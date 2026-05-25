За первые две декады мая экспорт зерна вырос в 1,9 раза

В том числе отгрузки пшеницы увеличились в 1,8 раза

| Агроинвестор |

Россия с 1 по 20 мая экспортировала 2,4 млн т основных видов зерна — в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг (). В том числе отгрузки пшеницы увеличились в 1,8 раза, почти до 2,3 млн т. Кукурузы было вывезено 97 тыс. т (рост в 2,8 раза), ячменя — 33,3 тыс. т (в 10 раз больше, чем годом ранее). Также было поставлено 100 тыс. т гороха — в 1,7 раза больше, чем за первые две декады мая 2025 года.

Пшеница поставлялась в 20 стран, тогда как за тот же период в прошлом году покупателями были 16 государств. Лидером традиционно является Египет, куда было отгружено 447 тыс. т агрокультуры против 261 тыс. т годом ранее. Кукуруза поставлялась только в две страны: Иран закупил 61,3 тыс. т, Турция — 35,6 тыс. т. Год назад экспорта в эти страны не было. Ячмень отгружался только в Иран.

Число компаний-экспортеров продолжает сокращаться, но более медленно, чем год назад. «Можно сказать, что экспортный рынок российского зерна достиг оптимального количества трейдеров. Всего пшеницу отгружали 24 компании, в прошлом сезоне в этом время — 36», — сравнила директор аналитического департамента Елена Тюрина.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам 2025/26 сельхозгода экспорт зерна может составить 60 млн т, сейчас отгружено около 52 млн т. Об этом сказала глава ведомства Оксана Лут на Всероссийском зерновом форуме. Обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность и достойные объемы поставок на внешние рынки позволил хороший урожай прошлого года в 144,6 млн т, напомнила она. До конца сезона вполне можно вывезти 7,5-8 млн т, оценила министр. «Это позволяет квота, которая установлена в размере 25 млн т. Это позволяет спрос на мировом рынке», — отметила она, добавив, что объем отгрузок может приблизиться и к 62 млн т - ранее такую оценку озвучили аналитики ». В то же время Лут обратила внимание, что самое важное для рынка — это конъюнктура, а она сейчас не очень позитивная.

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы