Выручка крупнейших компаний пищевой отрасли выросла на 19%

Выручка всех компаний, вошедших в первую десятку рейтинга, в прошлом году продемонстрировала положительную динамику А. Гордеев / Ведомости

Группа компаний INFOLine подготовила ежегодный рейтинг крупнейших компаний пищевой отрасли России «INFOLine Food&Drink Rating Russia 2025» (есть у «Агроинвестора»). По расчетам аналитиков, совокупная выручка топ-10 крупнейших компаний пищевой отрасли (в рейтинг включаются компании-производители продуктов питания и напитков для розничной продажи, а также вертикально интегрированные агрохолдинги) по итогам прошлого года выросла на 19%, до 2,8 трлн руб. Выручка всех компаний, вошедших в первую десятку рейтинга, в прошлом году продемонстрировала положительную динамику.



Первое место в списке сохранила PepsiCo, выручка которой, по оценке INFOLine, увеличилась на 18%, до 359 млрд руб. В марте 2022 года компания заявил об отказе от инвестиционной и рекламной деятельности в России, а также приняла решение о временной приостановке производства и продаж напитков под своими флагманскими брендами, включая Pepsi, 7Up, Mirinda и Mountain Dew, напоминает INFOLine. В качестве альтернативы были запущены продажи напитков под новыми торговыми марками Evervess и Frustyle, которым, по оценке аналитиков, удалось не только успешно заместить позиции ранее представленных брендов, но и значительно расширить ассортимент продукции корпорации на российском рынке.



В 2025—2026 «Пепсико холдингс» планирует вложить более 3 млрд руб. в модернизацию своих производств на территории Московской области. Соответствующие планы обсудили губернатор региона Андрей Воробьев и президент PepsiCo в России и СНГ Давид Манзини на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщало правительство Подмосковья.



Второе место в рейтинге сохранила ГК «Эфко», увеличившая выручку на 23%, до 344 млрд руб. В прошлом году объем производства готовой продукции B2С в компании вырос на 14%, экспорт — на 15%, приводит данные INFOLine. «Русагро», как и в прошлом списке лидеров, стала третьей. Выручка группы выросла на 23,2%, составив 340 млрд руб., в том числе за счет объединения масложирового бизнеса с ГК «НМЖК».



Четвертое и пятое места, как и годом ранее, заняли «КДВ Групп» (выручка увеличилась на 18%, до 305 млрд руб.) и «Мираторг» (плюс 17%, до 301 млрд руб.). Однако чистая прибыль «Мираторга» в прошлом году упала на 40%, до 32,5 млрд руб. Основной причиной сокращения чистой прибыли стал значительный рост стоимости денежно-кредитных ресурсов, в том числе по льготным инвестиционным и оборотным кредитам, ранее сообщала компания.



С восьмого на шестое место поднялась ГАП «Ресурс», ставшая лидером списка по темпу прироста выручки — на 36%, до 268 млрд руб. Такую динамику аналитики INFOLine объясняют активной инвестиционной программой группы и сделками М&A. На ПМЭФ компания заявила о старте трехлетней инвестиционной программы с общим объемом вложений более 40 млрд руб. для увеличения объемов производства.



С шестой на седьмую строчку переместилась группа «Черкизово», выручка которой выросла на 14%, до 259 млрд руб. Одну позицию в рейтинге потеряла «Нестле Россия», ставшая восьмой с оценочной выручкой 244 млрд руб. (плюс 15%). Девятое и десятое места, как и годом ранее, заняли «Марс» (выручка, оценочно, прибавила 15% и достигла 209 млрд руб.) и «АгроПромкомплектация» (оценочно 178 млрд руб., что на 11% больше, чем в 2023 году).



Во второй десятке крупнейших игроков отрасли самую значительную динамику показали «АБ ИнБев Эфес» и ГК «ЭкоНива». Выручка первой компании выросла на 30%, до 141,2 млрд руб., второй — на 30,1%, до 91,1 млрд руб. без учета технического холдинга.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

