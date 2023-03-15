«Агроэкспорт»: потенциал экспорта говядины из России оценивается в $450-480 млн в год

Российские компании могут поставлять не только текущий ассортимент, но и производить кастомизированные продукты из говядины Pixabay

Потенциал экспорта говядины из России составляет 75-80 тыс. т или $450-480 млн в год, говорится в обзоре аналитического центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. Там отмечается, что за последние годы российский экспорт говядины значительно вырос — с 5,4 тыс. т или $18,5 млн в 2017-м до 34,6 тыс. т или $234 млн в 2022-м. Рекордный экспорт в натуральном выражении был отмечен в 2021 году — 37 тыс. т ($226,6 млн).



Как считают аналитики центра, рост поставок стал возможным благодаря открытию китайского рынка для российских экспортеров. В результате Китай увеличила импорт говядины и субпродуктов из России с 2 т в 2019 году до 21,5 тыс. т в 2021-м (на $149,2 млн). Таким образом, доля Китая в российском экспорте составила 58,1% в натуральном выражении и 65,8% — в стоимостном.



Ключевыми направлениями для вывоза этого мяса будут оставаться Китай и Саудовская Аравия, на которые уже приходится более 76% российских поставок в стоимостном выражении. Также перспективными направлениями «Агроэкспорт» называет страны Персидского залива, которые становятся одним из важных стратегических направлений развития российского экспорта, а также страны СНГ.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев, слова которого приводятся в обзоре, считает, что российские компании могут поставлять не только текущий ассортимент, но и производить кастомизированные продукты из говядины. Он отметил, что в России есть современные перерабатывающие производства и возможность организации практически любой технологии откорма. «Если мы будем более активно рассказывать потенциальным покупателям за рубежом о наших преимуществах, то сможем наладить экспорт кастомизированных товаров, начиная от отрубов определенного качества для HoReCa и заканчивая ассортиментом специализированных полуфабрикатов», — уверен эксперт.



Кроме того, расширение экспортных возможностей России связано с правильным управлением шлейфом молочного стада, считает Корнеев. «Если же говорить о продвижении, то, на мой взгляд, экспортный потенциал российской говядины может быть заключен в популяризации русской кухни, в первую очередь в платежеспособных дружественных странах. Здесь особенно перспективны страны Персидского залива, которые отличаются многонациональным населением и высокой лояльностью к самым разным культурам, гастрономическим форматам и новинкам», — считает Корнеев.



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