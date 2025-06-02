Агросектор вернется в плюс. Официальные прогнозы динамики отрасли выше, чем у профильных экспертов

Минсельхозпрод Татарстана

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

В 2025 году сельхозпроизводство, вероятно, вернется к росту после сокращения в 2024-м, в том числе за счет низкой базы. При этом официальные оценки возможной динамики ощутимо выше, чем у экспертов и аналитиков. Традиционно больший вклад в нее вносит растениеводство, а рекордов по урожаям в этом году пока не ожидается. При этом развитие отрасли сдерживает высокая ключевая ставка ЦБ и падение рентабельности

Согласно базовому варианту среднесрочного прогноза социально-экономического развития России до 2028 года, подготовленному Минэкономразвития, в этом году производство сельхозпродукции может увеличиться на 4,4%. Консервативный вариант предполагает рост на 3,8%. В прошлогоднем сентябрьском прогнозе ведомства показатель в базовом сценарии был таким же, в консервативном ожидалось снижение производства сельхозпродукции на 0,8%.



Минсельхоз в нацдокладе о ходе реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по итогам прошлого года прогнозирует, что в этом году сельхозпроизводство может увеличиться на 4,4% по сравнению с 2024-м (в сопоставимых ценах), пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ (на момент подготовки статьи нацдоклад не был опубликован). По сравнению с 2021 годом рост составит 12,8%, рассчитывает ведомство. В том числе производство продукции растениеводства в 2025-м вырастет на 6,6% год к году, а по сравнению с 2021-м — на 15,3%, продукции животноводства — соответственно на 1,8% и 6,3%. В 2024 году, согласно Росстату, производство сельхозпродукции снизилось на 3,2%.



Ведомства излишне оптимистичны

Опрошенные «Агроинвестором» эксперты в основном считают прогнозы ведомств слишком оптимистичными, а если и достижимыми, то при определенных условиях. Так, например, вице-президент, начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко напоминает, что за последние четыре года производство в аграрном секторе больше всего росло в 2022 году (на 11,5%), когда был зафиксирован рекордный урожай зерновых (157,7 млн т). «По нашим оценкам, в текущем году сельскохозяйственное производство в России вырастет на 1,5% относительно 2024 года в физическом выражении, а также составит 108,6% относительно показателей 2021-го», — прокомментировала она.



Производство в сфере животноводства в целом весьма инерционно, и с точки зрения динамики каждый год дает умеренный плюс. А вот растениеводство с волатильной динамикой урожая зерновых, масличных и сахарной свеклы каждый год эту динамику, по сути, и определяет, поясняет Снитко. «Еще рано делать взвешенные прогнозы по валовому сбору зерна, но пока видно, что по озимым, несмотря на сокращение посевов, урожайность будет неплохой, а в яровом клине расширяются посевы масличных, что опять же даст умеренно положительный вклад в динамику индекса, — говорила эксперт в середине мая. — Пока по пшенице мы ожидаем урожая на уровне прошлого года».



В России примерно треть сельскохозяйственной отрасли — это выращивание зерна, успешность которого сильно зависит от погодных факторов и существенно колеблется год от года, вторит ей директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. На фоне рекордного урожая 2022 года достижения 2023-2024 и, вероятно, 2025 годов выглядят довольно скромно — тут нужно смотреть усредненные данные за несколько лет, нельзя делать вывод по одному году, говорит он. «В животноводстве ожидаем стабильные небольшие приросты по всем видам мяса и по молоку, может быть, более высокие темпы роста покажет индейка, — допускает эксперт. — Распределение рентабельности между растениеводами и животноводами будет, как всегда, определяться ценой на зерно: чем ниже мировая цена на зерно и чем сильнее рубль, тем больше маржа в животноводстве и, соответственно, ниже у производителей зерна».







Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут считает прогнозы Минсельхоза и Минэкономразвития по росту сельхозпроизводства несколько завышенными. По его мнению, скорее всего, оно увеличится на 3,5-3,6% относительно 2024-го в сопоставимых ценах. «Минсельхоз прогнозирует резкий рост в сегменте растениеводства — на 6,6%, и хорошие показатели по животноводству — 1,8%. В принципе, эти показатели повторяют те, которые были в 2019 году», — обращает внимание он.



В целом сельхозпроизводство увеличится, поскольку урожай будет лучше, чем в прошлом году, кроме того, действует эффект низкой базы 2024-го, продолжает эксперт. «В растениеводстве, я полагаю, рост составит не более 5,6%. Урожай зерновых и картофеля будет выше прошлогоднего, если не случится каких-то природных катаклизмов. Но будет определенный провал по сбору плодов и ягод из-за весенних заморозков, а также по ряду других культур, — рассуждает Корбут. — Что касается животноводства, то оно уперлось в потолок своего развития, и здесь все будет определяться тем, как будет идти экспорт и какими будут экспортные цены. А с этим тоже все непросто — пока активно вывозится продукция птицеводства, но не очень понятно, что будет дальше».



