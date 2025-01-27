Производство скота и птицы на убой обновило рекорд

Драйвером мясного сектора остается свиноводство Д. Абрамов

По данным Росстата, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в прошлом году увеличилось на 2,1% относительно 2023-го и составило 16,9 млн т (здесь и далее — в живом весе, без учета новых регионов). В том числе сельхозорганизации нарастили объемы на 3,3%, до 13,8 млн т, КФХ и индивидуальные предприниматели — на 1,3%, до 0,6 млн т. Производство в ЛПХ снизилось на 3,5% и составило 2,5 млн т.



Крупнейшим регионом-производителем скота и птицы на убой остается Белгородская область, увеличившая показатель на 4,1% по сравнению с 2023 годом, до 1,84 млн т. На втором месте Воронежская область с 680,7 тыс. т (плюс 1,3%). Топ-3 замыкает еще один регион Центрального федерального округа — Курская область, правда, производство там уменьшилось на 3,4% и составило 666,8 тыс. т. Совсем немного отстали Брянская область с 661 тыс. т (минус 0,6%) и Тамбовская область с 653,4 тыс. т (прирост на 4,1%). В целом на долю ЦФО пришлось почти 6,7 млн т — почти 40% от всего производства скота и птицы в стране.



Минсельхоз ранее сообщал, что, по предварительным данным, объем производства скота и птицы на убой по итогам прошлого года составил 16,7 млн т, что является максимальным показателем в истории России и СССР. В том числе рекордным стало производство свиней и птицы — 6,2 млн т и 7,1 млн т соответственно. Согласно Росстату, все хозяйства произвели около 6,3 млн т свиней на убой (плюс 3,6% к показателю 2023 года) и почти 7,2 млн т птицы (рост на 2%). В том числе сельхозорганизации увеличили производство птицы на 2,1%, до 6,68 млн т, свинины — на 4,4%, до 5,8 млн т.



Производство КРС на убой в прошлом году осталось примерно на уровне 2023 года, прибавив лишь 0,2%, до 2,86 млн т, следует из данных Росстата. При этом в сельхозорганизациях статведомство зафиксировало прирос на 4,5%, до 1,16 млн т, тогда как в ЛПХ, на которые приходится основной объем выпуска, было снижение на 3,5%, до 1,32 млн т. КФХ увеличили производство на 1,4%, до 375,5 тыс. т.



Лидерство по производству свиней на убой, несмотря на сложную обстановку, сохраняет Белгородская область, где объем производства превысил 1 млн т, увеличившись по сравнению с 2023-м на 7,3%. А вот занимающая второе место Курская область, на территории которой идут боевые действия, уменьшила производство свиней на 5,2%, до 498,6 тыс. т. Поголовье свиней во всех хозяйствах в этих регионах снизилось на 6,7%, до 4,56 млн и на 18,8%, до 2 млн голов соответственно. По производству птицы также лидирует Белгородская область с 775,8 тыс. т (плюс 0,5%), хотя ее поголовье в регионе уменьшилось на 6% и составило 43,78 млн голов.



Крупнейшим производителем КРС на убой стал Татарстан со 164,9 тыс. т во всех хозяйствах — на 4,2% меньше, чем по итогам 2023 года, когда регион также был первым в этом секторе. Однако по объему производства в сельхозорганизациях лидирует Брянская область со 118,2 тыс. т — на 2,7% больше показателя 2023 года. В целом регион произвел 124 тыс. т КРС на убой (плюс 2,1%).



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