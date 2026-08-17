Минсельхоз предложил меры поддержки аграриев из-за ограничения экспорта

Наиболее эффективным будет комбинированный подход, сочетающий краткосрочные и системные инструменты поддержки М. Стулов / Ведомости

В Минсельхозе обсуждают дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей в связи с ограничениями экспорта зерна из России. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в отрасли. Первая из предложенных мер — пролонгация льготных кредитов, в первую очередь речь идет о южных регионах, где из-за проблем с реализацией урожая растениеводы в этом году испытывают сложности с погашением займов. Второй механизм — субсидии. По словам собеседника агентства, эта инициатива уже рассматривается правительством в отношении новых регионов.



Кроме того, на совещании поднимался вопрос проведения закупочных зерновых интервенций. Этот механизм применяется для стабилизации рынка, когда цены на зерно снижаются. Государственный агент по проведению интервенций — «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) — уже приступил к поиску свободных мощностей для хранения, рассказал один из источников РБК. По его словам, закупка зерна урожая 2026 года в фонд может помочь снять с рынка часть излишков и окажет стабилизирующее влияние на ценовую ситуацию. Пресс-служба ОЗК сообщила, что отбор дополнительных мощностей для хранения зерна интервенционного фонда начался. В компании также уверены, что государственные закупочные интервенции — одна из ключевых мер, которая поможет сбалансировать рынок в условиях замедления экспорта. О каких объемах закупочных интервенций идет речь, в ОЗК не уточнили.



Ограничения экспорта вызваны эскалацией конфликта в Азово-Черноморском бассейне. На этом фоне внутренние цены на зерно упали.

Исполнительный директор Союза экспортеров и производителей зерна, член Общественного совета при Минсельхозе Ксения Боломатова сообщила РБК, что пролонгация льготных краткосрочных кредитов на один год актуальна для хозяйств, испытывающих временные трудности с реализацией продукции и обслуживанием кредитов на фоне ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Это позволит им снизить нагрузку на оборотный капитал и сохранить ресурсы для следующей посевной, уверена она.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что сейчас нужно применять комплекс мер, причем начать следует как можно быстрее. Так, для проведения закупочных интервенций необходимы дополнительные свободные мощности для хранения. Кроме того, чтобы интервенции повлияли на текущую ситуацию, закупка зерна в фонд должна начаться уже сейчас и в объеме не менее 500 тыс. т в неделю. Проблема, продолжает Корбут, еще и в том, что для подготовки интервенций нужно время — на проведение конкурса, получение кредита для ОЗК и др. «Хотя интервенционные цены, конечно, сейчас очень хорошие. Однако, я думаю, Минсельхоз их еще снизит, чтобы закупить больший объем зерна и иметь гарантии того, что это зерно потом будет продано», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Еще один вопрос — география хранения фонда: транспортировка по железной дороге может «поглотить» значительную часть субсидии, направленной на эти цели.



Пролонгация кредитов — тоже правильное решение, однако, по мнению эксперта, эту меру необходимо распространить и на другие регионы, а не только на южные, хотя на них приходится 60-70% от экспортного объема зерна. «Но профицитны в этом году практически все зернопроизводящие регионы», — говорит Корбут. Кроме того, вопрос еще и в том, как пролонгация кредитов отразится на деятельности банков, поскольку это несет риски. «Льготное кредитование в последнее время не сильно льготное. Кроме того, этот механизм малодоступен для небольших хозяйств, а что с ними будет, если они набрали дорогие кредиты? Скорее всего, глубочайшая депрессия и массовые банкротства», — допускает Корбут.



Еще один вопрос — субсидии, которые также рассматриваются как поддержка сельхозпроизводителей. Обычно, продолжает эксперт, они выделяются за счет собранных таможенных пошлин, но в этом году ставка пошлины на экспорт зерна была низкой или нулевой. Соответственно, деньги на эту меру будут выделяться из бюджета, но он ограничен. «Еще один момент, который меня волнует даже больше — это озимый сев: риски его проведения значительно выросли», — говорит Корбут. Так, топливо, если и есть, то стоит довольно дорого, а есть и другие расходы: удобрения, зарплаты и т. д. «Обычно эти расходы финансируются за счет продажи зерна, масличных и др., но в 2026 году денег будет очень мало — цены падают, и до “дна” по зерновым и масличным мы еще не дошли», —обращает внимание Корбут. В этом случае, по мнению эксперта, государство могло бы дать гарантии поставщикам топлива, СЗР и др., что ресурсы будут оплачены через год.



Также, продолжает он, облегчить положение аграриев могла бы временная отмена ограничений на использование собственных семян сельхозпроизводителей. «Никто не будет сеять мусор, смею вас заверить, и свои семена не всегда самые плохие <...>. И это позволит сократить прямые денежные затраты», — говорит эксперт. В результате, заключает он, для стабилизации текущей ситуации нужен комплексный подход, но нельзя всю поддержку направлять на одну группу регионов, хотя это желание и можно объяснить ограниченными бюджетами. «Еще один важный момент — льготное кредитование переработки зерна. Предприятия обычно имеют емкости для хранения зерна на два-три месяца. Соответственно, если бы у них были деньги, они могли закупиться и “снять” часть зерна с рынка, а сельхозпроизводители смогли бы направить деньги на озимый сев», — рассуждает эксперт.



Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин тоже считает, что на основе предложенных мер наиболее эффективным будет комбинированный подход по поддержке аграриев, сочетающий краткосрочные и системные инструменты. Так, в краткосрочном периоде приоритетом должно стать сохранение ликвидности хозяйств через пролонгацию льготных кредитов, что позволит аграриям избежать немедленных дефолтов и снять риск возникновения кассовых разрывов.



«Мы полагаем, что наиболее оптимальным и системным механизмом для стабилизации цен на зерно и поддержки аграриев выглядят закупочные зерновые интервенции. В отличие от пролонгации льготных кредитов, которая лишь дает отсрочку по платежам, но не решает проблему падения цен и затоваривания, интервенции напрямую влияют на рыночный баланс, снимая с рынка “излишки” урожая», — прокомментировал Потавин «Агроинвестору». По его мнению, это поможет предотвратить дальнейшее снижение цен, которое делает кредиты неподъемными даже при их пролонгации.



В то же время, поскольку главной первопричиной избыточного предложения на внутреннем рынке являются ограниченные возможности экспорта, то для стабилизации цен очень важно восстановление экспортных каналов поставок, напоминает Потавин. Прямым и эффективным способом убрать излишки зерна с рынка могло бы стать снижение или гибкая корректировка экспортных пошлин и ограничений при падении внутренних цен, допускает он. Кроме того, в качестве дополнительных мер поддержки целесообразно рассмотреть субсидирование железнодорожной и портовой логистики для расширения доступа к экспортным направлениям из удаленных регионов. Также важно стимулировать внутреннюю переработку зерна через закупки для комбикормовой и мукомольной промышленности, производства крахмала, биоэтанола и экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью.



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