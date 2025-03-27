«Агроэко» планирует развитие глубокой переработки

Объем переработки по итогам 2024 года составил 249 тысяч тонн Pixabay

«Агроэко» планирует продолжать развивать мощности по глубокой переработке, в частности, сейчас прорабатываются вопросы производства сыровяленых деликатесов и хамона, а также гепарина и желатина, сообщила компания по итогам встречи председателя совета директоров Владимира Маслова с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Мясоперерабатывающее предприятие холдинга постепенно выходит на плановую мощность: объем переработки по итогам 2024 года составил 249 тыс. т, в этом году показатель должен вырасти до 263 тыс. т, а в перспективе до 2029-го — до 500 тыс. т.



Также агрохолдинг продолжает реализацию шестой очереди производства — в перспективе до 2029 года в Воронежской области должны появиться еще шесть свиноводческих площадок. Сейчас в регионе действуют 40 свинокомплексов и селекционно-генетический центр компании. В прошлом году «Агроэко» выпустила в регионе 780 тыс. т комбикормов, 273 тыс. т свинины и 7 тыс. т молока.



Инвестиции компании в экономику области продолжают расти. Среди значимых проектов, реализация которых началась в 2024 году, — строительство молочно-товарного комплекса мощностью 33 тыс. т молока в год в Верхнемамонском районе и комбикормового завода в Новохоперском районе мощностью около 420 тыс. т кормов в год. Предприятия должны быть запущены в эксплуатацию в конце 2025-го и в 2026 году соответственно.



Кроме того, «Агроэко» продолжает интеграцию активов ГК «Русмит», приобретенных осенью прошлого года. В модернизацию предприятий компания планирует вложить около 3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Развитие планируется в первую очередь с точки зрения биобезопасности и экологичности, производство свинины планируется увеличить с 28 тыс. т до 55 тыс. т в год.



«Агроэко» уже 15 лет активно инвестирует в строительство новых производственных объектов, а также увеличивает объемы выпускаемой продукции, отметил Владимир Маслов. «В животноводстве мы достигли значительных результатов, теперь поэтапно увеличиваем мощности производства готовой продукции в соответствии со стратегическими планами компании, — рассказал он. — Кроме того, мы развиваем сельские территории совместно с правительском региона и реализуем различные социальные инициативы. Отдельно отмечу, что сейчас в компании запущены процессы трансформации в ключевых направлениях: от организационной структуры и корпоративной культуры до развития клиентоцентричности и цифровой трансформации».



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