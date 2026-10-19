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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Внутренние цены на пшеницу продолжают расти  

Но об активной динамике речи пока не идет  

| Агроинвестор |

Экспорт зерна постепенно нормализуется
Экспорт зерна постепенно нормализуется

На внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса на неделе с 12 по 18 октября выросла на 1,2%, до 8,3 тыс. руб./т, 4-го — на 0,6%, до 8 тыс. руб./т, 5-го — на 0,4%, до 6,9 тыс. руб./т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг «». По словам директора аналитического центра Андрея Сизова, средние цены повышаются вторую неделю подряд, в Центре страны и Поволжье положительный тренд начал фиксироваться в конце сентября. Сейчас показатели фактически вернулись на уровень месячной давности.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрия Рылько, на внутреннем рынке медленный рост цен фиксируется две-три недели и, вероятно, в ближайшей перспективе тренд сохранится. Цены в какой-то момент упали ниже экспортного паритета на Балтике и со стороны аграриев началось жесткое сопротивление, поясняет он. По словам Сизова, сельхозпроизводители продали объем зерна, необходимый для получения средств на текущие затраты, а ситуация с экспортом начала медленно выравниваться. Поддерживать цены на пшеницу внутри страны, по мнению аналитиков «», может и растущий спрос со стороны животноводов.

По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, сейчас внутренние цены на пшеницу находятся на минимальных значениях и, скорее всего, будут оставаться на них с небольшой отрицательной или положительной динамикой. Продлится это, вероятно, достаточно долго: как минимум до тех пор, пока с рынка хоть частично не уйдут давящие «излишки» зерна. При этом, по мнению Корбута, активного снижения цен уже быть не должно. 

«Сейчас важнее говорить не о том, чтобы цены подросли, а о том, чтобы они стабилизировались. Интервенции не поднимут их, и это вполне очевидно: закупочные цены достаточно низкие, практически рыночные, — прокомментировал Корбут «». — При этом в закупках в интервенционный фонд выигрывает самая низкая цена, предлагаемая поставщиком, то есть говорить о росте цен не приходится». По мнению эксперта, стабилизация цен не даст дополнительной или привычной маржинальности, но поспособствует поступлению денег сельхозпроизводителям, что для них в текущей ситуации крайне важно. «Наиболее сложная ситуация будет на Юге: им доехать до отгрузочных площадок (альтернативных экспортных маршрутов) очень дорого», — заключил Корбут. 

Снижение внутренних цен на зерно — следствие затрудненной экспортной логистики в портах Азово-Черноморского бассейна на фоне атак ВСУ. В результате часть сельскохозяйственных грузов была перенаправлена по альтернативным маршрутам, в первую очередь в российские порты Балтийского моря. Для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке и правительство разработали и приняли ряд мер поддержки. Среди них пролонгация на год льготных краткосрочных кредитов, закупки зерна в интервенционный фонд в объеме 3 млн т, обнуление экспортных пошлин на зерно и фиксация — для подсолнечного масла и шрота. Кроме того, кабмин направил более 9,5 млрд руб. на субсидирование перевозок зерна по железной дороге. Перечень направлений с субсидируемыми тарифами был расширен и включает перевозки из ряда российских регионов в направлении портов Черного моря, Балтики и Дальнего Востока.

Однако участники ассоциации «Народный фермер» говорят о том, что средства, выделяемые на перевозку зерна с юга, не доходят до производителей. Крупные экспортеры якобы оставляют маржу себе и продолжают закупать зерно у фермеров значительно ниже себестоимости, пишет со ссылкой на ассоциацию «Народный фермер Кубани». « создает новые экспортные каналы, субсидирует железнодорожный тариф, планирует интервенции, Минэкономразвития обнулило пошлину, а крупные экспортеры забирают всю маржу себе. Они покупают пшеницу по 7 тыс. руб. без НДС при нашей себестоимости 12-13 тыс. руб. за тонну, лишая малые и средние хозяйства денег, в том числе на урожай 2027 года», — описал ситуацию зампред ассоциации Константин Юров (цитата по сайту ).

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Александр Малов заявил, что агроведомство поддерживает именно сельхозпроизводителей, включая малые и средние хозяйства, и будет реагировать на злоупотребления. Министерство и ассоциация договорились начать совместный мониторинг закупочных цен у фермеров. Для сбора данных подготовлена форма обратной связи, где аграрии могут указать цены, которые им предлагают в их регионе.

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