«Русагро» укрепляет позиции в свиноводстве. Группа Вадима Мошковича приобрела 22,5% акций «Агро-Белогорья»

О закрытии сделки по приобретению доли 22,5% акций холдинга «Агро-Белогорье» «Русагро» сообщила в конце августа. «Агро-Белогорье» занимает третье место среди производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тыс. т в живом весе, а также является крупным землевладельцем в Белгородской области. Группа Вадима Мошковича рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта, говорилось в сообщении «Русагро». Детали, стоимость сделки и стратегию дальнейшего развития бизнеса группа пока не комментирует. Пресс-служба «Агро-Белогорья» на запрос «Агроинвестора» также не ответила.



Цена вопроса

Как следует из базы kartoteka.ru, доля в «Агро-Белогорье», согласно ЕГРЮЛ, перешла к ООО «Группа компаний „Русагро“» 20 августа, размер вклада составляет 2250 руб. С декабря 2014-го эта доля принадлежала экс-председателю Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александру Соловьеву. Он пояснял «Коммерсанту-Черноземье», что продажа акций связана с необходимостью дальнейших инвестиций в медицинское направление его бизнеса. Доли других совладельцев «Агро-Белогорья» не изменились: у основателя компании Владимира Зотова 72,5%, у гендиректора Ларисы Ковалевой 5%.







Стоимость сделки зависит от включенных в периметр сделки активов, крайне разнообразных у «Агро-Белогорья»: от свинокомплексов до детского города «Мастерславля», комментирует менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Выручка свиноводческого подразделения может быть грубо оценена в 20 млрд руб., при этом, по данным журнала «Эксперт» (Рейтинг-400 за 2017 год), выручка всей группы компаний «Агро-Белогорье» составляет 65 млрд руб. «Поэтому максимальная оценка доли 22,5% мне видится в размере 27 млрд руб., но она может быть снижена до 8 млрд руб. в случае, если в периметр сделки вошли только свинокомплексы», — говорит он.



Исходя из финансовой отчетности компании, аналитик «Финама» Алексей Коренев оценивает стоимость ООО «ГК Агро-Белогорье» в диапазоне 66-83 млн руб. При этом он обращает внимание, что у нее очень высокий уровень нераспределенной прибыли — свыше 6,1 млрд руб. по итогам 2018 года. Аналитик полагает, что это могло сыграть роль при определении цены сделки.



По мнению руководителя проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерины Михалевой, проводить оценку стоимости белгородского холдинга, основываясь на совокупной выручке, которая не была очищена от внутригрупповых оборотов (ссылки на общую выручку по группе в 65-70 млрд руб.), не совсем корректно. Для приближенной оценки необходимо понимание или знание уровня очищенного/консолидированного показателя EBITDA. «Судя по корректировкам отчетности головной компании по итогам 2018 года, к сделке готовились заранее, — отмечает эксперт. — На головную компанию были переброшены ключевые активы холдинга: АО „Никитовский свинокомплекс“, ОАО „Графовский свинокомплекс“, АО „Крюковский свинокомплекс“, ОАО „Ливенский комбикормовый завод“, ОАО „Новоборисовское ХПП“». Совокупная чистая прибыль данных предприятий составляет 1,84 млрд руб., долг — 21,7 млрд руб., денежные средства и эквиваленты — 21,09 млрд руб. Оценочное значение показателя EBITDA по всей группе находится на уровне 4-5 млрд руб., Enterprise Value — 28-30 млрд руб. Таким образом, стоимость сделки может составить около 4-5 млрд руб. за пакет акций с мультипликатором 6-7 EV/EBITDA, подсчитала Михалева.





Топ-3 производителей свинины занимают 23% рынкаФото: Shatterstock



«Агро-Белогорье» основано в 2007 году. В состав компании входят селекционно-генетический центр, 20 свиноводческих комплексов, три комбикормовых завода, три зерновые компании, перерабатывающие предприятия и молочная компания. Земельный банк — свыше 110 тыс. га. Также с 2015 года компания занимается садоводством. В прошлом году группа увеличила производство свинины со 178,9 тыс. т до 219,4 тыс. т в живом весе, что позволило ей переместиться с четвертого на третье место в рейтинге крупнейших производителей свинины Национального союза свиноводов и потеснить «Русагро». Такой прирост обеспечили пять новых комплексов, которые вышли на проектную мощность. В этом году «Агро-Белогорье» рассчитывает прибавить еще 10 тыс. т.

