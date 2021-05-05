Кризис не помешал нарастить мяса. Участники шестого рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году выпустили почти 6 млн т мяса

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Хотя 2020 год стал крайне непростым, лидеры мясного рынка продолжили наращивать объемы и в сумме дали 53% от общего производства в стране и 65% — от выпуска в сельхозорганизациях. Годом ранее на топ-20 приходилось чуть более 50% и 63% соответственно. По сравнению с 2019-м участники рейтинга прибавили, оценочно, почти 530 тыс. т, или 9,7%

По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства выпустили 11,2 млн т мяса скота и птицы (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) — на 369 тыс. т, или на 3,4%, больше, чем в 2019-м. В том числе производство свинины выросло на 350 тыс. т (9%), птицы и говядины — осталось почти без изменения (плюс 17 тыс. т и 5,5 тыс. т соответственно). Участники рейтинга, по расчетам «Агроинвестора», выпустили почти 3 млн т мяса бройлера — 59,5% от общего объема в стране. Производство свинины лидерами мясного рынка составило около 2,6 млн т, или 60% от показателя в целом. Если в рейтинге по итогам 2019 года разница между производством бройлера и свинины была на уровне 700 тыс. т, то сейчас она сократилась примерно до 400 тыс. т. Основной прирост объемов в топ-25 — примерно 460 тыс. т — обеспечила именно свинина.







Лидеры держатся за свои места



Первая пятерка рейтинга за прошлый год не изменилась. Как и в предыдущих пяти списках, лидерство уверенно удерживает группа «Черкизово». В прошлом году ее предприятия выпустили около 883,7 тыс. т мяса, в том числе 595,5 тыс. т бройлера, свыше 239 тыс. т свинины и 49 тыс. т индейки. По сравнению с 2019-м общий объем увеличился на 54 тыс. т, позитивная динамика была во всех сегментах. Рост по бройлеру связан с выходом на полную мощность фабрик в Курской области и Алтайском крае, с фокусированием на здоровье и качестве выращиваемой птицы, а также с интенсификацией производства на всех предприятиях, поясняет представитель холдинга. «В целом прошлый год был успешным для птицеводческого сегмента компании: отмечался рост продаж брендированной продукции под марками „Петелинка“ и „Куриное царство“, увеличились экспортные отгрузки курицы, в первую очередь за счет рынка Китая», — добавляет он. Увеличение выпуска свинины на 7% обусловлено вводом новых мощностей и оптимизацией производственных процессов.



Совместное предприятие «Черкизова» и испанской Grupo Fuertes нарастило выпуск индейки в Тамбовской области примерно на 8 тыс. т (19%). Летом прошлого года была запущена вторая очередь комплекса «Тамбовская индейка», инвестиции составили 4 млрд руб. После ввода в эксплуатацию всех объектов мощность предприятия увеличится в 1,5 раза — до 85 тыс. т в живом весе. В перспективе компания планирует расширить выпуск до 100 тыс. т.



Как составлялся рейтинг В основе рейтинга — открытые данные компаний, информация о производителях свинины и мяса бройлера, которую агрегируют Национальный союз свиноводов и Национальный союз птицеводов, а также экспертные оценки. Показатели компаний, вошедших в лонг-лист, уточнялись путем обзвона и направления письменных запросов. Если данные указывались в живом весе, «Агроинвестор» пересчитывал показатели в убойный вес согласно коэффициентам, которые использует Росстат для сельхозорганизаций: 0,75 для птицы (для индейки — 0,82), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС.

Объемы производства компаний, не уточнивших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, в том числе годовых отчетов, новостных публикаций, корпоративных изданий; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и оценок экспертов; материалов СМИ и региональных администраций. Сноска «оценка» ставилась, если объем производства хотя бы одного вида мяса у компании был оценен только источниками на рынке. Оценки рассчитаны как среднее арифметическое показателей, озвученных экспертами. Данные отраслевых союзов рассматриваются как фактические, а не оценочные. Список не претендует на безоговорочную полноту данных и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ, а также что объемы производства у компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за разницы коэффициентов убойного выхода.

