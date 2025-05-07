ГК «Горкунов» может купить тепличный комплекс в Новосибирской области

«Горкунов» - крупнейший производитель овощей закрытого грунта на востоке России «Емельяновский»

ГК «Горкунов» в конце апреля зарегистрировала новую структуру в Новосибирской области — ООО «Емельяновский», следует из ЕГРЮЛ. Адрес местонахождения компании совпадает с расположением агрокомплекса «Емельяновский», обратил внимание «Коммерсантъ». Собеседник издания на агрорынке не исключает, что новая структура была создана для покупки активов последнего.



АО «Емельяновский» было зарегистрировано в 2003 году. Выручка компании в 2024 году, по данным Rusprofile, составила 1,16 млрд руб., увеличившись на 12,7% год к году. Чистая прибыль незначительно сократилась, до 26,1 млн руб. Компания выпускает салаты и овощи под брендом «Ем родное». Основными владельцами бизнеса, согласно отчетности «Емельяновского» за 2024 год, являются Светлана Степанова (40%) и Константин Кодолов (27%). Бенефициары компании — сибирские предприниматели, ранее участвовавшие в развитии региональных сетей магазинов «Кора» и «Холидей».



Гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова говорит, что ГК «Горкунов» - крупнейший производитель овощей закрытого грунта на востоке России, и по ее словам, компания заинтересована в расширении мощностей в Сибири. На сайте агрохолдинга говорится, что у него более 100 га современных зимних теплиц 4-го поколения для круглогодичного выращивания овощей по гидропонной технологии с использованием ассимиляционного освещения. Тепличные комбинаты поставляют более 10 тыс. т огурцов, томатов и салата в месяц на рынки Центрального, Северо-Западного, Южного, Дальневосточного, Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов.



В апреле основатель и руководитель группы «Горкунов» Борис Горкунов в интервью «Агроинвестору» рассказывал, что самый прибыльный и самый тяжелый бизнес компании — производство огурцов. Также он отмечал, что тепличная отрасль продолжит развиваться, пока рынок не насытится.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

