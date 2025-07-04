Стимулы вместо принуждения. Чем биржевая торговля сельхозпродукцией может быть интересна бизнесу

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Ликвидность биржевой торговли сельхозпродукцией в России низкая, что в том числе связано с невысоким уровнем доверия бизнеса к этому инструменту. Однако обсуждаемая идея об обязательной продаже на бирже части продукции вряд ли решит этот вопрос — такие меры действуют только в краткосрочном периоде. Эффективнее были бы экономические стимулы со стороны государства и системный комплексный подход

Власти разработали законопроект, вносящий изменения в закон «Об организованных торгах», согласно которому крупный бизнес могут обязать продавать до 25% производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Документ прорабатывают профильные ведомства, включая ФАС, Минфин и Минэкономразвития. По информации РБК, в продовольственном сегменте на биржу предлагается вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло, белый сахар.



Идея Минфина об обязательной продаже ряда товаров на бирже в случае существенного изменения условий их оборота озвучивалась еще в 2022 году, однако не была поддержана бизнесом, хотя ФАС рассчитывала, что механизм заработает с 2023-го. Новая возможная дата вступления документа в силу — 1 сентября этого года. Правда, инициатива по-прежнему в целом не вызывает позитивного отклика в деловом сообществе, Минсельхоз также высказался против. При этом биржевая торговля сельхозпродукцией постепенно развивается и без принуждений: с августа 2021-го НТБ проводит товарные аукционы, которые начались с зерновых, затем ассортимент расширился за счет масличных, сахара, мяса птицы, молочной и другой продукции.



Торги должны быть интересны

В июне в интервью «Известиям» министр сельского хозяйства Оксана Лут пояснила, почему Минсельхоз не одобряет усиление регламентации биржевой торговли. «Мы в принципе против обязательных требований, мы хотим создавать стимулы для профессиональных участников рынка для торговли на бирже, — отметила она. — Это, например, приоритет на железнодорожные перевозки или фиксация экспортной пошлины. С коллегами из ЦБ и Минэкономразвития мы обсуждаем такую возможность. Ряд крупных участников рынка также вовлечены в разработку этих механизмов». Кроме того, по словам Лут, нет уверенности в том, что введение обязательного биржевого норматива поможет снизить цену продукции, в этом плане рынок нормально функционирует и без торгов: когда урожай увеличивается — цены снижаются и наоборот, прокомментировала она.



Законопроектом предлагается предоставить правительству полномочия по установлению нормативов в отношении товаров, подлежащих реализации на организованных торгах. Конкретные виды сельхозпродукции и нормативы их обязательной продажи будут определяться Минсельхозом. Новые полномочия позволят ведомству самостоятельно оценивать риски при принятии решений, что на начальном этапе позволит стимулировать развитие биржевой торговли продукцией АПК, направляя отдельные товары на реализацию через биржу, рассказывает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Законопроект содержит гораздо меньше рисков для отраслей, чем кажется на первый взгляд, так как регулятор, в данном случае Минсельхоз, вправе установить 0% обязательных продаж на бирже», — подчеркивает он.







При этом нужно иметь в виду, что в России инструмент обязательной или рекомендательной продажи части продукции путем открытой биржевой торговли уже используется ФАС, когда требуется сохранить или повысить уровень конкуренции в отдельных продуктовых сегментах (маргарин и мясо птицы), например в связи с признаками монопольного положения отдельных агрохолдингов / производителей продукции АПК, напоминает Краснов.



Важно понимать разницу между «товарно-сырьевой биржей» в оригинальном ее смысле, воплощенном, к примеру, Чикагской товарной биржей, и спотовой товарной биржей («маркетплейсом»), обращает внимание директор компании «Яков и партнеры» Алексей Клецко. В первом случае биржа — это площадка торговли фьючерсами на сырьевые товары, и ее смысл в управлении рисками товаропроизводителей. «Это, безусловно, очень полезный и нужный инструмент, — оценивает он. — При этом значение индекса на конкретный день может формироваться путем опроса основных игроков, проведение фактических товарных сделок через биржу не обязательно».



Во втором случае «биржа» — это публичный товарный рынок с определенным набором требований к торгуемому товару: соответствие стандартам, гарантии поставки и приемки товара на определенных условиях (базис, сроки, условия транспортировки и т. п. ). «Некоторые физические товары в принципе не подходят для спотовой биржевой торговли, например мясо, молоко и подобное сырье сырье с короткими сроками хранения. Производитель не может брать на себя риски не продать такие товары со 100% вероятностью, а переработчик вряд ли захочет остаться без сырья», — поясняет эксперт.







