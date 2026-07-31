Кабмин утвердил временный порядок для обеспечения аграриев топливом

Цены на топливо не фиксируются и скидок для аграриев не предусмотрено Pixabay

Правительство запустило адресный механизм снабжения аграриев топливом в период проведения уборочной кампании, он будет действовать с 30 июля до 1 ноября 2026 года. Согласно постановлению, Минэнерго и Минсельхоз ежемесячно будут формировать сводные данные о планируемых объемах топлива и регионах его поставки. Информация о потребностях на следующий месяц должна направляться участникам соглашений не позднее 20-го числа предыдущего месяца. На основе этих данных нефтяные компании обязаны обеспечить региональным операторам недискриминационный доступ к ресурсам, предназначенным для аграриев. При этом поставляемое по этой схеме топливо может использоваться исключительно для нужд сельхозпроизводителей и не подлежит перепродаже. При этом постановление не фиксирует цены на топливо и не предусматривает обязательных скидок для хозяйств. Минсельхоз, в свою очередь, обязан уведомлять ФАС о заключении таких соглашений в течение пяти рабочих дней.



Параллельно для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке правительство ввело новый временный запрет на экспорт отдельных видов топлива. Согласно подписанному постановлению, ограничения на вывоз бензина, дизеля, судового топлива и др. будут действовать с 1 августа по 31 января 2027 года. Однако с 1 сентября запрет перестанет действовать в отношении дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории России непосредственными производителями. При этом ограничение на вывоз бензина для всех категорий участников рынка сохранится до 31 января 2027 года. Таким образом, в августе экспорт дизтоплива будет закрыт для производителей, а до конца января — запрещен для непроизводителей. Исключения сделаны для поставок в рамках международных межправительственных соглашений, транзитных перевозок, а также для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.



Накануне сообщалось, что ситуация со снабжением АПК топливом постепенно стабилизируется. «Минсельхоз доложил о снабжении топливом предприятий агропромышленного комплекса и динамике цен на нефтепродукты. Отмечено, что ситуация в этой сфере постепенно стабилизируется, уборочные работы продолжаются во всех регионах страны», — говорилось в сообщении по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.



Также вчера стало известно, что правительство России увеличило ежемесячную квоту поставок топлива для аграриев Краснодарского края, об этом глава региона Вениамин Кондратьев просил Новака. «Особо хочу поблагодарить за содействие в вопросе увеличения ежемесячной квоты по поставкам топлива для сельхозтоваропроизводителей края. Обеспеченность топливом позволяет нам не снижать темпы уборки урожая. Наша сельхозтехника не простаивает — уже убрано более 80% полей, а валовой сбор зерна превышает 9 млн т», — цитирует Кондратьева его пресс-служба. Ранее аграрии Ростовской области также начали получать первые партии горючего в рамках установленной квоты в объеме 60 тыс. т.



В Алтайском крае, по словам губернатора Виктора Томенко, ситуация с топливом также нормализуется, цены на дизельное топливо начали снижаться «Удалось решить вопрос и с поставками природного газа, который используют для сушки зерна. Из-за задержек в поставках пропан-бутана у наших сельхозпредприятий были вынужденные двух- и трехдневные простои. Держим ситуацию на контроле», — сказал он «Российской газете». Исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс также подтвердил, что в регионе серьезных проблем с наличием дизельного топлива нет. По его словам, цены после ограничения экспорта пошли вниз. Однако сейчас снова отмечено некоторое повышение, потому что основные поставщики не справляются с обеспечением необходимых объемов, и аграриям приходится искать ГСМ у других снабженцев по завышенным ценам.



Волгоградская область также полностью обеспечена топливом, в том числе для проведения сельскохозяйственных работ, об этом ранее сообщал губернатор региона Андрей Бочаров. «Запасов достаточно. Мы не видим каких-то проблемных вопросов в объемах производимой продукции, в настоящее время мы обеспечены всем необходимым, в том числе дизельным топливом и бензином, для проведения сельскохозяйственных работ», — отмечал Бочаров (цитата по ТАСС). Однако сегодня он сообщил о пожарах на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и в складских помещениях Дзержинского района.



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