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский тоже оценивает прогноз увеличения сельхозпроизводства на 4,4%, озвученный как базовый Минэкономразвития и Минсельхозом, слишком оптимистичным. «Рост в животноводстве и переработке возможен, а производство продукции растениеводства снизится — результат в данном секторе будет ниже, чем в 2024-м», — считает он.



Целевой ориентир Минсельхоза по увеличению физического объема производства на 7,9% к 2021 году выглядит достижимым, учитывая невысокий урожай зерна в 2021-м относительно 2022, 2023 и даже 2024 года, а также возможный рост производства отдельных видов продукции в этом году относительно прошлогодних значений, рассуждает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Однако важно учитывать, что текущий рост базируется на результатах инвестиционных программ прошлых лет, а предпосылок для позитивной динамики в будущем все меньше, поскольку темпы увеличения инвестиций, направленных на развитие сельского хозяйства, сокращаются: −7,8% в 2022 году, −6,8% в 2023-м, −4,3% в 2024 году, согласно Росстату, — отмечает эксперт. — Основные причины — общее снижение рентабельности сельхозпроизводства, высокая стоимость заемного капитала вместе с изменениями условий и объема предоставления льготного кредитования».



Урожаи всех культур будут выше Несмотря на определенные климатические условия весеннего периода (заморозки в ряде регионов, в том числе на юге страны), по итогам текущего года ожидается рост в сельском хозяйстве не менее чем на 4%, считают в «Центре агроаналитики» при Минсельхозе. «Сейчас в животноводстве производство сохраняет положительную динамику, а в растениеводстве посевная кампания еще только перешла экватор в среднем по стране, поэтому прогнозы делать рано, — отмечали там в середине мая. — Ключевым фактором для нового урожая остается погода. Внутренний и внешний спрос в целом стабилен и позволяет производителям планировать структуру посевных площадей в штатном режиме. Обеспеченность ресурсами для проведения посевной кампании хорошая». Планируемый размер и структура посевных площадей в этом году позволяют ожидать роста по всем ключевым культурам, полагают эксперты «Центра агроаналитики». Безусловно, основными драйверами останутся зерновые, зернобобовые и масличные культуры. В животноводстве также сохранится рост по свинине и птице. «Меры поддержки инвестиций в этом году сохраняются. Это возмещение части капзатрат на строительство и модернизацию объектов АПК, льготное кредитование, прямые субсидии. И заявки на получение льготных инвестиционных кредитов поступают в Минсельхоз, таким образом, инвесторы сохраняют интерес к агропромышленному комплексу», — отмечают в Центре.

В отличие от других отраслей, в агросекторе есть один трудно прогнозируемый, но важный фактор — погода, обращает внимание руководитель практики оказания услуг компаниям АПК «Технологии Доверия» («ТеДо») Михаил Фролов. Поэтому прогноз роста сельхозпроизводства на 4,4% кажется реалистичным при отсутствии существенных природных аномалий. По его оценке, в целом отрасль уже адаптировалась к геополитическим факторам, однако макроэкономическая обстановка сдерживает развитие АПК так же, как и других отраслей: высокая ключевая ставка затрудняет доступ к кредитам, побуждает потребителей к сберегательному поведению, повышение инфляции влияет на рост затрат, который не всегда можно переложить в цены на продукцию. Это, в свою очередь, снижает рентабельность компаний отрасли, а также вынуждает их сокращать бюджеты на инвестиции, рассуждает эксперт.



«Мы достаточно осторожны в прогнозах на текущий год, и данные цифры от Минсельхоза и Минэкономразвития выглядят весьма оптимистично с учетом доминации негативных факторов, а также состояния неопределенности на рынке АПК, — отмечает управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. — Мы ожидаем, что в 2025 году в сопоставимых ценах рынок сохранится на уровне 2024 года или незначительно (на 0,5%) снизится». Среди негативных факторов он называет влияние ключевой ставки, уменьшение субсидий, ухудшение логистических возможностей (как в России, так и за рубежом), погодные условия в начале года, ограничения работы на внешних рынках, укрепившийся рубль, кадровый дефицит, износ техники и ограничения в области ее поставок.



В апреле на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследования и экспертизы ВЭБ Лидия Илюшина прогнозировала, что в этом году российский АПК может вырасти на 2,1%. Оценка основана на предположении о стабильном наращивании производства продукции животноводства, масличных, овощей, фруктов, ягод, молока при снижении производства зерновых, поясняла она.



