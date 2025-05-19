«Абрау-Дюрсо» закончила прошлый год с рекордными финансовыми показателями

В 2024 году группа заложила рекордные 316 гектаров новых виноградников «Абрау-Дюрсо»

По итогам 12 месяцев 2024 года общий объем продаж группы компаний «Абрау-Дюрсо», лидера на рынке игристых вин России, составил рекордные 66,862 млн бутылок, что на 18% больше показателя 2023 года, из них собственного производства — 66,063 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что также на 18% выше, чем годом ранее, сообщила компания. Выручка группы по МСФО выросла на 26%, достигнув максимальных для компании почти 15,8 млрд руб. (12,5 млрд руб. в 2023 году), чистая прибыль увеличилась на 43%, примерно до 1,84 млрд руб. по сравнению с 1,28 млрд руб. в 2023-м. Показатель EBITDA увеличился на 51%, достигнув рекордного для «Абрау-Дюрсо» уровня в 4,3 млрд руб. (2,86 млрд руб. в 2023 году).



Компания отмечает, что ранее принятая ей стратегия диверсификации продуктового портфеля, в рамках которой был завершен процесс формирования крепкого, безалкогольного и слабоалкогольного дивизионов, себя оправдывает. «Особенно впечатляющие результаты продаж зафиксированы в безалкогольном сегменте в двух ключевых каналах — на маркетплейсах и в федеральных торговых сетях, — говорится в сообщении группы. — В крепком направлении основным драйвером роста выступила линейка коньяков “Абрау-Дюрсо 1870”. Новые успехи достигнуты и в реализации портвейна “Агдам” (+204% год к году)». Лидером продаж в прошлом году стал сегмент игристых вин. В категории тихих вин рост более чем в два раза показала линейка Abrau Estates, производимая на винодельне «Юбилейная», значительно увеличился спрос на выдержанные тихие вина «Абрау-Дюрсо» категории ЗНМП.



В 2024 году ГК «Абрау-Дюрсо» расширила ресурсную базу, заложив рекордные 316 га новых виноградников, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, общая площадь виноградников компании достигла 4,1 тыс. га.



Также в прошлом году группа продолжила развивать экспорт, уделив особое внимание китайскому рынку. В рамках стратегии продвижения российского виноделия в Китае компания представила проект «Путь российского вина» на Международной выставке «Шелковый путь» в Сиане. Проект объединил ведущие винодельческие предприятия России для совместного продвижения на рынке КНР. Кроме того, на VIII Российско-Китайском фестивале ЭКСПО в Харбине группа успешно презентовала ассортимент тихих и игристых вин китайской аудитории. Кроме того, в 2024 году «Абрау-Дюрсо» открыла для себя новый перспективный рынок Индии, начав там контрактное производство игристых напитков на основе фруктового сока под брендом Tsar Collection.



«Прошедший год доказал, что даже в сложных экономических условиях можно достигать высоких результатов с верно выбранной стратегией и сильной командой, — отметила гендиректор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая. — Синергия различных направлений бизнеса, развитие собственной ресурсной базы и ориентации на развитие продаж более маржинальных продуктов позволили укрепить лидерские позиции группы компаний “Абрау-Дюрсо” на рынке. Но главным компонентом успеха остается сила сплоченной команды, которая умеет превращать вызовы в возможности».



Деятельность группы в 2024 году высоко оценили ведущие рейтинговые агентства: АКРА присвоило компании кредитный рейтинг A+ (RU), а «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом, аналогичный по значению. Среди ключевых факторов, определивших выбор показателя, — рост выручки и объемов продаж, высокий уровень рентабельности и географическая диверсификация. Аналитики особо отметили широкую географию присутствия продукции компании, которая представлена во всех регионах страны благодаря более чем 200 контрактам с федеральными и локальными торговыми сетями, а также дистрибьюторскими компаниями.



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