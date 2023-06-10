Спрос на мясо в первый месяц шашлычного сезона превзошел ожидания отрасли

Повышение спроса на мясо может косвенно свидетельствовать о ребалансировке потребительской корзины Е. Разумный

Начало шашлычного сезона и рост спроса на мясо привели к некоторому повышению цен на него. На неделе с 30 мая по 5 июня розничные цены на мясо кур выросли в среднем на 2,4%, следует из данных Росстата. Свинина за этот период подешевела на 0,2%, цена на говядину почти не изменилась, баранина подорожала на 1,4%. В мае средняя цена на мясо и птицу увеличилась на 1,7% относительно апреля, в том числе куры стали дороже на 5,4%.



Ранее началось повышение оптовых цен. Свинина стала дорожать вслед за мясом бройлера, цены на которое укрепляются на протяжении последнего месяца. Начало сезона барбекю, которое пришлось на конец апреля — начало мая, в этом году полностью соответствовало ожиданиям продавцов и производителей и даже, похоже, превзошли их, поскольку на прилавках магазинов порой не хватало маринованного мяса, делится наблюдениями президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «И это при том, что отечественные свиноводы значительно прибавили в производстве и поставили в розницу значительно большее количество мяса для шашлыка, купат и колбасок», — обращает внимание он.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отмечает, что некоторому росту оптовых цен на свинину традиционно способствовал шашлычный сезон, при том, что в первом квартале традиционно наблюдается снижение цен на фоне низкого спроса и достаточно высокого производства. «Но в целом за 5,5 месяцев текущего года средняя сложившаяся цена на живых свиней на 5,5% ниже, чем в аналогичный период 2022-го», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По расчетам НСС, текущие цены, установившиеся в первой декаде июня, отстают от тех уровней, которые были в шашлычный сезон годом ранее на 5%. «Это абсолютно прогнозируемо, поскольку у нас продолжается прирост производства, который за пять месяцев это года составил более 5%», — говорит Ковалев.



Импорта свинины в Россию нет, напоминает он. Экспорт несколько увеличился. «По нашим оценкам, он на 35-40% выше в первом полугодии 2023-го, чем в этот период годом ранее, но только потому, что в первом полугодии прошлого года была низкая база — показатель относительно предыдущих периодов сильно упал и сейчас он просто восстанавливается до предыдущих уровней», — рассказывает Ковалев. В целом по году, по прогнозам Союза, цены на свинину будут на 5-7% ниже, чем в 2023-м из-за того, что увеличивается предложение за счет прироста производства.



Как и в прошлом году, отмечается значительный рост продаж мяса индейки — как маринованного, так и в виде тех же колбасок и купат, а также просто в традиционной нарезке филе грудки и бедра, рассказывает Давлеев. «Индейка все больше проникает в мясной рацион россиян и становится особенно популярной в шашлычный сезон, предоставляя потребителям хорошую альтернативу свинине и курице», — добавляет он.



Спрос на всю линейку продукции из индейки продолжает оставаться выше предложения. Он растет прежде всего благодаря тому, что российский потребитель убедился в ее полезности, диетических качествах и увидел широкие возможности ее использования для приготовления большого разнообразия мясных блюд за счет уникальной комбинации белого и темного мяса. «Важным фактором роста спроса также является значительное расширение физической доступности индейки для все большего количества россиян за счет усиления проникновения розничных сетей разного формата в менее урбанизированные и более отдаленные регионы страны», — рассказал «Агроинвестору» Давлеев. Именно современный ритейл является главным локомотивом продаж продуктов из индейки, и именно он открывает для производителей все более широкие возможности для реализации новых видов продукции, особенно мясоколбасных изделий и ветчин, спрос на которые растет ускоренными темпами.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что шашлычный сезон, как и ранее, увеличил спрос на мясо и птицу. «Причем мы отмечаем, что доля мяса в структуре “шашлычной корзины” по сравнению с предыдущими сезонами выросло за счет снижения сопутствующих товаров. Оно стало основой шашлычного стола», — делится он.



Что касается, цен, то, конечно, на старте шашлычного сезона они подросли, но в этом году, особенно в сегменте птицы, данный фактор не является единственным драйвером подорожания, хотя он и внес свою лепту, продолжает эксперт. «На птицу цены находятся на высоком уровне в том числе из-за не самой благоприятной эпизоотической ситуации, а также проблем с поставками птицеводам технологического оборудования», — сказал Корнеев «Агроинвестору».



Как будут складываться цены на мясо в дальнейшем — он затрудняется спрогнозировать, но отмечает, что, например, увеличился экспорт свинины в Беларусь, Армению и другие дружественные страны ближнего зарубежья, что дает производителям большую вариативность в торговой деятельности.



«Повышение спроса на мясо может косвенно свидетельствовать о ребалансировке потребительской корзины, — подчеркивает Корнеев. — Чтобы сделать вывод о том, как обстоят дела с покупательской способностью, нужно смотреть на структуру расходов в целом. Ведь, например, бывает, что человек отказывается от покупки дорогой одежды, но решает побаловать себя чем-то из еды, и эта стратегия, скорее, говорит о наблюдаемом изменении потребительской корзины». Поэтому сейчас особенно актуально проведение профессиональных исследований, которые позволили бы выявить изменения в потребительском спросе в разных категориях продовольственных и непробовольственных товаров, уверен эксперт.



Что касается влияния на мясную отрасль ситуации в Белгородской области (крупнейший регион-производитель мяса), где продолжаются обстрелы, то в НСС пока его не ощущают. «Все свиноводческие предприятия продолжают устойчиво работать, если где-то наблюдаются временные перебои с работой комбикормовых заводов, то за счет других мощностей удается решить вопросы с поставками кормов», — знает Ковалев.



В Белгородской области есть два индейководческих хозяйства, и они, по данным Давлеева, продолжают работать. «Доля этих хозяйств в объеме производства индейки в России небольшая, однако коллеги по цеху переживают за белгородских птицеводов и надеются на улучшение ситуации», — добавляет эксперт. В планах отрасли — нарастить объемы производства индейки в текущем году примерно на 10%, поэтому каждый килограмм индюшатины очень важен для рынка, подчеркивает глава Agrifood Strategies.



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