седьмого на шестое место в рейтинге поднялась группа «Сибагро» с 371,5 тыс. т мяса. «Прошлый год стал годом внутреннего рекорда “Сибагро” по производству свинины в живом весе — 440,8 тыс. т, что на 14% больше показателя 2023-го, — сравнивает первый заместитель гендиректора по животноводству компании Андрей Шкрылев. — Такой позитивной динамики удалось добиться за счет выхода на производственную мощность Белгородского свинокомплекса, на котором в течение последних лет проходила масштабная модернизация». Также, по данным НСП, компания выпустила 37 тыс. т бройлера в живом весе. В первом рейтинге крупнейших производителей мяса группа была на 14-м месте с показателем 104,8 тыс. т.



С шестой на седьмую строчку опустилось «Приосколье», которое, по данным НСП, в прошлом году произвело 453 тыс. т бройлера в живом весе (около 340 тыс. т в убойном) — на 2 тыс. т больше, чем в 2023-м. В первом рейтинге компания была на второй позиции с 526,6 тыс. т, однако с тех пор продала часть активов. Не исключено, что компания входит в топ-25 как самостоятельный игрок в последний раз: в январе «Коммерсантъ» писал, что ее могут выкупить структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. С начала года в юрлицах «Приосколья» менялись руководители, в феврале, согласно данным Rusprofile, новым учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (НКЗ) стало ООО «Инвест Трейд», подконтрольное гендиректору Сергею Феськову. А в конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с бывшим министром сельского хозяйства страны, экс-главой Краснодарского края Александром Ткачевым. «Проговорили текущую ситуацию и новые этапы развития группы компаний “Приосколье” в Белгородской области», — написал Гладков, тем самым косвенно подтвердив, что предприятие перешло к структурам «Агрокомплекса». Сделка может позволить ему переместиться на четвертое место в топ-25.



Участники первого топ-20 производителей в сумме выпустили около 4 млн т мяса, первые 20 компаний этого рейтинга — 6,9 млн т.

«Великолукский агрохолдинг», который в прошлом рейтинге был 12-м, сейчас занял восьмое место с 312 тыс. т мяса (плюс 66,1 тыс. т). По данным НСС, в прошлом году объем производства свинины в компании превысил 400 тыс. т в живом весе, увеличившись по сравнению с 2023-м примерно на 85 тыс. т. В первом списке лидеров мясной отрасли компании не было.



С восьмой на девятую строчку опустился «БЭЗРК-Белгранкорм» с показателем 275,8 тыс. т мяса (плюс 3,8 тыс. т). Производство мяса птицы в компании уменьшилось на 4%, до 272,5 тыс. т, свинины — выросло на 19%, до 91,2 тыс. т (оба показателя — в живом весе). Площадки агрохолдинга выпустили 26,5% бройлера и 9% свинины от всего объема в Белгородской области. В первом списке лидеров отрасли компания была на четвертом месте примерно с 296 тыс. т мяса.







С 9-го на 10-е место переместилась группа «Русагро», несмотря на увеличение производства с 260,5 тыс. т до 271,4 тыс. т (с 334 тыс. т до 348 тыс. т свинины в живом весе). Комплексы компании произвели 311 тыс. т свинины — на 7%, или 23 тыс. т меньше, чем в 2023 году. Снижение производства на фоне вспышки африканской чумы свиней в Приморье в 2023 году было частично компенсировано ростом выпуска в ЦФО за счет повышения эффективности, говорится в операционных результатах группы. Также «Агроинвестор» учел 37 тыс. т свинины в живом весе, которые за последние полтора месяца прошлого года произвела ГК «Агро-Белогорье», 100% которой «Русагро» консолидировала в середине ноября 2024-го. При этом, учитывая небольшую разницу между «БЭЗРК-Белгранкорм» и «Русагро», возможно, компании должны поменяться местами, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета. В первом рейтинге «Русагро» была десятой со 152,3 тыс. т мяса.



«Дамате», крупнейший в стране производитель индейки, потеряла одну позицию и стала 11-й с показателем 264 тыс. т против 250,7 тыс. т годом ранее. В прошлом году компания произвела 241,5 тыс. т индейки, что на 2% больше, чем в 2023-м. Положительная динамика была обусловлена планомерной реализацией инвестиционных проектов в Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и выходом предприятий на плановые производственные мощности. Также в Ростовской области группа произвела 18 тыс. т мяса утки — на 30% выше показателя предыдущего года. Производство стало больше благодаря растущему спросу на утку, увеличению ассортимента за счет установки нового оборудования и расширению географии экспортных продаж, поясняет компания. Кроме того, «Дамате» продолжает развивать проект по производству баранины на Северном Кавказе, в прошлом году она выпустила 4,5 тыс. т продукции, что на 24% больше, чем в 2023-м. В первом рейтинге компании не было.



