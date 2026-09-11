Экспорт продукции АПК вырос на 24,9%

Импорт за этот период рос менее активными темпами А. Гордеев / Ведомости

Экспорт продукции АПК из России в январе-июле вырос на 24,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составил $25,7 млрд (за семь месяцев 2025-го — $20,6 млрд). При этом импорт увеличился на 5,1%, до $25,7 млрд ($24,4 млрд), пишет «Финмаркет» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. В 2025 году экспорт продукции АПК составил $40,9 млрд, что на 4,1% меньше, чем в 2024-м ($42,6 млрд). Импорт увеличился на 15%, до $43,4 млрд ($37,7 млрд).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что в денежном выражении рост экспорта относительно прошлого года не столь значителен. Он говорит, что июль был неплохим месяцем для отгрузок зерновых и растительных масел, а значительное падение поставок началось в августе и продолжается сейчас. «Тот факт, что импорт растет — это весьма неприятно. Хотя в июле ввоз стимулировал и крепкий рубль <...>. Импорт повышается достаточно динамично, а это значит, что-то с импортозамещением продовольствия у нас не получается», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Рост экспорта АПК на 24,9% до $25,7 млрд выглядит сильным результатом, но сохранять такие темпы будет сложно, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По его мнению, основным ограничением становятся не объемы производства, а логистика, расчеты, страхование и доступ к экспортной инфраструктуре. «Рост стоимости перевозок и сложности с маршрутами будут сдерживать дальнейшее расширение поставок», — полагает Кабаков.



При этом говорить о снижении экспорта пока рано, добавляет он. «Россия сохраняет конкурентные позиции на мировых рынках зерна, масложировой продукции и продовольствия, активно развивая направления в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». По его мнению, главный риск заключается в росте издержек доставки: проблема не в отсутствии спроса, а в способности обеспечить поставки по приемлемой цене. Дополнительное давление на производителей может оказать укрепление рубля, которое снижает экспортную маржу.



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