Для сельхозпредприятия любого размера идеальная ситуация — гарантированный спрос на 100% произведенной продукции, что оптимально обеспечивается соответствующими долгосрочными контрактами, а не спотовыми продажами, продолжает Клецко. Именно к этой ситуации стремятся переработчики сельхозпродукции и розничные сети. «Спотовый маркетплейс для АПК — полезный инструмент, но скорее для продажи остатков продукции, которые не удалось реализовать по постоянным контрактам, а не как место продажи первой очереди», — полагает он. Кроме вышеуказанных моментов, в российских реалиях реализовать идею товарной спотовой биржи мешает фактически непредсказуемое состояние некоторых вроде бы стандартных товаров (например, зерно, хранившееся не на элеваторах, а в рукавах) и в целом невысокий уровень развития системы хранения большинства продуктов АПК.



Тем не менее ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский считает, что инициатива по установлению норматива продаж сельхозпродукции на бирже укладывается в текущую политику регулирования рынков с сильными ценовыми шоками, поэтому вероятность ее принятия достаточно велика, хотя результативность такого решения неочевидна. «Сезонность производства, наложенная на фиксированный норматив продаж, может породить еще более сильные ценовые колебания, теперь в обратную сторону, — рассуждает он. — Готовность к таким нововведениям можно оценивать с двух сторон: с одной — готов ли АПК снизить свои возможности по управлению ценообразованием, что очевидно приведет к уменьшению доходов, с другой стороны — готова ли биржевая инфраструктура к обеспечению бесперебойной работы в рамках подобных торгов». Даже если ответы будут положительными, не ясно — кто будет бенефициаром этого решения, считает Терновский.



В целом невысокий текущий уровень развития торговли сельхозпродукцией через биржу в России показывает, что рынок с осторожностью входит в использование этого инструмента, продолжает эксперт. «Если неявной целью расширения биржевых торгов служит контроль цен, то принудительные меры по продаже сельхозпродукции, как это уже не раз бывало в истории, могут привести к снижению ее производства», — допускает он.



Бизнес должен приходить на торговые площадки, потому что ему удобно пользоваться биржевыми инструментами и сервисами, уверены в НТБ. «Мы считаем своими первоочередными задачами развитие инфраструктуры, предоставление технологий, расширение перечня доступных для торгов товаров, повышение ликвидности, а также создание и развитие товарных индикаторов, — перечисляют там. — Мы внимательно отслеживаем потребности рынка и стараемся своевременно на них отвечать».



Плюсы и минусы для бизнеса

С технологической точки зрения сложностей с организацией биржевых торгов в рамках законопроекта у российских компаний не будет, думает Краснов: механизм уже отработан для широкой номенклатуры продукции АПК (пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, соя, сахар, мясо птицы, сухое молоко и др.). «Практика отдельных крупных компаний показывает не просто готовность, но и заинтересованность в развитии биржевых торгов, формировании репрезентативных ценовых индексов и индикаторов, производных инструментов и открывает для всех участников рынка и регуляторов возможность хеджировать риски, прогнозировать экономический эффект, бюджеты и налоговые поступления», — говорит эксперт.



«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) — инициатор биржевой торговли сельхозпродукцией в России: в августе 2021 года она запустила на НТБ ежедневные аукционы по закупке и поставке пшеницы. Они стали первыми успешными регулярными биржевыми торгами зерном в России и важным шагом к формированию прозрачного ценового индикатора на рынке пшеницы, что стимулировало дальнейшее развитие биржевой торговли зерном в стране, комментируют в компании. По состоянию на июнь 2025 года группа ОЗК закупила на торгах в общей сложности 3,3 млн т пшеницы на 51,4 млрд руб.



Механизм товарных аукционов имеет ряд преимуществ как для продавцов, так и для покупателей, превосходя классические схемы заключения сделок, считают в ОЗК. Во-первых, все участники имеют равный доступ к торгам и участвуют на одинаковых условиях, что способствует здоровой конкуренции и исключает преференции. Во-вторых, сделки на аукционах полностью прозрачны. Благодаря открытым процессам торгов аукционы способствуют формированию экономически обоснованной цены на товар. Кроме того, для заключения сделки не требуется проведение переговоров, а используемая единая форма договора является универсальной, что исключает необходимость согласования. «Именно эти преимущества привлекают на НТБ все новых и новых участников — сельхозпроизводителей и трейдеров, для которых аукционы становятся гарантированным каналом сбыта продукции», — подчеркивают в ОЗК.