Занявший второе место «Мираторг» не ответил на запрос и не уточнил цифры производства. В открытых источниках показатели работы компании на момент написания статьи не публиковались, отчетность также не была обнародована. По данным Национального союза свиноводов (НСС), в 2020 году холдинг произвел свыше 522 тыс. т свинины в живом весе, по информации Национального союза птицеводов (НСП), объем выпуска бройлера составил 144 тыс. т. Хотя данные союза по другим компаниям указаны в живом весе, по опыту предыдущих рейтингов, «Мираторг» всегда давал показатели по птице в убойном весе. Кроме того, согласно отчетности холдинга за 2019 год, тогда он выпустил 137 тыс. т бройлера в убойном весе и в 2020-м планировал увеличить производство. Поэтому показатель 144 тыс. т в рейтинге учтен как убойный вес.



В прошлом году «Мираторг» сообщал, что планирует расширить выпуск говядины на 20%, ягнятины — на 83%. Оценочно, производство говядины и телятины составило около 170 тыс. т, ягнятины — около 0,6 тыс. т. В общий зачет идет суммарная оценка на уровне 721,8 тыс. т. Разница в объемах между «Черкизовым» и ближайшим преследователем «Мираторга» не дает оснований считать, что компания могла бы стать первой или оказаться на строчку ниже: маловероятно, что фактическое производство говядины и ягнятины сильно отличается от оценки, а если показатель по бройлеру нужно было рассматривать как живой вес и переводить в убойный, то суммарное значение по всем видам мяса будет на уровне 685 тыс. т — то есть холдинг все равно на второй позиции, хотя он и приблизился к «Черкизову». Если по итогам 2019 года разница между ними составляла почти 276 тыс. т, то сейчас — около 162 тыс. т. При этом «Мираторг» продолжит наращивать производство, в частности за счет реализации проекта удвоения мощностей в свиноводстве.



Третью строчку сохранила ГАП «Ресурс», которая в прошлом году выпустила 591 тыс. т бройлера, объем производства в живке увеличился с 645 тыс. т до 708 тыс. т. Компания предоставила данные как в живом, так и в убойном весе; при расчете со средним коэффициентом 0,75 убойный вес составил бы 531 тыс. т, разница не влияет на положение группы в топ-25, в зачет, согласно методике, идет показатель, который дала компания. В этом году холдинг планирует произвести примерно 720 тыс. т мяса птицы в живом весе. «С точки зрения внешних факторов объем производства будет зависеть в том числе от снятия ограничений по COVID-19, развития ситуации с распространением гриппа птиц и других, а также от хода реализации наших проектов, — комментирует старший вице-президент, исполнительный директор «Ресурса» Дмитрий Незнанов. — В этом году группа планирует модернизировать производственные объекты в Оренбургской области и завершить реконструкцию площадок для содержания родительских стад в Краснодарском крае и Адыгее, одна из них — „Кошехабльская“ — была открыта в марте. Кроме того, мы планируем ввести в эксплуатацию две новые площадки выращивания цыплят-бройлеров в Тамбовской области». Если говорить о новых активах, то свое влияние, безусловно, окажет передача ГАП «Ресурс» в аренду объектов ростовского дивизиона ГК «Белая птица», добавляет топ-менеджер.



О том, что холдинг берет в аренду ростовские мощности некогда одного из крупнейших производителей мяса бройлеров — «Белой птицы», стало известно в середине марта. Соответствующее соглашение группа подписала с основным кредитором обанкротившегося актива — банком «Траст». Сделка позволит «Ресурсу» в кратчайшие сроки снизить зависимость от импорта инкубационного яйца: по предварительным подсчетам, объем его производства составит около 100 млн штук в год, что позволит полностью закрыть потребности компании.







«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева сохранил четвертое место в рейтинге с общим производством мяса на уровне 360,8 тыс. т. По уточненным данным, по итогам 2019 года объем выпуска в сумме составил около 343 тыс. т, таким образом, показатель увеличился на 18 тыс. т. В частности, компания нарастила производство свинины с 94,2 тыс. т почти до 113 тыс. т в живом весе за счет улучшения продуктивности на действующих свинокомплексах и запуска на полную мощность после реконструкции комплекса «Венцы-Заря», поясняет представитель компании. В 2021 году производство мяса предполагается сохранить примерно в том же объеме.



