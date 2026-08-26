На восстановление работы НКХП может потребоваться до четырех месяцев

В результате атаки беспилотников терминал приостановил отгрузку зерна «Деметра-Холдинг»

По предварительной оценке, на восстановление работы по отгрузке продукции Новороссийскому комбинату хлебопродуктов (НКХП), который 12 августа пострадал в результате атаки беспилотников, потребуется от одного до четырех месяцев в зависимости от технологической схемы перевалки, которая будет реализована. Об этом говорится в примечаниях к промежуточной сокращенной финансовой отчетности компании. На дату ее утверждения (24 августа) техническое обследование поврежденных объектов и определение объема необходимых восстановительных работ не были завершены. В связи с этим окончательные сроки восстановления отгрузочной инфраструктуры и размер убытков не были определены, говорится в документе.



НКХП уточняет, что в результате атаки была повреждена производственная инфраструктура, включая специализированные сооружения и оборудование, которые используются для отгрузки зерна на экспорт. В результате повреждения отгрузка была временно приостановлена. Имущество компании застраховано, сейчас определяется размер ущерба и суммы страхового возмещения.



Также отмечается, что руководство НКХП проанализировало влияние временной приостановки отгрузки на ликвидность и способность компании продолжать непрерывную деятельность. Санкции со стороны контрагентов в результате этого факта не предусмотрены договорами и не ожидаются. «С учетом имеющихся у компании денежных средств, доступных для финансирования текущей деятельности и восстановительных работ, руководство не ожидает, что указанное событие приведет к возникновению существенной неопределенности, которая могла бы вызвать значительные сомнения в способности компании продолжать свою деятельность», — говорится в отчете.



НКХП - один из крупнейших глубоководных зерновых терминалов в России. Общая емкость хранения составляет 300 тыс. т, мощность перевалочного комплекса — 2 тыс. т зерна в час, терминал может обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. т. Мощность портовой перевалки — 7,1 млн т в год. В январе-июне НКХП отгрузил на экспорт более 2,43 млн т зерна, это в 1,7 раза больше, чем в первом полугодии 2025 года.



По прогнозам отраслевых экспертов, на фоне затрудненного судоходства и повреждений портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне экспорт зерна в августе может снизиться до 1,8-2,5 млн т против 5 млн т в августе прошлого года.



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