В прошлом году в стоимостном выражении экспорт рыбы и морепродуктов превысил $6 млрд М. Стулов / Ведомости

В прошлом году за рубеж было направлено около 2 млн т рыбы и морепродуктов, с начала этого года — более 1,5 млн т. Об этом на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума «Где рыба?» сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев, выразив надежду, что по итогам года поставки окажутся выше прошлогодних.



В первом полугодии Россия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов на 27% в стоимостном выражении, сообщил на форуме руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Причем выросли поставки как мороженой рыбы — на 51%, так и ракообразных — на 22%, приводит его слова ТАСС. В прошлом году в стоимостном выражении экспорт рыбы и морепродуктов превысил $6 млрд. Основными покупателями были Китай, Республика Корея, Нидерланды, Белоруссия и Япония. В этом году перечень крупнейших импортеров почти не изменился. «Если не считать того, что Белоруссия обошла Норвегию и вышла на четвертое место по объему импорта российской продукции», — уточнил Ильюшин.



Сейчас добыча водных биоресурсов составляет 3,5 млн т. По прогнозам Росрыболовства, в этом году объем добычи будет сопоставим с уровнем прошлого года, что полностью обеспечит внутренний рынок и закроет все обязательства по экспорту. При этом на результаты промысла все больше влияют природные факторы и изменения видового состава водных биоресурсов, обратил внимание Патрушев. «В таких условиях отрасли необходимо не только адаптироваться к новым условиям, но и заранее планировать, какие ресурсы будут доступны в будущем», — подчеркнул он, отметив, что большую роль в этом играет наука. Необходимо развивать промысловую разведку, повышать точность прогнозов, использовать современные данные и создать единую цифровую платформу для сбора научных и производственных данных, прогнозирования и анализа балансов. К изменениям видового состава добываемых водных биоресурсов важно адаптировать флот и орудия лова.



За пять лет на проведение различных исследований правительство выделило 33,5 млрд руб. В работу включены 18 научно-исследовательских судов, а в 2028 году на воду должны спустить еще два. Ежегодно Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии совершает около тысячи экспедиций, благодаря чему российским рыбакам открываются новые районы промысла. Кроме того, за счет программы инвестиционных квот строится современный рыбопромысловый флот, рассказал Патрушев. «В 2023 году мы начинали с 11 объектов, а сейчас уже завершено строительство 58 судов. В процессе — еще 64 объекта», — привел данные вице-премьер.



«Обновление флота, сдача каждого объекта — это последовательное укрепление позиций России как рыболовной державы. А еще это новые рабочие места, возможности для развития смежных отраслей и прибрежных регионов. И конечно, это российская рыба, которую знают и ценят у нас в стране и далеко за ее пределами. Поэтому системная работа по строительству рыболовецкого флота будет продолжаться», — заверил Патрушев в ходе в торжественной церемонии поднятия флага на супертраулере «Механик Щербаков».



Глава Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что ресурсная база по разным видам водных биоресурсов и бассейнам меняется неодинаково: одни запасы растут, другие стабильны, третьи снижаются. Управление промыслом должно оперативно учитывать эти изменения и сохранять научную основу. При этом он подчеркнул, что приоритет отрасли — обеспечение внутреннего рынка. Ключевая задача — выстроить единую цепочку от ресурса к продукту, от продукта — к потребителю, в том числе за счет увеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и развития глубокой переработки.



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