В чем выгода

Интерес «Русагро» к «Агро-Белогорью» Коренев считает вполне объяснимым. «Учитывая наличие уже имеющихся мощностей по переработке, логистике и реализации продукции, включение „Агро-Белогорья” в структуру компании позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, снизить издержки, расширить рынки сбыта. Особенно на фоне того, что в обозримом будущем можно ожидать открытия китайского рынка для российских производителей свинины, — рассуждает он. — В этом случае экспортные возможности „Русагро“ резко возрастут».



Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин считает, что актив ничем стратегически не примечателен. Однако триггером, по его словам, могла послужить выгодная цена приобретения.







Укрупнение производителей продукции АПК всегда имеет как минимум одну причину: более крупная доля рынка позволяет увереннее вести себя с покупателями продукции — вплоть до увеличения отпускных цен, говорит Никиточкин. По его мнению, «Агро-Белогорье» могла привлечь «Русагро» в качестве стратегического инвестора, в результате чего не только усилятся позиции обеих компаний на рынке, но и может быть погашена значительная часть долга белгородского холдинга (16,7 млрд руб. на конец 2018 года, по данным «Спарк-Интерфакс»). Также данная сделка может быть первым шагом «Русагро» к покупке контрольного пакета ГК «Агро-Белогорье», допускает эксперт. Группа Мошковича вряд ли способна профинансировать такое приобретение за счет собственных средств в ближайшее время, возражает Нигматуллин. Однако в теории подобная сделка возможна в рамках слияния, добавляет он.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев пока затрудняется сказать, является ли продажа 22,5% активов «Агро-Белогорья» холдингу «Русагро» частью большой сделки и будет ли дальнейшее поглощение. «Но однозначно это абсолютно закономерный процесс. Масштабирование бизнеса — один из способов быть более конкурентоспособным, — уверен он. — На данном этапе для „Русагро” покупка „Агро-Белогорья” — это приобретение синергетического актива. Белгородское предприятие очень сильное с точки зрения как объемов, так и позиционирования. Кроме того, это полностью вертикально интегрированная компания, имеющая все подразделения, опыт, наработанные технологии и компетенции. Дальше все будет зависеть от стратегических планов собственников».



У «Русагро» есть вполне реальная возможность стать №1 на рынке свинины, покупка доли «Агро-Белогорья» — логичный шаг в данном направлении, полагает директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. «Вполне вероятно, это далеко не последняя сделка в сегменте свиноводства, в том числе и для „Русагро”. Россия сейчас добивается открытия китайского рынка по свинине, и, учитывая бедственное положение отрасли в КНР из-за африканской чумы свиней, а также торговую войну между США и Китаем, шансы России на успех возрастают, — рассуждает она. — Если поставки будут разрешены, логично, что быстрее их смогут наладить крупные игроки». Но даже если не брать в расчет экспорт, который пока носит вероятностный характер, можно с уверенностью утверждать, что сотрудничество двух мощных производителей позволит гораздо лучше контролировать цены на российском рынке и комфортней чувствовать себя в отечественной рознице, избегая ненужной конкуренции.





Фото: «Агро-Белогорье»



Планы «Русагро» В прошлом году компания Вадима Мошковича произвела 218,4 тыс. т свинины в живом весе и стала четвертой в топ-20 крупнейших производителей свинины Национального союза свиноводов. За пять лет группа намерена увеличить производство свинины более чем вдвое: сейчас «Русагро» возводит новые площадки в Тамбовской области и Приморском крае, а также достраивает секции на имеющихся комплексах. Уже в 2019 году компания рассчитывает довести выпуск свинины до более чем 250 тыс. т в живом весе. Инвестиции «Русагро» в мясной бизнес в 2018-м составили 9,4 млрд руб., в этом вложения могут удвоиться.