Участники рынка настроены на рост

«В условиях волатильной внешней среды мы не даем точных прогнозов, однако сделанные “Черкизово” в 2024 году инвестиции в расширение производственных мощностей, в том числе за счет M&A, создают возможности для дальнейшего роста объемов выпуска продукции», — отмечают в компании.



По результатам 2024 года птицефабрика «Волжанин» заняла второе место в России по производству яйца с объемом 1472 млн штук. В этом году в планах обеспечить выпуск не ниже прошлогоднего, говорит первый замгендиректора компании Ольга Мохова. «Почти весь объем яйца мы продаем через федеральные сети в Центральном и Северо-Западном регионах. Уменьшение спроса на яйцо и, как следствие, еще большее снижение цены может наблюдаться в летний период в связи с началом сезона отпусков. В этом случае мы готовы увеличить объемы производства продуктов переработки яиц», — рассказывает она.



За счет роста продуктивности стада и запуска нового комплекса на 3,7 тыс. коров «Август-Агро» в этом году рассчитывает увеличить производство молока почти вдвое — до 90 тыс. т, делится планами заместитель гендиректора по животноводству компании Наталия Козлова. «Наш главный и постоянный вызов — работа с себестоимостью молока, увеличение прибыльности производства, — рассказывает она. — При этом основной ресурс мы видим в повышении эффективности труда всего коллектива — от руководителя до подсобного рабочего. Это серьезная задача, но она одна из немногих, решение которой находится почти полностью в нашей власти. Мы не можем регулировать цены на корма или ветпрепараты, на ГСМ или закупочные цены на молоко, а вот эффективно организовать производство и свои трудовые ресурсы можем и должны».







В последние годы перед животноводами постоянно встают все новые задачи по адаптации сложившейся технологии производства к изменяющимся условиям, продолжает Козлова. По ее словам, реагировать необходимо быстро, что непросто. «Иногда такие изменения носят фундаментальный характер. Так, с рынка полностью ушли многие ветпрепараты, некоторые корма, а качество имеющихся зачастую пока не отвечает потребностям высокопродуктивных животных, — сетует руководитель. — При этом, очевидно, коровам невозможно что-то объяснить или сказать “подождите”, поэтому приходится находить замещающие решения. К сожалению, пока не все они нас устраивают».



В этом году агрохолдинг «Степь» продолжит уделять внимание нишевым культурам и расширять площади под ними: под нут более чем на 40%, под горох — на 10% по сравнению с 2024 годом. Основной производственной культурой компании остается пшеница, соответственно, площади под зерновыми не сокращались, они сохранились на уровне прошлого года, рассказывает гендиректор компании Андрей Недужко. В молочном дивизионе «Степи» планируется наращивать валовой надой и показатели продуктивности, развивать МТФ, особенно в сфере цифровизации. «В прошлом году компания подтвердила свое лидерство по молочной продуктивности коров в России, а производство сырого молока по итогам 2024 года достигло рекордных 220 тыс. т, что на 20% больше показателей 2023-го», — отмечает он. Среди факторов риска для растениеводства в этом году остаются погодные условия, которые могут внести негативные коррективы, например, в случае усугубления возвратных заморозков, продолжает топ-менеджер. Кроме того, развитие инвестпроектов в разных сферах АПК может быть сопряжено с рисками из-за высокой ключевой ставки ЦБ. Все это грозит увеличением себестоимости производства и снижением рентабельности.



Рентабельность упадет

По мнению Александра Корбута, драйверами роста сельхозпроизводства в этом году будут зерновые, масличные и птица. Негативно влиять на показатели могут плоды и ягоды, говядина, свинина. Также будет не очень интенсивный итоговый рост по молоку. «Хотя промышленный сектор пока развивается неплохо, хозяйства населения, где в прошлом году прошел массовый забой коров, автоматически будут снижать эти показатели», — поясняет он.



Аркадий Злочевский тоже оценивает ситуацию в сегменте КРС как неоднозначную. «В ЛПХ с крупным рогатым скотом проблемы — коров отправляют на убой, отсюда в прошлом году был прирост производства говядины. Но в результате с трудом верится в увеличение производства молока в этом году», — отмечает он.



Михаил Фролов считает, что валовой надой молока сохранится на уровне 2024 года. Темпы роста свиноводства сократятся до 1-2%, что будет обусловлено как насыщением рынка, так и снижением маржинальности. Птицеводство покажет умеренный рост: мясо птицы остается самым доступным мясом внутри страны, кроме того, наблюдается увеличение экспорта в страны Азии, Ближнего Востока и Африки. Зерно хоть и теряет свои позиции из-за существенного снижения рентабельности, но, тем не менее, будет продолжать вносить существенный вклад в общий объем производства продукции АПК. Прогноз «ТеДо» по сбору зерна в 2025 году — 130-135 млн т, говорит он.







