Банк России понизил ключевую ставку до 14%

Аналитики допускали, что ключевая ставка не изменится А. Орлов / Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Экономика во втором квартале в целом росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год, говорится в сообщении регулятора. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. «Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — отметил Центробанк. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября.



Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% в 2026 году и 10,5-12,5% в 2027-м. При этом, как прогнозируется, из-за значимого роста цен на топливо в этом году инфляция составит 6-7% в 2026 году. Ранее ЦБ прогнозировал инфляцию в диапазоне 4,5-5,5%. «С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», — уточняется в сообщении.



Во втором квартале цены с поправкой на сезонность в среднем выросли на 5% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале этого года и 4,3% в четвертом квартале 2025-го. «На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них — моторное топливо и плодоовощная продукция. Оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%», — говорится в сообщении.



Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. Их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции, отметил ЦБ. Так, согласно опросу «инФОМ», инфляционные ожидания населения в июле выросли до 14,7% после 12,4% в июне, что стало максимальным показателем за последние несколько лет. Вблизи этого уровня показатель находился в декабре 2021 года (14,8%), затем всплеск инфляционных ожиданий с 13,5% до 16,3% наблюдался в марте 2022-го, а также в декабре 2023 года (рост с 12,2% до 14,2%).



Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, считает регулятор. В основном они связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях. Также они могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий. «С учетом роста инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении немного снизилась», — говорится в сообщении ЦБ.



В целом во втором квартале экономика росла умеренными темпами, основной вклад в динамику внес потребительский спрос, отмечает ЦБ. Наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности, но в целом она оставалась сдержанной. «При этом с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях, — подчеркивает регулятор. — За последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску. Это в том числе может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0-1%. Прогноз на 2027-2028 годы не изменился». Ранее ЦБ прогнозировал рост ВВП в этом году на 0,5-1,5%, в 2027—2029 годах экономика может прибавить по 1,5-2,5%.



«Мы полагали, что регулятор, скорее всего, оставит ставку без изменения, — комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Ожидания аналитиков в основном распределились между сохранением ключевой ставки на уровне 14,25% и ее снижением до 14%». По ее словам, сигнал о необходимости более плавного снижения ключевой ставки был ожидаем, так как фактически был сформулирован уже на июньском заседании и учтен в ожиданиях рынка.



«Финам» считает, что с учетом нового прогноза средней ключевой ставки на 2026 год 14,5-14,6% на конец года она может находиться в диапазоне 13,25-14% с учетом того, что с 1 января по 26 июля средняя ключевая ставка равна 15%, с 27 июля до конца года прогнозируется в диапазоне 13,7-14%. «На наш взгляд, неожиданно более мягкое, чем ожидалось многими аналитиками, решение по ключевой ставке позитивно для фондового и долгового рынков, однако новый макропрогноз предполагает более пологую траекторию снижения ключевой ставки в текущем и в будущем году, чем в прежнем прогнозе (к чему рынок был подготовлен еще на июньском заседании), — говорит Беленькая. — Тем не менее, прогноз предполагает постепенное продолжение нормализации денежно-кредитной политики с сохранением прежней оценки долгосрочной нейтральной ставки, хотя Банк России и не исключает, что может потребоваться более жесткая ДКП в случае, если бюджетные проектировки, которые станут известны осенью, будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, чем сейчас заложен в базовый прогноз регулятора».



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