Мясо в плюсе. Экспорт может превысить 560 тыс. т

«Мираторг»

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По итогам 2022 года вывоз мясной продукции увеличился оценочно на 5-8%. Небольшой спад отгрузок отмечался только по свинине. Мясо птицы, говядина и баранина поставлялись за рубеж активнее, чем годом ранее. Импорт при этом постепенно снижается и уже практически не оказывает никакого влияния на внутренний рынок. В перспективе эксперты прогнозируют расширение географии экспорта мяса из России, несмотря на все политические перипетии и изменение ценовой конъюнктуры в странах-импортерах

Согласно предварительной оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, вывоз российского мяса в 2022 году увеличился на 7-8% по сравнению с показателем 2021-го. Наибольшая доля экспорта приходится на мясо птицы (более 60% в общем объеме отгрузок), уточняет эксперт рынка мяса ИКАР Анна Кудрякова. Поставки этой категории выросли за год на 25% (с учетом вывоза в страны Таможенного союза). «По говядине прибавка составила около 20%, а баранина, хотя все еще и занимает в общем экспорте минимальную долю, также демонстрирует увеличение, — рассказывает она. — И только по свинине зафиксировано незначительное снижение объемов поставок».



За весь ушедший год мяса и субпродуктов было вывезено около 545-560 тыс. т, что примерно на 5% больше, чем годом ранее (в 2021-м — 532 тыс. т), делится оценкой руководитель направления «Животноводство» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Владимир Кравченко. При этом в стоимостном выражении прибавка будет гораздо более значительной, добавляет он. Лидирующую позицию в структуре экспорта в ушедшем году по-прежнему занимало мясо птицы, на него в суммарном объеме придется около 63%. «Помимо бройлера, наряду с увеличением внутреннего производства расширяется вывоз индейки, — отмечает эксперт. — В 2022 году он превысит 30 тыс. т, что на 10 тыс. т больше, чем в 2021-м.



Мясной экспорт в 2022 году показывал положительную динамику, комментирует глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Евгений Юшин. Если к концу октября 2021-го мяса и мясопродуктов было вывезено 464 тыс. т, то за тот же период в завершившемся году — уже 540 тыс. т. За 12 месяцев объем внешних поставок приблизится к 650 тыс. т, несмотря на некоторое сокращение темпов отгрузок в последние месяцы, говорил эксперт в середине декабря. «И это не предел — Россия явно может экспортировать больше», — уверен он.



Оценка информационно-аналитического агентства «ИМИТ» гораздо скромнее — 510-530 тыс. т, что или равно объему 2021-го, или немного (на 3%) меньше. Хороший прирост (9-10%) покажет говядина, ее вывоз за весь 2022-й будет около 40-45 тыс. т. Поставки мяса птицы увеличатся на 10-20%, до 320-340 тыс. т. А вот по свинине — значительная просадка (до 20%), ее отгрузки за год составят 150-155 тыс. т, приводила в начале декабря цифры гендиректор ИИА Любовь Савкина.



Сильный рубль и санкции

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на внешнеторговую сферу российского рынка мяса в 2022 году стали санкции и ограничение объемов прямого импорта и экспорта, считает партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. Специфика экспорта мяса в ушедшем году — относительно высокий курс рубля, ограничивший развитие поставок мяса за рубеж, дополняет исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев.



Курс рубля существенно влияет на возможность конкурировать на мировом рынке, соглашается Юшин. «Плюс некоторые крупнейшие мировые покупатели мяса развивают собственное производство (Китай, Вьетнам, в частности), и не стоит думать, что эти страны в любой момент готовы поглотить большие объемы экспорта из России», — подмечает эксперт. Вопросы есть и относительно направлений поставок, акцентирует внимание он. Более 50% птицы уходит в Китай, туда же поставляется и большая часть замороженной говядины. «Это хорошие результаты, однако такая концентрация отгрузок в одном направлении чревата определенными рисками, необходима диверсификация», — советует Юшин.



Коммерческая деятельность характеризуется повторяемостью и прогнозируемостью, напоминает Корнеев. Российские же экспортеры осуществляют пока скорее разовые, пробные поставки на зарубежные рынки. «Объемы не сравнимы с аналогичными у конкурентов, уровень присутствия и узнаваемости в странах-импортерах низкий, — обрисовывает ситуацию эксперт. — Действительно, растет вывоз в Саудовскую Аравию, КНР, однако Россия все еще находится в самом начале пути, и пока что завоевывать место на полках и улучшать оборачиваемость продукции приходится за счет серьезного дисконтирования».