Пятерку лидеров замыкает холдинг «Приосколье». Компания не ответила на запрос и не уточнила результаты работы в прошлом году. По данным НСП, она произвела 435 тыс. т бройлера в живом весе — около 326,2 тыс. т в убойном. В 2019-м объем был немного больше — 452 тыс. т живка. Сейчас у некогда крупнейшего в стране производителя мяса бройлера остались активы лишь в Белгородской области, при этом на рынке время от времени появляется информация о том, что и они могут быть проданы. Летом 2020 года эксклюзивным советником «Приосколья» по стратегическому развитию, привлечению инвестиций и расширению бизнеса стала компания Unicorn Capital Advisers GmbH. «Коммерсантъ» тогда писал, что интерес к переговорам уже подтвердили ряд российских и зарубежных компаний, в их числе назывались «Черкизово», «Русагро» и тайская CP Foods, однако о каких-либо сделках «Приосколья» к моменту подготовки статьи не сообщалось.







Рост свиньей



С седьмой на шестую строчку рейтинга поднялся «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods), увеличивший производство почти на 24 тыс. т до 288,9 тыс. т. Прирост обеспечен за счет расширения выпуска свинины на 35 тыс. т в живом весе, тогда как показатель по бройлеру почти не изменился (около 250 тыс. т живка). «Расширение производства на птицефабрике „Северная“ мы почувствуем только по результатам этого года», — уточняет представитель компании. Также холдинг планирует и дальше увеличивать выпуск свинины —за счет как запуска новых проектов, так и сделок M&A. В частности, сейчас входящая в его структуру группа RBPI возводит свинокомплексы общей стоимостью почти 10 млрд руб. в Нижегородской области.







Холдинг «Белгранкорм» опустился с шестого на седьмое место, его производство в прошлом году незначительно — на 2,2 тыс. т — сократилось, составив 265,8 тыс. т. Компания увеличила производство свинины (на 5,3 тыс. т до 76,6 тыс. т в живом весе), но при этом сократила выпуск бройлера (почти на 13 тыс. т до 274 тыс. т живка). По говядине был прирост на уровне 0,1 тыс. т до 1,1 тыс. т в живом весе. В этом году компания планирует выпустить 315,1 тыс. т бройлера, 73 тыс. т свинины и 1,2 тыс. т говядины (все — живой вес). «Рост или спад производства будет зависеть от ситуации на рынке, спроса на различные виды мяса и изделий из него», — поясняет представитель «Белгранкорма», уточняя, что проектов расширения бизнеса сейчас нет.



С девятой на восьмую позицию переместился «Великолукский агрохолдинг», не ответивший на запрос. Как следует из данных НСС, за прошлый год компания увеличила выпуск свинины с 267 тыс. т до 307,9 тыс. т в живом весе, став вторым в стране производителем этого вида мяса после «Мираторга». В рейтинг идет показатель, переведенный в убойный вес, — 240,2 тыс. т.



С таким же результатом в топ-25 входит группа «Русагро». По ее данным, в прошлом году она выпустила 308 тыс. т свинины в живом весе, вероятно, это округленный показатель, поскольку НСС дает 307,7 тыс. т. Если ориентироваться на информацию отраслевого союза, то по живку агрохолдинг Вадима Мошковича незначительно отстает от «Великолукского». При этом показатели убойного выхода у этих компаний могут различаться, поэтому не стоит исключать, что объемы «Русагро» выше. Тем не менее эти игроки ранжированы в топ-25 так, как и в списке крупнейших производителей свинины от НСС — там впереди «Великолукский». При этом по итогам прошлого года «Русагро» стала одним из лидеров рейтинга по динамике роста, прибавив почти 51 тыс. т. По словам гендиректора компании Максима Басова, это результат повышения технологических показателей и сохранности. В этом году группа продолжит увеличивать производство за счет запуска приморских площадок и дальнейшего улучшения показателей.



Первую десятку замыкает «Сибагро» (прежде — «Сибирская аграрная группа») с 225,9 тыс. т мяса, что на 6,3 тыс. т больше, чем в рейтинге за 2019 год. В том числе выпуск свинины вырос примерно на 10 тыс. т до 252,2 тыс. т, бройлера — снизился на 2 тыс. т до 39 тыс. т (все — в живом весе). Несмотря на позитивную в целом динамику, компания опустилась на две позиции — сказался более существенный рост других участников рынка.