Группа «Содружество» не видит проблем реализации продукции на внутреннем рынке через биржу и готова выполнить требования об обязательным продажах, если законопроект будет принят. «Мы поддерживаем саму идею популяризации биржевых торгов, которые позволят сделать рынок прозрачнее, однако более эффективным все же считаем не принуждение, а рыночные механизмы увеличения объема и количества участников биржевых торгов», — комментирует коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов.



Компания начала развивать биржевую торговлю масличными внутри страны в 2022 году и в текущем сезоне закупила через биржевые аукционы свыше 400 тыс. т. «Планы на сезон 2025/26 еще более амбициозные. Основное предназначение биржевых торгов мы видим в создании прозрачного организованного рынка сельхозпродукции, что будет способствовать здоровой конкуренции на рынке, а значит — повышать эффективность каждого участника рынка в отдельности», — считает Мраморнов.



Не все товары подойдут для торгов Не все товары могут обращаться на бирже: у любого допускаемого к биржевым торгам товара должен быть большой рынок, много производителей и потребителей и, самое важное, возможность стандартизации параметров, подчеркивают в НТБ.



Основной критерий для товара, определяющий перспективность развития биржевой торговли на данном этапе, — это достаточный уровень ликвидности, говорит Алексей Мраморнов из «Содружества». Определить количественно этот критерий довольно непросто, поэтому лучше всего действовать по принципу «от большего к меньшему»: не пытаться завести на биржу как можно больше наименований товаров, а сначала сфокусироваться на тех, где мы можем наблюдать наибольший потенциальный объем торгов, рассуждает он.

Холдинг-экспортер «Доставка морем» закупает зерновые на НТБ уже два года, в 2024-м объем закупки через биржу вырос в 2,4 раза, до 56 тыс. т. «Из однозначных плюсов площадки — это наличие крупных поставщиков, гарантии по исполнению сделки, — комментирует директор по IT компании Павел Конев. — После выхода на биржу мы начали сотрудничество с некоторыми крупными трейдерами, с которыми ранее не работали вне биржи». Вместе с тем он обращает внимание на низкую ликвидность предложения. Компания проводит свои аукционы каждый рабочий день, но далеко не во всех появляется хотя бы одна заявка на поставку. «Да и сам формат аукционов не так удобен для поставщиков — нужно сидеть за компьютером в 30-минутную сессию, нет возможности торговли с мобильного устройства», — добавляет Конев.



При этом он поддерживает регуляторные «толчки» в сторону более эффективного рынка при условии разумного и аккуратного внедрения, не создающего новых проблем для сельхозпроизводителей или покупателей продукции. «К сожалению, не все полезные изменения могут произойти самостоятельно, без внешнего усилия, — признает Конев. — Продавцы не пойдут на биржу, где нет покупателей. Покупатели не пойдут на биржу, на которой нет поставщиков. Мы будем только рады расширению ликвидности. Это же мечта любого экспортера: тебе надо отгрузить, скажем, корабль хэнди сайз, 30 тыс. т через месяц. Ты ставишь заявку на бирже и каждый день равномерно покупаешь по 1 тыс. т. В итоге у тебя формируется судовая партия по средневзвешенной рыночной цене за месяц. Спокойно, без рисков».



У агрохолдинга «Степь» тоже есть опыт продаж на НТБ, с которой компания работает с 2022 года. «Биржевые торги и e-торги сельхозпродукции — перспективное направление, — уверен гендиректор «Степи» Андрей Недужко. — При вовлечении на биржу большего количества заказчиков и участников аукционов по закупке и продаже и их постоянном участии формируется более прозрачный рынок. Видим, что НТБ постоянно совершенствует условия допуска, подачи заявок, участия, ведет работу среди участников рынка. Из минусов, которые можем отметить, — в биржевых торгах участвует относительно небольшое количество сельхозпроизводителей, условия к допускам на торгах разных заказчиков — покупателей аукционов отличаются».