В результате влияния санкционных ограничений, а также укрепления рубля российские экспортеры мяса потеряли ценовую конкурентоспособность на внешнем рынке, высказывается Корягина. «Сейчас популярность нашего мяса за рубежом могут повысить поставки его по выгодным ценам, например при применении дисконтов по аналогии с российскими углеводородами, когда природный газ и нефть из России продаются со скидкой в 50%, — говорит эксперт. — Но это, конечно, предполагает увеличение объемов государственной поддержки».



Средневзвешенная экспортная цена российского мяса и субпродуктов за первые девять месяцев 2022 года составляла порядка 170 руб./кг, а в ноябре выросла до 190 руб./кг, приводит цифры Владимир Кравченко. Такие ценовые уровни по-прежнему выгодны отечественным производителям, утверждает он. «Если сравнивать стоимость нашей и иностранной продукции на экспортных рынках в долларах, то США поставляют мясо птицы в Китай в среднем по $2,9/кг, Россия — по $2,5-2,6/кг, при этом российская цена сопоставима с бразильской (главный поставщик мяса птицы не только в КНР, но и в другие страны мира)», — отмечает эксперт. Саудовская Аравия в 2021 году импортировала мясо птицы из России по средневзвешенной цене $2,8/кг, а в завершившемся — уже по $3,6/кг, в том числе благодаря росту поставок индейки, стоимость которой превышает $5/кг.



Птица расширяет ареал продаж

Динамика внешнеторговых операций для производителей птицы в 2022 году характеризовалась ростом экспорта и снижением импорта. Основным направлением вывоза, как и в прошлом году, остается Китай, информирует гендиректор Национального союза птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов. Драйверами роста в ушедшем году стали страны ЕАЭС и Персидского залива. Также наращиваются поставки в Африку. «В 2023 году мы ожидаем продолжения роста объемов экспорта, особенно в регионы MENA и Центральной Африки», — делится эксперт.



Наравне с увеличением объемов отгрузок развиваются новые и более рентабельные рынки для вывоза мяса птицы — особенно в сторону Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки, комментирует президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Этот успех объясняется не только интенсивной работой производителей, но и во многом — настойчивой деятельностью Россельхознадзора по открытию новых и поддержанию уже существующих направлений для экспорта отечественной птицы», — отмечает он.



В завершившемся году первая партия индейки из России уехала в Анголу, знает Юшин. «Наши предприятия начали поставки в южное полушарие, а это говорит о многом», — подчеркивает он. А запуск завода по глубокой переработке мяса от «Дамате» в Пензенской области и его сертификация по системе халяль позволили начать более активные поставки индейки в страны Персидского залива, причем не только мяса, но и готовой продукции, добавляет директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов.







В целом вывоз мяса птицы прибавил за 2022 год чуть менее 30%, при этом страны Таможенного союза дали прирост более чем в 50%, обращает внимание Кудрякова. Серьезные объемы закупает Китай (четвертую часть всего российского экспорта этого вида продукции), но по данному направлению наблюдается умеренное увеличение поставок. А вот Саудовская Аравия и ОАЭ продемонстрировали колоссальный рост — в два и в три раза соответственно. Из стран ТС самые весомые отгрузки — в Казахстан, который по закупкам птицы прибавил за год около 60%. «Вдвое расширились поставки в Армению, на пятую часть — в Киргизию, и втрое больший объем в 2022 году уехал в Беларусь», — перечисляет эксперт. Всего же Россия экспортировала мясо птицы примерно в 60 стран, что больше, чем в 2021-м (тогда было 54 страны-импортера).



Экспорт — одно из наиболее перспективных направлений дальнейшего роста группы «Черкизово». Компания уже отправляет свою продукцию более чем в 20 стран мира. И ежегодно объемы отгрузок за рубеж растут. Доля вывоза в выручке холдинга приблизилась к 10%, а еще пять лет назад она была всего 3%, информирует представитель компании. «Приоритетом для нас является увеличение в структуре экспорта продукции глубокой переработки, имеющей высокую добавленную стоимость», — делится он.



