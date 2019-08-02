Поймать или вырастить. Нужны ли России промышленные производства креветок

До 200 т креветки в год намерена производить в Тосненском районе Ленинградской области компания «Северная креветка». Идея заняться выращиванием данного гидробионта в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) пришла инвесторам после долгого изучения рынка. «Хотелось найти новую нишу, направление, в котором в стране пока не разбирается никто, — рассказал «Агроинвестору» гендиректор предприятия Сергей Бельков. — Изучение мирового опыта по выращиванию тропической креветки в Южной Америке, Азии, ОАЭ, Израиле, Японии позволило нам прорисовать точную модель ее производства в условиях России». Инвестиции в проект оцениваются в 350 млн руб.



Свежий продукт

К началу июля компания уже смонтировала мощности и бассейны на объем производства 4 т креветки в год, к концу текущего года мощность составит уже до 30 т. «Урожай с этих мощностей соберем в апреле 2020-го, если не возникнут проблемы с поставкой оборудования», — делится планами топ-менеджер. Всего будет построено три цеха по 1,5 тыс. м2 на площади в 3 га. На первом этапе компания планирует выращивать креветку ваннамей (Litopenaeus vannamei), затем будет освоена и гигантская пресноводная (Macrobrachium rosenbergii). В мае предприятие уже завезло из Таиланда посадочный материал в объеме 110 тыс. штук.



Производство работает в тестовом режиме, сообщил «Агроинвестору» комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в конце июня. «Проект является инновационным, используются современные технологии и зарубежный опыт строительства подобных предприятий, — рассказывает представитель ведомства. — Организация подобного производства соответствует целям и задачам развития аквакультуры (рыбоводства) на территории региона, расширения видового состава выращиваемых объектов, а также политике импортозамещения, проводимой в России».







Технология производства креветки в УЗВ позволит получать экологически чистый продукт, утверждает Бельков. Аквакультура будет развиваться в идеальных закрытых условиях при температуре воздуха в +29-30 °C, а воды — +28-29 °C. В инкубационном модуле креветки будут находиться 3-4 недели, в производственном (вертикально-интегрированные бассейны) — еще три месяца до достижения товарной массы, поясняет он.



По мнению начальника отдела аквакультуры беспозвоночных ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Николины Ковачевой, выращивание любых видов гидробионтов в УЗВ требует крупных капитальных и эксплуатационных затрат. Отсюда — более высокая себестоимость продукции по сравнению с выловленной или произведенной в экстенсивных условиях стран Юго-Восточной Азии. Преимущество же УЗВ заключается в непосредственной близости производства к потребителю, возможности поставок живой или свежей продукции при сокращении транспортных расходов.



Производственный модуль аквафермы позволит выращивать и поставлять креветку клиентам непрерывно, отмечает представитель отраслевого комитета Ленинградской области. «Продукция будет реализовываться в живом виде, чтобы сохранить наивысшие вкусовые качества», — знает он. Для оперативной доставки до потребителя компания закупит специальный транспорт (с термосами с морской водой), сообщает Бельков.



Особенность проекта также в том, что основным каналом сбыта в перспективе станет собственная сеть кафе морских деликатесов, где можно будет купить и свежие продукты на вынос. «Северная креветка» также планирует заняться производством австралийского голубого краба и японской креветки Курума. При удачном запуске проекта под Санкт-Петербургом инвестор рассматривает возможность строительства подобного предприятия в Москве мощностью 500 т. «В дальнейшем мы хотим тиражировать опыт, предлагать нашу франшизу для открытия подобных производств по всей России и не только, — делится Бельков. — Нашими технологиями и возможностями размещения производства по этим технологиям в своей стране уже интересовались японцы».



«При ориентации на сегмент HoReCa выпуск продукции на 200 т вполне оправдан и обязательно найдет потребителя», — считает исполнительный директор Союза производителей и экспертов аквакультуры («Союза аквакультуры») Игорь Кузьмин. По его мнению, ставка на свежий отечественный продукт верна, так как замороженная продукция имеет совсем другое качество. Хороший маркетинг позволит быстро сбывать креветки. Другое дело, что данный проект не имеет больших возможностей для масштабирования: тысячи тонн не позволит выращивать климат и специфические требования, которые должны соблюдаться на предприятии, уверен эксперт. И, конечно, на внутреннем рынке спрос будет ограничен финансовыми возможностями населения.