При этом Недужко обращает внимание, что продажи продукции растениеводства имеют несколько важных особенностей, которые обязывают выбирать оптимальную стратегию реализации. Например, циклический характер сельхозпроизводства создает определенные сложности с корректным расчетом ежемесячного объема продаж. Также важно учитывать, что производители тщательно выбирают период оптимальных цен для реализации продукции с учетом волатильности. «Это особенно важно в период сохраняющейся низкой рентабельности производства, — подчеркивает топ-менеджер. — Отдельно стоит отметить механизм форвардных продаж экспортерам с получением предварительной оплаты. Этот инструмент часто оказывается более простым и выгодным для сельхозпроизводителей, чем традиционное финансирование через кредитные организации».



Готовность к торгам как показатель зрелости рынка Петербургская биржа готовится к запуску механизма обязательных торгов ряда товаров через биржу и считает, что в первую очередь нормативы обязательных продаж могут быть назначены для сельскохозяйственной продукции, строительных материалов, арматуры и цемента, рассказывал в июне РИА «Новости» старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. Он считает, что механизм обязательной продажи выгоден как государству, так и бизнесу. Для государства это инструмент налогового контроля: биржевая торговля помогает формировать прозрачные ценовые индикаторы на основе данных о реально заключенных сделках. Производители же смогут получить доступ к более широкому кругу покупателей.



«Это вопрос восприятия и зрелости рынка. Кто-то быстрее видит преимущества, кто-то воспринимает биржевую торговлю как риск», — охарактеризовал Карпов сопротивление отдельных отраслей возможным нововведениям. Также он назвал недействительными аргументы о сложности и дороговизне доступа к бирже. Стоимость ее услуг составляет 0,09% объема заключенной сделки, необходимости нанимать отдельный персонал, по его словам, нет, поскольку закупщик в штате компании может справиться с этой задачей. Все сделки на торгах заключаются полностью в электронном виде и не требуют бумажного оформления.

Группа «Черкизово» с декабря 2024 года исполняет требование ФАС, обязывающее компанию поэтапно выводить определенную долю продукции из мяса птицы на биржевые торги. Это обязательство возникло по результатам рассмотрения службой ходатайства о приобретении компании «Руском» — производителя продукции из мяса птицы в Тюменской области, напоминает пресс-служба агрохолдинга.



Исполняя требования регулятора, группа «Черкизово» (через «ТД Черкизово») с 29 мая 2025 года начала торги на товарных аукционах в качестве заказчика, продолжает представитель компании. На данный момент на торги выставляются преимущественно категории продукции, предусмотренные предписанием ФАС: тушка цыпленка бройлера, грудка с кожей на кости, голень, бедро особое (с крестцом). «Пока рано давать оценку эффективности инструмента. Необходимо наработать базу и получить достаточный опыт для выявления плюсов и минусов биржевой торговли, — говорят в компании. — Основной вывод, который можно сделать сейчас: у нас появился новый канал продаж со своими правилами и особенностями, требующий обучения не только персонала и менеджмента компании, но и участников рынка». При этом действующий порядок в компании считают вполне жизнеспособным. «По нашему мнению, на данный момент каких-либо поправок в российское законодательство не требуется», — комментируют там.



Не хватает ликвидности

Текущий уровень развития биржевой торговли продукцией АПК на российских биржах невысокий и неоднородный по разным видам сельхозпродукции, но в целом характеризуется низкой ликвидностью и невысоким уровнем доверия со стороны рыночных игроков, оценивает Дмитрий Краснов. На разных рынках аграрной продукции сформировались свои форматы торгов (в основном товарные аукционы), состав участников и ценовые индикаторы.



В общей сложности на рынках НТБ представлено свыше 100 крупнейших агрохолдингов с более чем 300 базисами поставки в 40 регионах России. Количество участников торгов с начала 2025 года выросло на 19%, и, по данным на начало третьей декады июня, к рынкам НТБ было подключено 850 представителей реального сектора. Основной прирост участников произошел за счет увеличения клиентов на товарных аукционах — с начала года доступ к торгам получили свыше 100 компаний, приводят данные в НТБ.



Объемы операций с физическим товаром каждый год растут. Так, совокупный объем торгов на НТБ по итогам 2024 года увеличился на 51% и составил 3 млн т, или 72 млрд руб. За пять месяцев этого года на товарных площадках НТБ было заключено договоров на общую сумму 44,3 млрд руб., что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. «Небольшое сокращение активности связано со снижением объемов торгов зерновыми и сахаром в рамках общей динамики рынка России, — поясняют в НТБ. — Товарный рынок, в отличие от рынка ценных бумаг, подвержен сезонным факторам, специфической конъюнктуре, тем не менее потенциал его развития далеко не исчерпан».