По итогам 2022 года «Черкизово» получила двузначный рост экспортных продаж как в натуральном, так и в денежном выражении. Такой результат объясняется не только расширением географии поставок, но также развитием ассортиментной линейки для других стран. Так, до конца года компания начнет поставлять халяльное мясо птицы под брендами Dajajti (курица) и «Краснобор» (индейка) для розничных сетей Саудовской Аравии. Ранее в эту страну группа вывозила только товары для b2b-клиентов: мясоперерабатывающих предприятий, ресторанных сетей.







А вот «Агросиле» (Татарстан) не удалось нарастить объемы поставок мяса птицы за рубеж. На результат повлияли наложенные Китаем на регион ограничения в связи с возникавшими здесь ранее вспышками высокопатогенного гриппа птиц. «Сейчас идет работа над устранением этих препятствий», — сообщает гендиректор агрохолдинга Светлана Барсукова.



Говядина и баранина поддерживают тренд роста

Продолжили наращивать объемы поставок за рубеж производители мяса КРС и баранины. Однако в отрасли мясного скотоводства специализированную говядину с возможностью экспорта выпускают всего две крупные компании — «Мираторг» и «Заречное», обращает внимание гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк. «Возможности широкого производства этого вида мяса резко ограничены самим мизерным масштабом данной отрасли и неравномерным распределением маточного поголовья КРС специализированных пород по стране, что серьезно затрудняет логистику поставок крупных партий скота на откорм или забой», — поясняет он.



Рост экспорта в страны ТС по итогам 2022 года оценивается в 15% — в основном за счет Казахстана и Беларуси, уточняет Анна Кудрякова. «Но стоит напомнить, что и Беларусь поставляет нам говядину, причем в значительно больших объемах, чем мы ей и в 2021-м, и в ушедшем году», — добавляет она. В Китай вывоз остался тем же, что и годом ранее, его доля составила более половины от общего экспорта. Далее по значимости идут отгрузки в Саудовскую Аравию, и, хотя ее доля на порядок меньше (не более 10%), объем поставок в эту страну может увеличиться более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Продажи в Узбекистан тоже стремительно растут. Зато Марокко и Вьетнам сократили объемы закупок российской говядины. В целом же с учетом всех стран рост экспорта этого вида мяса составит порядка 3-4%.



Агрохолдинг «Красный Восток» (Татарстан) тоже поставляет свою говядину за рубеж. Весь забой скота на собственном мясокомбинате «АПК “Русский Мрамор”» проходит по канонам халяль, производство сертифицировано. «Это дает нам возможность экспортировать свою продукцию в арабские страны, именно там такое мясо очень востребовано, — рассказывает гендиректор агрохолдинга Адель Хайруллин. — Нам очень интересно экспортное направление, и мы сейчас плотно работаем с Минсельхозом и Россельхознадзором по вопросу продвижения нашей мясной продукции в такие страны, как Иран, ОАЭ и Египет».



Баранина в 2022 году показала самый большой «скачок» по объемам экспорта из России, отмечает Юшин. Однако это рост с нулевой базы, подчеркивает он. «Вероятно, мы увидим увеличение производства данного вида мяса, а также его востребованности, — прогнозирует эксперт. — Сектор структурируется, становится более технологичным, но все еще сильно институционально отстает от других мясных отраслей».



Важным прорывом во внешней торговле мясом Давлеев называет увеличение количества аттестованных российских предприятий по убою и переработке овец на экспорт в Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые являются ключевыми потребителями и представляют собой крупные логистические хабы для всего Ближневосточного региона. «Это позволит российским производителям уже в ближайшие месяцы значительно нарастить поставки баранины и ягнятины на данные рынки как альтернативу традиционным экспортерам из Австралии, Новой Зеландии, Индии, Ирана и других стран», — уверен эксперт.



ОАЭ уже является главным получателям российской баранины, утверждает Кудрякова. В 2022 году ее доля в общем вывозе этого мяса составила 90%. А вот Китай, на который в 2021 году пришлось 15% от объема внешних отгрузок баранины в целом, в 2022-м сократил закупки до минимума.



Свинина показала спад

Хотя в целом по году получен прирост экспорта мясной продукции, свиноводческий сектор все же сократил поставки, указывает Корягина. «Это значит, что данные объемы остались внутри России: в условиях насыщенного рынка свинины каждый процент имеет огромное негативное значение для внутренней ценовой конъюнктуры», — подчеркивает она.