Рискованный бизнес

По мнению исполнительного директора Рыбной ассоциации Александра Фомина, основной риск проекта — проблемы с обкаткой технологии выращивания. «Отечественных биотехнологий нет, значит, адаптируются иностранные. Надеюсь, что инвесторы все хорошо просчитали и все у них получится», — говорит он. Компания планирует выращивать белоногую креветку — быстро растущий тропический вид, однако пока для условий России технология ее производства до конца не отработана, соглашается Ковачева. Для инвестора может стать проблемой отсутствие отечественного посадочного материала и специализированных комбикормов, а также их дороговизна, так как все придется закупать за рубежом, добавляет она.



Как и «Северная креветка», другие российские инвесторы выбирают для выращивания именно креветок Ваннамей и Розенберга, известно Орлову. Они большие, до 100 г каждая, и обладают отличным вкусом. «Но гидробионты в целом капризны, им нужны специфические корма, особый микроклимат, среди многих из них распространен каннибализм — их нельзя держать вместе, нужно сортировать, требуется много емкостей, следовательно, площадей в целом», — отмечает он.







«Хотя наша компания среди услуг предлагает помощь в запуске ферм по выращиванию креветок, мы предупреждаем клиентов, что выгоднее и проще заниматься осетром, форелью и сомом, чем креветкой или раком. С последними проект скорее будет напоминать эксперимент, ручаться за результат мы не можем», — признает руководитель отдела продаж «Аквафермер инжиниринг» (занимается проектированием и производством оборудования для выращивания марикультуры в системах УЗВ) Артем Орлов. Так, по его расчетам, на креветочный комплекс мощностью 5-6 т в год придется потратить 12-15 млн руб. На эти же деньги можно построить производство осетра на 15-20 т, причем на той же площади. Рыбных ферм построено уже очень много, они переросли свои «детские болезни», имеют современное оснащение и стабильные хорошие показатели производства, добавляет он.



«Вложения немалые, но, возможно, проще было бы перепрофилироваться», — думает и Кузьмин. Например, производство рыбной муки с выручкой в 50 млн руб. в год обойдется в 35 млн руб. и окупится за 1,5 года, но почему-то инвесторы ориентированы на какие-то другие сферы, удивляется эксперт. Даже устрицы и мидии, по его словам, с точки зрения бизнес-схемы более понятны, в России их выращивают в том числе на севере. И хотя эти гидробионты, если брать, к примеру, Хабаровск, Владивосток, долго растут (2,5-3 года), получить отдачу от проекта можно уже через 4-4,5 года.



По словам старшего научного сотрудника Института морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского РАН Оксаны Вяловой, более перспективным направлением является и производство того же угря, который очень востребован в Европе, но не выращивается там в нужном объеме. «Во Франции и Дании его очень любят и с удовольствием закупали бы и у нас, — уверена эксперт. — А российская промышленная креветка едва ли может конкурировать с продукцией из теплых стран, где океаническая вода и солнце делают большую часть работы за производителей, оставляя им только вылов, обработку и дальнейшую продажу». Большие сомнения в конкурентоспособности проекта в сравнении с китайскими, вьетнамскими, таиландскими и индийскими предприятиями есть и у Фомина. В Азии природные условия гораздо более благоприятные, а в Ленинградской области придется круглогодично греть воду (так как креветки тропические), что очень затратно.



Список обычных для бизнеса в России рисков можно дополнить зависимостью от нестабильности климатических условий (многие регионы именно из-за этого относятся к зоне рискованного сельхозпроизводства) и снижением покупательной способности потребителей, отмечает руководитель и инвестор компании «Эллас» (выращивает креветку в Крыму) Александр Шубаев. Но если первый риск можно назвать неустранимым и, соответственно, не заслуживающим реагирования, то второй — минимальным.



Стоимость свежей продукции «Северной креветки» будет до 1,6 тыс. руб./кг, что вполне приемлемо для покупателей, считает Бельков. «В той же „Азбуке вкуса“ свежие креветки — редкий гость, и стоимость начинается от 5 тыс. руб./кг, а в „Ленте“ и „О’кей“ доходит до 3 тыс. руб./кг», — утверждает он. Еще одним плюсом является возможность переработки продуктов жизнедеятельности креветки и остатков кормов при выращивании морской спаржи, которая использует их в качестве питательных веществ. «Получается еще один продукт и нейтрализация отходов, а себестоимость креветки при этом снижается», — говорит топ-менеджер.



