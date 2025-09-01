М. Стулов

Фирма «Август» — ведущий российский разработчик и производитель химических средств защиты растений. Компания, созданная в 1990 году, к настоящему времени располагает 60 представительствами в важнейших аграрных регионах России и владеет банком сельхозземель общей площадью свыше 280 тыс. га. «Август» также развивает деятельность на территории ближнего и дальнего зарубежья, будучи представленным в 30 странах мира, в числе которых государства Латинской и Центральной Америки, Африки и Ближнего Востока. В производственную базу компании входят четыре завода. За 35 лет деятельности учеными фирмы разработано свыше 150 новых рецептур, получено более 50 патентов на изобретения. Препаратами «Августа», по последней оценке, хотя бы раз обрабатывается почти каждый четвертый гектар посевных площадей в стране

В этом году у фирмы «Август» юбилей — 35 лет с момента основания. Отметьте, пожалуйста, главные достижения компании за это время.



Есть такой диалог в фильме «Курьер» Карена Шахназарова. Главный герой спрашивает своего приятеля: «Слушай, Базин, ты по каким принципам существуешь в обществе?» Тот отвечает: «Основной принцип моего существования — служение гуманистическим идеалам человечества». Каждый видит служение идеалам в чем-то своем. И если без шуток — потому что диалог в фильме ироничный, — то скажу так: популярное мнение состоит в том, что после распада Советского Союза все его научное и производственное достояние было разрушено, а развитие страны в национальных интересах остановилось на долгие годы. Отчасти это, к сожалению, так, но, несмотря на очевидные огромные потери, все-таки далеко не все было утрачено, и то, что удалось сохранить, стало фундаментом для возрождения отечественной науки и развития технологий. В том случае, конечно, если за строительство на этом фундаменте брались те, кто стремился к укреплению и процветанию нашей страны.



В том числе и «Август»?



Да, мы всегда к этому стремились. Мне довелось бывать в начале 1990-х на российских химических предприятиях — и на «Вурнарском заводе смесевых препаратов» (ВЗСП), который позже стал первой производственной площадкой нашей компании, и на уфимском «Химпроме», ныне уже не существующем, где в 1950 году было организовано первое в стране производство гербицидов с выпуском метаксона и 2,4-Д аминной соли, — впечатления остались гнетущие. Когда «Август» пришел на ВЗСП, предприятие находилось в шаге от остановки: с долгами порядка 9 млрд руб. было не на что даже покупать сырье для выпуска продукции. После того как мы провели реконструкцию и модернизацию завода, он стал одним из самых передовых производителей ХСЗР на территории Восточной Европы.



А когда мы привозим гостей на «Август-Алабугу» — другое наше предприятие, высокоавтоматизированное и роботизированное, способное обеспечить препаратами треть российского рынка пестицидов, — то каждый раз слышим: «Это лучшее и самое технологичное в мире производство ХСЗР». Так говорили в 2019 году, когда завод только открылся, и позже, когда предприятие набирало обороты и на него приезжали делегации из Западной Европы и США. То же самое говорят и сейчас наши партнеры и клиенты из дружественных стран, в том числе из Китая, который и сам является флагманом мирового химпрома.



Михаил Данилов Родился 9 мая 1966 года в г. Обнинске Калужской области.



1989 — окончил Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени химико-технологический институт имени Д. И. Менделеева (сейчас — Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева) по специальности «Химическая технология».

1989-1992 — трудился инженером в НИИ «Титан».

1992 — начал работу в фирме «Август» в должности брокера.

1997 — переведен на должность менеджера сектора сбыта.

2000 — переведен на должность старшего менеджера сектора сбыта.

2004 — возглавил группу по Западно-Сибирскому региону отдела продаж.

2006 — ведущий менеджер группы по Западно-Сибирскому региону.

2008 — назначен директором по маркетингу и продажам.

С 2021-го — генеральный директор.



Награды и поощрения:

— медаль «За служение Кузбассу» (за развитие агропромышленного сотрудничества с Кемеровской областью, получена в 2008 году)

— почетная грамота Минсельхоза России (2010)

— серебряная медаль «За вклад в развитие АПК России» (2015)

— памятная медаль Союза сахаропроизводителей России (2022).