Дмитрий Касаткин среди драйверов отрасли выделяет масличные культуры, тепличное овощеводство, а также продукты переработки зерна. «Замедляются сегменты, требующие крупных инвестиций, зависящие от конъюнктуры внешних рынков и от погодных условий: животноводство, производство молока, производство картофеля, сахарной свеклы и ягод», — перечисляет он.



В первом квартале производство продукции АПК в России увеличилось на 1,7% относительно того же периода 2024-го, при этом важно помнить, что в первом квартале учитывается только производство промышленных видов продукции: мясной, молочной, рыбной и т. д. , обращает внимание Дмитрий Краснов. «Среди лидирующих подотраслей и видов продукции в первом квартале 2025 года можно выделить производство мяса МРС (+33,8%), рапсового масла (+26,1%), куриного яйца (+4,9%), мяса птицы (+3,5%), а также молока (+3,2%), — перечисляет он. — Однако, даже если тенденция роста производства продукции переработки продолжится, общий годовой итог во многом будет зависеть от успехов растениеводческого сегмента, на который приходится основная доля сельхозпроизводства в физическом выражении. По нашим прогнозам, совокупный прирост производства не превысит 2%».



Прогнозы валового сбора зерна сейчас очень вариативны, но даже при исполнении наиболее позитивного прогноза на уровне 129 млн т прирост к уровню 2024 года составил бы 2,8%, продолжает Краснов. «Гораздо важнее сейчас видеть долгосрочную тенденцию — разочаровавшись в рентабельности зерновых культур, аграрии пытаются сократить долю зерновых в севообороте, смещая его структуру в пользу масличных, — акцентирует внимание он. — При этом более кардинальное изменение севооборота всегда требует адаптации технологии производства, а значит, дополнительных инвестиций в парк техники, прицепное и навесное оборудование и т. д. В текущих макроэкономических условиях большинство аграриев на это пойти не готовы».







Расширение площадей под масличными и рост валового сбора в текущем году может снизить рентабельность их выращивания, которая в последние годы выручала многих, говорит Дарья Снитко. «А рентабельность производства зерновых уже довольно низкая, с чем и связан отказ от расширения сева пшеницы в этом году», — добавляет эксперт.



Согласно проекту публичной декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2025 год, в этом году плановая рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) составит 14,8% против фактической 18,3% в 2024-м. «Эта цифра, на мой взгляд, близка к истине — итоговый показатель, вероятно, составит не более 15,5%, — комментирует Корбут. — Во многом он будет зависеть от той политики, которую будет вести государство по регулированию цен. Сейчас регулирование цен на продовольствие все более негативно влияет на сельхозпроизводителей — именно они оказываются крайними, хотя их продукция, пока доходит до полки, дорожает в 2-2,5 раза».



Учитывая текущую динамику, действительно можно ожидать снижения рентабельности сельского хозяйства, которое коснется всех секторов, соглашается Фролов. При этом к наиболее маржинальным он относит масличные культуры, производство яиц, овощеводство. Наиболее рентабельными в этом году будут сектора, где выше доля агрохолдингов и интегрированных производств, например производство масличных, считает Касаткин, наименее рентабельными — сектора с высокой долей небольших хозяйств, например животноводство.



Сделок M&A ожидается меньше По прогнозу Михаила Фролова из «ТеДо», в 2025 году можно ожидать стабилизацию рынка M&A в агросекторе. На рынке есть разнонаправленные факторы: с одной стороны, высокие ставки по кредитам, а также завершение выхода иностранных игроков ведут к сокращению количества сделок, с другой, продолжающаяся консолидация рынка крупными игроками, а также их вертикальная интеграция, которые, в свою очередь, подстегиваются снижением рентабельности более мелких игроков, будут положительно влиять на рост количества сделок в 2025 году, рассуждает он. «По нашим наблюдениям, оставшиеся иностранные компании, не завершившие процесс выхода из России, приостановили его в ожидании изменения геополитической обстановки, некоторые даже отказались от сделок на финальной стадии», — знает эксперт.



Дарья Снитко из Газпромбанка считает, что количество сделок в отрасли будет снижаться. Ее высокие показатели в прошлые годы привлекали инвесторов из смежных и непрофильных сегментов, также много сделок в 2022—2024 годах было связано с уходом иностранных компаний, добавляет она.



Начало года не радует большим количеством сделок: с января по середину мая Kept зафиксировал всего 12 M&A-сделок общим оценочным объемом 86 млрд руб., но большая часть этого объема относится к одной сделке — смене собственника компании «Приосколье», рассказывает Павел Лапшин. Для сравнения, за первые пять месяцев 2024 года произошло 40 сделок на 96 млрд руб., а в 2023-м — 20 сделок на 25 млрд руб. «Мы знаем, что сейчас идут сделки по нескольким компаниям в АПК, в том числе как минимум две довольно крупные, но M&A-активность сдерживает высокая процентная ставка. Инвесторы по-прежнему активно смотрят новые объекты, но до сделки доходит только если актив очень привлекательный», — говорит эксперт.

