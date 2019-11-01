Как «Севский маслодел» стал «Умалатом». Компания входит в топ-5 производителей мягких сыров

По собственной оценке, компания «Умалат» входит в топ-4 крупнейших производителей мягких сыров и занимает 5,5% данного рынка. После модернизации завода его мощности по переработке молока увеличатся до 250 т в сутки, а выпуск сыров составит 1,2 тыс. т в месяц. На это уйдет не один год, признает владелец и основатель бизнеса Алексей Мартыненко, но появится возможность подняться в рейтинге на второе место. Сейчас предприятие осваивает до 120 т молока ежесуточно, выпуская в месяц около 600 т различных видов мягких сыров.



Эмоциональная покупка

В 2018 году «Умалат» произвел 5,5 тыс. т сыров, отмечает управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. Соответственно, доля компании на общем рынке мягких сыров составляет около 5%, подсчитывает он. «При этом нужно учитывать, что игрок не присутствует в достаточно большом сегменте „фета и брынза“, но это не мешает ему считаться одним из лидеров рынка», — акцентирует внимание эксперт. Таким образом, «Умалат» входит в топ-5 ведущих производителей мягких сыров, уступая только Hochland (20% рынка), и делит позиции с Lactalis и «Каратом». При этом компания Алексея Мартыненко является лидером в ключевой для себя категории кавказских сыров, а также с долей в 15% входит и в топ-3 игроков на рынке итальянских сыров.



Главная движущая сила развития «Умалата» — страсть Алексея Мартыненко к мягким сырам. «Впервые попробовав свежий сулугуни в горах Кавказа, моцареллу в Италии, я просто влюбился в их вкус и решил, что моя миссия — создавать такие же сыры для российского потребителя, — вспоминает он. — К тому же мой друг Сергей Умалатович имел в Адыгее собственный завод по выпуску кавказских видов сыров, там я познакомился с процессом их производства и еще больше воодушевился». Кстати, название компании «Умалат» изначально Мартыненко придумал как раз для бизнеса своего друга, но тот его использовать не стал, а самому предпринимателю впоследствии оно очень пригодилось.







В 1998—1999 годах бизнесмен научился делать брынзу, моцареллу, сулугуни в домашних условиях, пригласив для этого технолога. Но серьезно взяться за промышленное производство удалось только в 2003 году, когда в Брянской области продавался обанкротившийся и остановивший свои линии завод «Севский маслодел». «Это была эмоциональная покупка: представилась первая возможность приобрести предприятие, и я сразу это сделал», — рассказывает Мартыненко.



Завод обошелся предпринимателю в €300 тыс. В течение следующих 5-6 лет в модернизацию было инвестировано еще примерно €10 млн. Первым делом бизнесмен полностью заменил оборудование на линию по выпуску молодых и рассольных сыров. В 2010 году в ассортименте появилась моцарелла, которая теперь занимает особое место в производстве. Сейчас компания выпускает более 40 видов продуктов: итальянские и кавказские свежие сыры, сливочное масло и сливки.



Для небольшого игрока, ограниченного в своих инвестиционных возможностях, в том числе в части развития продаж и продвижения, выбор нишевой стратегии — единственно правильное решение, отмечает Груздев. Тем более на активно растущем рынке, который позволяет компании поддерживать высокие темпы роста только за счет удержания своей доли в достаточно острой конкуренции. Более того, на рынке мягких сыров, в отличие от рынка твердых сыров, такой стратегии придерживаются практически все ключевые игроки — Lactalis и «Туровский МК» лидируют в итальянских сырах, «Нева-Милк» сделал ставку на сегменте брынзы, а «Карат» сконцентрировался на творожных сырах. И только Hochland удается безоговорочно лидировать сразу в двух секторах — фета и творожные сыры.



Качественный продукт таким, каким его хотел видеть сам Мартыненко, у «Умалата» получилось сделать не сразу. Были проблемы и с выходом предприятия на безубыточность. «Мучился долго, в 2008—2009 годах были моменты, когда даже хотел продать завод, но вытерпел», — говорит предприниматель. Для налаживания технологии был приглашен итальянский специалист-сыродел с 40-летним опытом работы. Именно он помог организовать производство на необходимом для выхода в прибыль уровне. Итальянец помогает компании и до сих пор. «Без него добиться успеха было бы крайне трудно», — признается Мартыненко. Производство сыров в России, тем более итальянских видов, на тот момент, да и сейчас, развито слабо. Специалистов катастрофически не хватает. А ведь это сложные технологии: мало поставить хорошую линию, необходима также качественная технологическая поддержка. «Этим нужно жить, постоянно лично заниматься управлением, делегировать его трудно, — утверждает бизнесмен. — Слишком много нюансов, которые требуют полного погружения в процесс. Ведь если что-то не получается, то не получается все, сыр не получается».