Это я рассказываю к тому, чтобы показать, что начиная с 1990-х, которые многие вспоминают как время разрухи, компания «Август» последовательно строила и в итоге создала в России крупный, высокоэффективный, высокотехнологичный бизнес. Мы гордимся нашими предприятиями, не уступающими мировым мультинациональным корпорациям ни технологически, ни по уровню организации производственных и бизнес-процессов. Гордимся крепким и профессиональным коллективом. И считаем, что совершенно обоснованно занимаем лидирующие позиции на рынке защиты растений как в России, так и в ближайших странах СНГ — Беларуси и Казахстане. Также мы давно присутствуем и развиваем работу в дальнем зарубежье, в первую очередь в Латинской Америке: входим в первую десятку поставщиков ХСЗР в Перу, Эквадоре и Колумбии, а в Бразилии дистрибьюторами продукции нашего бренда являются такие гиганты международного рынка, как Bayer и Sumitomo.



Таким образом, «Август» спустя 35 лет после основания — это группа компаний, объединяющая отечественное производство препаратов защиты растений, продукции растениеводства и молочного животноводства, полимерных материалов для сельского хозяйства и несколько других направлений деятельности. Мы сделали большое и правильное дело в интересах своей страны. Внесли и продолжаем вносить значимый вклад в обеспечение ее продовольственной безопасности. И это можно назвать нашим главным достижением. И служением нашим идеалам тоже.



Когда лично вы присоединились к «Августу», могли представить такой масштаб деятельности?



Нет, конечно. Вообще фирма была создана как малое предприятие в августе 1990 года молодыми учеными — бывшими сотрудниками отделения Института химической физики Академии наук СССР с тривиальной и не слишком далеко идущей целью: занимаясь коммерцией, обеспечить благосостояние семей (в науке это было тогда невозможно), после чего вернуться к научной работе. Одним из первых бизнес-проектов стала издательская деятельность. Компания выпускала газету «Абитуриент» и книги «40 вузов Москвы» с задачами из вступительных экзаменов в ведущие технические институты. Я же пришел в «Август» в октябре 1992-го в качестве брокера 380-й брокерской конторы Российской товарно-сырьевой биржи. В тот период предприятия осуществляли торгово-закупочную деятельность преимущественно через биржу — такая странная по сегодняшним понятиям идея.







Чем торговали?



Большинство бирж того времени были ярмарками с функциями посредников и торговали практически всем, в том числе небиржевыми товарами. Когда появился я, у «Августа» как раз прошла первая сделка по продаже препаратов защиты растений. Сосредоточить усилия в этом сегменте посоветовал пришедший к нам на работу из Минсельхоза России Андрей Виноградов — он как раз был специалистом по СЗР. Он сказал: «Ребята, мы торгуем тем, чем и все вокруг. Нужно искать нишу с высокой специализацией». И когда мы немного углубились в тему пестицидов, поняли, что поиск окончен — необходимо браться за это дело, так как сложившегося рынка СЗР тогда в стране не было. Существовала распределительная система, которая в условиях развала химического производства работала с колоссальными сбоями и издержками.



Так, мы начали прицельно заниматься поставками препаратов — зарубежных и отечественных, в том числе, например, сотрудничали с Уфахимпромом. Чтобы быть ближе к покупателям, стали создавать в регионах склады продукции, впоследствии на их основе были сформированы наши региональные представительства. Потом и сами занялись производством, зашли в отраслевую науку. Так что по факту фирма «Август» стояла у истоков создания в России пестицидного рынка, приняла определяющее участие в его становлении и в значительной мере определила развитие современной отрасли производства ХСЗР.



Вселенная «Августа»

Что представляет собой бизнес фирмы сейчас, когда он вышел за рамки производства пестицидов?



Есть несколько магистральных направлений. Первая, самая большая часть бизнеса — это производство и реализация средств защиты растений. Среди пестицидных компаний, работающих на российском рынке, фирма «Август» много лет является № 1 по защищаемым площадям. Мы стали лидером по итогам 1999 года и с тех пор не уступаем ни отечественным, ни мультинациональным производителям ХСЗР. Нашими препаратами хотя бы раз обрабатывается почти каждый четвертый гектар посевных площадей в стране. В производственную базу входят три формуляционных завода: два из них в России, один — в Беларуси, а также предприятие в провинции Хубэй в КНР, на котором ведется синтез действующих веществ.



Второе ключевое направление деятельности — агропроизводство. Земельный банк под управлением УК «Август-Агро» в России и Казахстане на текущий момент составляет около 280 тыс. га, из них 235 тыс. га приходится на посевные площади. Уже три года подряд «Август» входит в топ-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли по оценке консалтингового агентства BEFL. Российские агроактивы компании включают хозяйства в Чувашии, Краснодарском крае, однако львиная часть нашего сельхозбизнеса сосредоточена в Татарстане.