Средняя рентабельность в этом году падает, подтверждает Краснов: ресурсы и сырье дорожают быстрее, чем повышаются цены на продукцию. К тому же нельзя исключать возможные дополнительные потери урожая из-за погодных факторов. По его мнению, наибольшей устойчивостью в этой ситуации обладают вертикально-интегрированные свиноводческие и птицеводческие холдинги, где маржинальность может находиться в более широких коридорах, чем по зерновым, из-за более стабильного экспорта, вызванного благоприятной конъюнктурой на внешних рынках, ценовой ситуации на внутреннем рынке и относительно стабильных цен на корма.



Возможно, в животноводстве и переработке рентабельность будет неплохой, допускает Злочевский. А вот в растениеводстве ситуация с рентабельностью довольно плохая: производители переходят на более прибыльные культуры — сою, рапс, горох, сокращают инвестиции в пшеницу. «Но даже при этом они не в состоянии удерживать достигнутого в прошлые годы уровня доходности, соответственно, инвестиции в растениеводство снижаются, причем очень динамично, — отмечает он. — А в производстве нашей главной культуры — пшеницы — вообще никакого позитива не просматривается».



Привлекательность инвестиций уменьшается

Отрицательная динамика инвестиций в АПК наблюдается уже несколько лет (по прошлому году показатель составил −2,2%), особенно если сравнивать динамику с той, что мы наблюдали в 2014—2018 годах (+11,4% за период), напоминает Снитко. «Пока новые горизонты для расширения производства могут предоставить лишь открытие внешних рынков, например допуск российской растениеводческой продукции в Китай и животноводческой — в некоторые страны Азии, расширение вывоза свинины, — рассуждает она. — В целом отечественный внутренний рынок насыщен продукцией, которую рентабельно выращивать или производить в России. А потенциала импортозамещения, например, продукции тропического земледелия я не вижу».



В 2025 году привлекательность АПК для инвестиций сохраняется, но она сильно зависит от рентабельности конкретного сектора, масштаба бизнеса и региональной специфики, полагает Фролов. Крупные агрохолдинги продолжают инвестировать, но концентрируются на проектах с высокой капиталоотдачей: хранение, логистика, глубокая переработка, экспортная инфраструктура. «Желание бизнеса инвестировать сохраняется, однако повышаются требования к эффективности вложений», — подчеркивает он.



По словам Касаткина, сейчас сложно назвать сектор экономики, инвестиции в который были бы привлекательнее процентной ставки по вкладу. Но поддерживающие инвестиции, безусловно, сохранятся в таких направлениях, как перерабатывающие мощности, логистика и хранение, а также цифровизация (речь идет о вынужденных проектах автоматизации на фоне кадрового дефицита), думает он. «Важный ограничительный фактор для инвестиций в АПК — ставка Центробанка. Сейчас доходность по депозитам оказывается выше, чем от сельскохозяйственной деятельности, — соглашается с ним Корбут. — То есть привлечь инвестиции из других секторов экономики становится проблемой, они будут очень локальны. Останутся только под высокорентабельные проекты».







А вот растениеводство, по оценке Злочевского, выглядит очень непривлекательно для инвесторов: участники рынка стараются выйти из сектора и найти более привлекательные ниши. «Есть компании, которые бросили заниматься зерновыми, хотя раньше активно их выращивали, переключились, например, на виноделие или на девелоперский бизнес», — знает он.



Агроотрасль малопривлекательна для инвестиций в этом году, рентабельность активов ниже, чем по другим секторам экономики, сравнивает Корбут. «Растениеводство полностью задушено пошлинами и экспортными ограничениями, у участников сектора денег для инвестиций просто нет, — говорит он. — Животноводство тоже находится под давлением административных ограничений и влияния на цены со стороны государства. Соответственно, основные инвестиции будут идти за счет государственной поддержки. Но, учитывая то, что с 15 марта у нас субсидии по инвестиционным кредитам в сельском хозяйстве уже выбраны, то все инвестиционные проекты, которые есть, уже в работе».



По словам Лапшина, даже иностранные инвесторы из Азии сейчас осторожно смотрят на сельскохозяйственные объекты в России для вложений. «По прогнозам ФАО, население планеты увеличится на 30% к 2050 году, что потребует опережающего роста производства пищи, например, глобальный валовой сбор зерна должен вырасти на 50%. Наличие плодородной земли и большого количества воды делают нашу страну перспективной с точки зрения наращивания производства продуктов питания и, следовательно, вложений в сельское хозяйство на долгосрочную перспективу», — рассуждает он.



