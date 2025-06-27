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Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

По итогам года прирост производства свинины замедлится

В первом полугодии ожидается снижение выпуска

| Агроинвестор |

Экспорт свинины в первом полугодии может увеличиться на 53%
Экспорт свинины в первом полугодии может увеличиться на 53%

По прогнозу (), по итогам первого полугодия производство свинины снизится на 1,1%, или 33,7 тыс. т, до примерно 3 млн т в живом весе. В том числе в сельхозорганизациях сокращение составит 0,9%, до 2,85 млн т. Такие данные привел гендиректор Юрий Ковалев в ходе годового собрания союза. Ежемесячная динамика производства в январе-июне находится в диапазоне от минус 2% до нуля в основном из-за сокращения выпуска в приграничных регионах и ветеринарных проблем, а также завершения инвестиционного цикла, пояснил он. Тем не менее, по итогам года ожидает прироста выпуска в пределах 0,5-1%.

С 2005 года производство свинины в сельхозпредприятиях ежегодно увеличивалось на 5-10%, напомнил Ковалев. Это позволило заместить импорт, увеличить внутреннее потребление до максимальных за последние 30 лет 31,3 кг на человека по итогам прошлого года, а также довести объем экспорта до 6-8% от уровня производства. До 2030 года, по прогнозу , отрасль будет прибавлять не более чем по 1,5-2% в год. Однако речи о стагнации производства не идет, подчеркнул Ковалев, это заранее спланированный переход к зрелому рынку, и такой динамики прироста будет достаточно для выполнения целевых показателей по увеличению производства и наращиванию внешних поставок.

Кроме того, этого дополнительного объема будет достаточно для удовлетворения вероятного дальнейшего роста спроса, вместе с тем, будет минимизирован риск перенасыщения рынка, что было бы возможно при более существенном наращивания производства, обратил внимание Ковалев. Это важно еще и на фоне повышения производства мяса птицы, которое по итогам первого полугодия, по расчетам союза, увеличится на 3,3%, до 3,56 млн т в живом весе. В целом производство мяса в январе-июне может вырасти на 0,6%, до более чем 7,8 млн т в живом весе, следует из презентации Ковалева.

Несмотря на некоторое сокращение выпуска свинины, ее экспорт в первом полугодии может увеличиться на 53% и превысить 200 тыс. т (с учетом живых свиней, шпика и субпродуктов) примерно на $500 млн. Суммарный вывоз мяса за январь-июнь оценивает в 450 тыс. т на $1 млрд, прирост к аналогичному периоду прошлого года составит 32% в натуральном выражении. Снижение производства и увеличение экспорта привели к уменьшению располагаемых ресурсов свинины почти на 100 тыс. т, что позволило предотвратить резкий обвал цен на нее в период низкого спроса в январе-апреле, обратил внимание Ковалев.

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