Импортная замороженная креветка стоит порядка 750-900 руб./кг, 1,5-1,6 тыс. руб./т за свежевыловленную охлажденную хоть и оправданно с точки зрения затрат, но неконкурентно, считает Вялова. «По крайней мере, сегмент HoReCa точно себе такую цену позволить не может, а продать большие промышленные объемы в розницу пока не представляется реальным», — думает она. Также следует учитывать, что в последние годы наблюдается мировое падение цен на культивируемую креветку. Так, китайские отпускные цены для российского рынка с января 2017 года по апрель 2018 года снизились на 14%.



Выбор технологии Процесс выращивания креветки несложен, однако требует больших инвестиций на этапе старта, утверждает Александр Шубаев из «Элласа». Размер вложений зависит и от выбранной технологии. Можно выращивать креветку в естественных прудах, фактически в диких условиях. Сама компания реализует именно такой проект. После наполнения прудов (чеков) морской водой они насыщаются натуральным кормом (артемией, рачком артемии, мотылем) и заселяется креветка. После требуется лишь регулярное кормление и частичное обновление воды в небольших объемах. «У нас плотность заселения креветки в естественных прудах гораздо ниже нормативных показателей для создания более комфортных условий для роста гидробионта в условиях дикой природы», — говорит топ-менеджер.



В интенсивных прудах (а таких у компании 10 общей площадью 2,2 га) производство креветки намного более трудоемко и затратно. Однако это позволяет лучше контролировать процесс роста, продолжает Шубаев. Современные интенсивные пруды позволяют получать урожай креветки в 3-4 раза больше, чем в традиционных для рыбоводства прудах. Такой результат достигается за счет создания максимально комфортной среды: контролируется кислотно-щелочной баланс, в необходимой дозировке подается кислород и натуральный корм, а все продукты жизнедеятельности и грязевые остатки убираются из пруда автоматически. «Следует учесть, что понятие „интенсивный“ не предполагает использование неких неестественных методов для ускоренного роста креветки, ее жизненный цикл никак не нарушается. Однако оптимальные условия позволяют нарастить плотность посадки и повысить выживаемость», — отмечает топ-менеджер.



Технологии УЗВ также считаются абсолютно экологичными, отмечает Артем Орлов из «Аквафермер инжениринг». Условия внутри производства стабильны и максимально комфортны для гидробионтов, уровень смертности практически нулевой. Однако требуется определенная площадь под бассейны для выращивания креветок — установка по производству до 4 т в год требует 32 м² (без учета подсобных помещений). В качестве сырья используется собственный либо покупной посадочный материал (молодь 1-3-см) и экструдированные корма отечественных и импортных производителей. Ферма может работать круглогодично, например, можно создать потоковую модель выращивания с зарыблением каждые три месяца и равномерной реализацией в течение всего года. Среднечасовое потребление электроэнерегии на таких предприятиях составляет 1,1 кВт/ч, среднегодовая потребность в подпиточной воде — 0,9 м3/сут.

Что на рынке

По информации Росрыболовства, импорт креветки в Россию в 2017 году в физическом объеме составил 37,9 тыс. т, или $243,5 млн в денежном выражении. В 2018-м в тоннах ввоз увеличился почти на 10%. Главным поставщиком диких холодноводных креветок в Россию является Гренландия, тепловодные поставляются из стран Латинской Америки и Азии. Структура ввоза демонстрирует сезонность: креветка от азиатских производителей поступает преимущественно с июля по ноябрь, от латиноамериканских — с марта по июнь. Значительную долю в объеме поставок в Россию занимают Китай и Индия, знает Вялова, — в среднем 81%, причем за последнее время наблюдается тенденция к увеличению импорта из последней страны. В 2018 году ввоз крупных креветок из Индии был в 3,3 раза больше, чем из Китая. Из Латинской Америки данные виды ракообразных завозятся из Аргентины, Эквадора, Перу.



Что касается вылова креветок, то его объемы начали активно расти после введения ограничений на ввоз продовольствия (в том числе и морепродуктов) из ряда стран. Согласно данным Росрыболовства, с 2014 года промысел креветок увеличился в 2,5 раза — с 12 тыс. т до 30 тыс. т в 2018-м. Отечественные рыбаки добывают около 10 видов креветок и шримсов как в зоне России, так и за пределами национальных вод, рассказывает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Рост вылова в прошлом году по отношению к показателю 2017-го составил 36%. Прибавка была обеспечена в основном за счет добычи в Северном бассейне. Так, в Баренцевом море вылов северной креветки вырос в три раза — с 3,7 тыс. т до почти 12 тыс. т. Также увеличилась добыча козырьковых шримсов, гребенчатой креветки и шримсов-медвежат, гребенчатой и гренландской креветок в ДФО. Кроме того, положительная динамика наблюдалась за пределами исключительной экономической зоны. В зонах иностранных государств объем вылова вырос с 400 кг до 373 т, в открытой части Мирового океана — с 111 т до 430 т.