Российский АПК в целом остается привлекательным для инвестиций, имея потенциал для развития, прежде всего, за счет наращивания экспортных поставок, а также возможностей увеличения внутреннего потребления при условии роста располагаемых доходов населения, считают в «Черкизово». Однако текущая экономическая ситуация, при которой заемное финансирование чрезмерно дорогое, а объем субсидий сокращается, не способствует привлечению крупных инвестиций. «Именно по этой причине группа “Черкизово” вынуждена была пересмотреть в сторону сокращения свой инвестиционный план на 2025 год, сосредоточившись только на самых рентабельных и стратегических проектах, таких как, например, строительство мясоперерабатывающего кластера в Ефремове (Тульская область)», — говорят в компании.



«Продо» продолжает активно инвестировать Группа «Продо» придерживается активной и планомерной инвестиционной политики. Стратегический план развития холдинга до 2030 года включает укрепление рыночных позиций, развитие географии продаж, в том числе экспортного направления на всех рынках присутствия. Перерабатывающие предприятия делают ставку на увеличение доли глубокой переработки и выпуск высокомаржинальной продукции, рассказывают в компании.



Все предприятия «Продо» в рамках общей стратегии развития проводят модернизацию, планомерно увеличивая свои мощности. Так, на «Мясокомбинате Клинский», «Омском беконе», «Продо Птицефабрике Калужской» в 2023—2024 годах стартовали крупные инвестиционные проекты, которые позволят значительно нарастить объемы производства уже в 2025 году.



Так, на «Продо Птицефабрике Калужской» реализуется проект расширения птицеводческих мощностей и перерабатывающего комплекса. На предприятии запущен модернизированный перерабатывающий комплекс, который позволит увеличить выпуск всех видов кулинарии из мяса птицы на 70%, а объем выращивания птицы вырастет на 30%. Объем инвестиций — более 3 млрд руб.



На «Мясокомбинате Клинский» продолжается реализация инвестпроекта, который включает расширение мощностей по производству сосисок и нарезки. Проект включает запуск нового высокотехнологичного цеха мясной нарезки и модернизацию основного производства, что позволит увеличить на 30% производственные мощности в категории «сосиски» и удвоить выпуск продукции в нарезке. Объем инвестиций — более 2,8 млрд руб.



Свиноводческое предприятие «Омский бекон» завершает второй этап проекта по расширению производственных мощностей «Чунаевский-2». Уже запущены две новые площадки откорма на 1,7 тыс. голов каждая, завершена реконструкция участка воспроизводства на 50 тыс. голов. В итоге объемы реализации предприятия вырастут почти на 60%. Общий объем инвестиций — более 2,5 млрд руб.



Весной 2025 года Группа «Продо» приобрела один из крупнейших элеваторов Омской области — «Омскхлебопродукт», элеваторные мощности которого составляют 164 тыс. т и полностью обеспечивают потребности компании в хранении зерна. Это позволит наращивать объемы производства растениеводческому активу группы «Продо Зерно».

По словам Ольги Моховой, высокая ключевая ставка и снижение уровня господдержки не способствуют инвестированию в производство. «Что касается яичного направления, то оно и не требовало увеличения мощностей, поскольку давно нарастило необходимые для внутреннего потребления объемы, уверена она. — Возможны вложения в автоматизацию и роботизацию, где это возможно, на фоне дефицита кадров, а также для повышения производительности труда. Наша компания еще в прошлом году завершила глобальный проект по инвестициям в производство, поэтому планов по наращиванию мощностей у нас пока нет». При этом высокая себестоимость и низкая цена на продукцию негативно скажутся на развитии отрасли, продолжает она. Скорее всего, небольшие предприятия с низкой технологичной оснащенностью будут вынуждены сокращать производство или искать инвесторов, допускает Мохова.



Молочная отрасль имеет долгий производственный цикл, и можно смело говорить о том, что сейчас мы фиксируем эффективность инвестиций, сделанных в 2020—2021 годах. При этом цикличность, характерная для динамики цены на молоко, также подсказывает, что инвестиции в молочное животноводство, осуществленные четыре-пять лет назад (на начальном этапе снижения закупочных цен), были наиболее интересными, рассуждает Козлова. «Построенные в тот момент комплексы охватили и период роста цены на молоко до рекордных значений прошлого года, и следующий за ним период относительно высоких, но медленно снижающихся цен, — комментирует она. — Кроме того, такие хозяйства сформировали на этом этапе высокопродуктивные стада, настроили производственные процессы и наработали опыт. И именно они смогли использовать благоприятный момент в максимальной степени».



Одно из наиболее перспективных для агрохолдинга «Степь» направлений развития — молочное животноводство. Инвестпроекты в этой сфере направлены на увеличение поголовья и повышения продуктивности, делится Недужко. Также важным направлением останутся инвестиции в цифровизацию производства и собственные разработки в этой сфере.



