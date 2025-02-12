«Агроэко» планирует наращивать производство свинины

На ряде товарных комплексов компании в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений «Агроэко»

В этом году группа компаний «Агроэко» планирует увеличить объем производства свинины на 23 тыс. т, или на 7%, до 354 тыс. т. Положительная динамика будет достигнута, в первую очередь, за счет ввода и поэтапного выхода на проектные мощности новых площадок, а также за счет максимального использования мощностей действующих комплексов, работой над выравниванием и улучшением производственных показателей, сообщила компания.



По итогам 2024 года «Агроэко» увеличила производство свинины с 317 тыс. т до 331 тыс. т, но, несмотря на это, опустилась в рейтинге Национального союза свиноводов с четвертого на шестое место, поскольку прирост объемов у других участников рынка был больше, ранее писал «Агроинвестор». Увеличение выпуска свинины на 14 тыс. т у «Агроэко» - во многом результат ввода новых площадок, поясняет компания. В прошлом году были запущены два свинокомплекса, которые уже работают в полном цикле.



«На ряде товарных комплексов в 2024 году производственные параметры достигли максимальных значений, — отмечает директор по производству «Агроэко» Евгений Найденов. — Многие площадки демонстрируют отличные результаты благодаря усилиям команды. В текущем году мы продолжаем строительство площадок и приближение к единым стандартам производства всех комплексов».



В структуре «Агроэко» работают мясоперерабатывающее предприятие, 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, четыре комбикормовых завода, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочная ферма, сеть фирменных магазинов. Производственные активы агрохолдинга расположены в Воронежской и Тульской областях.



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