Консолидация будет продолжаться

Ковалев напоминает, что НСС давно прогнозировал нарастание процесса консолидации отрасли, который долгое время стоял на месте. С одной стороны, этот процесс необходим в связи с усилением внутренней конкуренции, активизацией выхода на внешние рынки и вступлением в жесткую конкуренцию с мировыми гигантами. С другой стороны, говорить о том, что российское свиноводство достаточно консолидированная отрасль, сегодня не приходится, отмечает глава союза. «Доля топ-20 производителей у нас сейчас составляет 65% рынка, хотя в странах с развитым мясным рынком данный показатель приближается к 80%», — обращает внимание он. По итогам 2018 года топ-3 производителей свинины («Мираторг», «Черкизово», «Агро-Белогорье») в сумме занимали 23% рынка. На зрелых мясных рынках, где уже закончился период роста, первая тройка игроков выпускает 50% продукции, сравнивает Ковалев. «Мы тоже будем идти к таким показателям. Исходя из сегодняшних позиций, НСС прогнозирует, что в будущем эту тройку составят „Мираторг”, „Русагро” и „Черкизово”», — делится он.



Рынок консолидируется на фоне падения реальных доходов населения и стремления компаний к снижению себестоимости за счет экономии на издержках благодаря эффекту масштаба, комментирует Нигматуллин. В целом подобные тенденции сейчас характерны для всего потребсектора, включая производство и розничную торговлю, утверждает он. По словам Никиточкина, в последнее время M&A-активность в агросекторе достаточно низкая. Он не ожидает новых крупных сделок в свиноводстве, хотя и не исключает, что они будут.



Однако за последний год-полтора несколько сделок в отрасли все-таки было совершено. Так, та же «Русагро» в августе прошлого года приобрела компанию «КапиталАгро» и одноименный торговый дом в Белгородской области. Стоимость покупки составила 1,8 млрд руб., чистый долг приобретенных активов — 1,9 млрд руб. В периметр сделки вошли комплексы с 10,4 тыс. свиноматок и убойное производство мощностью 400 тыс. свиней в год. В конце этого лета ФАС одобрила ходатайство томской «Сибирской аграрной группы» о приобретении неназванной доли в уставном капитале «Кудряшовского мясокомбината» и 100% АО «Кудряшовское». Оба актива входят в холдинг «КоПитания», который в прошлом году стал девятым в стране по объему производства свинины (свыше 107 тыс. т в живом весе). А в июне «Сибирская аграрная группа» купила у компании «„Алейскзернопродукт“ им. С. Н. Старовойтова» свинокомплекс «Чистогорский», расположенный в Кемеровской области. В августе обанкротившийся животноводческий комплекс «Возрождение» (Краснодарский край) перешел под контроль петербургского АО «Агронова» экс-владельца пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева. Заплатив 54 млн руб., новый собственник получил десять свинарников (основная их часть достроена наполовину), коровник, недостроенный комбикормовой цех, навесы для хранения зерна, а также земельный участок в 24 га.



Однако пока в свиноводстве продолжается органический рост. Настоящая консолидация начнется в ближайшие три-пять лет, отмечает Ковалев. Среди причин в первую очередь он называет ухудшение финансового положения производителей из-за изменения рыночной конъюнктуры. Также компании могут выставляться на продажу из-за того, что их нынешние владельцы стареют, а наследников, готовых продолжить бизнес, у них нет. По прогнозу НСС, цены на свинину в 2019 году будут самыми низкими за последние пять лет — около 95 руб./кг с НДС «с перспективой дальнейшего снижения». В 2020-м ситуация усугубится, так как все строящиеся сейчас комплексы выйдут на проектную мощность. «В условиях новой конъюнктуры рынка получать прибыль смогут только самые эффективные предприятия отрасли», — акцентирует внимание он. Тех же, кто не сможет улучшить показатели, ждет банкротство, а значит, рынок увидит новые сделки по слиянию и поглощению.