Группа активно расширяется за счет сделок M&A. Так, в 2019 году она купила у холдинга «КоПитания» два свиноводческих комплекса в Новосибирской и Кемеровской областях с совокупным поголовьем свыше 500 тыс. свиней. Также в апреле она сообщила о покупке активов холдинга «Промагро» в Белгородской области. Благодаря сделке, выходу на полную мощность после завершения санации на свинокомплексе в Кемеровской области, запуску третьей очереди свинокомплекса в Новосибирской области и росту объемов на других предприятиях в 2021 году «Сибагро» планирует выпустить 400 тыс. т свинины в живом весе.



Кто выбыл В этом году из рейтинга выбыли агрохолдинги «Равис» и «СИТНО», по итогам 2019-го занимавшие 23-е и 25-е места. Первый выпустил 77 тыс. т бройлера в живом весе (57,7 тыс. т в убойном) против 104 тыс. т живка в 2019-м. Хотя компания также производит свинину и говядину (1,5 тыс. т, 3,5 тыс. т), объемы оказались недостаточными, чтобы остаться в топ-25. «СИТНО», по данным Национального союза птицеводов, выпустила 96 тыс. т бройлера в живом весе (около 72 тыс. т в убойном). Учитывая, что разница с занявшей 25-е место «Талиной» составляет всего 1 тыс. т и что коэффициенты убойного выхода у компаний могут отличаться от средних, возможно, на 25-й строчке рейтинга должна была быть «СИТНО».

Выпуск индейки тоже в плюсе

С 13-го на 11-е место поднялась «АгроПромкомплектация», за год увеличившая производство свинины почти на 44 тыс. т до 200,8 тыс. т. Компания не ответила на запрос, однако на ее сайте есть информация, что в прошлом году она выпустила 257,5 тыс. т свинины в живом весе. При этом фактический объем производства мяса, очевидно, больше: кроме свиноводства, она занимается молочным животноводством, а значит, есть шлейф КРС — это мясо также традиционно учитывается в рейтинге. Но, поскольку объемы выпуска говядины наверняка не превосходят 25 тыс. т — разницу с «Сибагро» — место компании все равно бы не изменилось.



Холдинг «Агро-Белогорье», несмотря на рост производства свинины на 9,1 тыс. т до 190,8 тыс. т, опустился с 11-го на 12-е место. По информации компании, в прошлом году она произвела около 244,6 тыс. т товарной свинины в живом весе. Все комплексы группы компаний справились с производственной программой по реализации на убой, перевыполнив общий план на 5,6%. «В 2020 году нам удалось максимально нарастить поголовье свиней, увеличить среднесуточные привесы, а следовательно, вырос и объем реализации, — комментирует директор по свиноводству «Агро-Белогорья» Евгений Гузенко (цитата по пресс-релизу компании). — В 2021 году в планах сохранить и улучшить достигнутые результаты. Предстоит большая работа по увеличению продуктивности основного стада, улучшению сохранности, снижению конверсии корма». Компания также занимается молочным животноводством, однако она не ответила на запрос и не уточнила объем производства говядины от шлейфа молочного стада. Учитывая разницу с «АгроПромкомплектацией» и то, что ее объем также указан без учета говядины, маловероятно, что эти компании должны поменяться местами.



С 16-й на 13-ю строчку переместился холдинг «Агроэко», за прошлый год нарастивший выпуск свинины на 50,4 тыс. т до 176,8 тыс. т. В живом весе объем увеличился на 64 тыс. т до 226,7 тыс. т. «Это стало возможным благодаря запуску новых площадок. Только в Воронежской области в прошлом году были введены в эксплуатацию четыре фермы и две площадки селекционно-генетического центра, в Тульской области завершено формирование животноводческого кластера», — рассказывает представитель компании, уточняя, что она вышла на плановые мощности и продолжит работать в рамках этих объемов. В этом году «Агроэко» намерена приступить к запуску мясоперерабатывающего завода в ТОСЭР «Павловск» (Воронежская область) с объемом переработки 3,8 млн свиней в год. С его вводом компания завершит организацию производства полного цикла.