Индейки будет больше… «Дамате» рассматривает возможность расширения мощности комплекса по производству индейки в Пензенской области до 300 тыс. т в убойном весе в год. Планируется, что соответствующее соглашение будет подписано на площадке Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что в рамках проекта в течение пяти лет компания дополнительно построит в регионе восемь новых птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки.

С 11-й на 12-ю позицию переместился холдинг «Агроэко», который произвел 258,4 тыс. т свинины (331,3 тыс. т в живом весе — на 14 тыс. т больше, чем по итогам 2023-го). Рост стал возможен во многом за счет ввода новых площадок: в прошлом году были запущены два свинокомплекса, которые уже работают в полном цикле, уточняет компания. Также на ряде товарных комплексов в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений. В первом списке лидеров по итогам 2015 года компании не было.



На 13-м месте осталась «Агропромкомплектация» с 234,6 тыс. т против 221,2 тыс. т в прошлом рейтинге. Компания увеличила производство свинины с 282 тыс. т до 300,8 тыс. т в живом весе, по данным НСС. В первом рейтинге компания была на 17-й строчке примерно с 80 тыс. т мяса.



Компании удерживают позиции

На 14-й позиции, как и годом ранее, — ГК «Агро-Белогорье», которая, очевидно, в последний раз присутствует в топ-25 как самостоятельный игрок. По расчетам «Агроинвестора», в прошлом году до консолидации с «Русагро» она произвела 245,3 тыс. т свинины в живом весе против 268,9 тыс. т в 2023-м. Показатель в убойном снизился с 209,7 тыс. т до 191,3 тыс. т. В списке лидеров по итогам 2015 года компания занимала 11-е место со 127,5 тыс. т.



Как и год назад, 15-й в списке стала группа «Талина», которая увеличила производство со 130 тыс. т до 133,4 тыс. т. «В 2024 году предприятиями группы реализовано на убой 171 тыс. т свинины в живом весе, что больше уровня предыдущего года на 4%, — комментирует компания. — Ключевыми факторами увеличения объема производства свиней является рост производственных показателей, что связано с постоянной селекционно-генетической работой, проводимой на наших племенных площадках. В рамках развития племенного направления свиноводства в 2024 году был введен в эксплуатацию собственный селекционно-генетический центр, который позволит увеличить положительный эффект в производстве товарного молодняка».



С 17-й на 16-ю строчку поднялась «Агросила», которая, согласно НСП, выпустила 158 тыс. т бройлера в живом весе — чуть менее чем на 2 тыс. т больше, чем в 2023 году. Показатель в убойном весе вырос со 117,3 тыс. т до 118,5 тыс. т. В первом списке лидеров компания занимала 15-ю строчку с 88,5 тыс. т.







Агрогруппа «Хорошее дело» поднялась на одну позицию в рейтинге и стала 17-й с показателем 116,7 тыс. т. Птицефабрика «Чамзинская» в составе холдинга в прошлом году произвела 155,6 тыс. т бройлера в живом весе — примерно на уровне 2023-го. В первом рейтинге компания была 18-й с 73,9 тыс. т. Учитывая небольшую разницу в показателях между этими двумя компаниями, возможно, они должны поменяться местами, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета.



Группа «Продо» переместилась с 16-го на 18-е место. По данным НСП, она выпустила 128 тыс. т мяса птицы в живом весе (149,5 тыс. т в 2023-м) — 96 тыс. т в убойном (112,1 тыс. т). Также ее свиноводческое предприятие «Омский бекон» произвело и реализовало для убоя 19,4 тыс. т свиней в живом весе (18 тыс. т годом ранее). Динамика связана с увеличением среднесуточных привесов и реализацией дополнительного поголовья для оптимизации его среднего веса, уточняет компания. В первом списке лидеров компания была восьмой со 192,4 тыс. т.