Биржевая торговля сельхозпродукцией в России развивается, соглашается Краснов, однако темпы роста объемов торгов пока невысокие, что вызывает определенную неудовлетворенность как со стороны бирж, так и государственных регуляторов и служит одной из причин появления законопроекта. «При этом истории развития крупнейших мировых товарных бирж (CME, ICE, Euronext) показывают, что принудительные методы увеличения биржевой торговли продукцией АПК не могут служить эффективными инструментами долгосрочного роста, — отмечает он. — В первую очередь необходимо создавать экономические стимулы для обеих сторон сделки — изменять условия регулирования, принимать специальные меры поддержки как для участников биржевых торгов, так и для самих бирж, снижать издержки на исполнение сделок (взаиморасчеты, доставку, оценку качества и др.)».



Развитая биржевая торговля позволяет устранять дисбалансы на рынке, формируя репрезентативные ценовые индикаторы, обеспечивает гарантии исполнения сделок, а также позволяет хеджировать ценовые риски за счет производных финансовых инструментов. При этом по мере развития товарной биржевой торговли существенно расширяется состав участников и структура торгов, продолжает Краснов. Так, на CME (Чикагская товарная биржа) во всех биржевых инструментах на пшеницу ежедневный объем торгов равен половине годового урожая данной культуры в США или 3,8% мирового производства. Это обусловлено участием в торгах крупных финансовых институтов, спекулянтов и других игроков, напрямую не связанных с физическими поставками.



«В товарной биржевой торговле в России сегодня участвуют только отдельные производители, переработчики, трейдеры и экспортеры продукции АПК, а объемы — а значит, и ликвидность — остаются крайне незначительными. По пшенице — это 1,3 млн т, или около 1% объема производства, по масличным — 0,4 млн т, или 0,2%, — приводит данные он. — По нашим оценкам, совокупный объем физических торгов на бирже для приближения к приемлемому уровню ликвидности может и должен быть увеличен минимум в три раза. Это позволит повысить уровень доверия к формируемым ценовым индикаторам и создать интересные для игроков производные финансовые инструменты».



Для дальнейшего развития биржевой торговли зерном необходимо увеличивать ликвидность, то есть привлекать на биржу большее число участников, в частности экспортеров, уверены в ОЗК. «Чем больше зерна будет проходить через биржу, тем репрезентативнее будет цена», — поясняют в компании.







Основной проблемой остается ликвидность торгов, соглашается Алексей Клецко. По его подсчетам, 83% аукционов по сельхозпродукции на НТБ за все время не состоялось, причем это значение растет с 17% в 2021 году до 88% в 2025-м; около 99% объема состоявшихся торгов приходятся на три группы товаров — зерновые, масличные и сахар; состоявшиеся торги прошли преимущественно на двух базисах: поставка пшеницы в Новороссийск и сои — в Курскую область. Также он обращает внимание на низкую активность организаторов и участников торгов. Так, в этом году менее половины организаторов аукционов проводят торги, а количество поставщиков, участвующих в торгах, составляет от одного до восьми. «У 224 (22% от всех проходивших регистрацию) участников торгов прекращен или приостановлен допуск к торгам, основная причина — неоплата услуг биржи (т. е. компании не увидели ценности в участии в торгах). Большая доля среди поставщиков у трейдеров, а не сельхозпроизводителей», — рассказывает Клецко.



Формирование биржевого товарного рынка — это длительный процесс, обращает внимание Алексей Мраморнов. По его словам, мы пока еще находимся на раннем этапе развития биржевых торгов, однако за последние три-четыре года нам удалось добиться того, на что некоторым развитым странам требовалось гораздо больше времени. Основное препятствие — низкий уровень доверия к самому механизму биржевых торгов. Поступательное движение в сторону повышения заинтересованности все большего числа участников рынка в биржевых торгах позволит еще через несколько лет не только развить поставочные торги через биржу, но и приступить к следующему этапу — формированию деривативного рынка, основой которого будут выступать сложившиеся ценовые индикаторы, уверен он.



Одна из целей — ценовые индикаторы

Согласно законопроекту, обязательная продажа части продукции на бирже в том числе направлена на формирование ценовых индикаторов, создание прозрачного ценообразования и уменьшение зависимости от зарубежных ценовых агентств, поясняли авторы инициативы. Вступление закона в силу должно способствовать улучшению механизмов ценообразования, обеспечить открытость сделок, снизить риски, включая антимонопольные нарушения, и создать базу для внутреннего обращения товаров, уверены авторы инициативы.