С 12-й на 14-ю строчку опустилась группа «Продо», незначительно — на 3 тыс. т до 163,3 тыс. т — снизившая производство. В 2020 году компания выпустила 191,5 тыс. т бройлера и 25,3 тыс. т свинины (обе цифры — живой вес). По сравнению с 2019-м по бройлеру произошло сокращение на 0,5 тыс. т, по свинине — на 4,2 тыс. т.



Крупнейший в стране производитель индейки «Дамате» остался на 15-м месте, хотя и увеличил выпуск примерно на 20 тыс. т до 151 тыс. т. Рост связан с завершением проекта расширения мощностей до 155 тыс. т в год в Пензенской области и перезапуском бывшего комплекса «Евродона» в Ростовской области, поясняет представитель компании. «Дамате» начала проект по возобновлению производства летом прошлого года и за шесть месяцев восстановила все этапы от инкубации до птицеперерабатывающего завода. В конце 2020 года был начат выпуск продукции, он составил 2 тыс. т. В 2021-м группа продолжит поэтапное увеличение мощностей до плановых показателей в 85 тыс. т в год.



Также в прошлом году компания открыла новое направление — производство утки, взяв в управление крупнейший в России промышленный комплекс в Ростовской области — бывшие активы «Донстара». «Восстановление производства заняло несколько месяцев, уже в конце года компания выпустила первые партии продукции под брендом „Озерка“», — говорит представитель «Дамате». Объемы выпуска были незначительные и не влияют на итоговый результат группы в рейтинге, однако в перспективе значение этого сегмента существенно увеличится: проектная мощность комплекса — 20 тыс. т мяса утки в год. В 2021-м «Дамате» планирует выпустить около 215 тыс. т индейки и более 15 тыс. т утки, уточняет представитель холдинга.



По итогам этого года в зачет у «Дамате» добавится еще и баранина, проект по производству которой она реализует на Северном Кавказе. Компания планирует производить примерно 12,6 тыс. т продукции в год. В структуру проекта войдут племенные и откормочные площадки на 54 тыс. скотомест, мясоперерабатывающий завод и сервисная компания. Для переработки баранины «Дамате» купила завод в Черкесске и уже приступила к его реконструкции, которую планируется завершить в этом году. Предприятие будет выпускать 42 т продукции в сутки.







Новые участники прибавят в объеме



«Траст Птицеводческие активы» сократил производство на 2,9 тыс. т и опустился с 14-го на 16-е место, выпустив 139,4 тыс. т мяса. В том числе объем производства бройлера на площадках «Здоровой фермы» составил 101,16 тыс. т (109 тыс. т в 2019-м), в группе «Русское зерно» — 69 тыс. т (62,6 тыс. т, все цифры — живой вес). Выпуск свинины сократился с 19 тыс. т до 15,1 тыс. т в живом весе. В этом году группа планирует сохранить производство бройлера примерно на том же уровне, а по свинине увеличить показатель до 19,3 тыс. т живка. При этом из-за ухудшения экономической ситуации компания приостановила часть инвестиционных проектов по модернизации площадок, говорит представитель «Траста».



Группа «Хорошее дело» в прошлом году выпустила в сумме около 125,2 тыс. т мяса, основной объем пришелся на производство бройлера птицефабрикой «Чамзинская» (119 тыс. т). По живому весу прирост составил почти 5% (6,7 тыс. т) до 147,6 тыс. т за счет ввода в эксплуатацию новой площадки выращивания птицы, говорит представитель холдинга. Рост по КРС (шлейф молочного стада) и свинине также связан с запуском новых площадок. Несмотря на позитивную динамику, позиция холдинга в рейтинге не изменилась — он стал 17-м. В этом году группа продолжит наращивать объемы выпуска, в том числе по птице за счет улучшения продуктивности возможный прирост составит также около 5%, до 158 тыс. т в живом весе.



18-ю строчку занимают белгородские площадки «Белой птицы» со 100,5 тыс. т бройлера — на 3 тыс. т больше, чем в 2019 году, когда она была 19-й в рейтинге. Компания не ответила на запрос, по данным НСП, в прошлом году она выпустила 134 тыс. т птицы в живом весе.



