ГК «Горкунов»

В начале апреля компания «Горкунов» открыла первый в России комплекс по выращиванию горшечных орхидей с лабораторией микроклонального размножения (в пробирке). Он работает на базе тепличного комплекса «Ярославский» (специализируется на производстве овощей, цветов, декоративно-лиственных растений), входящего в состав группы. Проект стоимостью более 2 млрд руб. полностью финансировался за счет собственных средств — вся полученная от работы «Ярославского» прибыль направлялась на производство орхидей, которое после выхода на проектную мощность сможет заместить около 50% импорта. Однако их выращивание — крайне сложный бизнес: от синтеза клетки в лаборатории до готового к реализации цветка проходит три года. Впрочем, несмотря на риски, компания рассматривает возможность до 2030 года начать производить всю линейку горшечных цветов для полномасштабного импортозамещения. О цветочных проектах и других направлениях деятельности «Агроинвестору» рассказал основатель и руководитель группы «Горкунов» Борис Горкунов.



— Сейчас подавляющее большинство орхидей на российском рынке — импорт. Насколько сложно вашим цветам конкурировать с ним?



— Сейчас Китай испытывает сложности при поставках в Россию из-за логистики — для орхидей и всех горшечных культур она крайне сложная. Поэтому они их сюда пока либо не везут, либо, если и поставляют, то они становятся дорогими, и в итоге нам легко с ними конкурировать. В основном, в этом смысле нужно бояться только Китая, а все остальные нам не конкуренты, потому что у нас более высокий уровень производства, чем в Европе, а затраты на энергетику, зарплаты, воду и остальные составляющие себестоимости — меньше.



— Когда вы приступили к реализации тепличного комплекса для производства орхидей и повлияли ли геополитические и макроэкономические изменения на него?



— Мы начали реализовывать проект четыре года назад, и все это на нас не повлияло.



— Отразились ли санкции на продажах цветов — и горшечных, и срезанных?



— На горшечную розу санкции не повлияли. Кроме того, мы абсолютно добросовестно платим роялти немецким производителям розы Кордана, и считаем себя морально обязанными рассчитываться за то, что пользуемся сортами, которые были выведены в Германии, даже если юридически мы можем не платить. А роз на срезку мы выращиванием 0,1% от общего потребления в России — это мизер, и говорить о конкуренции смысла нет.







— Планируете развиваться в этом направлении — выращивании цветов на срез?



— Нет, не планируем. Государство не дает софинансирования для производства цветов, поскольку самообеспеченность по ним не входит в Доктрину продовольственной безопасности. Власти должны предпринять какие-то меры: например, ввести запрет на поставки в Россию импортных цветов или хотя бы усложнить их — ввести 30-40% ввозные пошлины. Например, если Китай придет на российский рынок со своими цветами, то мы станем неинтересными для покупателей: в России высокий уровень себестоимости по сравнению с Китаем. Это касается всех цветов, но особенно — срезанных.



— Вы начали строить рыбоводный завод в 2007 году — как и первые тепличные комбинаты. Синергия этих бизнес-направлений не очень очевидна, почему решили заняться производством икры?



— Мы сейчас занимаем около 30% от производства черной икры в России. Этим занимается моя дочь, и достаточно успешно. Это направление для нас не специализированное, более специализированное — открытый и особенно закрытый грунт — овощи, цветы, салаты.



— В 2020 году сообщалось, что ваша группа планирует выйти в новое для себя бизнес-направление — производство мяса КРС, вложив в это более 30 млрд руб. Отраслевые эксперты возлагали на него большие надежды: проект мог создать большое количество рабочих мест на селе, помочь фермерам со сбытом скота и нарастить объем производства говядины в стране. Почему решили его не реализовывать?



— Мы проверили этот проект на практике и решили оставить только его зерновую составляющую. Купили и взяли в аренду 100 тыс. га земли и поняли, что мясное скотоводство не интересно в связи с длительностью выращивания скота и нерентабельностью этого производства. Зачем тиражировать то, что является убыточным?



— Каким вы видите дальнейший путь развития тепличного овощеводства в России?



— Тепличные комплексы будут строиться, пока рынок не насытится. Насыщение выражается в снижении маржинальности продукта и снижении его прибыльности. Тогда и перестанут строить. Плюс, еще и банки перестанут кредитовать тепличные проекты.



— Из всех видов вашего бизнеса какой самый прибыльный?



— Самый прибыльный — это самый тяжелый бизнес, и всегда так было. Самый тяжелый из овощного бизнеса — это огуречный. И он сейчас самый прибыльный.



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