разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Работа зернового терминала КСК приостановлена

Решение принято для обеспечения безопасности работников и инфраструктуры

| Агроинвестор |

КСК в прошлом году перевалил почти 7,4 млн тонн зерна
КСК в прошлом году перевалил почти 7,4 млн тонн зерна

ГК «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — говорится в сообщении группы в ее Телеграм-канале. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

Накануне «» писал о приостановке работы Новороссийского зернового терминала (НЗТ, входит в ), а также Новороссийского комбината хлебопродуктов (, входит в «Объединенную зерновую компанию») после атак украинских беспилотников. Представитель подтвердил информацию о повреждении НЗТ, оказавшись от дополнительных комментариев. сообщила, что в результате ночной атаки на Новороссийск была повреждена инфраструктура зернового терминала , никто из сотрудников предприятия не пострадал. «Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже», — говорится в сообщении.

Мощность перевалки НЗТ — 8,5 млн т зерновых в год, - 7,1 млн т. КСК в прошлом голду перевалил почти 7,4 млн т зерна, сообщается на его сайте. Пропускная способность КСК — 10,5 млн т.

Холдинг «Российские железные дороги» сообщил, что ввел ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийск — в направлении станций Новороссийск и Новороссийск-экспортный — с 13-го по 19-го августа.

Аналитический центр «» ранее сообщил, что может снизить оценку экспорта пшеницы в августе на 0,5-0,7 млн т, если работа Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов не возобновится в течение нескольких дней. Пока аналитики оценивают возможный вывоз пшеницы в августе на уровне 3-3,4 млн т против 4,5 млн т годом ранее и среднего за пять лет показателя в 5 млн т. Это может стать самым низким объемом отгрузок в августе с сезона-2016/17, когда Россия экспортировала 3,1 млн т пшеницы.

сообщил, что совместно с профильными ведомствами и участниками рынка ведет работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления. Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, говорится в сообщении ведомства.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №06, июнь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2026
Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные

«Агроинвестор»

Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные
На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов

«Агроинвестор»

На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов
«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026

«PRO технику и технологии»

«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026
Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы

«PRO технику и технологии»

Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы