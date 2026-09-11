Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%

Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте М. Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отмечает, что ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось: по оценке ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5-6% в пересчете на год, прежде всего из-за влияния временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях. «По мере исчерпания этих эффектов и при сдержанном росте совокупного спроса снижение устойчивой инфляции возобновится», — говорится в сообщении на сайте регулятора.



Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6-7% в 2026 году. Также ЦБ сообщает, что в июле текущий рост цен с поправкой на сезонность составил 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем в 2026-м. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 7% после 4,6% в среднем в предыдущем квартале. На ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции. Среди них — топливо и плодоовощная продукция. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%.



Председатель Банка России Эльвира Набиуллина также отметила, что рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые ДКП повлиять не может. «Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим. Оно требует определенных предпосылок. И принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс рисков», — сказала Набиуллина. По ее словам, траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.



Решение о сохранении уровня ставки совпало с ожиданиями аналитиков ФГ «Финам» и с консенсус-прогнозом рынка, комментирует руководитель отдела макроэкономического анализа группы Ольга Беленькая. При этом, обращает внимание она, риторика регулятора стала несколько жестче в плане оценки баланса рисков: проинфляционные риски (возможный дисбаланс спроса, повышенные инфляционные ожидания и др.) выросли и преобладают над дезинфляционными (более значительное замедление внутреннего спроса) на среднесрочном горизонте.



«На наш взгляд, сохранение ключевой ставки на текущем уровне было ожидаемо рынком, нейтральный сигнал — в целом тоже», — отмечает Беленькая. Она также считает, что предварительно можно сделать вывод, что на ближайшем опорном заседании 23 октября Банк России будет переоценивать пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки. Ключевое значение будут иметь официальные бюджетные параметры, а также переоценка баланса спроса и потенциала экономики с учетом возможно более длительного выбытия производственных мощностей.



Решение сохранить ключевую ставку соответствует более осторожному подходу регулятора на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, говорит финансовый директор «Альфа-Деньги» Екатерина Фурзикова. «При этом мы сохраняем ожидание постепенного снижения ставки до 13-13,5% к концу года», — добавляет она. Инфляционная ситуация остается неоднозначной: до конца года сохраняются разнонаправленные факторы — индексация тарифов, динамика курса рубля и ситуация на топливном рынке, что ограничивает возможности для более быстрого снижения ставки. «При этом экономика постепенно охлаждается, причем неравномерно. За семь месяцев рост ВВП составил около 0,6%, промышленное производство — 0,1%, — приводит данные Фурзикова. — На экономическую активность также влияют изменения в работе инфраструктурных мощностей. Вместе с тем отдельные сегменты, связанные с государственным заказом, сохраняют относительно устойчивую динамику».



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