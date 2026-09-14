За первую декаду сентября экспорт зерна упал почти в шесть раз

С 1 по 10 сентября поставки шли через девять портов против 36 годом ранее Pixabay

Россия с 1 по 10 сентября поставила на экспорт 418 тыс. т зерна, что в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 2,4 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе вывоз пшеницы составил 294 тыс. т против 1,9 млн т годом ранее, экспорт ячменя упал с 312 тыс. т до 43 тыс. т. При этом кукурузы вывезли больше: 48,3 тыс. т против 26,6 тыс. т.



По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, пшеница отгружалась в восемь стран, год назад было 25 покупателей. Крупнейшим импортером стала Саудовская Аравия, куда отправили 66 тыс. т — в 1,7 раза меньше, чем в тот же период прошлого сезона (113 тыс. т). На втором месте по закупкам российской пшеницы Кения, куда поставили 52 тыс. т против 18 тыс. т год назад. Топ-3 замыкает Нигерия, отгрузки туда уменьшились с 46,5 тыс. т до 31 тыс. т.



При этом поставки шли и в те страны, которые в начале сентября 2025-го не закупали пшеницу в России: Марокко (30 тыс. т), Мексику (28 тыс. т) и Иран (15 тыс. т). «Были поставки и в Египет, но они упали до 7,4 тыс. т с 402 тыс. т в первую декаду сентября 2025 года», — уточнила Тюрина. Пшеницу отгружали девять компаний против 44 в этот период прошлого года. Кукуруза и ячмень экспортировались только в Иран.



Отгрузки шли из девяти портов, тогда как годом ранее — из 36. По объемам вывоза лидируют Усть-Луга (176,8 тыс. т) и Высоцк (95 тыс. т), которые год назад не переваливали зерно на экспорт. Тройку лидеров замыкает Астрахань с 87,5 тыс. т — на 7,5 тыс. т больше, чем год назад. Отгрузки через Туапсе упали с 93,5 тыс. т до 7,4 тыс. т, через Ростов-на-Дону было вывезено 5 тыс. т против 309 тыс. т год назад. Через другие порты Азово-Черноморского бассейна отгрузок почти не было, тогда как с 1 по 10 сентября прошлого года из Новороссийска было отправлено 905 тыс. т, из Азова — 192 тыс. т, из Тамани — 88 тыс. т, объем рейдовой перевалки составлял 410 тыс. т.



Между тем, министр сельского хозяйства Оксана Лут заверила, что сложностей с вывозом зерна нет: «это самая большая ценность, все мы вывозим», приводятся ее слова в Телеграм-канале Юнашев LIVE. По словам главы агроведомства, запущен коридор через Балтику, есть Каспийский маршрут, через которые до покупателей идут миллионы тонн зерна. Недавние опасения, что Казахстан готовится ограничить транзит российского зерна, по словам Лут, оказались напрасными: партнеры уже заверили, что не будут этого делать. Также активно разрабатываются маршруты поставок через Дальний Восток, в том числе обсуждается возможность транзита зерна через Китай в страны Юго-Восточной Азии. «Вообще вариантов у нас очень много. Такие варианты придумываем, конечно, ситуация нас взбодрила очень. Оказывается, можно даже фантастические вещи делать, о которых мы никогда не думали», — сказала Лут, подчеркнув, что Россия не только обеспечит себя зерном, но и «кого-то еще точно покормим».



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

