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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Агроэко» планирует наращивать производство свинины

В этом году оно прибавит 23 тысячи тонн

| Агроинвестор |

На ряде товарных комплексов компании в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений
На ряде товарных комплексов компании в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений

В этом году группа компаний «» планирует увеличить объем производства свинины на 23 тыс. т, или на 7%, до 354 тыс. т. Положительная динамика будет достигнута, в первую очередь, за счет ввода и поэтапного выхода на проектные мощности новых площадок, а также за счет максимального использования мощностей действующих комплексов, работой над выравниванием и улучшением производственных показателей, сообщила компания.

По итогам 2024 года «» увеличила производство свинины с 317 тыс. т до 331 тыс. т, но, несмотря на это, опустилась в рейтинге с четвертого на шестое место, поскольку прирост объемов у других участников рынка был больше, ранее писал «». Увеличение выпуска свинины на 14 тыс. т у «» - во многом результат ввода новых площадок, поясняет компания. В прошлом году были запущены два свинокомплекса, которые уже работают в полном цикле.

«На ряде товарных комплексов в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений, — отмечает директор по производству «» Евгений Найденов. — Многие площадки демонстрируют отличные результаты благодаря усилиям команды. В текущем году мы продолжаем строительство площадок и приближение к единым стандартам производства всех комплексов».

В структуре «» работают мясоперерабатывающее предприятие, 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, четыре комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные активы агрохолдинга расположены в Воронежской и Тульской областях.

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