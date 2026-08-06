Площадка «Эфко» в Тамани приостановила работу

Порт Тамань — это крупнейший специализированный терминал по перевалке пищевых грузов "Эфко"

Производственная площадка «Эфко» в Тамани Краснодарского края приостановила работу после атаки ВСУ, которая произошла в ночь на 30 июля, и возникшего в результате нее пожара, пишет «Коммерсантъ». По информации пресс-службы компании, сейчас специалисты оценивают последствия произошедшего, после чего планируется выполнить необходимый комплекс восстановительных работ. По его итогам будет принято решение о возобновлении деятельности площадки.



Одновременно «Эфко» начала проработку резервных цепочек экспортных и импортных поставок. В компании рассматривают альтернативные логистические решения на период, пока производственная площадка в Тамани не будет работать.



«Сегодня наша компания переживает сложный период. Главная наша задача — обеспечить устойчивость всех производственных процессов. И, насколько бы агрессивным ни был внешний контекст, — продолжать работу и выполнение взятых на себя обязательств», — сообщила «Эфко» в своем Телеграм-канале. В компании идет подготовка к началу сезона и контрактование по закупке масличных, также она обеспечивает производство и поставки по уже заключенным договорам. Кроме того, продолжаются начатые стройки и научные разработки.



Производственная площадка «Эфко» в Тамани была построена в 2007 году. Здесь расположен частный глубоководный порт и предприятия по производству специализированных жиров и маргаринов, растительных масел и подсолнечного шрота, в том числе — «Эфко Альтернативы масла какао». Это производство эквивалентов масла какао, использующее технологии жидкостного фракционирования растительных масел, технология не имеет аналогов в России, а в мире функционирует лишь пять подобных производств. Порт Тамань — это крупнейший специализированный терминал по перевалке пищевых грузов в России, говорится на сайте компании. Терминал обрабатывает 1,5 млн т растительных, тропических, жидких масел, патоки и подсолнечного шрота в год.



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