Россия вышла на второе место в мире по производству индейки

Масштабных новых проектов в отрасли сейчас не обсуждается «Евродон»

По итогам 2022 года Россия стала лидером по производству индейки в Европе и заняла второе место в мире, впервые обогнав Польшу и Германию, оценило консалтингового агентства Agrifood Strategies. За прошлый год российские индейководы произвели 415 тыс. т мяса индейки в убойном весе, в то время как в Германии показатель составил 406 тыс. т, в Польши — 409,2 тыс. т, во Франции — 244,9 тыс. т, в Испании — 231,9 тыс. т. Традиционным лидером на мировом уровне остаются США, которые производят почти половину всего мирового объема индюшатины.



В последнее десятилетие в России наблюдается пятикратный рост индейководства. Российская индейка стала очень популярной из-за ее полезных свойств, доступности и активного экспорта, отмечает Agrifood Strategies. В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ, опередив США, Польшу и Чили. Эксперты прогнозируют дальнейший рост производства мяса индейки в России на 10% до 440-450 тыс. т в текущем году и до 600-650 тыс. т — к 2030-му, что укрепит позиции отечественных производителей на мировом рынке.



Ситуация в отрасли индейководства сейчас позитивная. Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов сказал «Агроинвестору», что цены на индейку стабильны, волатильность низкая, колебания в пределах 1-2%. Объем производства по итогам первого квартала вырос приблизительно на 15%. По итогам года прирост год к году составит 5-7% — примерно до 440 тыс. т. Внутренний спрос на индейку достаточно хороший, продолжает Вельматов, пришлось даже немного сократить экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года для удовлетворения внутреннего спроса.



По словам эксперта, масштабных новых проектов в отрасли сейчас не обсуждается, но это не связано с отсутствием инвестиционной привлекательности. «Это, скорее, связано с неопределенной внешней конъюнктурой. Есть глобальные тенденции, которые не позволяют инвесторам адекватно оценить возврат инвестиций. Поэтому сейчас не только в России, но и за рубежом крупных инвестиций не планируется», — объяснил Велматов. Он добавил, что при этом обсуждаются локальные проекты на 5-10 тыс. т.



Импорт индейки, по словам главы НАПИ, не имеет больших масштабов. Ранее около 1 тыс. т ввозилось из Чили, однако сейчас там распространяется грипп птиц, поэтому импорт, скорее всего, упадет. Он отметил, что мясо индейки, которое ввозится из других стран, в основном идет в промышленную переработку.



В конце апреля Вельматов рассказывал, что в 2022 году поставки российской индейки на мировые рынки в натуральном выражении выросли на 17% (до 26 тыс. т) и на 43% — в денежном (до $70 млн). Основными покупателями стали страны Африки (Конго, Либерия, Ангола), Азии (Китай, Гонконг, Вьетнам) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания). Потребление индейки внутри страны также увеличивается. Если в 2013 году этот показатель составлял в среднем 800 г на человека в год, то в 2022-м он вырос до 2,7 кг. В НАПИ ожидают, что в будущем потребление достигнет 5 кг на человека.



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