Оксана Лут в интервью «Известиям» обратила внимание, что сейчас уже есть механизм, который позволяет мониторить рынок, — это внебиржевые индексы цен. «Мы видим, что они вполне сопоставимы», — добавила она. По мнению Дениса Терновского, декларируемое формирование ценовых индикаторов как цель введения обязательных биржевых торгов явно не оправдывает издержки предлагаемых средств решения проблемы.



Проведение зерновых товарных аукционов на регулярной основе позволило в мае 2022 года начать рассчитывать российский биржевой индекс пшеницы на условиях поставки CPT Новороссийск, а в августе 2022 года — запустить на Московской бирже торговлю расчетным фьючерсным контрактом на пшеницу, напоминают в ОЗК. «Эти инструменты создают условия для долгосрочного планирования поставок и управления денежными потоками», — оценивают в компании.



Перспективы биржи БРИКС Развитие внутреннего биржевого рынка тесно связано с развитием экспортной торговли, обращают внимание в ОЗК. Этот вопрос стал особенно актуальным в условиях трансформации международной и российской торговли товарами. Сейчас идет активная проработка создания Зерновой биржи стран БРИКС, которая призвана сформировать систему справедливых и предсказуемых ценовых индикаторов на сельхозпродукцию и инструменты, позволяющие хеджировать риски, связанные с высокой волатильностью на мировых рынках. «Считаем, что дальнейшее совершенствование биржевой торговли сельхозпродукцией является важным фактором развития российского рынка зерна и укрепления конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках», — подчеркивают в компании.



Глава Минсельхоза Оксана Лут также отмечала, что торговля сырьевыми товарами на бирже БРИКС позволит формировать вторичный рынок финансовых инструментов и хеджировать торговые сделки. «При этом мы получим независимые ценовые индикаторы и более объективную оценку стоимости сельхозпродукции на мировом рынке», — говорила она в интервью «Известиям».

Расчет ценовых индикаторов и, как следствие, повышение прозрачности всего рынка — это одна из важных задач правительства и всей отрасли, для бизнеса это дополнительный способ анализа рынка, соглашаются в НТБ. «Сегодня мы рассчитываем 18 ценовых индикаторов по разным товарным группам, на два из них запущены производные инструменты (сахар, зерно), которые уже используются реальным сектором в управлении ценовыми рисками своего бизнеса, — отмечают на бирже. — Те участники реального сектора, которые применяют инструменты хеджирования, всегда будут иметь конкурентное преимущество».



Ценообразование на внутреннем рынке сельхозпродукции зависит от уровня цен на внешнем и внутреннем рынках, также от баланса спроса и предложения на этих рынках, отмечает Андрей Недужко. «Действительно, на уровень мировых цен на сельхозпродукцию влияют фьючерсы на Чикагской товарной бирже, фьючерсы на MATIF, поэтому в последнее время все чаще мы слышим о необходимости создания сырьевой товарной биржи БРИКС. Однако целесообразно вовлекать товаропроизводителей в биржевые торги не распорядительными мерами, а популяризацией этого вида торговли», — уверен он.



«Чтобы механизм действительно работал правильно, необходимо решать задачу повышения уровня доверия участников рынка к биржевым торгам. А принуждение может оказать обратный эффект», — соглашается Мраморнов. Как показывает исторический опыт, механизм административного принуждения может быть эффективен только на короткой дистанции и не является мотиватором на долгосрочную перспективу, вторит ему представитель «Черкизово».



Нужна поддержка государства

Биржевая торговля обеспечивает необходимую прозрачность для акционеров и собственников компаний, финансистов, потребителей продукции и, конечно, для регуляторов, перечисляют в НТБ. Наличие биржевой цены и индикаторов особенно важно для финансового планирования и принятия грамотных управленческих решений. Вместе с тем начало биржевых операций зачастую требует от компании внутренних изменений: перестройки бизнес-процессов, новой экспертизы. «Тем не менее биржа всегда даст преимущество тем компаниям, которые стремятся развиваться и расширять свои рынки сбыта», — уверены в НТБ.