Потенциал добычи все еще остается очень высоким, обращает внимание Савчук. Если говорить о дикой креветке, то возможно увеличение вылова как на Севере, так и на Дальнем Востоке. По оценкам головного рыбохозяйственного научного института — ВНИРО, состояние популяции северной креветки в Баренцевом море достаточно устойчивое и запас находится на стабильном уровне. Специалисты даже рекомендовали нарастить добычу креветки в 2019 году до 90 тыс. т.



Кроме того, как отмечает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО), хорошие запасы креветок отмечаются в Приморье. Эта подзона является одним из важнейших районов вылова данного гидробионта на Дальнем Востоке. Креветочный промысел в данной акватории начал активно развиваться после открытия промышленной добычи глубоководных креветок в 2007 году. В 2010—2018-е на Приморье пришлось более трети от общего допустимого улова (ОДУ) северной креветки во всех дальневосточных морях и две третьих от ОДУ гребенчатой креветки, знает Савчук.



Рост вылова креветки наблюдается и в Азово-Черноморском бассейне. Мониторинг запасов креветок, проведенный учеными в 2018 году, показал стабильность состояния популяций основных промысловых видов, что позволяет далее активно осваивать этот ресурс. «Интерес к нему тоже растет: креветку „распробовали“, рыбаки стали добывать большие объемы, поддержала и наука, сориентировав по районам скоплений», — говорит чиновник.



Часть продукции — преимущественно крупные гребенчатые креветки — экспортируется. Но в первую очередь продукт стал реализовываться внутри страны, сообщает Вялова. Сейчас на рынке представлен очень широкий выбор креветок российского вылова, в основном это продукция бортовой обработки в море, подтверждает Петр Савчук. Например, только на российских дальневосточных креветках работают несколько ресторанных концепций, интернет-магазинов и два больших фудкорта в Москве.



Все большую известность как бренд приобретают магаданские морепродукты вообще и креветки в частности благодаря усилиям магаданских рыбодобывающих компаний не только в области вылова, но и в маркетинге, говорит Савчук. В конце июня в Совете Федерации одобрили инициативу магаданцев по включению термина «магаданская креветка» в список локального культурно-гастрономического наследия.







Другие производства

Проект «Северной креветки» не единственный в своей сфере. В стране уже запущено несколько предприятий по выращиванию креветок, которые нацелены на производство тропических видов, так как они быстро растут и имеют крупный размер. Впрочем, объемы пока небольшие: так, в 2018 году в России выращено 9 т креветок, что на 2 т больше, чем в 2017-м. «Что интересно, прибавку производства обеспечила Калужская область, которая находится очень далеко от моря», — акцентирует внимание Петр Савчук. Другим крупным производителем является Астраханская область — 3 т в прошлом году. Перспективными, по мнению Ковачевой, могут стать проекты по производству пресноводных креветок как объектов аквакультуры на Амуре и озере Ханка. Это самый крупный пресноводный водоем на Дальнем Востоке, расположенный на границе Приморского края и провинции Китая Хэйлунцзян. Например, китайские предприятия выращивают в Ханке несколько тысяч тонн креветки, знает чиновник.



На северо-западном побережье Крыма реализуется масштабный проект креветочного производства открытого типа. Черноморское побережье, по оценке китайских и европейских специалистов, практически идеальное место для выращивания креветок: «Море нужной солености (17-18 промилле) и температуры, продолжительный теплый период, мягкий климат, — перечисляет Вялова. — Все это позволяет выращивать креветку в открытых водоемах большую часть года и не тратить дополнительные средства на их обогрев. Остается только тщательно подготовить и очистить морскую воду».