Ставшая 19-й «Агросила» также не уточнила показатели, по информации НСП, она произвела 123 тыс. т бройлера в живом весе — около 92,2 тыс. т в убойном, что примерно соответствует показателю 2019 года. Тем не менее компания поднялась с 20-го на 19-е место. Холдинг занимается производством молока и откормом шлейфа КРС, так что фактический показатель по мясу должен быть больше. Однако, учитывая разницу в объемах с «Белой птицей» — свыше 8 тыс. т, маловероятно, что «Агросила» должна была занять более высокую позицию.



С 21-й на 20-ю строчку переместилась АПК «Дон», которая произвела около 87,9 тыс. т свинины — на 2,2 тыс. т больше, чем в 2019 году. Компания не ответила на запрос, для расчета использованы данные НСС — 112,7 тыс. т свинины в живом весе.



«Ариант» поднялся с 24-го на 21-е место благодаря росту производства свинины на 13,8 тыс. т до 87,7 тыс. т. Компания также не уточнила показатели работы, для расчета взяты цифры НСС — 112,4 тыс. т живка. Учитывая минимальную — 0,3 тыс. т — разницу с АПК «Дон» и, возможно, более высокий показатель выхода в убойном весе, нельзя исключать, что «Ариант» должен быть 20-м.



На 22-м месте находится холдинг «КоПитания» с оценочным показателем 80,3 тыс. т мяса. Компания не ответила на запрос. По данным НСС, в прошлом году она произвела 59,7 тыс. т свинины в живом весе, объем выпуска птицы отраслевые аналитики оценили на уровне 45 тыс. т в живом весе. По сравнению с 2019 годом, когда холдинг был на 18-й строчке, объем производства сократился примерно на 32 тыс. т из-за продажи части активов.



Холдинг «Комос Групп» выпустил около 78,1 тыс. т мяса, в том числе 34,8 тыс. т свинины, 42,1 тыс. т птицы и около 1,2 тыс. т говядины. Компания предоставила данные как в живом, так и в убойном весе, для рейтинга использованы последние. Если бы показатели переводились в убойный вес по средним коэффициентам, то общий объем производства составил бы 81,7 тыс. т и компания опередила «КоПитания».



В прошлом году «Комос Групп» увеличила производство всех видов мяса. В свиноводстве прирост составил около 5,5% за счет повышения эффективности работы, равно как и в птицеводстве. Так, в родительском стаде количество цыплят на начальную несушку увеличилось с 145,85 в 2019-м до 164,3 в 2020 году, также вырос индекс эффективности по бройлерному стаду — с 401 до 423, сравнивает представитель компании. «Прирост объемов производства мяса КРС в 2020 году составил 14%, что связано с закрытием в конце 2019 — начале 2020 года небольших молочных ферм и с выбраковкой стада», — добавляет она. В этом году холдинг незначительно снизит выпуск свинины из-за предстоящей масштабной реконструкции на производственных площадках.



Замыкают рейтинг два новичка — «Эксима» и «Талина». По данным НСС, в прошлом году они произвели 99,1 тыс. т и 93,7 тыс. т свинины в живом весе — 77,3 тыс. т и 73 тыс. т в убойном. Входящий в холдинг «Эксима» «Знаменский СГЦ» реализует проект по увеличению свиноводческих мощностей в Орловской области. В первом полугодии 2020-го компания ввела в эксплуатацию три племенных репродуктора (два маточника и откорм). Всего в ходе модернизации и расширения предприятия создаются шесть репродукторов, холодильный цех, очистные сооружения. Производительность площадок вырастет до 1 млн свиней в год, инвестиции в проект составляют 7,5 млрд руб. «Талина» тоже намерена увеличивать производство. В частности, компания планирует построить в Мордовии еще 13 свинокомплексов, завод по убою скота и комбикормовый завод. Также к 2025 году холдинг хочет расширить земельный банк со 107 тыс. га до 300 тыс. га.