В прошлом году мы построили и ввели в эксплуатацию завод «Август-Полимер» по выпуску зерновых рукавов и пленочных материалов для сельского хозяйства, став одним из первых российских инвесторов, организовавших крупное производство этого вида продукции внутри страны — до сих пор рукава для хранения зерна в основном поставлялись из-за рубежа.



Ну и наконец, сопутствующие направления бизнеса «Августа»: дистрибуция, дилерский центр, ряд других проектов. Есть собственная строительная организация — «Звездопад», и для нас она имеет принципиальное значение.



Какое же?



Мы много строим. И промышленные площадки, и объекты социальной инфраструктуры, кроме того, постоянно модернизируем производственные мощности. И если строительство, условно, элеваторов, жилья для сотрудников, школ и спорткомплексов возможно вести, активно привлекая сторонних подрядчиков, то в случае с химическим производством этот метод не работает. Причина тому — острый дефицит как проектных организаций, способных решать поставленные нами задачи, так и строительных фирм, обладающих необходимыми компетенциями и опытом для возведения таких специализированных объектов в соответствии с технологическими и законодательными требованиями. Поэтому все наши ключевые объекты мы строим собственными силами.



Так что, как я уже говорил, «Август» — это многопрофильная структура, и все входящие в ее состав компании общими усилиями работают на реализацию единой стратегии.



А в чем состоит эта стратегия?



Мы стремимся помочь аграриям наиболее полно реализовать их возможности. И для этого создаем целостную инфраструктуру — как в части защиты растений, так и с точки зрения технологического сопровождения сельхозпроизводства. Нет цели открывать множество предприятий и бесконечно масштабировать наш бизнес. Стратегия «Августа» состоит в том, чтобы помогать повышать прибыльность аграрного производства и тем самым содействовать росту благосостояния и статуса земледельцев.



Рисковать защитой не готовы

Поговорим подробнее о масштабе пестицидного бизнеса «Августа». Какой объем продаж в России и на экспорт?



Прошлый год мы завершили с показателем выручки чуть больше 53 млрд руб. без НДС — это во всех государствах нашего присутствия. На формуляционных заводах компании совокупно выпустили 48 млн л продукции, две трети этого объема было реализовано в России, одна треть в пропорции 50 на 50% — в странах ближнего и дальнего зарубежья.



Наше присутствие на внутреннем рынке мы традиционно оцениваем не только по валу и весовым показателям, но и выражаем в площадях обработки. Так вот, в пересчете на однократную обработку в 2024 году препаратами «Августа» были защищены 68 млн га отечественных посевных площадей — на 10% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2014 году этот показатель составлял 27 млн га, а в 2019-м — 44 млн га. Получается, за пять лет наша компания увеличила продажи в России примерно в 1,5 раза, а за десять — в 2,5 раза. По итогам 2025-го рассчитываем выйти на уровень 75 млн га обработки.



Удастся ли сохранить такую динамику развития и дальше?



Прогнозы — дело неблагодарное, а при нынешней жизни вовсе иллюзорное. Но тем не менее нужно понимать, что даже с учетом того, что потребление пестицидов в России с каждым годом растет (с 2013 года оно увеличилось втрое), роль ХСЗР у нас все еще недооценена, несмотря на их существенное влияние на экономику земледелия.



Причина в стремлении земледельцев снизить финансовые затраты или в укоренившихся представлениях об опасности пестицидов?



Экономить на защите растений можно только в ущерб себестоимости урожая. Применение СЗР в России еще не достигло технологически обоснованного уровня для получения максимальной маржи с гектара — ситуация по стране неравномерная, но в целом так. Для сравнения, в Европе объем применения пестицидов составляет около 8 кг/га, у нас в среднем 3 кг/га. Но любой сельхозпроизводитель стремится к максимальной эффективности своего предприятия. И всем в принципе очевидно, что при грамотном использовании СЗР затраты на обработки окупятся, тогда как сокращение защиты в большинстве случаев приведет к снижению валовых объемов и качества продукции, а значит, увеличению себестоимости производства и в конечном счете — к дальнейшему падению рентабельности, которой в растениеводстве падать в общем-то и так уже некуда.