Крым — оптимальное место для такого бизнеса, считает Шубаев. Именно в этом регионе «Эллас» намерен отработать производственный цикл для возможного масштабирования проекта в других регионах страны. Выращивание креветки в естественных прудах у компании прошло экспериментальную стадию в прошлом году. В этом компания впервые выходит на производство креветок в товарных объемах. Фактически же реализация проекта (от стадии планирования) началась в 2015-м. «Процесс подготовки к производству занял почти четыре года, — рассказывает Шубаев. — За это время мы провели многочисленные анализы морской воды на разных участках побережья Черного моря и в соленых озерах Крыма, подбирая оптимальную площадку для предприятия. Даже привлекли китайский Институт Желтого моря». В итоге был выбран остановивший работу в 2014 году рыбколхоз им. Крымских Партизан в Раздольненском районе Крыма, располагающий прудами общей площадью в 520 га водной глади. После модернизации компания получила возможность наполнить пруды морской водой по прямому каналу, тогда как ранее они наполнялись пресной водой из Северо-Крымского канала для разведения здесь рыбы.







В 2019 году «Эллас» заводнил более 140 га естественных прудов, куда высажено 14 млн мальков (закупаются у Charoen Pokphand Group из Таиланда), и запустил 2,2 га новых интенсивных прудов, высадив в них еще 3,3 млн мальков. «Мы ставим в этом году довольно реальные планы по производству — 300 т готовой продукции при размерном ряде 18-25 г. На полную мощность — 1 тыс. т/год — предприятие выйдет уже в 2020-м», — сообщает Шубаев. Производственный план на следующий год предусматривает подготовку и запуск дополнительно к нынешним площадям 380 га естественных и 10 га интенсивных прудов. В целом в 2015—2018 годах объем инвестиций в организацию и модернизацию производства составил около 800 млн руб. Срок окупаемости проекта оценивается в три года при условии своевременного выхода на планируемые объемы производства. «Для нас очевиден факт положительной рентабельности производства свежей креветки в связи с востребованностью продукта на рынке, отсутствием конкуренции, возможностью оптимизировать расходы при масштабировании бизнеса и снизить себестоимость продукта», — говорит Шубаев.



В рамках проекта предусмотрено и строительство инкубатора для креветки. Компания «Крым-Агро», которая является родственной структурой «Элласа», планировала заняться разведением малька в Сакском районе на берегу Ойбурского озера, вода которого по показателю солености максимально приближена к оптимальной для рождения и подращивания креветки. Однако из-за недовольства местных жителей размещением фермы в данной зоне проект был приостановлен. Хотя, как сообщил начальник департамента по рыбному хозяйству Крыма Андрей Дедюхин, «Крым-Агро» тем не менее продолжает реализацию планов «с учетом ограничивающих обстоятельств». «В связи с тем, что Крым является уникальным регионом с природно-климатическим потенциалом, министерство сельского хозяйства республики считает проект целесообразным и актуальным, — подчеркивает он. — В регионе существуют меры поддержки компаний, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства, но этот проект будет первым подобным в Крыму и станет точкой роста».



Компания «Русская креветка» запустила свой проект в конце 2016 года в Калужской области. Сейчас мощность производства тихоокеанской белой креветки составляет 20 т в год. «Наша цель — вырастить для российского рынка экологически чистый продукт без воздействия антибиотиков и гормонов роста», — рассказывает исполнительный директор предприятия Евгений Хозиков. По его словам, сейчас свежая креветка — экзотика, которую привозят разве что самолетами из Японии, а чаще всего это просто размороженная импортная продукция, выдаваемая за только что выловленную.



Производство «Русской креветки» работает по технологии биофлок, которая предусматривает создание специальных резервуаров для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Контролируемый состав воды с нужным количеством особых бактерий делает возможным переработку продуктов жизнедеятельности креветок, которые сортируются по разным бассейнам в зависимости от возраста. Товарный вид они приобретают уже через пять месяцев. Креветки могут достигать 230 мм в длину при длине панциря в 90 мм. «Урожай можно получать круглогодично, нашу продукцию мы будем реализовывать исключительно как премиальную охлажденную, замораживать ее не будем», — уточняет Хозиков.



Сейчас, после двух лет апробации технологии, компания рассматривает возможности масштабирования бизнеса. Планируется построить питомник для выращивания собственных мальков (скорее всего, на юге страны) и выйти в новые регионы, подходящих для строительства подобных ферм. В планах рост мощностей до 200 т в год.



Основные покупатели «Русской креветки» — частные состоятельные клиенты, иногда — торговые сети. Развивается канал интернет-продаж. Кроме того, ферма оказалась отличным объектом туризма. «К нам часто приезжают на экскурсию москвичи, которые заодно покупают и наши креветки», — делится топ-менеджер.

