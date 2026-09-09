Дмитрий Патрушев: нельзя допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах

Урожай зерна в России уже превышает 113,5 млн тонн Pixabay

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что допускать затоваривания в зернопроизводящих регионах нельзя. В связи с этим на особом правительственном контроле находится комплекс мер поддержки отрасли. Так, было дополнительно выделено около 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок зерна в адрес альтернативных экспортных маршрутов. Также до конца года будет приостановлено действие экспортных пошлин на зерновые, а по подсолнечному маслу и шроту ставки зафиксированы уровне августа 2026 года, сообщается на сайте правительства.



Кроме того, для поддержки сельхозпроизводителей кабмин сформировал набор дополнительных мер. Например, сейчас правительство определяет размер погектарной финансовой поддержки аграриям для частичной компенсации затрат на проведение озимого сева. Также планируется пролонгация краткосрочных льготных кредитов и договоров льготного лизинга производителям зерна из регионов, в которых урожай значительно превышает потребление. По словам Патрушева, также обсуждается введение временного моратория на банкротство аграриев и сохранение за ними статуса сельхозтоваропроизводителя даже в случае вынужденного отсутствия сбыта зерна. Также правительство рассматривает возможность проведения государственных закупочных интервенций. Урожай зерна в России уже превышает 113,5 млн т.



Накануне руководство Ставропольского края предложило ввести отсрочку выплат по кредитам для сельхозпроизводителей, которые оказались в сложном положении из-за низких закупочных цен на зерно, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. «Как секретарь комиссии Госсовета по сельскому хозяйству, обратился к руководству нашей страны, чтобы [применить] меры, которые мы применяли при пандемии, — отсрочка выплат по кредитам и процентам для тех, кто сегодня является заложником этой ситуации», — сказал он (цитата по «Поле.рф»)



Ранее исполнительный директор Зерновой ассоциации России, член Общественного совета при Минсельхозе Ксения Боломатова говорила, что пролонгация льготных краткосрочных кредитов на один год актуальна для хозяйств, испытывающих временные трудности с реализацией продукции и обслуживанием кредитов на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Это позволит им снизить нагрузку на оборотный капитал и сохранить ресурсы для следующей посевной, уверена она.



Одним из наиболее эффективных инструментов в сложившейся ситуации с низкими закупочными ценами на зерно эксперты называли закупочные интервенции. По мнению министра сельского хозяйства Оксаны Лут, объем закупок должен составить 1-3 млн т. Однако независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут рекомендовал закупать в фонд не менее 500 тыс. т зерна в неделю. Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что объем закупок должен составить 20 млн т. Его аргумент — из-за проблем с экспортом в этом сезоне Россия может недовывезти 25-35 млн т.



Владимиров сообщил, что совместно с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем они направили обращение о проведении зерновых интервенций. «Очень хотели бы, чтобы государство приняло решение о зерновой интервенции, по крайней мере, в объеме 10 млн т. Предложили цену 15 руб. за килограмм, потому что прекрасно понимаем, что сегодня себестоимость — минимум 10 руб. В зависимости от урожайности она может быть и выше», — добавил глава Ставрополья.



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