Тем не менее сейчас на рынке звучат предостережения, что низкая доходность отрасли негативно скажется и уже сказывается на ее технологичности…



Верно, когда снижается рентабельность производства, начинается сокращение затрат, но прежде всего все-таки в той части, которая на себестоимость продукции не влияет напрямую и резко. Поэтому пока что «режутся» инвестпроекты, приостанавливается развитие технологической инфраструктуры, земледельцы экономят на закупке техники, уменьшают потребление сложных удобрений — в первую очередь, фосфорных и калийных. Но сокращения применения СЗР мы пока не наблюдаем. И думаю, не увидим: чем-то растениеводы готовы рискнуть, но защитой посевов — вряд ли, потому что можно совсем без урожая остаться. Так что наши прогнозные оценки основаны на том, что объем потребления препаратов защиты агрокультур в России будет постепенно расти — вслед за интенсификацией и повышением технологичности агропроизводства. Хотя об интенсификации сейчас можно говорить только с оговоркой «если в растениеводство вернется рентабельность»…



А как же тренд на сокращение объемов использования агрохимии из-за ее небезопасности, который активно пропагандируют в той же Европе? У нас он как-то сказывается на спросе?



Что касается этих «народных сказок» об опасности пестицидов, то здесь я люблю цитировать Парацельса (одного из главных реформаторов медицины эпохи Возрождения): «Все есть яд, все есть лекарство; и то, и другое определяет доза», и напоминать о том, что пестициды не употребляют в пищу.



По поводу же влияния пестицидных обработок на здоровье, у меня есть такой вопрос — я часто его задаю, когда выступаю на различных мероприятиях. Как вы думаете, в какой стране самая высокая пестицидная нагрузка — объем применения СЗР на гектар? Пока еще никто не отвечал правильно, и после долгого перечисления аудиторией различных государств мира — от Китая и США до островов Кука — ответ даю я сам: это Япония. И тут же задаю второй вопрос: где самая высокая средняя продолжительность жизни? Так вот, в топе долгожителей та же Япония: она на третьем месте, в среднем здесь живут 84 года (дольше только в Монако и Сингапуре). Довольно наглядный, мне кажется, пример того, что применение пестицидов, мягко скажем, неочевидная помеха тому, чтобы жить долго и счастливо. Но это, конечно, в том случае, если используются эффективные и современные технологии защиты, легальные и качественные препараты.



Настоящее и будущее пестицидной отрасли

Пройдемся по вашим производственным площадкам. Начнем с самой первой — «Август-Вурнары» в Чувашии...



Да, с этого завода началась история «Августа» как производителя ХСЗР, а по факту создание в России современной отрасли производства пестицидов. Но вообще ВЗСП — это старейшее в стране химическое предприятие, в этом году завод отпраздновал 95-летие. Он несколько раз менял название, выпускал разную продукцию, в 1947 году здесь, например, начали производить хлорорганический инсектицид ДДТ — знаменитый «дуст», в свое время спасший урожаи по всему миру и миллионы человеческих жизней, но позже запрещенный к применению из-за высокой устойчивости в окружающей среде и способности многократно накапливаться в пищевой цепочке (высокой степени биоаккумуляции). Потом к инсектициду добавились фунгициды, гербициды, но в начале 1990-х, когда «Август» пришел на это предприятие, оно уже было в плачевном состоянии. Выпускались здесь только препараты в виде смачивающихся порошков.



Сейчас от того ВЗСП, кроме названия и славной истории, мало что сохранилось. Завод был полностью реконструирован и переоснащен. Технологическая модернизация продолжается до сих пор: периодически закупается новое оборудование, открываются дополнительные линии. Например, недавно запустили цех по выпуску крупнотоннажных продуктов в виде водно-диспергированных гранул для личных подсобных хозяйств



И хотя «Август-Вурнары» не самое крупное наше предприятие по мощности, но по ассортименту продукции, возможностям формуляции это самое диверсифицированное производство. Здесь выпускаются более 140 наименований пестицидов практически во всех существующих препаративных формах — все виды смачивающихся порошков и ВДГ, жидкие формы препаратов и суспензионные концентраты.



Вторую площадку — «Август-Бел» — вы возвели в 2007 году. Почему именно в Беларуси?



Если говорить точнее, то 2007-й — это год основания предприятия. Производство мы запустили в 2009-м, то есть построили и ввели в эксплуатацию завод за два года — фантастически короткие сроки, особенно с учетом того, что это был наш первый проект с нуля: в чистом поле было создано современное, высокотехнологичное производство пестицидов. В то время Республика Беларусь предоставляла определенные преференции при инвестициях в такие предприятия, неплохие налоговые льготы, а нам уже не хватало мощностей в Вурнарах, и мы искали площадку под расширение производства.



Сейчас «Август-Бел» — одно из самых передовых предприятий по выпуску ХСЗР в Беларуси, мы выпускаем здесь пестициды в жидких формуляциях. Производственная мощность завода — 15 млн л продукции в год, ассортимент — около 95 наименований пестицидов.