Кадровый голод по-прежнему актуален Молочное животноводство в этом году (да и в последующие тоже) может смело взять себе девизом ставшую классической фразу «Кадры решают все!», уверена Наталия Козлова из «Август-Агро». Напряженность на рынке сельхозтруда только нарастает, и адаптироваться к новым условиям смогут те компании, которые способны реализовать нестандартные решения. «Зарплата, квартира, служебная машина и обед уже не являются достаточными для того, чтобы молодежь пошла в сельское хозяйство. А прежние механизмы, когда работодатель мог компенсировать качество количеством, уже не работают, — говорит она. — Поэтому уместно вспомнить еще одно выражение: “Смелость города берет”. Это будет время смелых решений».



Тема труда и найма всегда была резонансной в агросекторе, пока разрыв в заработных платах между отраслями услуг и обрабатывающей промышленности с одной стороны и сельским хозяйством — с другой остается широким, комментирует Дарья Снитко из Газпромбанка. «В целом предприятия, разумеется, решают кадровый вопрос как автоматизацией, так и вложениями в социальную составляющую привлечения работников, тем не менее вопрос все равно не теряет своей актуальности. Но, пожалуй, можно сказать, что данный тренд является общемировым», — добавляет она.



Для АПК в последние годы основными вызовами становятся кадровый голод, вопрос импортозамещения, а также сложная экономическая конъюнктура рынков, перечисляет Андрей Недужко. В этих условиях сельхозпроизводители стремятся найти различные решения повышения рентабельности. «Например, внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий могут помочь в оптимизации расходов. Заблаговременное планирование сезонных закупок также помогает снизить расходы. Активная работа с молодежью и ранняя профориентация формирует кадровый резерв, например, наш агрохолдинг кратно увеличил за прошлый год количество стажировочных программ, — перечисляет он. — Гибкие корпоративные программы, направленные на повышение мотивации и лояльности действующих сотрудников, развивают человеческий капитал компании. В агрохолдинге крайне высокий уровень импортозамещения по ключевым средствам производства, включая технику, семена, удобрения, а также ПО и другой софт».



Проблема кадров существовала в АПК еще до 2022 года, а последние события ее только усугубили, обращает внимание Михаил Фролов из «ТеДо». Сейчас вопрос привлечения трудовых ресурсов в отрасль остается нерешенным. Также острым остается вопрос зависимости от импортных средств производства (техника, оборудование, селекция и генетика), поскольку его решение требует значительных временных и финансовых затрат. Еще одним существенным вызовом является изношенность основных фондов в АПК, преодолеть которую при текущем уровне рентабельности и стоимости заемных средств не представляется возможным, уверен эксперт.

При этом сложная конъюнктура рынка в 2025 году потребует от сельхозпроизводителей адаптивности, уверен он. «Продолжающееся снижение рентабельности отдельных секторов АПК будет обострять конкуренцию между аграриями. В целом, главные направления развития агросектора в этом году и в ближайшие годы определены в том числе Стратегией-2030: самообеспеченность средствами сельхозпроизводства, автоматизация производства и др.», — комментирует Недужко.



Сложившаяся ситуация, связанная с продолжительным снижением у российских производителей и экспортеров продукции АПК свободного денежного потока вместе с высокой стоимостью капитала, сдерживает рост инвестиций в строительство и модернизацию производственных мощностей. В этих условиях сроки окупаемости средних и крупных инвестиционных проектов увеличились с традиционно ожидаемых бизнесом семи-восьми до 10-15 лет, что означает низкую инвестиционную привлекательность, обращает внимание Краснов. Исключением являются единичные высокомаржинальные и экспортоориентированные проекты, добавляет он. «Вместе с этим долгосрочно российский АПК был и остается привлекательным для инвестиций с точки зрения фундаментальных предпосылок. Одним из главных драйверов вложений в отрасли должно быть развитие экспорта, так как мировой спрос на продовольственные товары продолжает увеличиваться, в то время как рост мирового предложения по ряду направлений, в том числе по мясо-молочному, будет сжиматься из-за ограниченности ресурсов», — прогнозирует Краснов.



Экспорт как драйвер

Корбут считает, что экспорт продукции АПК по итогам этого года сократится и составит $37,8-39 млрд. «Во-первых, мировой рынок сложный, но главное, для того чтобы экспортировать, нужно иметь избыточный ресурс, — поясняет он. — Импорт, наоборот, увеличится. Рост доходов стимулирует людей активнее включать в рационы продукты более высокого качества и что-то новое, например, экзотические плоды — манго, авокадо и другие, которые мы не производим».



