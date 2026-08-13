Работа зернового терминала КСК приостановлена

КСК в прошлом году перевалил почти 7,4 млн тонн зерна КСК

ГК «Дело» сообщила о приостановке операционной деятельности зернового терминала КСК в Новороссийске. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и прочие операции. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры», — говорится в сообщении группы в ее Телеграм-канале. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.



Накануне «Агроинвестор» писал о приостановке работы Новороссийского зернового терминала (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг»), а также Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП, входит в «Объединенную зерновую компанию») после атак украинских беспилотников. Представитель «Деметра-Холдинг» подтвердил информацию о повреждении НЗТ, оказавшись от дополнительных комментариев. ОЗК сообщила, что в результате ночной атаки на Новороссийск была повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП, никто из сотрудников предприятия не пострадал. «Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже», — говорится в сообщении.



Мощность перевалки НЗТ — 8,5 млн т зерновых в год, НКХП - 7,1 млн т. КСК в прошлом голду перевалил почти 7,4 млн т зерна, сообщается на его сайте. Пропускная способность КСК — 10,5 млн т.



Холдинг «Российские железные дороги» сообщил, что ввел ограничения на перевозку грузов в порт Новороссийск — в направлении станций Новороссийск и Новороссийск-экспортный — с 13-го по 19-го августа.



Аналитический центр «СовЭкон» ранее сообщил, что может снизить оценку экспорта пшеницы в августе на 0,5-0,7 млн т, если работа Новороссийского зернового терминала и Новороссийского комбината хлебопродуктов не возобновится в течение нескольких дней. Пока аналитики оценивают возможный вывоз пшеницы в августе на уровне 3-3,4 млн т против 4,5 млн т годом ранее и среднего за пять лет показателя в 5 млн т. Это может стать самым низким объемом отгрузок в августе с сезона-2016/17, когда Россия экспортировала 3,1 млн т пшеницы.



Минсельхоз сообщил, что совместно с профильными ведомствами и участниками рынка ведет работу по переориентации грузовых потоков на альтернативные направления. Ключевая задача — обеспечить своевременную реализацию зерновой и масложировой продукции и выстроить маршруты поставок с учетом текущих логистических ограничений, говорится в сообщении ведомства.



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