Объемы экспорта продукции свиноводства действительно упали, подтверждает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. При этом в первом полугодии темпы сокращения ввоза были более активные, чем по итогам девяти месяцев — 25% против 15% соответственно, информирует он. Значительнее всего сократился вывоз субпродуктов (на 60%). Если же смотреть на экспорт свинины в разрезе стран, то заметнее всего уменьшились поставки на Украину (-75%), во Вьетнам (-51%) и в Гонконг (-59%). Но это снижение было частично компенсировано ростом отгрузок в Беларусь (+143%) и Казахстан (+71%). Согласно предварительной оценке НСС, общий вывоз свиной продукции по итогам 2022 года превысил 170 тыс. т (годом ранее — 200-210 тыс. т).



Экспорт свинины в целом за 2022 год сократился на 5%, прикидывает Кудрякова. Таможенный союз дал серьезный прирост по закупкам этого вида мяса — более чем в два раза, за счет этого сокращение отгрузок в некоторые другие страны не было столь заметным, соглашается она с Ковалевым. Также эксперт выделяет Сербию, которая купила в три раза больше свинины, чем в 2021-м, и Армению, нарастившую ввоз более чем на 70%.



Усиление позиций сразу по нескольким направлениям В завершившемся году Россия существенно укрепила свое присутствие на многих рынках, акцентирует внимание Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». «За первые девять месяцев 2022-го Китай импортировал на 13% больше мяса и субпродуктов из нашей страны, Казахстан — на 44% больше, Саудовская Аравия увеличила закупки в два раза, Беларусь — в 2,6 раза, а ОАЭ — в пять раз», — сообщает он. Вьетнам, наоборот, сократил импорт свинины, но не только из России. Связано это прежде всего с динамикой восстановления внутреннего производства после АЧС прошлых лет, поясняет эксперт.

Активно развивает экспортное направление группа «Сибагро». Хотя, как признается заместитель исполнительного директора по коммерции компании Петр Мизонов, оно и претерпело некоторые изменения в структуре. «В связи с нестабильным курсом валют и определенными ограничениями пришлось пересмотреть свой интерес в восточной части мира и сосредоточиться на близлежащих странах, используя свое преимущество в логистике, — поясняет он. — Азия продолжает быть нам интересной, но в средней перспективе».



Открыла новые соседние рынки для свиноводческой продукции и группа «Черкизово». Компания начала вывоз свинины в Армению, что позволило максимально расширить ассортимент поставляемых в эту страну товаров. Также группа стала отгружать колбасные изделия в Туркменистан, рассказал представитель холдинга.



Для ГК «Агроэко» экспорт является новым, но перспективным направлением, комментирует председатель совета директоров группы Владимир Маслов. «С ростом объемов производства хотим наращивать и объемы вывоза, увеличивать нашу долю и расширять географию, — делится планами он. — Целевыми рынками для нас являются страны ТС, Грузия, Вьетнам и Гонконг».



Прогнозы позитивные

В 2023 году следует ожидать дальнейшего увеличения объемов мясного экспорта, уверена Альбина Корягина. Логистические цепочки постепенно налаживаются, а объемы производства продолжают расти, поясняет она. «Если бы такие емкие рынки, как Китай по свинине, Япония и Корея по всем видам мяса, Филиппины по птице и свинине, Индонезия по свинине, были открыты, то объемы поставок всех видов российского мяса при благоприятном стечении обстоятельств могли бы как минимум удвоиться, — считает Сергей Юшин. — Пока же в постоянно меняющихся условиях на мировом рынке мяса делать точный прогноз на 2023 год вряд ли можно, однако абсолютно ясно, что задачей номер один для отрасли становится существенное увеличение внешних отгрузок, так как сектор столкнется с избытком предложения, сбалансировать которое может только вывоз».







По мнению эксперта, если курс рубля опустится хотя бы на 20%, то отечественные компании смогут более успешно конкурировать с продукцией из других стран. «С учетом того, что во многих государствах возросшая себестоимость производства уже не покрывает расходов, фермеры сокращают поголовье, а спрос в мире сохранится на высоком уровне, шанс увеличить продажи за рубеж у нас есть», — верит Юшин.



Тот провал, что ощущала отрасль по снижению экспорта свинины во Вьетнам, в наступившем году планируется в некотором объеме возместить дальнейшим увеличением вывоза в Беларусь и Казахстан, уверена Любовь Савкина. Общий объем поставок мяса будет возрастать благодаря увеличению спроса на российскую птицу и премиальную говядину странами Персидского залива, Китая и Африки, прогнозирует она.