На 19-й позиции рейтинга осталась ГК «Таврос», которая увеличила объем производства свинины на 9% по сравнению с предыдущим годом, до 125,2 тыс. т в живом весе (97,7 тыс. т в убойном). Основные объемы обеспечила «Башкирская мясная компания» (БМК). «Прирост производства на БМК достигнут благодаря повышению эффективности на свинокомплексах, — уточняет коммерческий директор мясного дивизиона ГК «Таврос» Жанна Шилова. — Производство мяса на свиноматку по товарным площадкам в 2024 году увеличилось в среднем до 4524 кг против 4184 кг годом ранее. Причем по ведущим площадкам показатель достиг 4900 кг. Конверсия корма в среднем по площадкам снижена до 2,7 кг/кг против 2,77 кг/кг годом ранее, а на лучших площадках — до 2,6 кг/кг. Кроме того, цифровизация помогает улучшать контроль на производстве и качество ухода за животными». В первом рейтинге по итогам 2015 года компании не было.



…а говядины — меньше За последние два года численность материнского поголовья КРС у «Мираторга» сократилась на 18%, поэтому в этом году компания ожидает снижения производства говядины на 20%. Для восстановления производственной программы и выхода на проектные показатели, обеспечивающие положительную рентабельность, потребуется от трех до пяти лет, оценивает агрохолдинг. Столько времени нужно, чтобы наполнить расселенные фермы материнским поголовьем, получить приплод и вырастить его до убойного веса. «Однако с учетом текущей стоимости оборотных кредитов и длительности производственного цикла в мясном скотоводстве, экономические предпосылки для восстановления производства отсутствуют», — отмечает «Мираторг».

20-й в списке, как и годом ранее, стала «КоПитания». По данным НСП, в прошлом году ее «Краснодонская» птицефабрика произвела 46 тыс. т бройлера в живом весе (55 тыс. т в 2023-м). Согласно НСС, объем выпуска свинины составил 61 тыс. т в живом весе, как и в 2023-м. Итоговый суммарный показатель в убойном весе — 82,1 тыс. т против 88,8 тыс. т годом ранее. В первом мясном рейтинге компания занимала 14-е место со 113,7 тыс. т.



«Коралл» сохранил за собой 21-ю строчку, компания, по данным НСС, незначительно — на 1 тыс. т — сократила производство свинины, до 101,2 тыс. т в живом весе (78,9 тыс. т в убойном). В 2020 году бизнес компании пострадал от вспышки африканской чумы свиней, было уничтожено свыше 400 тыс. животных, однако с 2023 года «Коралл» восстанавливает и увеличивает производство свинины. В топе по итогам 2015 года компании не было.



На 22-й позиции списка — новый игрок, «Уральская агропромышленная группа», которая, по данным НСП, в прошлом году произвела 103 тыс. т бройлера в живом весе (77, тыс. т в убойном). Холдинг объединяет Курганский мясокомбинат «Стандарт», птицефабрику «Рефтинская» и Свердловский комбинат хлебопродуктов. Также в 2024 году группа приобрела более 40% акций агрохолдинга «Равис — птицефабрика Сосновская».



«Входной» билет рейтинга, составленного по итогам 2015 года, был на уровне 68 тыс. т, сейчас показатель компании, занявшей 20-е место, — свыше 82 тыс. т.

«Комос Групп» переместилась с 22-й на 23-ю строчку. В прошлом году объем производства свинины в компании составил 33,5 тыс. т (34 тыс. т в 2023-м), бройлера без субпродуктов — 43 тыс. т (43,7 тыс. т), говядины — 788 т (634 т). Итоговый показатель — 77 тыс. т, что на 1,3 тыс. т меньше, чем было в 2023 году. «Снижение объемов производства свинины в 2024 году составило 2% из-за уменьшения объемов сдачи поголовья в связи с проводимыми на свиноводческих площадках реконструкциями, — поясняет представитель агрохолдинга. — Незначительное уменьшение объемов производства мяса птицы на “Удмуртской птицефабрике” (менее 1%) связано с необходимостью остановки площадки на ремонт, а также с технологией выращивания и снижением сохранности. Индекс эффективности по бройлерному стаду (европейский показатель эффективности производства EPEF) стабильно превышал показатели 400: 463 в 2023 году и 440 в 2024-м». В первом рейтинге «Комос Групп» была 20-й с 68,4 тыс. т мяса.



С 25-го на 24-е место переместилась «Эксима», которая, по данным НСС, увеличила производства свинины с 94,7 тыс. т до 96,5 тыс. т в живом весе, или, по расчетам, 75,3 тыс. т в убойном. В топ-20 по итогам 2015 года компания не входила.