С учетом текущей динамики в этом году и ситуации, складывающейся на зерновом и масложировом рынках, общий объем экспорта продукции АПК составит менее $40 млрд, думает Краснов. «Экспорт двух крупнейших товарных групп российского АПК — зерна и подсолнечного масла — снизится в силу ряда системных причин, — рассказывает он. — Уже в январе — апреле произошло сокращение объема физических поставок зерновых культур и масложировой продукции почти на 50% и 30% соответственно к аналогичному периоду прошлого года».



Ситуация в рыбохозяйственном комплексе требует отдельного рассмотрения, продолжает эксперт. Вывоз рыбы и морепродуктов за первые четыре месяца этого года в натуральном выражении увеличился по отношению к аналогичному периоду 2024-го на 7%, что в том числе связанно с низкой базой прошлого года. «Следует отметить, что отрасль трансформируется в правильном направлении, что уже сказалось на серьезном росте поставок (более 50%) продукции с добавленной стоимостью: рыбное филе, фарш и сурими. Примечательно, что несмотря на санкционные ограничения увеличился экспорт продукции рыбохозяйственного комплекса в недружественные страны, такие как Южная Корея, Нидерланды, Япония», — перечисляет Краснов.



Экспорт мясной и молочной продукции в первом квартале показал наилучшие результаты, прибавив 45% к первому кварталу прошлого года, главным образом за счет расширения поставок в Китай почти на 50%. Ключевые экспортные категории в этом сегменте — мясо птицы (рост более чем на 30%) и свинина (рост в два раза), говядина, сыры и творог, а также кисломолочные продукты, перечисляет Краснов. «Пример мясомолочного сегмента показывает, что внешний рынок открывает для российских экспортеров возможности, которые ранее казались недоступными, — комментирует он. — В частности, неопределенность, вызванная тарифными войнами между США, Канадой и Китаем, открывает новые возможности по мясной и рыбной продукции, гороху, льну рапсовому маслу и другим категориям. Однако ключевой вопрос здесь в том, насколько отрасль готова воспользоваться этими возможностями в полной мере. Самые развитые в технологическом отношении направления — производство птицы и свинины — явно способны и используют текущую ситуацию».



Геополитика влияет на отрасль Александр Корбут, независимый эксперт агрорынка Макроэкономические и геополитические факторы тоже будут влиять на агроотрасль в этом году. Президент США Дональд Трамп действует достаточно хаотично и бессистемно, поэтому есть большие риски снижения цен на нефть, как и говорится в макропрогнозе Минэкономразвития. Соответственно, это скажется на ценах на все растительные масла. Кроме того, Всемирный банк тоже дал свой прогноз о снижении цен на продовольствие на мировых рынках в текущем году.

Однако на других примерах мы видим противоположную ситуацию, продолжает эксперт. Объем российских поставок гороха в китайском направлении в первом квартале увеличился лишь на 2%, а в индийском — снизился в полтора раза. В то же время Канада успела за эти три месяца экспортировать в Китай на 71% больше, чем годом ранее. «В конце марта Китай ввел пошлину на канадский горох в размере 100%, и это могло бы быть для России сигналом для расширения поставок, однако текущего низкого уровня запасов данной культуры недостаточно для обеспечения бесперебойности и ритмичности поставок для замещения канадского гороха», — отмечает Краснов.



Экспорт продукции АПК падает третий год подряд вслед за производством, тогда как импорт увеличивается. «Пока еще мы в позитивном балансе — стоимость экспорта по итогам прошлого года составила $41 млрд. Это пока больше, чем стоимость импорта, который вырос за последний год на $2 млрд, до $39 млрд. При такой встречной динамике мы уже в следующем году выйдем в отрицательную зону, то есть импорт будет превышать экспорт в деньгах», — думает Злочевский.



По оценке Фролова, экспортный потенциал агросектора в 2025 году остается высоким, но его реализация требует гибкости, логистической готовности и стратегического планирования. Главные драйверы — масличные культуры, зерно, птицеводство и свиноводство. «Санкции и торговые барьеры на финансовые расчеты, страховку судов, сертификацию и доступ к портам, а также узкие места в российской экспортной инфраструктуре являются основными сдерживающими факторами развития экспорта, — говорит он. —Устойчивость экспорта обеспечивается диверсификацией рынков, переходом на глубокую переработку и укреплением восточных торговых коридоров. Для бизнеса это окно возможностей при условии активной адаптации к меняющимся внешним условиям».



Вероятно, в 2024 году мы видели рекорды по экспорту зерна, которые продержатся несколько лет, но рост по мясной продукции, скорее всего, продолжится, прогнозирует Снитко. Вывоз растительных масел всех трех видов в этом году также может вырасти в натуральном выражении, но сейчас экспортеры этой продукции очень сдержаны в оценках из-за укрепления курса рубля, добавляет она.



В подготовке статьи участвовала Елена Долбунова.

