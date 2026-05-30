Россия занимает 9% мирового экспортного рынка индейки

Сейчас Россия активно развивает поставки индейководческой продукции на новые рынки и это, прежде всего, страны Юго-Восточной Азии. В результате доля страны в мировом экспорте этого вида мяса достигла 9%, при это 99% рынка КНР — это российская индейка, 100% — для Саудовской Аравии. Об этом рассказал президент «Агрифуд Стретеджис» Альберт Давлеев в ходе саммита «Аграрная политика России». По его словам, Россия занимает лидирующее место по поставкам и в другие страны, но объемы отгрузок не столь велики из-за низкого курса рубля. Впрочем, по его мнению, добиться роста экспорта до 10% от производства к 2030 году (примерно 65 тыс. т, сейчас — 8%) вполне реально.



Давлеев уверен, что перед российскими производителями индейки открываются широкие экспортные перспективы в связи с изменением конъюнктуры на мировом рынке — в США и Европе производство мяса индейки снижается. Так, из расчетов «Агрифуд Стретеджис» на основе данных Минсельхоза США следует, что выпуск этого вида мяса в стране упадет до 1,5 млн т (минус 1 млн т) уже к 2050 году. Это, по словам эксперта, негативный сценарий, но и позитивный не предполагает роста. «Нейтральный сценарий показывает, что Старый Свет, к сожалению, уходит с этого рынка», — говорит Давлеев. Основные причины падения производства в США — это яркая сезонность спроса, снижение потребления из-за уменьшающихся домохозяйств, растущая конкуренция и отсутствие инноваций. В Европе — уменьшение домохозяйств, регуляторные барьеры, а также сопоставление индейки с мясом бройлера, в том числе по цене, хотя из-за разницы в конверсии корма индейка не может конкурировать с ним. «Естественно, и из-за сокращения производства, а прежде всего из-за болезней, становится просто меньше индейки на прилавках», — отметил Давлеев.



Стратегические цели Национальной ассоциации производителей индейки до 2030 года — увеличить производство мяса индейки до 650 тыс. т (453 тыс. т в 2025-м, прогноз на 2026-й — 470 тыс. т), внутреннее потребление — до 5 кг в год на человека (2,9 кг в 2025-м), а долю экспорта от объема производства — с текущих 8% до 10% (около 65 тыс. т). Кроме того, среди приоритетов — внедрение индейки в социальное питание, и эта работа уже ведется, а также развитие производства этого вида мяса в отдаленных регионах.

Также в странах Старого Света активно растет себестоимость производства, но производители не могут увеличить свою маржинальность. Так, например, в Европе действует пятиступенчатая система доступа продукции на полки в зависимости от благополучия условий содержания птицы, что уже привело к росту себестоимости 1 кг бройлера на 20-40%. Аналогичных данных по индейке пока нет, но, по мнению Давлеева, этот подход увеличит расходы производителей как минимум на 20-25%. «Экономического стимула оставаться в этом сегменте для крупных, развитых рынков <...> нет. Когда-то, возможно, и мы придем к ситуации, когда достигнем пика производства <...>. Правда, я пока не вижу в ближайшей перспективе этого», — добавил эксперт.



В то же время за последние 10 лет производство индейки в России выросло в три раза, также положительную динамику показывает Польша, фиксируется прирост посадок птицы и в странах Северной Африки, Чили, Перу. «Это (сокращение производства в США и Европе) наши точки роста. Лидеры меняются <...>, все меняется. Россия вырывается вперед, вырывается вперед и Северная Африка. У нас гигантские нераспаханные поля экспортных рынков Юго-Восточной Азии, но для этого (освоения) нужен маркетинг», — уверен Давлеев. По его мнению, огромным потенциалом в плане сбыта обладают мусульманские страны: по этой причине и растут объемы производства в Северной Африке.



В то же время эпизоотические риски сохраняются и несут угрозу для птицеводов по всему миру, и к уже привычным гриппу птиц и болезни Ньюкасла присоединяется метапневмовирус. «То, к чему мы, на мой взгляд, пока не особо готовы — это вызов ближайших 10-20 лет — метапневмовирус <...>. В Америке от него пострадало от 60% до 80% поголовья. Именно он ударил по тем племенным хозяйствам, которые не могут сегодня дать достаточное количество инкубационного яйца на мировые рынки», — сказал эксперт, добавив, что первые случаи заболевания уже зафиксированы на Евразийском континенте.