Развитие экспорта — в перспективе Сейчас «Умалат» реализует свои сыры не только в России, но и в странах СНГ, хотя пока доля внешних поставок незначительна. Перспективы крупного экспорта в отдаленные страны ограничивает достаточно короткий срок хранения мягких сыров, которые необходимо подавать на стол как можно скорее после производства. Компания поставляет в магазины продукты с остаточным сроком годности не менее 80%. Например, моцарелла в воде хранится всего 25 дней, таким образом, на международную логистику и доставку до страны назначения будет менее пяти дней, что вызывает дополнительные сложности. Хотя Алексей Мартыненко не исключает, что в ближайшем будущем «Умалат» начнет отгружать свою продукцию в азиатском направлении, в частности в Китай и Объединенные Арабские Эмираты. В ОАЭ компания уже отправила первую пробную партию.

Сырье закупается



Свои сыры компания производит только из натуральных ингредиентов. Специалисты завода подобрали специальный состав этих компонентов и запатентовали его. «Наше главное конкурентное преимущество заключается в бескомпромиссном подходе к качеству, — подчеркивает Алексей Мартыненко. — Например, моцареллу мы делаем всего из трех составляющих: молока, ферментов Mauro casali и соли. Поэтому по вкусу и фактуре она напоминает итальянскую буйволиную моцареллу. Только наша изготовлена из отечественного коровьего молока».



Сырье на переработку «Умалат» закупает у сторонних сельхозпроизводителей в Курской, Белгородской, Калужской и Смоленской областях. Сейчас завод работает с пятью комплексами. Если раньше нужно было собирать молоко по 600 кг, по 2 т по всему району, то теперь с одной фермы компания увозит до 20-22 т. «Приобретаем сырье на крупных новых предприятиях, проверяем его в собственной лаборатории, — рассказывает бизнесмен. — Мы уверены, что молоко на данных фермах — одно из лучших в мире, даже иностранные специалисты это подтверждают. И показатели качества эти хозяйства показывают стабильные, что для нас очень важно: белок — минимум 3,3%, жир — 3,8-4% в среднем». Качество сырого молока в России в последние годы в принципе значительно улучшилось по сравнению с тем, что было еще 10 лет назад, отмечает Мартыненко.







Собственную сырьевую базу «Умалат» развивать не планирует. «Важно сосредоточиться на максимально качественном производстве сыров, а подготовку сырья оставим профессионалам», — говорит бизнесмен. Стратегия, при которой переработчик сам не занимается производством сырья, является классической, комментирует гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Лишь иногда в мировой практике производители сырого молока кооперируются и запускают переработку, как, например, скандинавская «Valio». Есть аналогичные примеры в Европе и США. «Но исторически производство сыров было отдельной ветвью», — обращает внимание эксперт. Как минимум, для этих двух направлений нужны разные компетенции и навыки. В обоих случаях потребуются и значительные инвестиции. Поэтому зачастую попытку заняться всем и сразу можно воспринять как нелогичное распыление средств — лучше сосредоточиться на чем-то одном, соглашается он с Мартыненко.



При масштабе производства «Умалата» выйти на серьезные объемы сырьевого проекта у компании просто не хватит инвестиций, добавляет Груздев. «А пытаться обеспечивать себя на 10-15% от потребности, не имея серьезных компетенций в животноводстве, практически бессмысленно (даже учитывая смежный бизнес — „Мустанг Технологии Кормления“), — считает эксперт. — Да и в принципе серьезных рисков в такой стратегии сейчас уже нет, даже несмотря на то, что сама Брянская область является крайне дефицитным и высококонкурентным по сырью регионом».