Себестоимость продолжит повышаться



Говоря о факторах, которые влияли на мясной бизнес в прошлом году и продолжают сказываться в этом, участники рынка отмечают рост себестоимости из-за девальвации рубля и удорожания компонентов кормов, падение реальных доходов населения, а также эпизоотическую ситуацию. Так, из-за распространения гриппа птиц и африканской чумы свиней (АЧС) снизился объем предложения продукции. По данным Росстата, в первом квартале производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах сократилось на 2,2% до 3,46 млн т в живом весе — сказалась отрицательная динамика в птицеводстве (минус 5,1% до 1,53 млн т в живом весе) и замедление прироста в свиноводстве (плюс 0,4% к первому кварталу 2019-го, до 1,29 млн т живка). Это спровоцировало рост цен на мясо, в частности, курица в рознице к 12 апреля была в среднем на 14,6% дороже, чем в декабре 2020-го, отмечал Росстат. Стоимость свинины за тот же период увеличилась на 2,8%, при этом в опте в феврале повышение было двузначным, но в марте ситуация стала стабилизироваться. По птице в апреле цены реализации также пошли вниз.



По словам представителя «Дамате», главным фактором, повлиявшим на развитие бизнеса в прошлом году, стала пандемия, которая отразилась на потребительском поведении: объем разовой покупки вырос, но частота сократилась. Основное влияние на изменение себестоимости в 2020 году оказал рост цен на компоненты кормов, изменение курса рубля и как следствие — увеличение стоимости закупки инкубационного яйца и упаковки.







«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева оценивает, что себестоимость производства свинины в этом году продолжит расти и увеличится на 3,11 руб./кг живого веса, бройлеров — на 4,42 руб./кг. «Основной фактор — повышение стоимости кормов, — поясняет представитель холдинга. — Цены реализации в текущем году планируем с 10-15% ростом к 2020-му. Основной драйвер — мясо птицы, которое тянет вверх остальные виды мяса». Однозначно, на себестоимость продукции повлиял рост цен на зерно и кормовые добавки, подтверждает представитель «Хорошего дела». «Из-за этого нам придется менять политику ценообразования и увеличивать отпускные цены на ряд позиций ассортимента продукции», — говорит она.



«Комос Групп» в этом году прогнозирует увеличение себестоимости продукции на 10-15%. Это связано со значительным ростом цен на зерно, кормовые компоненты, ветеринарные препараты, энергоресурсы, импортное оборудование и запчасти из-за падения курса национальной валюты. «Русагро», напротив, рассчитывает на снижение себестоимости при повышении отпускных цен на продукцию.



«В начале года производители, у которых были обнаружены случаи заболевания птицы, были вынуждены снижать объемы и увеличивать санитарные разрывы, также в связи с эпидемиологической ситуацией возникла нехватка инкубационного яйца, что оказало негативное влияние на баланс и повлияло на рост цены реализации», — рассказывает представитель «Траст ПА». По прогнозу компании, к концу первого полугодия производство полностью восстановится и постепенно увеличится. Во втором полугодии ожидается снижение цены на фоне перепроизводства мяса птицы и свинины, что не будет компенсировано экспортом, считает она.



Негативная тенденция в производстве мяса птицы нивелируется, отмечал в апреле гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Если за январь — февраль снижение выпуска мяса птицы в сельхозорганизациях было на уровне 6,2%, то в марте относительно марта прошлого года было минус 3,75%, сравнивал он. Союз прогнозирует, что по итогам мая отрасль выйдет на показатели мая 2020-го, в целом по году объемы выпуска продукции также будут стабильными.



А вот Национальный союз свиноводов на фоне распространения АЧС скорректировал прогноз роста отрасли. В 2021 году производство свинины увеличится на 150-170 тыс. т (3-5%) в убойном весе, тогда как ранее потенциал прироста оценивался на уровне 250-260 тыс. т. При этом в ближайшей перспективе вероятности снижения производства нет, и даже наоборот, есть риск перепроизводства, отметил гендиректор союза Юрий Ковалев. По его словам, перенасыщение рынка свинины — по-прежнему главный вызов следующих двух-трех лет. На этом фоне цена на этот вид мяса будет снижаться, хотя по итогам 2021 года она, видимо, останется на уровне 2020-го — около 100 руб./кг за живок, считает он.

