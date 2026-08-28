Оптовые цены на картофель выросли на 30%

Основные ресурсные регионы только приступают к массовой уборке, ее темпы будут нарастать М. Стулов / Ведомости

По состоянию на конец августа оптовые цены на картофель в России в среднем составляют 22-23 руб./кг, что примерно на 30% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в некоторых регионах цены опускаются до 14-16 руб./кг, сообщил журналу «Поле.РФ» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Если говорить о рознице, то здесь ситуация еще интересней. На 15 августа цены были на уровне 70-75 руб., то есть за год они выросли на порядка 20%, а за два года — на 24%», — сравнил он.



По словам Красильникова, комфортный для картофелеводов средний уровень оптовых цен составляет 25-30 руб./кг в зависимости от региона и других факторов. «Такая цена дает определенную доходность и позволяет сохранять или увеличивать посадочные площади, вкладываться в инфраструктуру, сельхозтехнику, применять качественные семена, удобрения, СЗР, наращивать объем переработки», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору».



Согласно мониторингу Картофельного союза, на начало этой недели картофель в России был выкопан примерно на 10% посадочных площадей (278 тыс. га). Накопано порядка 900 тыс. т, что на 80 тыс. т больше, чем на аналогичную дату прошлого года. «Но погодный фактор остается решающим в последние годы. Например, мы видим, что в Свердловской области — входит в топ-5 производителей, общая площадь 12 тыс. га — отмечались аномальные осадки», — говорит Красильников. По его словам, в частном секторе региона может погибнуть до половины урожая. В то же время в Красноярском крае и Новосибирской области на протяжении нескольких недель во время вегетации фиксировалась сильная засуха.



«Основные ресурсные регионы — Поволжье и Центр — только приступают к массовой уборке, ее темпы будут нарастать. Надеемся, что погодные условия позволят собрать 8 млн т картофеля — это прогнозная оценка Минсельхоза на этот год», — говорит Красильников. По его словам, этого объема достаточно для внутреннего рынка, в том числе для удовлетворения потребностей переработки, мощности которой в этом году должны вырасти: готовится запуск двух новых предприятий по производству картофеля фри в Калининградской и Орловской областях. Говоря о проблемах, с которыми сталкиваются картофелеводы, Красильников обратил внимание на сложности с обеспечением топливом и риски, связанные с работой в приграничных регионах.



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