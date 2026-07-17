Минсельхоз ожидает хороший урожай в этом году

Сбор зерна уже превысил 20 млн тонн Е. Разумный / Ведомости

Минсельхоз ожидает хороший урожай в России в этом году, особенно на юге страны. Об этом глава агроведомства Оксана Лут сообщила в ходе «Всероссийского дня поля-2026». «В целом по физике мы видим хороший, очень хороший потенциал по урожаю», — сказала министр (цитата по РИА «Новости»). Также Лут сообщила, что сбор зерна в России к настоящему моменту составляет 21 млн т. «Цифра 20,5 млн т было на вчера, на сегодня мы сделали более 21 млн т. Пока у нас уборка идет с отставанием, по зерновым более 2,5 млн га отстаем», — сравнила министр. Причиной отставания стала погода, которая задержала и сев, и уборку.



По словам Лут, 25 регионов уже находятся в активной стадии уборочной кампании. «Идет отставание по Центру, нас заливает, не можем нормально приступить к уборке. В целом видим хороший потенциал по урожаю, должны хорошо “выстрелить” южные регионы в этом году — было много влаги по югу <...>. Обратная ситуация по Сибири. Мы ездили по Алтайскому региону, жара стоит уже больше двух месяцев, дождя не было, вегетация плохая, поэтому в сибирском регионе, особенно в Алтайском крае, который является основным, будет снижение. Тем не менее, по сезону одна часть страны компенсирует другую», — сказала Лут.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что ход уборочной кампании зависит от региона. Например, в Центре она задерживается, в Татарстане и на Урале — также дожди, что задержит проведение уборочной кампании. «Но пока все указывает на уровень урожая в 139-140 млн т (с учетом новых регионов) — этого более чем достаточно. Опять же, если погода не помешает, будет хороший урожай подсолнечника», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его словам, сейчас объем производства растениеводческой продукции в большей степени зависит от погоды, потом идет обеспеченность аграриев топливом.



В начале прошлой недели «Агроинвестор» писал, что аналитическая компания «ПроЗерно» понизила прогноз сбора зерновых и зернобобовых на 2,7 млн т, до 134,7 млн т (без учета новых регионов). Этот показатель на 4,6% меньше, чем в 2025 году и на 2,6% ниже среднего значения за последние пять лет. В том числе сбор пшеницы может составить 86,85 млн т (свыше 91 млн т в прошлом году), ячменя — 19,2 млн т (19,67 млн т), кукурузы — 15,7 млн т (14,8 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» также ранее снижал свой прогноз урожая пшеницы с 90,3 млн т до 88,9 млн т. Корректировка связана с уменьшением показателя площади сева с 26,4 млн га до 25,8 млн га. Это будет низшая общая площадь посевов пшеницы с 2014 года, когда агрокультура заняла 25,2 млн га. Снижение обусловлено сокращением посевов яровой пшеницы с 10,5 млн га до 9,9 млн га — самого низкого уровня за последние десятилетия. Площадь посевов озимой пшеницы остается неизменной и составляет 15,9 млн га.



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