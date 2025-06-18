«Таврос» построит свинокомплекс за 14,6 млрд рублей в Ленинградской области

Мощность свинокомплекса составит 60 тысяч тонн в живом весе в год Ю. Эйвазова / Ведомости

Правительство Ленинградской области и «Мясоперерабатывающий комбинат “Тосненский”» (входит в группу «Таврос») в ходе Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, которое предполагает строительство в регионе свинокомплекса мощностью 60 тыс. т свинины в живом весе в год. В его состав войдут четыре производственные площадки, каждая из которых рассчитана на содержание 2,7 тыс. свиноматок. Общий объем инвестиций составит 14,6 млрд руб., сообщили «Агроинвестору» в компании. Выход комплекса на проектную мощность с учетом этапности реализации проекта запланирован на 2029 год.



Еще одно соглашение с правительством Ленинградской области заключил также входящий в «Таврос» агрокомплекс «Оредеж»: компания планирует увеличить производство яиц в регионе почти на 550 млн штук, до 1 млрд штук в год. Об этих планах компания сообщала в марте, сейчас она заручилась поддержкой региональных властей и подтвердила сроки реализации проекта, уточнили «Агроинвестору» в агрохолдинге. Компания планирует построить в Гатчинском муниципальном округе площадку для содержания ремонтного молодняка мощностью 565,6 тыс. птицемест, в Лужском районе — на 1,925 млн птицемест. Общая мощность производства составит 546,8 млн яиц в год. Срок ввода новых площадок в эксплуатацию — 2027-2028 годы, объем инвестиций составит 6,97 млрд руб.



«Мы рады приходу в регион крупного инвестора — группы “Таврос”. У компании большие планы по созданию современного комплекса предприятий по выпуску комбикормов, свинины, яиц и мясопереработке, где процессами будет управлять искусственный интеллект, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. — Со своей стороны мы поможем с возмещением части строительных затрат и льготами по налогу на имущество. Для области это не только вопрос продовольственной безопасности, но и порядка тысячи новых рабочих мест».



«Ленинградская область обладает высоким потенциалом в агропромышленной сфере, и мы видим здесь возможности для расширения сельскохозяйственного производства, — прокомментировал основатель группы «Таврос» Рустем Миргалимов. — Совместно с правительством региона мы готовы работать над созданием устойчивых продовольственных цепочек и технологическим укреплением отрасли».



Группа «Таврос» - один из крупнейших агрохолдингов России, основанный в 2011 году. Основные направления деятельности: растениеводство, животноводство, мясопереработка, производство сахара, столового яйца и хлебобулочных изделий. Группа работает в девяти регионах и экспортирует продукцию более чем в 10 стран. В центре стратегии компании — развитие отечественной генетики и селекции в животноводстве и птицеводстве, а также внедрение современных технологий в аграрный сектор.



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