В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения работы портов

Из-за ограничения судоходства в Азово-Черноморском бассейне экспорт пшеницы в августе будет минимальным за 10 лет Pixabay

В Ростовской области с 18 часов (мск) 28 августа введен режим ЧС регионального характера из-за сбоев в работе портов и нарушения судоходства. «Признать чрезвычайной ситуацией регионального характера обстановку, сложившуюся начиная с 10 июля 2026 года на территории Ростовской области, обусловленную прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак вооруженных формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и могут повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери», — говорится в распоряжении губернатора региона Юрия Слюсаря.



Министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области поручено организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития возникшей ЧС, а также оценить ее социально-экономические последствия. Также ведомство должно информировать аграриев об о ЧС, ее параметрах и масштабах, поражающих факторах и принимаемых мерах. Муниципалитетам рекомендовано усилить работу на местах.



Ранее премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что на субсидирование перевозок зерна по железной дороге будет направлено более 9,5 млрд руб. «Логистика в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов доставки грузов. Чтобы снизить издержки сельхозпроизводителей, мы направим свыше 9,5 млрд руб.», — сказал он.



По прогнозам отраслевых аналитиков, из-за ограничения судоходства и частичного повреждением портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне экспорт пшеницы в августе будет минимальным за 10 лет и, по разным оценкам, не превысит 1,8-2 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