Белов подтверждает: страдать от нехватки сырья «Умалат» точно не будет — в центральной части России последние годы запускаются и заявляются новые проекты, которые легко обеспечат и нынешнюю переработку, и только планирующиеся мощности. «Инвесторы охотно идут в бизнес», — констатирует он. Кроме того, «Умалат» потребляет «не так уж и много молока», хотя и имеет повышенные требования к нему по сыропригодности, добавляет эксперт. Рядом с заводом компании — Калужская, Белгородская и Воронежская области, напоминает Груздев. Данные регионы активно наращивают производство молока за счет ввода крупных индустриальных комплексов. Они способны обеспечивать переработчику достаточные объемы сырья и его высокое качество.



Алексей Мартыненко Владелец компании «Умалат» Родился в 1971 году г. Калтан Кемеровской области.



В 1993 году основал компанию «Мустанг Технологии Кормления». В 1994-м окончил Московский горный институт (экономическое отделение). В 2003 году создал компанию «Умалат» по производству рассольных сыров. В 2015-м прошел программу Owner/President Management (OPM) для владельцев бизнеса в Harvard Business School.

К прибыли компания шла девять лет



Чтобы сделать производство прибыльным, Алексею Марытненко потребовалось девять лет. До этого завод работал в убыток. Держаться на плаву помогал другой бизнес предпринимателя — «Мустанг Технологии Кормления» (производитель и поставщик заменителей цельного молока, кормов, кормовых добавок, концентратов и премиксов для сельскохозяйственных животных). За счет него и финансировались убытки, и совершались инвестиции, благодаря чему предприятие смогло пережить трудные времена. Сейчас «Умалат» — самостоятельная компания, с 2012 года два бизнеса Мартыненко работают независимо друг от друга. Хотя развивать сырное производство только за счет собственной прибыли не удается. Вложения требуются немаленькие, а доходность — не такая большая.



В прошлом году, по словам бизнесмена, рентабельность «Умалата» составила около 5%. В 2019-м показатель немного снизится. «Год был непростой, цены на молоко выросли на 15%, к тому же мы вложили 1,1 млрд руб. в новую линию по выпуску моцареллы, привлекли кредит, — рассказывает он. — Да и в целом работать становится сложнее. В условиях сокращения доходов потребители стремятся покупать все по акциям, приходится активно давать промо в сетях, а это тоже накладывает свой отпечаток на доходность».







Повышающиеся требования розничных сетей по глубине скидок могут стать серьезным фактором, негативно влияющим на всех производителей, считает Белов. «Очевидно, что все стороны стараются сохранить покупателей, но бесконечно жертвовать прибылью компании не готовы, это в скором времени может серьезно подвинуть рынок», — опасается он.



Новый моцарельный цех завода, который компания запустила в этом году, полностью автоматизирован. При полной загрузке на линии работает три человека — сыровар и два оператора. Кроме производственного цеха, было построено аппаратное отделение, установлено новое емкостное оборудование, СИП-мойка, система концентрации сыворотки, а также автоматическая машина для производства сыра качокавалло.



Благодаря запуску нового цеха производительность труда в компании в этом году превысит 9 млн руб. на человека против 7,4 млн руб. в 2018-м. Валовая выручка, по планам Алексея Мартыненко, должна увеличиться примерно на 600 млн руб. и приблизиться к 2,8 млрд руб. Общая стоимость проекта реконструкции и развития бывшего маслозавода оценивается более чем в 2,4 млрд руб. В том числе в 2020-м на завершающем этапе инвестиционной программы «Умалат» намерен вложить еще 200-300 млн руб.



По мнению Груздева, выход моцарельного цеха на полную мощность позволит «Умалату» усилить свои позиции в сегменте итальянских сыров, что даст компании возможность побороться за более высокие позиции в общем рейтинге лидеров рынка мягких сыров. Однако конкуренты «Умалата» тоже не стоят на месте, напоминает эксперт.





Потребление мягких сыров в России — всего 4 кг на человека в годФото: «Умалат»



Цены и спрос



Основной рост во внутреннем производстве мягких сыров отмечался в 2014—2016 годах, когда ввели свои мощности большинство крупных игроков. Так, Hochland удвоил производство на заводе в Белгороде. «Невские сыры» запустили линию по выпуску феты в Вологодской области. «Доминант» ввел мощности по моцарелле и творожным сырам, а «Карат» представил рынку бренд Violette. «Умалат» в этот период как раз запускал первый этап реконструкции своего завода, знает Груздев. По прогнозу «Союзмолока», запуск к 2022 году всех анонсированных мощностей приведет к выводу на рынок дополнительно 35 тыс. т мягких сыров.



