Спад потребления мяса во время Великого поста может превысить 10%

Потребление мяса в России по итогам прошлого года достигло 79 кг на человека Pixabay

В этом году во время Великого поста (27 февраля — 15 апреля) снижение объемов потребления мяса по отдельным категориям составит более 10%. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Обычно потребление мяса в этот период снижается на 8-9%. Особенно сильно проседают говядина и свинина, в меньшей степени — курица. Эти цифры участники рынка мяса и мясных продуктов закладывают в план производства.



В этом году, полагает Давлеев, на продажи мяса во время поста дополнительно будут оказывать влияния инфляционные процессы и удорожание продукции, из-за чего покупательская способность потребителей снижается, и они начинают больше экономить. Пост станет дополнительным предлогом, чтобы меньше покупать мясо, которое является достаточно дорогим продуктом, считает эксперт.



Руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин не ожидает, что в этом году динамика потребления мяса в Великий пост будет отличаться от предыдущих лет. Обычно, по его словам, снижение спроса в этот период составляет 7%, максимум — 10%. Он обращает внимание, что мясо — важный источник энергии и необходимых аминокислот, а также один из наиболее экономически доступных продуктов сегодня. «Сейчас тушка бройлера в магазине стоит 130-140 за 1 кг — в два раза дешевле, чем огурцы. Вегетарианская диета стала очень дорогой», — подчеркивает Юшин.



Глава НМА также отметил, что с точки зрения отрасли Великий пост — не самый важный фактор и какого-то грандиозного влияния на рынок мяса он не оказывает. Пост происходит каждый год, и производители учитывают его в своих планах таким образом, чтобы не создавать излишних запасов мяса, которые пришлось бы заморозить или продавать по сниженной цене, рассказал Юшин «Агроинвестору».



По данным гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, в первую и последнюю неделю поста потребление всех видов мяса падает на 8-10%. В течение всего поста среднее потребление снижается на 5-6%. Он также напомнил, что потребление мяса — особенно свинины — растет все последние годы и по итогам 2022-го составило 79 кг на человека, из которых на свинину пришлось почти 30 кг.



«Мы не наблюдаем ощутимого спада продаж мяса и мясных продуктов во время Великого поста. Как правило, в начале поста на продажи влияет Международный женский день: спрос на мясо растет. В последующие недели также фиксируем положительную динамику благодаря фактору сезонности: с потеплением повышается спрос на мясо для пикников», — рассказали «Агроинвестору» в пресс-службе «Магнита». В этом году ритейлер фиксировал снижение продаж мяса и мясных продуктов в первые дни первой недели Великого поста, но это было обусловлено окончанием длинных выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, считают в компании. Уже к 3 марта уровень продаж восстановился.



Представитель сети «ВкусВилл» Ольга Лапочкина в беседе с «Агроинвестором» отметила, что в зимний сезон спрос на мясо традиционно выше, а с приходом весны рацион покупателей меняется. «В последние недели наблюдается спад в подгруппах “утка” и “мясо для запекания”. Значительных изменений цен в мясной категории не ожидается, стоимость отдельных позиций может меняться в соответствии с условиями закупки и ситуацией на рынке», — прокомментировала Лапочкина. Она также добавила, что в дни поста в ассортименте «ВкусВилла» появляется много растительных новинок, особенно высок спрос на альтернативные продукты в категории кулинарии, заменителей мяса и десертов.



«Мы не видим снижения потребления мясной продукции. В феврале наблюдали небольшой прирост год к году, и март планируем с приростом, потому что доля людей, строго соблюдающих все ограничения поста, небольшая, а доступность мясной продукции растет», — прокомментировали «Агроинвестору» в пресс-службе агрохолдинга «Мираторг».



Майские праздники должны подстегнуть потребление мяса

Роста спроса на мясо и мясные продукты — или как минимум восстановления до показателей, предшествующих Великому посту — с началом майских праздников и так называемого сезона шашлыков ожидают все опрошенные «Агроинвестором» эксперты и участники рынка. По словам Юшина, майские праздники — фактор значительно более заметный, чем пост, и отрасль ждет их «с большим воодушевлением и надеждой». Если погода в эти дни будет хорошая, то ожидается резкий спрос на отдельные виды свинины (шейка, корейка), части птицы и баранину, которые используются для приготовления шашлыка. По данным НМА, цена свиной шейки в мае может быть на 30% выше, чем в феврале.



Юшин также предупредил, что пасмурная, холодная и дождливая погода на майских может выйти боком для отрасли. В частности, он вспомнил случай, когда торговые сети заказали большие объемы шашлыка, но их надежды на теплую погоду в мае не оправдались. В итоге это вылилось в конфликт с поставщиками, так как сети стали отказываться от заказанной мясной продукции, понимая, что не смогут ее реализовать.



В «Магните» добавили, что традиционно в период майских праздников наблюдается существенный рост продаж мяса. В первую очередь, спрос увеличивается на гриль-ассортимент: на этот период приходится самый большой за год объем продаж мяса в маринаде (шашлык, крылья, ребра и др.), колбасок, купат. «В прошлом году только за первые майские праздники продажи шашлыка выросли на 200%, и примечательно, что наши покупатели чаще выбирали мясо индейки», — добавляет Лапочкина из «ВкусВилла».



Альберт Давлеев из Agrifood Strategies тоже считает, что май и июнь — важный для отрасли период. Но, по его словам, в прошлом году из-за экономической и социальной ситуации после начала СВО весь мясной рынок замер как раз в момент, когда ожидалось начало дачно-шашлычного сезона. В итоге это обстоятельство вместе с фактором увеличения производства до критических объемов привело к тому, что средние цены на свинину упали на 5-7%. «Паника по поводу социально-политической обстановки прошла, но в этом году я бы не стал ждать резкого всплеска потребления мяса во время майских праздников. Скорее всего, спрос на мясо в этот период лишь восстановится после спада во время поста», — прокомментировал Давлеев. Он добавил, что это также связано с достаточно низкой покупательской способностью населения.

