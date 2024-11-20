Отпускные цены на говядину для переработки выросли до максимума за три года

Подорожание связано с повышением цен на заводах в Белоруссии, ростом спроса и другими факторами Pixabay

С начала года отпускные цены на говядину выросли с 574 руб./кг до 700 руб./кг, или на 22% и достигли максимума как минимум с 2021 года. В целом за последние три года стоимость не поднималась выше 630 руб./кг. На неделе с 18 по 24 ноября цены могут увеличиться до 720 руб./кг, пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику Национального союза мясопереработчиков (НСМ). При этом, по словам источника издания в сетевом ритейле, для торговых сетей цены на говядину увеличились менее значительно. По его словам, рост средней цены с начала 2024 года по 17 ноября составил 13%. Поставщики продукции из говядины объясняют подорожание ростом отпускных цен на заводах в Белоруссии — крупнейшем экспортере мяса в Россию. Это вызвало «цепную реакцию» на российском рынке, объяснил источник.



Кроме того, в этом году в России отмечается высокий спрос на все виды мяса, включая премиальные, поэтому с учетом инфляции ритейлеры могут поднять розничные цены вслед за отпускными, говорит председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. В некоторых случаях торговые сети снижают наценки за счет собственной маржи, но сейчас они этого сделать не смогут, так как «финансовые резервы для этого практически исчерпаны», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По данным Росстата на 11 ноября, потребительские цены на говядину (кроме бескостного мяса) с конца 2023 года выросли на 10,85%.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что рост цен на говядину действительно отмечается. Он обусловлен, во-первых, повышением себестоимости производства в России, во-вторых, определенным снижением поставок из Белоруссии. Кроме того, спрос повысился на фоне роста доходов населения, что привело к увеличению продаж более дорогих, но все еще базовых продуктов. Плюс, на ценовую ситуацию оказал влияние повышенный предновогодний спрос со стороны HoReCa. Однако, обращает внимание Корнеев, кардинально структура потребления видов мяса не поменяется. «Ценовой диспаритет не может носить долгосрочный характер — рынок придет к балансу, поскольку слишком большая разница в цене между бройлером, свининой и говядиной будет способствовать переключению потребителя на более доступные виды мяса», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору».



На перспективы производства говядины в России влияет сокращение маточного поголовья КРС — оно снижается последние семь лет. Об этом «Ведомостям» сказал гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. Если нынешние темпы сокращения сохранятся, то к 2030 году поголовье снизится на 12,5%, или на 2,1 млн животных, считает он. По данным Минсельхоза, в январе-октябре сельхозпредприятия произвели 968,1 тыс. т КРС на убой в живом весе, что на 7,1% больше, чем в 2023-м. По итогам 2024-го производство говядины в России вырастет на 2,4%, до 1,7 млн т, приводит Костюк прогноз Национальной мясной ассоциации. С учетом импорта этого хватит, чтобы полностью обеспечить внутренний рынок, добавил он.



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