Рынок свежих сыров — самая динамично развивающаяся категория на российском рынке сыров, думает Груздев. В последние три года потребление в данном сегменте росло в среднем на 14% в год на фоне стагнации в плавленых сырах и 6-7% роста в полутвердых (с учетом сырных продуктов). С 2015 года рынок увеличился на 50% — с 83 тыс. т до 123 тыс. т. При этом в 2018-м его объем превысил уровень 2013 года уже на 10 тыс. т. «А это значит, что рост рынка был обеспечен не только за счет восстановления после эмбарго и замещения импорта, но и в целом развитием культуры потребления мягких сыров, в том числе на фоне популярности здорового образа жизни, а также активным развитием малых форматов в HoReCa», — комментирует эксперт. При этом внутреннее производство с момента введения эмбарго выросло почти вдвое — с 46 тыс. т до 89 тыс. т, а импорт сократился на 40% — с 70 тыс. т до 42 тыс. т. В результате доля зарубежной продукции на рынке снизилась с 60% до 35%, но в последние три года ввоз растет на 10% в год, прежде всего за счет Беларуси и Сербии, добавляет Груздев.







Рынок мягких сыров — один из самых динамично развивающихся, соглашается Белов. «Последние пять лет до 2019 года мы наблюдали рост потребления сырных продуктов с заменителями молочного жира и снижение показателей по классическим сырам, в то время как мягкие сыры завоевывали все большую популярность, — комментирует он. — В этом году динамика впервые изменилась — сырные продукты сдают позиции, больше внимания получили полутвердые и твердые сыры, но мягкие также продолжают придерживаться позитивного тренда — +7,8% за год». Однако при этом, отмечает Белов, потребление мягких сыров в России довольно низкое — всего 4-4,5 кг на душу населения в год. Для сравнения: в Европе этот показатель достигает 15-16 кг.



Спрос на продукцию «Умалата» стабильно растет, утверждает Мартыненко. По сравнению с 2018 годом в 2019-м продажи компании прибавили примерно 6%. В этом году ожидается дальнейшее расширение объемов реализации за счет роста производства на заводе. «Свежие сыры являются одними из самых приемлемых по цене при высоком качестве, поэтому спрос на них будет расширяться», — уверен бизнесмен.



И все же за последние 1,5 года «Умалату» пришлось поднять цены на продукцию приблизительно на 5% из-за роста стоимости молока. В этом году мы не увидели традиционного проседания цен на сырое молоко летом, их уровень выше прошлогоднего, подтверждает Белов. Учитывая также девальвацию рубля в течение года, некоторые переработчики могут потерять в доходности, ведь цена на отпускную продукцию хоть и росла, но менее активными темпами, знает он. Особенно же чувствительны к повышениям цен на сырье те предприятия, которые выпускают цельномолочную продукцию — питьевое молоко, кефир. Что касается современной молочной группы — йогуртов, десертов — и сыров, то тут «все не так жестко», считает эксперт.



Рост цен на молоко никогда положительно не сказывался на переработчиках, спорит Груздев. Тем более в условиях продолжающегося уже много лет снижения покупательной способности населения, когда компании не могут себе позволить полностью перекладывать рост цен на сырье в конечную стоимость продукта. По мнению эксперта, в таких условиях все сырные компании будут находиться в достаточно сложной ситуации, учитывая высокую инвестиционную активность в секторе. «Стремление сохранить маржу и окупать вложения будет негативно влиять на объемы потребления дорожающей продукции, а попытки удержать темпы роста и долю рынка будут вынуждать снижать маржу», — прогнозирует он. Однако рынок свежих сыров, в отличие от твердых, имеет серьезную специфику — на рынке практически нет весового товара, и вся продукция представлена под сильными брендами и в мелкой потребительской упаковке, а значит, изначально имеет достаточно высокую маржинальность и меньшее давление на цену со стороны сетевого ритейла и частных марок. Поэтому ничего критичного с игроками произойти не должно, предполагает эксперт.



Об ассортименте Наибольшую долю в производстве «Умалата» занимают кавказские сыры — 60%. На итальянскую линейку приходится 35%, еще 5% — на сливочное масло и сливки. Лидером по объемам в ассортименте является сулугуни, на втором месте — рикотта.

В подготовке статьи принимала участие Алена Белая.