Замыкает рейтинг лидеров в производстве мяса за 2024 год агрофирма «Октябрьская» с 74,2 тыс. т (99 тыс. т бройлера в живом весе, согласно НСП). В прошлом топ-25 компания была на 23-й позиции с 75 тыс. т (100 тыс. т живка, по данным отраслевого союза). В первом списке ведущих игроков мясного рынка ее не было.







Поскольку показатели пяти последних компаний в рейтинге достаточно близкие, нельзя исключать, что расстановка в этой группе может быть иной, если коэффициенты выхода мяса у них отличаются от среднестатистических, используемых для расчета. Также вероятно, что по этой же причине 25-м в списке мог стать «Ариант»: по данным НСС, компания произвела 92,3 тыс. т свинины в живом весе (72 тыс. т в убойном).



Планы и сложности

Сделанные «Черкизово» в 2024 году инвестиции в расширение производственных мощностей, в том числе за счет M&A, создают возможности для дальнейшего роста объемов производства куриного мяса, говорит представитель агрохолдинга. Так, приобретение в конце прошлого года компании «Руском» позволит группе в текущем году получить дополнительные 60 тыс. т мяса бройлеров в живом весе. Кроме того, введенные в эксплуатацию новые птичники в Алтайском крае увеличат объемы производства куриного мяса еще на 15 тыс. т в год.



Среди факторов, которые влияли в прошлом и могут влиять в этом году на мясной бизнес компании, представитель «Черкизово» называет сырьевую инфляцию, нехватку рабочей силы и сбои в цепочке поставок. «Кроме того, высокая стоимость заемного капитала и сокращение субсидированного финансирования оказывают существенное негативное влияние на нашу чистую прибыль и ликвидность, а также затрудняют выполнение инвестиционного плана компании на 2025 год», — добавляет он.







ГАП «Ресурс» в этом году планирует сохранить объем производства на достигнутом уровне. Для его последовательного наращивания компания реализует ряд инвестиционных проектов по модернизации и строительству новых птицеводческих объектов в Самарской, Саратовской и Тверской областях, а также других регионах присутствия. Дополнительные объемы планируется получить в 2027 году, рассказывает представитель группы.



«В 2025-ом ожидаем плавный рост выпуска на 3-4%: продолжим работать над совершенствованием производственных процессов и реализацией текущих проектов, — делится Андрей Шкрылев из «Сибагро». — Основной фактор, влияющий на мясной бизнес, — это рост кредитных ставок. Он затронул все сферы, начиная от выращивания зерна, животных и заканчивая переработкой и продажами продукции. В целом у нас позитивный настрой на реализацию нашей продукции как внутри России, так и по экспортным поставкам, где ожидаем почти 20% роста».







«Агроэко» в 2025 году планирует более значительное увеличение объемов производства свинины, до 354 тыс. т, или на 23 тыс. т (+7%) в живом весе. Как отмечают в производственном департаменте компании, положительная динамика будет достигнута в первую очередь за счет ввода и поэтапного выхода на проектные мощности новых площадок, а также за счет максимального использования мощностей действующих комплексов, работой над выравниванием и улучшением производственных показателей.



«Талина» в этом году планирует произвести 175 тыс. т свинины в живом весе. По словам представителя агрохолдинга, рост будет связан как с улучшением производственных показателей, так и выходом на проектную мощность введенного селекционно-генетического центра.



При этом в компании отмечают, что в прошлом году на рынке наблюдался опережающий рост затрат на производство свинины более чем на 4%, который был вызван повышением стоимости комбикормов, трудовых ресурсов, импортных ветеринарных препаратов и запасных частей, значительным увеличением стоимости кредитных ресурсов. При этом цена реализации свинины снизилась более чем на 1%. В связи с этими ценовыми «ножницами» доходность отрасли упала. «В 2025 году ожидаем рост производственных затрат на уровне 10-15%, при этом сопоставимого удорожания свинины не прогнозируется, — говорит представитель компании. — В этом году мы продолжим развивать экспорт продукции свиноводства как за счет уже освоенных рынков Вьетнама и Гонконга, так и за счет начала поставок в Китай».