Кстати, возвращаясь к вопросу об опасности пестицидов и их влиянии на окружающую среду… Производство пестицидов относится к первому классу опасности промышленных объектов, и на своих заводах мы принимаем все возможные меры, чтобы исключить риски возникновения инцидентов. В части управления производством с этой целью на предприятиях внедрена интегрированная система менеджмента в трех областях — обеспечения качества продукции, охраны окружающей среды и безопасности труда. Так вот, что касается экомониторинга, то на «Август-Бел» он ведется по 56 показателям, и в роли «инспекторов» выступают пчелы и рыба. В емкостях системы очистки сточных вод обитает порядка 100 особей карпов кои, а для контроля качества воздуха установлено пять ульев и вселены пчелосемьи. Все живы и благополучны. В прошлом году с каждого улья собрали около 20 кг меда!







В общем, слухи о несовместимости пестицидов и пчел сильно преувеличены… Чем удивляете на третьем заводе — «Август-Алабуга» в Татарстане?



Если коротко, то всем. Первый камень в строительство этого предприятия мы заложили осенью 2016 года, в 2019-м выпустили первую партию продукции. Мы инвестировали в этот проект 4 млрд руб., и сейчас это самое современное производство «Августа», максимально автоматизированное и роботизированное. Там у нас «чистая формуляция», аналогичная изготовлению фармацевтических и косметических средств, — только здесь технология позволяет выпускать большие объемы СЗР в сжатые сроки. Непосредственно на производстве препаратов занято всего около 80 человек, а ведь «Август-Алабуга» — крупнейший производитель СЗР на российском рынке. Плановая мощность предприятия — 50 млн л готовой продукции в год.



Яркое отличие этого завода от других пестицидных производств — не только «августовских», но и всех остальных в России — он построен по уникальному проекту «все под одной крышей». Это огромное единое здание, в любое место которого можно попасть, не выходя на улицу. Такого нет нигде в нашей стране и мало где есть в мире. Автоматизированная система управления обеспечивает полный контроль за движением сырья, полупродукта и готового препарата. Оператору фасовочной линии достаточно ввести задание, после чего из автоматического склада поступает тара, а из накопителей или реакторов на фасовку подается требуемое количество выбранного продукта. У нас выделены участки производства гербицидов и фунгицидов — оба они отделены друг от друга стеной и имеют свои системы подачи и разогрева сырья. Материальные потоки нигде не пересекаются, тем самым исключается возможность загрязнения продукта смежным производством. Канистры перемещаются по конвейерам, рабочие имеют дело только с уже упакованной продукцией в процессе ее транспортировки на склад.



Можно долго рассказывать, но, поверьте, это лучше увидеть своими глазами. Мы с удовольствием приглашаем на завод партнеров — ничего не скрываем.



Есть ли планы по приобретению или строительству новых мощностей для производства пестицидов?



Сейчас нет. При текущей денежно-кредитной политике Центробанка и Минфина России инвестиции в бизнес неокупаемы. Да и действующих производственных мощностей нам сейчас достаточно, не все они загружены на 100%.



Опять же, есть фактор потребления. Совокупные отечественные мощности по выпуску СЗР составляют на текущий момент порядка 400 тыс. т, а потребление — около 230-250 тыс. т, и в нем присутствует доля импорта. Иными словами, производственный потенциал российских пестицидных компаний сейчас превышает фактическую емкость рынка и еще довольно долго будет превышать, даже с учетом ожидаемого роста объемов потребления применения препаратов.



Но объемы выпуска продукции планируете увеличивать?



Такие возможности есть, безусловно, — и технологические, и исходя из потенциала рынка. Наращиваем объемы за счет новых регистрируемых препаратов. Недавние изменения в закон о безопасном обращении с пестицидами позволят расширить спектр выпускаемой в нашей стране продукции для целей экспорта без ее регистрации в России — это тоже даст возможность увеличить производство. Еще один важный фактор — продолжающееся перераспределение рынка СЗР в пользу отечественных компаний. В прошлом году российские производители обеспечили 71% внутреннего спроса на пестициды. По итогам текущего года доля будет еще выше. Для сравнения, в 2015 году она составляла 43,4%, а 20 лет назад — примерно 20%.



Можно говорить о том, что в части формуляции импортозамещение в отрасли ХСЗР произошло. Однако с промышленным синтезом ситуация не такая радужная. При этом «Август» — единственная в России компания, имеющая собственное производство действующих веществ. Почему вы организовали его в КНР?



