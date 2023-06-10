разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Спрос на мясо в первый месяц шашлычного сезона превзошел ожидания отрасли

Цены на него несколько увеличились

| Агроинвестор |

Повышение спроса на мясо может косвенно свидетельствовать о ребалансировке потребительской корзины
Повышение спроса на мясо может косвенно свидетельствовать о ребалансировке потребительской корзины

Начало шашлычного сезона и рост спроса на мясо привели к некоторому повышению цен на него. На неделе с 30 мая по 5 июня розничные цены на мясо кур выросли в среднем на 2,4%, следует из данных . Свинина за этот период подешевела на 0,2%, цена на говядину почти не изменилась, баранина подорожала на 1,4%. В мае средняя цена на мясо и птицу увеличилась на 1,7% относительно апреля, в том числе куры стали дороже на 5,4%.

Ранее началось повышение оптовых цен. Свинина стала дорожать вслед за мясом бройлера, цены на которое укрепляются на протяжении последнего месяца. Начало сезона барбекю, которое пришлось на конец апреля — начало мая, в этом году полностью соответствовало ожиданиям продавцов и производителей и даже, похоже, превзошли их, поскольку на прилавках магазинов порой не хватало маринованного мяса, делится наблюдениями президент компании Альберт Давлеев. «И это при том, что отечественные свиноводы значительно прибавили в производстве и поставили в розницу значительно большее количество мяса для шашлыка, купат и колбасок», — обращает внимание он.

Гендиректор () Юрий Ковалев отмечает, что некоторому росту оптовых цен на свинину традиционно способствовал шашлычный сезон, при том, что в первом квартале традиционно наблюдается снижение цен на фоне низкого спроса и достаточно высокого производства. «Но в целом за 5,5 месяцев текущего года средняя сложившаяся цена на живых свиней на 5,5% ниже, чем в аналогичный период 2022-го», — прокомментировал он «».

По расчетам , текущие цены, установившиеся в первой декаде июня, отстают от тех уровней, которые были в шашлычный сезон годом ранее на 5%. «Это абсолютно прогнозируемо, поскольку у нас продолжается прирост производства, который за пять месяцев это года составил более 5%», — говорит Ковалев.

Импорта свинины в Россию нет, напоминает он. Экспорт несколько увеличился. «По нашим оценкам, он на 35-40% выше в первом полугодии 2023-го, чем в этот период годом ранее, но только потому, что в первом полугодии прошлого года была низкая база — показатель относительно предыдущих периодов сильно упал и сейчас он просто восстанавливается до предыдущих уровней», — рассказывает Ковалев. В целом по году, по прогнозам Союза, цены на свинину будут на 5-7% ниже, чем в 2023-м из-за того, что увеличивается предложение за счет прироста производства.

Как и в прошлом году, отмечается значительный рост продаж мяса индейки — как маринованного, так и в виде тех же колбасок и купат, а также просто в традиционной нарезке филе грудки и бедра, рассказывает Давлеев. «Индейка все больше проникает в мясной рацион россиян и становится особенно популярной в шашлычный сезон, предоставляя потребителям хорошую альтернативу свинине и курице», — добавляет он.

Спрос на всю линейку продукции из индейки продолжает оставаться выше предложения. Он растет прежде всего благодаря тому, что российский потребитель убедился в ее полезности, диетических качествах и увидел широкие возможности ее использования для приготовления большого разнообразия мясных блюд за счет уникальной комбинации белого и темного мяса. «Важным фактором роста спроса также является значительное расширение физической доступности индейки для все большего количества россиян за счет усиления проникновения розничных сетей разного формата в менее урбанизированные и более отдаленные регионы страны», — рассказал «» Давлеев. Именно современный ритейл является главным локомотивом продаж продуктов из индейки, и именно он открывает для производителей все более широкие возможности для реализации новых видов продукции, особенно мясоколбасных изделий и ветчин, спрос на которые растет ускоренными темпами.

Исполнительный директор Константин Корнеев говорит, что шашлычный сезон, как и ранее, увеличил спрос на мясо и птицу. «Причем мы отмечаем, что доля мяса в структуре “шашлычной корзины” по сравнению с предыдущими сезонами выросло за счет снижения сопутствующих товаров. Оно стало основой шашлычного стола», — делится он.

Что касается, цен, то, конечно, на старте шашлычного сезона они подросли, но в этом году, особенно в сегменте птицы, данный фактор не является единственным драйвером подорожания, хотя он и внес свою лепту, продолжает эксперт. «На птицу цены находятся на высоком уровне в том числе из-за не самой благоприятной эпизоотической ситуации, а также проблем с поставками птицеводам технологического оборудования», — сказал Корнеев «».

Как будут складываться цены на мясо в дальнейшем — он затрудняется спрогнозировать, но отмечает, что, например, увеличился экспорт свинины в Беларусь, Армению и другие дружественные страны ближнего зарубежья, что дает производителям большую вариативность в торговой деятельности.

«Повышение спроса на мясо может косвенно свидетельствовать о ребалансировке потребительской корзины, — подчеркивает Корнеев. — Чтобы сделать вывод о том, как обстоят дела с покупательской способностью, нужно смотреть на структуру расходов в целом. Ведь, например, бывает, что человек отказывается от покупки дорогой одежды, но решает побаловать себя чем-то из еды, и эта стратегия, скорее, говорит о наблюдаемом изменении потребительской корзины». Поэтому сейчас особенно актуально проведение профессиональных исследований, которые позволили бы выявить изменения в потребительском спросе в разных категориях продовольственных и непробовольственных товаров, уверен эксперт.  

Что касается влияния на мясную отрасль ситуации в Белгородской области (крупнейший регион-производитель мяса), где продолжаются обстрелы, то в пока его не ощущают. «Все свиноводческие предприятия продолжают устойчиво работать, если где-то наблюдаются временные перебои с работой комбикормовых заводов, то за счет других мощностей удается решить вопросы с поставками кормов», — знает Ковалев.

В Белгородской области есть два индейководческих хозяйства, и они, по данным Давлеева, продолжают работать. «Доля этих хозяйств в объеме производства индейки в России небольшая, однако коллеги по цеху переживают за белгородских птицеводов и надеются на улучшение ситуации», — добавляет эксперт. В планах отрасли — нарастить объемы производства индейки в текущем году примерно на 10%, поэтому каждый килограмм индюшатины очень важен для рынка, подчеркивает глава .

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны