Аграрии сокращают площади под озимыми зерновыми

Стоимость озимого сева выросла Д. Насонова / Ведомости

Минсельхоз призывает сохранить площади озимого сева, однако опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители планирую существенно его уменьшить или даже отказаться от сева озимых из-за низких цен на зерно. При этом стоимость проведения посевной заметно выросла.



В КФХ Никиты Токмакова (Воронежская область) сев озимых еще не начался, а вот подготовка к нему идет. «Мы выбираем, сеять ли нам в принципе озимые в этом году или полностью от них отказаться, — рассказал руководитель хозяйства Никита Токмаков. — Дело в том, что экономика производства озимых зерновых не считается. С учетом сокращения экспорта у нас будут огромные переходящие остатки, которые будут давить на цену. Зачем сеять, если, скорее всего, мы сработаем себе в убыток?».



У КФХ две сложности, связанные с озимым севом: первая и основная — экономика, нерентабельность сева. Предприятие занимается высокоинтенсивным земледелием, его целевая урожайность по озимой пшенице — 65-70 ц/га. Чтобы получить такую урожайность в Черноземье, в прошлом году прямые затраты хозяйства составили 24 тыс. руб./га. В этом году, по подсчетам Токмакова, с учетом подорожания удобрений и дизельного топлива, а также увеличения зарплат, прямые затраты выросли до 30 тыс. руб./га. «Но кроме прямых затрат, у нас есть еще и общехозяйственные, которые по прошлому году составили около 30 тыс. руб./га без НДС», — добавляет он. То есть озимый сев только по прямым затратам для хозяйства подорожает на 25%.



Сейчас в Воронежской области фуражное зерно стоит 7 тыс. руб./т. «То есть, чтобы производство озимой пшеницы окупилось при затратах на гектар в 60 тыс. руб., мы должны получить урожайность больше 90 ц/га, а это для нас невозможно. При цене 10 тыс. руб./га мы должны получить урожайность в 60 ц/га, чтобы получить рентабельность чуть выше нуля. Однако риски не получить целевую урожайность очень большие, также, как и не получить цену больше 10 тыс. руб./т из-за огромных переходящих остатков», — подсчитывает Токмаков.



Вторая проблема, связанная с севом озимых, — поздняя уборка урожая в этом году. Предприниматель напоминает, что в связи с большим количеством влаги весной растениеводы ЦФО и Поволжья многие культуры посеяли позже среднемноголетних сроков. «Традиционно озимую пшеницу мы сеем после сои и подсолнечника, а они были посеяны позже обычных сроков, соответственно позже обычных сроков будет уборка. И пока большой вопрос, какое количество полей мы сможем засеять озимыми», — говорит он.



Что касается ресурсов и средств производства для проведения озимого сева, то в хозяйстве Токмакова их хватает. «Мы сами выращиваем семена, у нас заранее куплены удобрения и топливо — на случай, если мы это все же будем проводить озимый сев», — говорит руководитель.



Он добавляет, что так как сейчас хозяйство не может продать пшеницу — это будет прямой убыток из-за низкой цены, — он планирует брать кредит для пополнения оборотных средств. «То есть, по сути, я увеличиваю в два раза свою кредитную нагрузку, при условии, что у меня получится взять льготный кредит под сев», — подчеркивает Токмаков.



Севооборот в КФХ планируют корректировать. «Сейчас внимательно изучаем этот вопрос и планируем скорректировать севооборот так, чтобы снизить финансовые риски, чтобы растениеводство было выгодно, а также чтобы все было корректно с точки зрения агрономических и агротехнологических правил и без ущерба качеству почвы», — добавляет руководитель. Вероятно, на предприятии увеличат клин сои и кукурузы.



В «Тамбовских фермах» озимый сев еще не начался — обычно в компании он стартует в первых числах сентября, говорил 31 августа гендиректор Игорь Поляков. При этом к посевной все было готово: необходимый запас дизельного топлива есть, также есть оборотные средства на проведение кампании.



Руководитель, обращает внимание, что озимый сев в компании дорожает от сезона к сезону, и текущий сельхозгод не станет исключением. «Уже сейчас мы ощущаем, что наши расходы под озимый сев относительно прошлого года выросли на 7-8%, а по итогу кампании они, по моим прогнозам, увеличатся на 15%», — делится он.



В целом в «Тамбовских фермах» меняют севооборот в пользу увеличения ярового клина, так как производство озимых в последние годы демонстрировало практически нулевую рентабельность, а в текущем сельхозгоду оно и вовсе оказалось убыточным. «К тому же озимый сев связан с рисками вымерзания, выпревания посевов», — добавляет Поляков.



В СХП «Мокрое» (Липецкая область) сев озимого рапса под урожай 2027 года был окончен в конце августа на площади 470 га. Работы по озимым тритикале и пшенице начнутся в сентябре. «Подготовка почвы под культуры произведена полностью. Все в рабочем порядке. Экстренных ситуаций не возникает. Средств и ресурсов для проведения озимого сева достаточно, поскольку закупки осуществлялись заранее», — рассказывает гендиректор компании Ирина Бачурина. Прогнозировать, как подорожает озимый сев, затруднительно в связи с волатильностью рынка и внешним экономическим давлением, однако в «Мокром» ожидают, что стоимость сева озимых культур может вырасти на 10-20% относительно прошлого года.



Площадь озимой пшеницы в хозяйстве под урожай 2027 год уменьшится на 20% по сравнению с показателем годом ранее и составит 2,4 тыс. га. В большей степени сокращение площадей связано с тем, что ядром производства в сельхозпредприятии остается молочное животноводство, уточняет Бачурина. «Акцент сегодня сделан на кормовые культуры, собственное эффективное кормопроизводство и снижение его себестоимости», — добавляет руководитель.



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