С большой радостью сделали бы это в России, но для такого производства нужны полупродукты малотоннажной химии, которые в Китае выпускаются в широком ассортименте, а у нас, к сожалению, их нет. Проект по строительству завода «Август-Хубэй» мы реализовали с нашими китайскими партнерами — это совместное предприятие, инвестиции «Августа» в его создание составили около $47 млн. На организацию производства потребовалось время: проект стартовал в 2015 году, а первую продукцию выпустили в апреле 2020-го. Сейчас предприятие способно производить около 5 тыс. т действующих веществ и полупродуктов в год. В первую очередь это фунгицидные д. в.: тебуконазол и пропиконазол. Кроме того, налажен выпуск трех гербицидных компонентов: метамитрона, имазамокса и бентазона.



Полностью себя обеспечиваете этими действующими веществами?



Тебуконазолом и имазамоксом — на 100%, по остальным — тоже в достаточной степени. К сожалению, экономика синтеза д. в. в Китае в настоящее время далека от идеальной, и рентабельность бизнеса после бурного роста 2021-2022 годов остается весьма низкой, поэтому запуск новых продуктов мы реализуем постепенно.







Нацпроектом «Новые материалы и химия» определено, что к 2030 году отечественная химическая промышленность должна начать синтезировать ряд действующих веществ. Насколько это возможно с учетом того, что, как мы уже говорили, нынешняя денежно-кредитная политика тормозит на корню даже мысли об инвестпроектах?



Затраты на создание производства д. в. зависят от конкретного продукта, глубины синтеза, плановой мощности, инфраструктуры утилизации отходов — но в любом случае требуются колоссальные инвестиции. По-хорошему речь должна вестись о формировании химических индустриальных кластеров с цепочкой промежуточных производств, а это миллиарды долларов. И конечно, без помощи государства здесь не обойтись. До сих пор экономика синтеза малотоннажной химии в России была, скажем так, противоречивая: для производителей пестицидов не очень подъемная, а для нефтехимических корпораций не сильно интересная. Но Минпромторг сейчас много работает в этом направлении, идет взаимодействие с компаниями из «большой химии» — надеюсь, общими усилиями нам удастся найти решение, экономика проектов начнет «считаться», и постепенно отрасль малотоннажной химии будет в нашей стране восстанавливаться.



В принципе, чтобы закрыть потребности в компонентах для создания порядка 80% препаративных форм пестицидов, России необходимо наладить производство около 20 наименований д. в. Сырьевая база и энергетика для этого у нас есть, и они должны быть дешевле, чем в Китае, утилизация тоже не дороже с учетом ужесточения экологических нормативов в КНР, кадры и технологии имеются, научная база существует… Со своей стороны «Август» намерен непосредственно участвовать в разработке отечественных технологий синтеза д. в. — это будет одним из приоритетных направлений деятельности нашего нового научно-исследовательского центра, который в этом году мы должны открыть в Черноголовке Московской области.



И когда же планируется его запуск?



Сейчас идут пусконаладочные работы, к концу этого года должны начать полномасштабную исследовательскую деятельность. НИЦ «Августа» — это крупнейший многопрофильный частный НИОКР-центр в России: аналогов ему в стране нет ни по масштабу, ни по уровню технологичности. Компания вложила в этот проект почти 8 млрд руб. — вдвое больше, чем в строительство и оснащение своего самого крупного пестицидного производства в «Алабуге».



На чем он будет специализироваться?



Здесь мы будем проводить фундаментальные и прикладные исследования в области химии, биологии, биотехнологий. Заниматься разработкой химических и биологических препаратов нового поколения, развитием цепочек малотоннажной химии. При этом созданная инфраструктура позволяет наряду с исследованиями в лабораториях осуществлять масштабирование и пилотирование процессов, а также разрабатывать исходные данные для проектирования новых производственных линий.



В биологическом кластере НИЦ также создана мощная экспериментальная база — это наши лаборатории искусственного климата и фитотронные установки, где круглый год будут выращиваться растения и проводиться испытания новых д. в. и препаратов. Будем вести исследования в области глубокой переработки сельхозпродукции, селекции культур, заниматься изучением проблемы резистентности сорных растений, насекомых-вредителей и фитопатогенов — в России ей пока уделяется недостаточно внимания, но ситуация с накоплением биотипов, устойчивых к существующим препаратам, становится все более тревожной.



«В основном от нас уходят на пенсию»

Разносторонняя исследовательская программа требует большого количества научных кадров. Они есть?