Полноценно работающие биржевые торги дают преимущества для покупателей и продавцов сельхозпродукции, подтверждает Павел Конев. Во-первых, это гарантированный сбыт или приобретение по рыночной цене. Тут важны обе составляющие — наличие ликвидности на бирже и системы гарантий позволяет быстро закрыть потребность в продаже или закупке товара, а прозрачное ценообразование для всех участников исключает возможность арбитража, когда сельхозпроизводитель или конечный покупатель получают выгоду от неполноты информации за счет потерь контрагента, комментирует он. Во-вторых, наличие рыночных индикаторов цен в любой момент позволяет создавать более сложные инструменты, развивающие отрасль: финансирование под будущую поставку товара (авансирование), фьючерсные контракты для снижения рисков, беспоставочные фьючерсы или утилитарные цифровые права для привлечения дополнительного финансирования в сельское хозяйство, приводит примеры Конев.



Торговля на бирже должна быть интересна всем участникам рынка, а не только крупным покупателям или продавцам, считает Краснов. Поэтому развитие биржевой торговли требует системного подхода, создания комплекса мероприятий, направленных на формирование экономических стимулов, инструментов регулирования и поддержки, включая информационную и образовательную поддержку. «Должны появиться специализированные, аттестованные биржей операторы товарных поставок и склады/элеваторы, инструменты, обеспечивающие качество стандартизированной в соответствии с биржевыми спецификациями продукции, — перечисляет он. — На уровне государства может быть принята специальная программа или сформирован федеральный проект по развитию биржевой торговли аграрной продукцией с широким кругом ответственных исполнителей (ЦБ, Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития, биржи)».



Тендерные площадки вместо биржи Альтернативой биржевым торгам сейчас являются тендерные площадки крупных сельхозпроизводителей и онлайн-платформы, обращает внимание Андрей Недужко из «Степи». Однако правила таких торгов не до конца прозрачны и унифицированы, например, часто продавец может отказаться от исполнения проведенных торгов, если его не устроит цена, знает Павел Конев из «Доставки морем». «Формирование единых правил и включение торгов на этих площадках в единый индекс может быть одним из способов расширения биржевой торговли», — думает он.

Активная роль государства в содействии развитию товарных рынков и создании рыночных механизмов ценообразования, безусловно, окажет положительное влияние на биржевую торговлю сельхозпродукцией в России, уверены в ОЗК. «По мнению группы ОЗК, эффективным инструментом привлечения сельхозпроизводителей к участию в аукционах может стать применение дополнительных экономических стимулов и повышение привлекательности, например, через предоставление преференций при транспортировке железнодорожным транспортом товаров, продаваемых через биржу», — считают в компании.



В «Черкизово» тоже полагают, что стимулировать биржевые торги товарами могли бы меры государственной поддержки. Разработка таких мер — сложная задача, требующая многогранного подхода. «Государство может поддерживать участников биржевых торгов через разные инструменты, такие как налоговые льготы, субсидии, создание благоприятной регуляторной среды, а также финансирование инфраструктурных проектов. Кроме того, нужно создавать регуляторные условия для максимальной прозрачности и открытости торгов», — перечисляет представитель группы.



В текущем виде биржевая торговля представляет собой не классический обезличенный стакан спроса и предложения, а односторонние аукционы с одним покупателем или одним продавцом, говорит Конев. По его мнению, развитие альтернативных торговых инструментов, упрощение онбординга и работы участников — это дополнительные точки роста. «Также стоит отметить определенный конфликт интересов. Если собственники бизнеса однозначно поддерживают развитие и внедрение биржевых торгов, то на уровне исполнителей в коммерческом отделе и отделе закупки эта инициатива сталкивается с некоторым противодействием, так как означает снижение доходов и последующее сокращение этих отделов с ростом биржевых объемов», — отмечает он.



Сторонники биржевой торговли прогнозируют большой потенциал для ее развития, однако России на этом пути предстоит пройти ряд сложных этапов до выхода на соответствующий рыночный уровень, позволяющий формировать устойчивые рыночные индикаторы на подавляющее количество товаров АПК, рассуждает представитель «Черкизово». Тем не менее вовлечение большего количества участников рынка путем создания благоприятных условий для биржевой торговли должно привести к активному развитию биржевых продаж наряду с другими каналами сбыта, думает он. Недужко оценивает перспективы развития биржевой торговли сельхозпродукцией в России в случае создания рыночных механизмов ценообразования, прозрачности, гарантии исполнения заключенных биржевых контрактов как высокие.