Что с импортом? По оценке ИМИТ, объем ввоза мяса в 2022 году снизился примерно на 20%, до 400-450 тыс. т. Большую долю (55%) в этом объеме занимает говядина, 39% приходится на мясо птицы и порядка 6% — на свинину, уточняет Любовь Савкина. Растущее внутреннее производство по ключевым позициям и невысокая цена отечественной мясной продукции создают все предпосылки для дальнейшего сокращения импорта, который существенно ниже экспортных поставок из России, комментирует Владимир Кравченко из «Центра Агроаналитики». Между тем еще несколько лет назад ввоз превышал вывоз.

Хотя основную часть закупаемого за рубежом мяса составляют говядина и мясо птицы, именно по этим позициям в завершившемся году отмечалось сокращение поставок, добавляет Анна Кудрякова из ИКАР. Объем свинины, закупленный в других странах, в 2022 году вырос по отношению к предыдущему году, но на этот вид мяса приходится не более 5% всего импорта. Поставки баранины имеют незначительную долю от всей ввезенной мясной продукции, а в 2022-м этот показатель сократился более чем в 3,5 раза. «Гораздо больше, чем баранины, импортируется конины, например, в 2021 году ее было закуплено в восемь раз больше, но в ушедшем году поставки данного вида мяса также уменьшились на треть», — рассказывает эксперт.

Если говорит о странах-импортерах, то тут ситуация тоже разноплановая, продолжает Кудрякова. Так, по говядине увеличение объемов отгрузок в Россию примерно на 30% продемонстрирует Бразилия (на нее приходится около 15% общего импорта этого вида мяса). Парагвай занимает в ввозе этого вида мяса 30%. Традиционно там более приемлемая, чем у Бразилии, цена. Сокращение поставок парагвайской говядины в 2022 году может быть значительным — около 40%. Также меньше стала поставлять Беларусь (-25%), доля которой в общем объеме импорта говядины даже больше, чем у Парагвая. Связано это прежде всего с запретом на поставки мяса на кости. По итогам 2022 года ввоз также увеличился из Колумбии, но сократился из Индии, дополняет эксперт.

По свинине импорт вырос за счет Бразилии — почти в три раза, если учитывать все страны. «Однако стоит напомнить о том, что в 2021 году отгрузки в Россию из этой страны были минимальными после введения ограничений в виде 25%-ной таможенной пошлины, поэтому рост и выглядит таким ощутимым», — объясняет Кудрякова. Аргентина и Беларусь снизили ввоз на 100%. Чуть менее чем в два раза уменьшились поставки из Чили.

Импорт белорусского мяса птицы, которая традиционно занимает большую долю в общем объеме ввоза в Россию, останется стабильным, продолжает эксперт. Но из-за уменьшения поставок из Бразилии более чем на 50% в 2022 году доля соседней республики будет максимальной — порядка 70%. На втором месте останется Бразилия — чуть больше пятой части импорта птицы в целом. Остальные же страны имеют гораздо меньшие доли в поставках. Например, Казахстан, третий по объемам ввоза данного вида мяса, занимает не более 4%. Также Кудрякова отмечает значительное уменьшение продаж в Россию мяса из Казахстана (на 70%), Аргентины (50%), Парагвая (90%).

«Влияние на внешнюю торговлю в 2023 году может оказать целая совокупность факторов: это и открытие новых рынков сбыта, в частности КНР для свинины, и активная работа над признанием нашей регионализации, и эпизоотическая ситуация как в России, так и в странах-потребителях», — перечисляет эксперт. Так, в частности, сейчас наблюдается очень быстрое распространение АЧС в тех регионах мира, где этой болезни никогда не было. А при снижении поголовья из-за болезней сокращается внутреннее производство и повышается спрос на импортное мясо. Очень важно отслеживать все эти тенденции, работать над увеличением каналов продаж, заранее просчитывать, где потребление будет расти, а поставки из прочих стран снижаться, чтобы вовремя зайти на рынок со своей продукцией, обращает внимание Савкина.



К 2030 году общее население планеты достигнет 8,6-9 млрд человек, напоминает эксперт «ИМИТ». «Так что наше так называемое “перепроизводство” — это подготовка, старт к более активному вывозу нашей продукции, и у нас есть реальные шансы быть в самом топе стран — экспортеров мяса на мировой рынок», — уверена она.