Мы ведем масштабную работу с профильными вузами в этом направлении, прежде всего через систему целевого обучения. В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете «Август» запустил два потока магистратуры по программе интегрированная защита растений. Уже в сентябре этого года первый поток магистрантов приступит к работе в НИЦ. В этом году сосредоточили усилия на наборе химиков и с этой целью начали сотрудничество с двумя химическими вузами — Российским технологическим университетом МИРЭА и Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева.



Вообще насколько остро у вас стоит проблема с кадрами?



«Август» работает в разных странах, и с подбором персонала везде непросто. Это глобальная проблема: касается она и бизнеса по выпуску СЗР, и исследовательской деятельности, и сельского хозяйства. Не хватает людей, начиная с низового звена: механизаторов в агробизнесе, аппаратчиков на пестицидных производствах. В дефиците специалисты высокой квалификации — агрономы, исследователи. В НИЦ, например, мы будем набирать кадры по всей России и за ее пределами тоже, предлагая людям не только перспективную работу, достойную заработную плату, но и создавая условия для комфортной жизни сейчас и в перспективе. Для этого планируем возводить служебное жилье, уже построили Новую Черноголовскую школу (в прошлом году она, кстати, была признана лучшей частной школой в Московской области, по оценке Минобразования региона).



Вообще есть такое понятие, как КТК — коэффициент текучести кадров. Конечно, в «Августе» много юридических лиц, но, например, в АО Фирма «Август» КТК очень низкий. В основном люди уходят от нас на пенсию.



А какой средний возраст сотрудников компании?



Суммарно сейчас во всех юридических лицах у нас трудится 5221 человек, средний возраст сотрудников — 43 года. Самому молодому сотруднику — 18 лет, самому пожилому — 89. Тех, кому до 35 лет, 1133 человек.







Вернуть рентабельность в сельское хозяйство

Расскажите о сельскохозяйственном бизнесе «Августа». Насколько известно, он «вырос» из пестицидного производства?



Так и есть: все началось с двух совсем небольших по нынешним меркам (суммарно около 6 тыс. га) хозяйств в Чувашии и Краснодарском крае, где наши специалисты закладывали полевые производственные и демонстрационные испытания. С 2017 года под нашим технологическим управлением работает хозяйство «Ак-Жер 2010» в Казахстане (около 15 тыс. га), и это позволило демонстрировать эффективность выпускаемых препаратов не только на выставочных делянках, но и в условиях полноценного сельхозпроизводства. Тогда, можно сказать, и начался агропроект «Августа» в промышленных масштабах.



С 2018 года мы начали работать в Татарстане, приобрели здесь первые 20 тыс. га земли и организовали хозяйство «Август-Муслюм». После того, как построили здесь завод «Август-Алабуга», нам было очевидно, что найти в стране регион с более благоприятным инвестиционным климатом вряд ли возможно, — время показало, что так оно и есть. В условиях максимального благоприятствования для инвесторов, которое создали республиканские власти, «Август» стремительно нарастил в Татарстане земельный банк и развернул масштабное сельхозпроизводство. Сейчас под управлением УК «Август-Агро» здесь обрабатывается порядка 220 тыс. га пашни. В составе агрохолдинга в регионе пять агрофирм, которые занимаются растениеводством, в четырех из них развивается молочное животноводство.



Учитывая масштабы, можно сказать, что Татарстан — основной регион для вашего агропроизводства. Наверное, немало денег в него вложили?



Да, правда. За прошедшие неполные семь лет в рамках развития агропроизводства «Августом» реализовано в Татарстане около десятка инвестиционных проектов, включая строительство элеваторов с высокой скоростью перевалки, технологичных молочнотоварных комплексов, семенного завода, зерносушильных установок, оснащение хозяйств современной сельхозтехникой, модернизацию хлебоприемного предприятия. Интенсивность наращивания мощностей такая, что дух захватывает! Суммарные инвестиции компании в агробизнес в регионе к концу прошлого года составили 33,5 млрд руб. и в этом году продолжаются.



Среди крупных проектов: комплектование поголовья в новом МТК «Ульянково» на 3700 коров (это крупнейшее в Поволжье предприятие беспривязного содержания КРС с размещением стада под одной крышей) и строительство элеваторного комплекса в Бугульминском районе. Аналогичный терминал по перевалке зерна — «Свияжск-Зернопродукт» — мы запустили в прошлом году, сейчас здесь идет прием и отгрузка нового урожая. После того как начнет работу элеватор в Бугульме, оба объекта смогут переваливать почти 1 млн т зерна в год, и такие мощности имеют очень большое значение для республики, помогая обеспечить экспорт продукции из региона и повысить закупочные цены.



