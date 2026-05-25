За первые две декады мая экспорт зерна вырос в 1,9 раза

По прогнозу Минсельхоза, по итогам 2025/26 сельхозгода экспорт зерна может составить 60 млн тонн

Россия с 1 по 20 мая экспортировала 2,4 млн т основных видов зерна — в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе отгрузки пшеницы увеличились в 1,8 раза, почти до 2,3 млн т. Кукурузы было вывезено 97 тыс. т (рост в 2,8 раза), ячменя — 33,3 тыс. т (в 10 раз больше, чем годом ранее). Также было поставлено 100 тыс. т гороха — в 1,7 раза больше, чем за первые две декады мая 2025 года.



Пшеница поставлялась в 20 стран, тогда как за тот же период в прошлом году покупателями были 16 государств. Лидером традиционно является Египет, куда было отгружено 447 тыс. т агрокультуры против 261 тыс. т годом ранее. Кукуруза поставлялась только в две страны: Иран закупил 61,3 тыс. т, Турция — 35,6 тыс. т. Год назад экспорта в эти страны не было. Ячмень отгружался только в Иран.



Число компаний-экспортеров продолжает сокращаться, но более медленно, чем год назад. «Можно сказать, что экспортный рынок российского зерна достиг оптимального количества трейдеров. Всего пшеницу отгружали 24 компании, в прошлом сезоне в этом время — 36», — сравнила директор аналитического департамента РЗС Елена Тюрина.



По прогнозу Минсельхоза, по итогам 2025/26 сельхозгода экспорт зерна может составить 60 млн т, сейчас отгружено около 52 млн т. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме. Обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность и достойные объемы поставок на внешние рынки позволил хороший урожай прошлого года в 144,6 млн т, напомнила она. До конца сезона вполне можно вывезти 7,5-8 млн т, оценила министр. «Это позволяет квота, которая установлена в размере 25 млн т. Это позволяет спрос на мировом рынке», — отметила она, добавив, что объем отгрузок может приблизиться и к 62 млн т - ранее такую оценку озвучили аналитики «Русагротранса». В то же время Лут обратила внимание, что самое важное для рынка — это конъюнктура, а она сейчас не очень позитивная.