Прибавят за счет сделки? В марте СМИ сообщали, что новгородский агрохолдинг «Адепт», который занимается свиноводством и выпуском готовой мясной продукции, ведет переговоры о продаже своих активов структурам тайской CP Foods («Чароен Покпанд Фудс»). Речь идет о свиноводческом направлении, которым управляет ООО «Новгородский бекон». По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, это крупный региональный агрохолдинг, но его собственники не заинтересованы в развитии свиноводства и сократили эту деятельность, хотя производственные мощности у «Новгородского бекона» остались.



В группу входят три предприятия: «Новгородский бекон» (птицеводство, свиноводство, растениеводство, производство комбикормов); «Великоновгородский мясной двор» (мясоперерабатывающее предприятие, включающее убой скота и полный цикл переработки мяса) и «Адепт» (предприятие оптово-розничной торговли продуктами питания с собственной фирменной торговой сетью «Новгородский бекон» в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге).



В конце прошлого года пресс-служба правительства Новгородской области сообщала, что в 2025 году ООО «СПФ «Серебряные пруды» (принадлежит CP Foods через компанию RBPI) откроет свинокомплекс мощностью до 14 тыс. т мяса в год. По информации «Нового проспекта», производство будет запущено на площадях «Новгородского бекона», которые пока находятся у инвестора в аренде.

«Хорошее дело» в этом году планирует сохранить производство мяса птицы примерно на уровне прошлого года и продолжит развивать экспорт. «В географии продаж готовой продукции мы стали шире. За прошедший год продукция птицефабрики была отправлена в 82 региона России и шесть зарубежных стран. В пределах России реализовано 93% продукции, экспорт составил 7% от общего объема продаж. На внешние рынки продали почти 9,5 тыс. т, из них основной объем ушел в Казахстан — порядка 7,9 тыс. т, — делится представитель холдинга. — В прошлом году мы получили разрешение от Россельхознадзора на экспорт мяса птицы и субпродуктов в Китай. Была проделана большая работа: организован участок обработки куриных лап до экспортной кондиции, внедрена индивидуальная сдельная оплата труда на этом участке. За неполный прошлый год было реализовано 700 т куриных лап».



«Продо» в этом году уменьшит производство свинины до 17,1 тыс. т в живом весе, а в 2026-м увеличит его до 26,48 тыс. т. «Снижение будет связано с комплектацией ремонтным молодняком новой производственной площадки ПК “Чунаевский-2”. Повышение производственных показателей в 2026 году будет обеспечено за счет ввода новой площадки — второй очереди свинокомплекса “Чунаевский-2” (товарная ферма полного цикла на 3,1 тыс. свиноматок с общим объемом реализации 11 тыс. т в год.), реконструкция которого будет закончена к ноябрю этого года», — поясняет представитель группы.



«Таврос» в этом году рассчитывает обеспечить органический прирост производства на 3-5% за счет дальнейшего улучшения эффективности. «Удорожание кормов и рост фонда оплаты труда продолжат влиять на общую доходность, но показатель рентабельности из расчета на 1 кг продукции остается на достаточном уровне для дальнейшего развития, — комментирует Жанна Шилова. — Меняется и конечный потребитель, его запросы и предпочтения мясных продуктов. Мы видим эти тренды и работаем с ними — больше здорового и чистого белкового продукта, больше удобства и свежести. Растут требования по обеспечению эффективных процессов — охлаждения и заморозки, качества и экологичности упаковки, скорости и точности планирования и логистических операций».







Сейчас компания сосредоточена на обеспечении мясом внутреннего рынка, на развитии мясопереработки (на Раевском мясокомбинате «Альшей-мясо»). «При этом экспорт — один из приоритетных направлений развития как для отрасли, так и для нашей компании на долгосрочную перспективу, — отмечает Шилова. — Так как при насыщении отечественного рынка важно диверсифицировать каналы продаж, “Родниковский свинокомплекс” имеет аккредитацию на экспорт свинины в страны Таможенного союза и дальнего зарубежья, и мы готовимся к организации и началу этих поставок».



«Комос Групп» в этом году рассчитывает увеличить производство свинины на 7,7%, до 36,2 тыс. т в основном за счет изменения технологии выращивания поголовья на убой, а также подходов к кормлению — внедрению более энергетически насыщенной кормовой программы. «Рост объемов производства мяса птицы в 2025 году составит 3%, до 43,9 тыс. т, что связано с изменением технологии выращивания цыплят-бройлеров, а также с реконструкцией и модернизацией инкубатора, — рассказывает представитель компании. — Планируемое снижение объемов производства мяса КРС до 705 т обусловлено продолжающейся работой со стадом для поддержания общей продуктивности».