Как получается развивать хозяйства в условиях низкой рентабельности агробизнеса?



Да, к сожалению, сейчас не самые благоприятные времена для сельского хозяйства. Это если говорить мягко, а если сказать прямо, то агропромышленный комплекс медленно, но верно идет к системному кризису. Инерционное развитие и местами благоприятные погодные условия создают иллюзию благополучия в отрасли, но реальная ситуация вызывает огромное беспокойство. Инвестиции перестали считаться: для примера, когда мы строили молочнотоварные фермы, то брали кредиты под 2-3% годовых, но ключевая ставка выросла, и этот процент повысили до 10,5. Как, по-вашему, это стимулирует развитие производства? Государство ставит задачу по кратному увеличению молочного поголовья и предлагает новым инвесторам в эту отрасль «льготные» кредиты со ставкой 8,5%. Но кто решится инвестировать, зная, что 8,5% могут превратиться во что угодно?! Хотя и без всякого «превращения» экономика проекта при таких цифрах считается очень плохо.



В растениеводстве ситуация не лучше…



Если не хуже! Квоты и пошлины на зерновые, которыми в нашей стране решили бороться с инфляцией и стабилизировать внутренние цены, к ожидаемому результату не привели, зато создали огромные проблемы у растениеводов. Нынешнее регулирование зернового рынка грозит нам и значительным спадом внутреннего производства зерновых и колосовых, и снижением экспортного потенциала. В 2025 году импорт растениеводческой продукции в России превысит экспорт. Что дальше?..



Вся эта ситуация очень опасна для сельского хозяйства. У Стругацких есть рассказ «Великий КРИ». В одном из эпизодов там описывается, как огромному 24-метровому диплодоку, мерно бредущему через равнину, некое чудовище с «бледной зубастой пастью» разом откусывает голову. И вот головы уже нет, а диплодок, вздернув обезглавленную шею, продолжает идти — ведь он большой, а шея длинная, и нервный импульс пока не дошел до конечностей. Через несколько шагов передние ноги у него подгибаются, но задние все равно продолжают передвигаться... Так вот, наш АПК сейчас похож на этого диплодока. Живет за счет подушки безопасности, которая создавалась в предыдущие годы благодаря грамотной и эффективной государственной политике того времени. Но ведь нужно помнить: динозавр все равно рухнул. Конечно, хочется верить, что потом нашему «диплодоку» голову пришьют, но он еще долго будет лежать, прежде чем снова пойдет дальше.



Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы изменить ситуацию?



Вернуть рентабельность в сельхозпроизводство. Дать инвесторам доступные и окупаемые кредитные ресурсы, изменить принципы регулирования растениеводства, отменив экспортные ограничения. Пока сельское хозяйство снова не станет доходным, ничто другое не поможет. Если нет базы — возможности зарабатывать деньги и платить достойную зарплату сотрудникам, развивать производство, — все остальное, к сожалению, не приведет к позитивному результату.



Какие у «Августа» планы на ближайшую перспективу?



Запустить научно-исследовательский центр в Черноголовке, построить жилье для его сотрудников, ввести в эксплуатацию объекты в Татарстане — элеваторный комплекс в Бугульме и МТК «Ульянково». От этих инвестиций мы в любом случае не откажемся. Кроме того, сейчас совместно с СИБУРом готовимся к запуску полного цикла импортозамещающего производства пленочных материалов для сельского хозяйства. Это будет полностью отечественная продукция: СИБУР обеспечит для нее сырье, а наше предприятие «Август-Полимер» займется выпуском.



Что касается других вложений, то пока подождем нормализации ситуации. Возможно, будут приняты какие-то политические решения, связанные со стоимостью кредитных ресурсов и ценами на урожай, — тогда снова начнем инвестировать.



Еще 35 лет настроены трудиться?



«Август» — конечно. Будем продолжать работать в интересах страны и народа. Мы отечественная компания, у нас нет и никогда не было никаких офшоров за рубежом. Когда президент Владимир Путин сказал: «Давайте, ребята, возвращайте центры прибыли в Россию…», нам даже не пришлось прислушиваться к этому совету, потому что возвращать было ничего. Все налоги с самого своего основания мы платим в нашей стране, и платим много. Да и построили за это время немало — не только себе на пользу, но и на благо государства.



На сайте компании говорится, что «Август» хотел бы в перспективе войти в десятку крупнейших мировых производителей СЗР…



Пока не вошли. Хорошая цель, мы ее за собой оставляем.

