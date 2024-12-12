Производство мяса продолжит расти

Выпуск мяса за 10 месяцев этого года увеличился на 4% М. Стулов

Производство мяса за 10 месяцев этого года увеличилось на 4%, рассказала гендиректор аналитической компании ИМИТ Любовь Савкина на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024». Сельхозорганизации выпустили 8,2 млн т свинины, птицы, баранины, говядины. «Главный регион — производитель мяса — Центр, и здесь прирост производства еще больше», — подчеркнула эксперт. В структуре производства продукции мясного животноводства около 50% приходится на птицу, 43% — на свинину, 7% — на говядину.



По прогнозам ИМИТ, по итогам года ожидается прирост производства мяса птицы на 3%, а за последние четыре года наша страна увеличит его выпуск более, чем на 8%. Производство мяса птицы ожидается в этом году на уровне 4,9 млн т убойном весе, при том, что емкость российского рынка составляет 4,8 млн т, уточнила Савкина. «Главным драйвером в увеличении объемов выпуска мяса птицы является индейка», — добавила она.



Увеличился в этом году и импорт мяса птицы — он составит, по прогнозам ИМИТ, 272 тыс. т против 228 тыс. т и 177 тыс. т в 2023 и 2022 годах соответственно. «В 2023-м и в текущем году сектор страдал от гриппа птиц, поэтому своего мяса не хватало, и для мясопереработки завозился импорт. Главный поставщик — Беларусь. В этом году еще были поставки птицы из Китая, который занял сразу 23% от нашего импорта, а Бразилия опустилась на третье место, и из 40% в доле нашего импорта по итогам прошлого года снизила показатель до 17%», — сравнила Савкина.



Экспорту мяса птицы в этом году увеличится на уровне 13-15%, а за четыре года показатель составит почти 30%. Основная страна потребитель российской птицы, по данным ИМИТ, — Китай, Саудовская Аравия находится на втором месте, Казахстан — на третьем.



По производству свинины наблюдается хороший прирост — за год он составит 3% относительно прошлого года, прогнозирует Савкина «Этот вид мяса — драйвер животноводческого сектора. Импорт ее в этом году вырос, но его доля занимает меньше 1% от всего рынка, основной поставщик свинины в Россию — Бразилия», — добавила Савкина. Экспорт по итогам года, по ее оценкам, увеличится на 14-15%, за четыре года — более, чем на 35%. Емкость российского рынка свинины, по данным ИМИТ, составляет 4 млн т, при этом ожидается дальнейший рост потребления свинины в России.



Ожидается в этом году и прирост производства говядины. «У нас в личных и подсобных хозяйствах производится больше этого вида мяса, чем в сельхозорганизациях», — уточнила Савкина. В целом производство, по прогнозам эксперта, составит 1,7 млн т — прирост за год будет на уровне 4%, за четыре года — 2%. «Мы до сих пор остаемся импортозависимыми по этому виду мяса. Конечно, ввоз у нас уже не такой, как десять лет назад, но 300 тыс. т мы завозим, и в этом году прирост по импорту составит 13%, а доля импорта — 16%. Основные наши поставщики — Беларусь и Бразилия. Также мы закупаем говядину в небольших объемах в Аргентине и Парагвае», — рассказывает эксперт.



По экспорту говядины в этом году тоже ожидаются приросты — 10-11%, до 40 тыс. т. Наша говядина, по данным ИМИТ, отправляется в основном в Китай — поставки туда занимают 52% в общем объеме отгрузок, Саудовскую Аравию (12%) и Беларусь (10%), в меньшей степени — в Узбекистан (5%), Казахстан (4%), Вьетнам (3%). Емкость рынка говядины, по подсчетам Савкиной, составляет порядка 2 млн т.



Что касается баранины, то емкость рынка данного вида мяса в России находится на уровне порядка 200 тыс. т, баранина в большей степени производится в личных подсобных хозяйствах. В этом году ожидается снижение ее выпуска на 2%, а за четыре года — на 6-7%. «Импорт и экспорт не очень значительные — первый, по итогам года, составит 2 тыс. т, — второй — 0,1 тыс. т», — привела оценки Савкина. Она добавила, что есть баранина, которая отправляется в Иран, но в статистике ее нет.



Ведущий отраслевой аналитик, Россельхозбанка Андрей Дальнов добавил, что, несмотря на текущую ситуацию со снижением производства и потребления, в перспективе спрос на баранину будет расти — как в России, особенно когда она будет в удобном виде появляться на полках, так и на внешних рынках. Производство баранины эксперт считает перспективным направлением для инвестиций после снижения ключевой ставки.



«Так же, как и Россия, весь мир прирастает в потреблении мяса, и его производится каждый год больше и больше. И в связи с тем, что у нас ожидается увеличение численности населения на планете, нужно учитывать, что ближайшие 10 лет нужно будет на 50 млн т мяса больше, — подчеркнула Савкина. — Инновации, изменения в потребительских предпочтениях и устойчивые практики становятся ключевыми факторами, определяющими будущее мясной отрасли в мире. Мы находимся на пороге значительных изменений и важно следить за всеми тенденциями, чтобы адаптировать наши предприятия к новым условиям на рынке».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

