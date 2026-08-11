Первую очередь молочной фермы «ОСП агро» за 3 млрд рублей запустят осенью в Подмосковье

С осени предложение сырого молока растет, что привело к снижению цен на него «ОСП агро»

Компания «СП “Нива”» (входит в агрохолдинг «ОСП агро») в сентябре запустит первую очередь животноводческого комплекса в Серебряных Прудах Московской области. На ферме будут содержаться 1,72 тыс. фуражных коров. Завершить реализацию проекта стоимостью 3 млрд руб. планируется во втором квартале 2027 года. Предполагается, что после выхода на проектную мощность компания увеличит производство молока почти в четыре раза, до 32 тыс. т в год.



«ОСП агро», по собственным данным, является одним из ведущих агрохолдингов Московской области, в его состав входят четыре компании. Общий земельный банк предприятия составляет 18 тыс. га. Компания производит сырое молоко, картофель, овощи, зерновые и кормовые культуры. Также занимается пчеловодством, племенным коневодством и др. В 2025 году в структуру «ОСП агро» вошло предприятие «СП “Нива”», специализирующееся на производстве сырого молока, разведении племенного молочного крупного рогатого скота и растениеводстве.



Пресс-служба губернатора и правительства Московской области также накануне сообщала, что объем производства молока в регионе к 2030 году планируется увеличить более чем на 150 тыс тыс. т за счет запуска новых ферм. Так, в 2026 году уже начали работу молочно-товарная ферма на 800 голов в Клину и ферма на 1,2 тыс. голов в Домодедове. Всего в этом году в Подмосковье планируют реализовать 35 инвестпроектов в сфере АПК на 35 млрд руб. Как сообщали ранее в Минсельхозпроде Московской области, в 2027—2030 годах в эксплуатацию введут молочно-товарные фермы в Ступине, Щелково, Волоколамске, Чехове, Луховицах, Зарайске и Клину. Также планируется завершить строительство четырех очередей МТФ «МК “Дубна”» в Сергиевом Посаде.



Ранее портал «Милкньюс» сообщал, что за январь-май 2026 года в России было произведено 9,14 млн т сырого молока, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Валовой выпуск молока во всех категориях хозяйств увеличился на 0,7%, до 13,5 млн т. При этом рост обеспечивался прежде всего сельхозпредприятиями. В 2025 году производство достигло 34,3 млн т, что стало рекордом за последние 30 лет. Об этом в ходе съезда Национального союза производителей молока («Союзмолоко») говорил вице-премьер Дмитрий Патрушев. В 2026 году Минсельхоз ожидал дальнейшего роста до 35 млн т. К 2030-му производство должно достигнуть 38,5 млн т. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ранее говорил, что рост предложения с осени прошлого года привел к существенному снижению закупочных цен на сырое молоко, предложение опережает спрос.



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